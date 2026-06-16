Илья Соболев: «На поминки я бы не согласился!». Комик — о природе юмора, отцовстве, мемах и корпоративах

Главный медийный трикстер и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации "Шоу и спорт"» за год успел все: разогнал (до апрува Станиславским!) образ Гнома-матерщинника во втором сезоне сериала «Волшебный участок», экспромтом отжарил прожарщиков на 15 миллионов просмотров в запрещенных сетях и выпустил 35 эпизодов собственного VK-шоу «Токсики». А теперь Илья Соболев готовится к осеннему мегатуру по России и, чтобы не взорваться от новых идей и панчей, раз в неделю охлаждает себя стальными волнами Невы у Заячьего острова. Беллетрист и создатель телегам-канала «Возмутительно!» Ринат Умяров встретился с суперстаром стендапа и мастером мистификаций (дядя Витя в наших сердцах!), чтобы рассортировать субличности одного из самых парадоксальных комиков страны. А главное — выяснить, где кончается ирония и начинается настоящий Соболев.
На Илье: брюки PALM ANGELS (TSUM.RU/ДЛТ), казаки AMBAR VINTAGE CO.
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Илья и минипиг Лиза сфотографированы на Заячьем острове: место, откуда началась история Петербурга, до закладки здесь Петропавловской крепости называли Енисаари — Заячий остров, или Люстенхолм — Веселый остров.
«Эпоха селфмейд-комиков закончилась, пришла эпоха корпораций»
Фотопродюсеры Собака.ru мечтали бросить вас в набежавшую волну у Петропавловской крепости. Да, вода +8. Но вы же морж — можете и нырнуть ради красивого кадра?
Да, но продюсеры не учли, что сидеть в воде я могу минут пять, а съемка ваша около часа. Это же не фото на надгробную плиту! После часа на ветру, после проруби этой — вряд ли я буду пригоден к жизни. А так да, меня друг подсадил на моржевание. И мне понравилось. Рекомендую. Но после ледяной воды сразу вытирайтесь — и в тепло. А не для Собака.ru фотографируйтесь.
После моржевания стоите у крепостной стены Петропавловки, загораете?
Там клуб загорелых старушек и дедуль. Я по возрасту не подхожу. Может, позже.
Тогда, может, знаете, как выйти сухим из воды? Чтобы никогда не надевать извинительную водолазку?
С реальностью мы все справляемся непросто. Даже комики спустились в пирамиде Маслоу на несколько ступеней вниз. И сначала думают о безопасности, а потом уже об искусстве.
Институт отмены у нас вроде не очень развит.
Кто вам сказал, что не очень? Отменяются люди. Все ок.
А за украденную шутку aka интеллектуальную собственность — можно преследовать юридически?
Так их никто не ворует. Шутка такая вещь, которая ничего не стоит. Да и чужая шутка тебе карьеру не сделает.
А вы согласовываете с кем-то свой материал перед публикацией, перед тем как на сцену выйти?
На больших платформах выпуск всегда сначала смотрят юристы. Когда работаю по контракту с крупными компаниями, тоже согласовываю. Когда сам по себе, полагаюсь на внутреннее ощущение.
Процент импровизации в ваших сольных гастрольных шоу?
Смотря что за формат. Где-то 100%, а где-то 15%. Двух одинаковых выступлений еще ни разу не делал.
Как проверить шутку?
На людях. Если не смеются — значит, не шутка.
Кто ваш первый слушатель? Жена, фокус-группа?
Первый слушатель моих шуток — мой внутренний я. Доверяю ему полностью: этот парень достаточно адекватно считывает, что смешно на десять баллов, а что на пять.
И как постоянно выдавать юмор на десять?
Это тяжелая работа. Особенно сейчас, когда снимать шоу самому очень дорого. Похоже на шоу-бизнес 1990-х, где даже группе «Кино» нужен был Айзеншпис. Так и есть. Эпоха селф-мейд-комиков закончилась, пришла эпоха корпораций. Я пока стараюсь все делать сам. Но осталось окончательно запретить рекламу на ютубе, в соцсетях, и независимый русский юмор в стране можно будет только помянуть.
