Илья Соболев: «На поминки я бы не согласился!». Комик — о природе юмора, отцовстве, мемах и корпоративах

Фотопродюсеры Собака.ru мечтали бросить вас в набежавшую волну у Петропавловской крепости. Да, вода +8. Но вы же морж — можете и нырнуть ради красивого кадра?

Да, но продюсеры не учли, что сидеть в воде я могу минут пять, а съемка ваша около часа. Это же не фото на надгробную плиту! После часа на ветру, после проруби этой — вряд ли я буду пригоден к жизни. А так да, меня друг подсадил на моржевание. И мне понравилось. Рекомендую. Но после ледяной воды сразу вытирайтесь — и в тепло. А не для Собака.ru фотографируйтесь.

После моржевания стоите у крепостной стены Петропавловки, загораете?

Там клуб загорелых старушек и дедуль. Я по возрасту не подхожу. Может, позже.

Тогда, может, знаете, как выйти сухим из воды? Чтобы никогда не надевать извинительную водолазку?

С реальностью мы все справляемся непросто. Даже комики спустились в пирамиде Маслоу на несколько ступеней вниз. И сначала думают о безопасности, а потом уже об искусстве.

Институт отмены у нас вроде не очень развит.

Кто вам сказал, что не очень? Отменяются люди. Все ок.

А за украденную шутку aka интеллектуальную собственность — можно преследовать юридически?

Так их никто не ворует. Шутка такая вещь, которая ничего не стоит. Да и чужая шутка тебе карьеру не сделает.

А вы согласовываете с кем-то свой материал перед публикацией, перед тем как на сцену выйти?

На больших платформах выпуск всегда сначала смотрят юристы. Когда работаю по контракту с крупными компаниями, тоже согласовываю. Когда сам по себе, полагаюсь на внутреннее ощущение.

Процент импровизации в ваших сольных гастрольных шоу?

Смотря что за формат. Где-то 100%, а где-то 15%. Двух одинаковых выступлений еще ни разу не делал.

Как проверить шутку?

На людях. Если не смеются — значит, не шутка.

Кто ваш первый слушатель? Жена, фокус-группа?

Первый слушатель моих шуток — мой внутренний я. Доверяю ему полностью: этот парень достаточно адекватно считывает, что смешно на десять баллов, а что на пять.

И как постоянно выдавать юмор на десять?

Это тяжелая работа. Особенно сейчас, когда снимать шоу самому очень дорого. Похоже на шоу-бизнес 1990-х, где даже группе «Кино» нужен был Айзеншпис. Так и есть. Эпоха селф-мейд-комиков закончилась, пришла эпоха корпораций. Я пока стараюсь все делать сам. Но осталось окончательно запретить рекламу на ютубе, в соцсетях, и независимый русский юмор в стране можно будет только помянуть.