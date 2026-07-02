Сериал «Зовите Витю!»: почему очень простая комедия о призраках оказалась такой обаятельной?

Витя (Илья Соболев) работает медиумом. То есть работает в буквальном смысле: за большие деньги он убеждает разные слои населения, что обладает даром общаться с душами на том свете. Для этого у него есть определенный актерский талант, умение договариваться и парочка недорогих трюков вроде свечей, которые зажигаются с пульта, или самопроявляющихся чернил (ими он любит писать суммы своих гонораров и показывать клиентам: ничего не знаю, призрак так определил).

После очередного блистательного развода богача на миллион рублей он едет к новой клиентке — девушке Саше (Саша Бортич), производящей впечатление безутешной вдовы. В этот момент выясняется, что у него умерла бабушка, которая его растила. После этого жизнь Вити уже не будет прежней. Во-первых, Саша окажется блогершей, которая давно копала под его мошеннические схемы. Во-вторых, выяснится, что бабушка была непростой женщиной: действительно видела умерших и вообще была в хороших отношениях с потусторонним миром. Поэтому Виктор получает от нее по полной программе.