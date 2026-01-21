25 самых ожидаемых сериалов 2026 года

Финал «Пацанов», драма «Полураспад» с Анной Михалковой, «Молодой Шерлок» Гая Ричи, экранизации братьев Стругацких «Трудно быть богом» и «Полдень», анимационные «Очень странные дела», новые сезоны «Эйфории», «Дюны» и «Дома Драконов», а также возвращения «Клиники» и «Баффи — истребительницы вампиров». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые мы ждем на стримингах и ТВ в 2026 году.
«У Марго проблемы с деньгами», премьера / Margo's Got Money Troubles (18+)
История студентки Марго (Эль Фаннинг), забеременевший от своего университетского преподавателя (Майкл Ангарано) и оставшаяся матерью-одиночкой без средств к существованию. Неожиданно девушка находит себя в вебкаме и становится локальной звездой.
Родителей главной героини сыграли Мишель Пфайффер и Ник Офферман, также в касте заявлена Николь Кидман. Шоураннером проекта выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).
C 15 апреля, Apple TV+
«Получеловек» / Half Man, премьера (18+)
История дружбы и вражды двух харизматичных мужчин — Рубена (автор «Олененка» Ричард Гэдд, также выступивший режиссером) и Найла (Джейми Белл). Сюжет об их драматичных взаимоотношениях охватит несколько десятилетий: с 1980-х до наших дней.
Дата пока не определена, Max
«Полураспад», премьера (18+)
Потенциально хитовая драма о ядерных испытаниях на живых людях в селе Тоцком в 1954 году и последующем журналистском расследовании этих событий во времена перестройки. Сценарий написал автор «Трассы» и «Хрустального» Олег Маловичко, режиссером выступил Максим Свешников («Плейлист волонтера» и «Контейнер»), в касте — Анна Михалкова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев, Евгений Стычкин, Мила Ершова и Ксения Трейстер.
Дата пока не определена, Okko
«Нейромант» / Neuromancer, премьера (18+)
Экранизация киберпанк-классики Уильяма Гибсона — Каллум Тернер из «Властелинов воздуха» играет хакера Кейса, зарабатывающего на продаже различной ценной информации. Также в проекте снялись Джозеф Ли, Бриана Миддлтон, Питер Сарсгаард и Марк Стронг. Шоураннер — Грэм Роланд («Темные ветра»).
Дата пока не определена, Apple TV+
«Бегущий по лезвию 2099» / Blade Runner 2099, премьера (18+)
Продолжение картин Ридли Скотта и Дени Вильнева. Новая история о людях и репликантах развернется спустя 50 лет после событий последнего фильма, в главных ролях — Мишель Йео, Уил Кобан и Хантер Шафер.
Шоураннером сериала стала Силка Луиза (Halo).
Дата пока не определена, Prime Video
«Очень странные дела: Истории из 85-го» / Stranger Things: Tales from '85, премьера (18+)
Спин-офф популярного сериала в мультипликационном формате со всеми полюбившимися героями: хронологически действие развернется между первым и вторым сезоном. Проект курируют авторы оригинала братья Даффер, а шоураннером стал Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам»).
Дата пока не определена, Netflix
«Квест Вижна» / Vision Quest, премьера (18+)
Очередной проект Marvel посвящен экс-Мстителю Вижну (Пол Беттани), который пытается вернуть свою идентичность и заново осознать жизнь. Также в касте — Джеймс Спэйдер, Т'Ниа Миллер и Тодд Стэшвик в роли злодея Паладина. Шоураннер — Терри Маталас (сериал «12 обезьян»).
Дата пока не определена, Disney+
«Паук-Нуар» / Spider-Noir, премьера (18+)
Нуарная версия «Человека-паука» с Николасом Кейждем в роли частного детектива Бена Рейли в альтернативной версии Нью-Йорка 50-х. В других заметных ролях — Брендан Глисон и Ламорн Морис, а авторами проекта стали Орен Узил и Стив Лайтфут.
Дата пока не определена, Prime Video
«Фонари» / Lanterns, премьера (18+)
Сериал комиксовой вселенной DC о Зеленых Фонарях — двух межгалактических полицейских, расследующих убийство на Земле. Напарников сыграли Кайл Чендлер и Аарон Пьер. Среди режиссеров — Джеймс Хоуз, автор первого сезона «Медленных лошадей».
Дата пока не определена, HBO
«Клиника» / Scrubs, 10 сезон (18+)
Возвращение культового комедийного сериала спустя 16 лет — к своим ролям вернутся Зак Брафф, Сара Чок, Джуди Рейес и Дональд Фэйсон. Проект продюсирует создатель «Клиники» Билл Лоуренс, шоураннерами же стали Тим Хоберт и Асим Батра, также работавшие над сценариями оригинала.
С 25 февраля, Hulu
«Эйфория» / Euphoria, 3 сезон (18+)
Третий сезон суперуспешного сериала — с финала второго сезона прошло пять лет и закончившие школу герои существенно повзрослели. К персонажам Зендеи, Джейкоба Элорди, Сидни Суини и другим знакомым лицам присоединятся новые звезды — например, Шэрон Стоун и Наташа Лионн из «Покерфейса». Шоураннером по-прежнему выступает Сэм Левинсон.
С 12 апреля, HBO
«Дом Дракона» / House of the Dragon, 3 сезон (18+)
Продолжение эпической саги Джорджа Мартина — третий сезон посвящен развитию Танца Драконов, кровопролитной гражданской войны. Новые восемь серий не станут финальными: четвертый и финальный сезон запланирован на 2028 год.