На Илье: брюки PALM ANGELS (TSUM.RU/ДЛТ), казаки AMBAR VINTAGE CO.
«Вокруг множество глупцов. Они — среди нас»
В юморе каждый сам за себя?
Конечно. Как у художников. Закрываешься и пишешь. Творчество — это сольная работа.
В одном из интервью вы сказали, что уехавшим юмористам нужно перестать шутить о том, что происходит в России.
Я говорил о том, что карьеру в Америке или в Европе невозможно сделать на русском — ни языке, ни контексте. Ты теперь там? Ну, учи английский, осматривайся, думай, как развиваться в новой среде. Или развлекай русскоязычных, которых по миру достаточно. Но как будто это уже не про карьеру, а просто про деньги.
А комик вообще может научиться классно шутить на неродном языке?
Не уверен. Примеров лично я не знаю. Культурный код никто не отменял. Да и зачем переводить свой юмор на чужой язык? Там своя среда. Я был в Лос- Анджелесе, зашел в клуб — шесть неизвестных мне комиков выступают. Не суперзвезды, но как они работают с залом — это хай-класс. Причем за гонорар невеликий. Наши комики, которые носят золотые часы и ездят на золотых «брабусах», так не умеют. Но научатся, надеюсь.
Кто самый смешной в чате юмористов?
Нет такого единого чата.
Слышал, Гарик Мартиросян всегда был самым смешным в любом чате.
Я с ним в чатах не состоял, к сожалению.
В «Шоу Воли» вы все время молчите, я заметил. Выглядит как идеальная работа.
Моя идеальная работа так не выглядит, поэтому я оттуда и хотел уйти. У меня была определенная задача — выдавать резкий, неожиданный юмор и быть равноправным соведущим. То, что попадало в эфир, как правило, потом вирусилось. Но многое и вырезали. Да и полноправный соведущий в этой передаче оказался не нужен. И чтобы у аудитории не сложилось впечатление, что я просто затычка в этом шоу, расставание с ТНТ пришлось очень кстати.
Зато на ваших «Токсиках» вы кайфуете!
Да, «Токсики» мне нравятся. Там звезды, с которыми я дружу или нахожусь в добрых отношениях. И которым стараюсь не делать плохо. Я, наоборот, всегда на их стороне, несмотря на жесткие нападки со стороны комиков. Стремлюсь, чтобы они чувствовали себя суперкомфортно. Многие в недоумении: «Ты же должен всех стебать, уничтожать». А я не должен. Я выбрал такую позицию ведущего, чтобы в будущем, когда у меня будет свое шоу, они приходили ко мне в гости уже в статусе друзей.
Читаете комментарии?
Иногда даже отвечаю. Задевает не грубость — тупость. Вокруг множество глупцов. Они — среди нас. Иногда какому- нибудь отсталому напишешь и смотришь, как ответит. Интересно наблюдать — думаешь, каков персонаж!
«Люблю все хармсовское и "Трех толстяков" Могучего»
У вас трое детей, вы же рассказываете им сказки. Не думали написать свою?
Идея классная, но мне пока это не особо интересно. Мне больше нравится что-то абсурдное, хармсовское, странное.
Абсурд — это тренд.
Не уверен, что людям в России он необходим. У нас любят попроще — скетч про тупую жену или что-то в таком роде. Это вам не британский «Монти Пайтон» — у них накопилась критическая масса продвинутой аудитории, которая такую комедию поняла, а у нас таких людей пока мало.
При поступлении в театральную академию читали Хармса или Введенского?
Не помню. Это был такой поток событий двадцать лет назад: участие в шоу «Убойная лига» на ТНТ, подготовка в один вуз, в другой, во ВГИК, в ГИТИС. В итоге поступил в Театральную академию в Петербурге.
У кого-то из сокурсников удалась актерская карьера?
Так, чтобы я слышал о чьей-то супервостребованности в театре или кино, — нет. Но востребованных артистов мы, в принципе, все знаем — это в России человек 15, под которых пишут роли. Остальные в вечном поиске вариантов. Как и я сам. Для меня кастинг — огромный стресс. Часто только в моменте понимаю, что не подхожу, и на роль справедливо берут других актеров. Иногда меня утверждают авансом, и я справляюсь. С Гномом в сериале «Волшебный участок» так получилось. Вот сейчас на курсы пойду, чтобы шанс попасть в кино через кастинги вырос.
