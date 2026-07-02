Сериал «Зовите Витю!»: почему очень простая комедия о призраках оказалась такой обаятельной?

На платформе «Кион» полностью вышел сериал «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич — комедия о медиуме-шарлатане, на которого внезапно свалилось умение по-настоящему общаться с призраками. Собака.ru рассказывает, почему этот с виду незатейливый проект — все равно не худший вариант провести время перед экраном.
Витя (Илья Соболев) работает медиумом. То есть работает в буквальном смысле: за большие деньги он убеждает разные слои населения, что обладает даром общаться с душами на том свете. Для этого у него есть определенный актерский талант, умение договариваться и парочка недорогих трюков вроде свечей, которые зажигаются с пульта, или самопроявляющихся чернил (ими он любит писать суммы своих гонораров и показывать клиентам: ничего не знаю, призрак так определил).
После очередного блистательного развода богача на миллион рублей он едет к новой клиентке — девушке Саше (Саша Бортич), производящей впечатление безутешной вдовы. В этот момент выясняется, что у него умерла бабушка, которая его растила. После этого жизнь Вити уже не будет прежней. Во-первых, Саша окажется блогершей, которая давно копала под его мошеннические схемы. Во-вторых, выяснится, что бабушка была непростой женщиной: действительно видела умерших и вообще была в хороших отношениях с потусторонним миром. Поэтому Виктор получает от нее по полной программе.
Предварительно поворчав в духе «15 лет не приезжал, а тут здравствуйте», почившая бабуля, явившаяся ему в виде черно-белой голограммы, объясняет внуку, что жил тот неправильно — теперь ему под угрозой смерти нельзя врать и брать деньги за свои услуги. Но можно все исправить: теперь он будет видеть души умерших, которым необходимо помочь упокоиться. Всего их восемь (или девять, бабушка, по ее словам, «идет бонусом») — для этого нужно выяснить, что их здесь держит. Тем временем Саша в силу обстоятельств начинает понимать: герой ее блога все-таки не сошедший с ума аферист и активно включается в процесс взаимодействия между живыми и мертвыми.
В первую очередь «Зовите Витю!» дебютанта Дениса Тяпичева подкупает своей обезоруживающей простотой. Главное сравнение, которое приходит в голову, — таким мог быть американский сериал про призраков в девяностые, что, вероятно, и держали в голове авторы. Это чисто миллениальское удовольствие с нехитрыми спецэффектами, которое радует внутреннего ребенка — кому в детстве не хотелось дружить с призраками? Есть и отдельные маленькие радости. Например, блогерша Саша ездит на винтажном зеленом «Фольксвагене Жуке», а на заднем сиденье живет очаровательный призрачный персонаж Геннадия Блинова. Папу Вити играет Сергей Рост (которого всегда радостно видеть, хоть и в роли отсидевшего инфоцыгана).
В остальном сюжет в целом не преподносит сюрпризов (да и явно не хочет этого). Со второй серии собирается симпатичная галерея любящих поязвить призраков, которые пока не хотят, чтобы их спасали (в частности, в квартире у Саши плотно обосновались арестант с нардами, женщина со скалкой и скуф с полусломанным телевизором). Со всеми Витя, конечно же, договорится — иначе никак. Любовная линия тоже присутствует: пока Витя озабочен нравственным перерождением, парень Александры с ходу производит впечатление неприятного человека и гарцует по стрип-клубам (что кажется художественным преувеличением, особенно когда ты встречаешься с девушкой с внешностью Саши Бортич).
В сухом остатке «Витя» с его акцентом на любовь, дружбу и семейные ценности может угодить примерно всем: его можно смотреть и с детьми, и показывать маме с папой. А что, собственно, еще нужно для лечения душевного беспокойства?
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