Дата пока не определена, HBO
«Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» / Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale, премьера (18+)
Продолжение культового сериала — действие развернется спустя 25 лет после финальной серии оригинала. В центре внимания окажется юная истребительница вампиров Нова (Райан Кира Армстронг), но и Сара Мишель Геллар вернется к роли Баффи. Авторами выступают Нора и Лилла Цукерман («Покерфейс»).
Дата пока не определена, Hulu
«Молодой Шерлок» / Young Sherlock, премьера (18+)
Новый проект Гая Ричи о легендарном сыщике — в сериале действие происходит в 1870-х, когда Шерлоку (Хиро Файнс Тиффин, «Министерство неджентльменских дел» было 19 и он был студентом Оксфорда. Также в касте — Макс Айронс, Колин Ферт и Наташа Макэлхоун.
С 4 марта, Prime Video
«Хочу секса. Сент-Луис» / DTF St. Louis, премьера (18+)
Черная комедия Стивена Конрада («Патриот») о порядочно уставших от жизни обывателях, оказавшихся в любовном треугольнике. Главные роли исполнили Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор и Линда Карделлини.
Дата пока не определена, Max
«Кэрри» / Carrie, премьера (18+)
Режиссер Майк Флэнаган («Жизнь Чака», «Доктор Сон») снова взялся экранизировать Стивена Кинга — в роли 16-летней школьницы, которая обнаружила в себе способности к телекинезу, снялась Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»). Также в проекте снялись Сиена Агудонг, Мэттью Лиллард и Эмбер Мидфандер.
Дата пока не определена, Prime Video
«Мыс страха» / Cape Fear, премьера (18+)
Триллер по роману «Палачи» Джона Д. Макдональда о вышедшем из тюрьмы садисте Максе Кэди (Хавьер Бардем), который мучает адвоката и его жену (Патрик Уилсон и Эми Адамс). Пилотную серию снял Мортен Тильдум («Игра в имитацию»), а в качестве продюсеров выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг.
Дата пока не определена, Apple TV
«Лаки» / Lucky, премьера (18+)
Аня Тейлор-Джой в роли преступницы по прозвищу Лаки, которая перед тем, как завязать с опасным бизнесом, отправляется на последнее дело. Также в касте Аннетт Беннинг, Тимоти Олифант и Дрю Старки. Шоураннеры — Джонатан Троппер («Банши») и Кэсси Паппас («Укрытие»).
Дата пока не определена, Apple TV
«Полдень», премьера (18+)
Литературная основа сериала была написана классиками советской фантастики Аркадием и Борисом Стругацкими в 1979-м — это первая экранизация романа.
По сюжету в 2278 году руководитель комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) отправляет Максима Каммерера (Юрий Колокольников, кавербой январской обложки Собака.ru!) найти пропавшего после сложного задания на планете Надежда сотрудника-прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев). В процессе выясняется, что от их решений и действий зависит судьба всего человечества. В касте — Юлия Снигирь, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев и другие. Режиссер проекта — Клим Козинский («Первый номер», «13 клиническая»).
Дата пока не определена, «Кион», Okko
«Пацаны» / The Boys, 5 сезон (18+)
Финальный сезон истории о супергероях с сомнительными моральными качествами — Бутчер (Карл Урбан) и Хоумлендер (Энтони Старр) сойдутся в финальной схватке. Создатели также обещают появление команды из спин-оффа проекта — «Поколения "Ви"». Шоураннер проекта — по-прежнему Эрик Крипке.
C 8 апреля, Prime Video
«Дюна: Пророчество» / Dune: Prophecy, 2 сезон (18+)
Новые эпизоды истории ордена Бене Гессерит — на этот раз их будет восемь вместо шести. В главных ролях все так же Эмили Уотсон и Оливия Уильямс, среди новых лиц — Том Холландер и Индира Варма.
Дата пока не определена, Max
«Братья» / Brothers, премьера (18+)
Метакомедия о дружбе Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона — по сюжету они вместе с семьями живут на техасском ранчо Макконахи, что приводит к массе проблем и забавных эпизодов. Авторами проекта выступили Дэвид Уэст Рид («Шиттс Крик») и Ли Айзенберг («Очень плохая училка»).
Дата пока не определена, Apple TV
«Встать на ноги», премьера (18+)
Победитель фестиваля «Новый сезон»-2025 — по сюжету отсидевший в тюрьме бандит по кличке Старый (Гоша Куценко) возвращается домой к дочери Оле (Мила Ершова), которая винит его в автоаварии, где погибла ее мама, а сама она получила травму позвоночника и теперь прикована к инвалидному креслу. Шоураннером проекта выступил Александр Носков («Капельник», «Волшебный участок»).
С 5 февраля, Okko
«Трудно быть богом», премьера (18+)
Масштабная экранизация легендарной книги братьев Стругацких: в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон (Александар Радоичич) отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Также в сериале снялись Никита Кологривый, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Федор Лавров и Лев Зулькарнаев. Сценарист проекта — Андрей Золотарев («Слово пацана»), а режиссером выступил Дмитрий Тюрин («Триггер» и «Эпидемия»).
Дата пока не определена, Wink, НТВ
«Грызня» / Beef, 2 сезон (18+)
Во втором сезоне черной комедии студии A24 история будет разворачиваться вокруг новых героев — молодой пары, ставшей свидетелями ссоры своего босса с женой в загородном клубе. В касте на этот раз Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Юн Е-джон, Чарльз Мелтон и Кейли Спейни. Шоураннер прежний — Ли Сон-джин.
C 16 апреля, Netflix
