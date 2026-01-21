25 самых ожидаемых сериалов 2026 года

«У Марго проблемы с деньгами», премьера / Margo's Got Money Troubles (18+)

История студентки Марго (Эль Фаннинг), забеременевший от своего университетского преподавателя (Майкл Ангарано) и оставшаяся матерью-одиночкой без средств к существованию. Неожиданно девушка находит себя в вебкаме и становится локальной звездой.

Родителей главной героини сыграли Мишель Пфайффер и Ник Офферман, также в касте заявлена Николь Кидман. Шоураннером проекта выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).

C 15 апреля, Apple TV+