Есть актер, с которым вы делите нишу? Намекаю на Деревянко.
«Домашний арест» Паша Деревянко круто сделал. Но вставать на чье-то место, пусть и отличного актера, в бесконечных сериалах я не горю желанием. Жду, когда случится фильм, где режиссер скажет: «В этой роли может быть только Соболев!» Хотя пока даже я не понимаю, какой он, этот Соболев. Пока я в процессе обучения. И рад, что мне это до сих пор интересно.
Может, начать прямо сейчас снимать под себя что-то по-петербургски незатратное, как великие ситкомы «Городок» или «Осторожно, модерн!»?
Надо поднабраться скиллов. Не считаю, что Нагиев, Рост и Стоянов делали специально петербургскую вещь. Они передали свою энергию зрителю, которая попала во время и людей. Так совпало просто, что они жили в Петербурге. И я тоже хочу сделать что-то свое. Придет еще время.
Но вы уже определились с любимыми петербургскими писателями и спектаклями?
Люблю БДТ, особенно «Три толстяка» Могучего. На всех трех частях был. Довлатова недавно читал. А из москвичей — Николай Эрдмана. Так он мне нравится — «Мандат», «Самоубийца». Очень смешные пьесы, за которые он отсидел в 1930-х.
Ощущаете себя своим в Петербурге?
Я понаехавший. И, скорее всего, в ближайшее время повезу семью в Москву. Вся работа там, в Петербурге работы по моей профессии ноль.
«Проблема в том, что почти все мемы уже есть»
Как бумеру рассмешить зумера?
Так же, как миллениалу — рассмешить поколение альфа. Подростки часто меня узнают, фотографируются. Но я не выделяю их в отдельную категорию и не имею в виду, когда пишу материал. Невозможно попасть во все возрасты и все характеры, я и не пытаюсь.
На своих детях не тренируетесь?
Не-е-е. Я такой бытовой папа. У меня жена очень остроумная и смешная, она намного больше шутит, чем я. С сыном Ваней иногда находим вместе этот веселый вайб. С дочками по-другому: я просто папа маленьких девочек, который их любит. Это не про комедию. Совсем другая роль.
Что нужно сделать, чтобы выиграть чемпионат среди пап?
Я в поисках. Если бы знал, что пойдет в общий зачет, давно бы сделал. Но пока точно только это: детям важно, когда ты просто больше времени проводишь дома. И любишь их. С первым из-за графика бывают перебои, но со вторым справляюсь.
Советовали бы им идти в комики?
Совет пойти в комики, художники или стоматологи не будет полезен, если ты им не родился. Это призвание. Стать кем-то по совету — значит быть всегда в хвосте. А призвание выведет тебя наверх. Так что пусть пробуют себя в комедии. Глядишь, и понравится.
У вас есть дома кабинет, куда никому нельзя заходить?
Кабинет есть, но в него заходят все и когда захотят.
Дети (свои и не свои) вряд ли смотрят ваши шоу целиком — только рилсы. Сколько секунд нужно, чтобы рассмешить?
Десять? Пятнадцать? Есть же картинки — тогда ноль секунд.
То есть мемы.
Ну да. Все в инфопотоке в одну кучу смешалось, стало каким-то «мемысом». Сейчас уже нет задачи сидеть и выдумывать формат. Просто делаешь то, чего нет.
А чего нет?
В том-то и проблема, что почти все есть! Но если об этом думать, то ничего и делать не захочешь.
Часто виральным становится живой контент с мероприятий. Вы согласуете перед свадьбой шутки с молодоженами?
Никогда. На моей стороне опыт, я знаю, что надо делать. И мне доверяют.
На поминки не звали?
Нет. Я бы и не согласился.
И все-таки, с каких бы слов начали?
Пришли не все.
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Вадим Дуров
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Равиль Исламов, Павел Знаменский (Octa Light)
Ретушь: Анастасия Билык
Ассистенты продюсера: Алена Чиркова, Анастасия Гашкова
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