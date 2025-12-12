Что смотреть дома на этой неделе: продолжение «Достать ножи», Николас Кейдж в «Сыне плотника» и «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным

А также — байопик о боксерше «Кристи» с Сидни Суини, фирменный абсурд Кантена Дюпье «Случай с фортепиано», второй сезон «Перси Джексона и Олимпийцев», комедия «Человек против малыша» с Роуэном Аткинсоном, а также участник основного конкурса Канн-2025 «Вдохновитель» и сай-фай «Астронавт». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника» / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, премьера (18+)
Продолжение популярной франшизы с Дэниэлом Крэйгом в роли частного детектива Бенуа Блана — на этот раз тот расследует убийство, случившееся в церкви в небольшом городке. Актерский состав традиционно мощный: Джош Бролин, Эндрю Скотт, Мила Кунис, Джереми Реннер, Гленн Клоуз и другие.
За режиссуру по-прежнему отвечает автор первых двух фильмов Райан Джонсон.
С 12 декабря, Netflix
Фильм «Первый на Олимпе» (6+)
Спортивная драма о первом олимпийском чемпионе из СССР в академической гребле — лениградце Юрии Тюкалове (Глеб Калюжный). Историю юного блокадника, добившегося золота на Олимпиаде в Хельсинки, снял Артем Михалков («Мистер Нокаут»). В звездном касте — Андрей Смоляков, Елена Лядова, Артем Быстров, Владимир Ильин и Алексей Кравченко.
С 11 декабря, «Кинопоиск», Okko, Premier, «Кион», «Иви»
Фильм «Сын плотника» / The Carpenter's Son (18+)
Хоррор по библейским мотивам основан на апокрифическом тексте «Евангелие детства от Фомы» о юном Христе. Николас Кейдж играет плотника, у которого рождается сын со сверхъестественными способностями — из-за чего вся семья оказывается в опасности.
В касте — Ноа Джуп («Ford против Ferrari»), Айла Джонстон («Ход королевы») и певица FKA Twigs. Режиссером выступил Лотфи Нэйтан («До весны»).
С 9 декабря, Apple TV
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Брат навсегда» (18+)
Нежная документальная лента о создании дилогии «Брат» Алексея Балабанова: с массой любопытных деталей от участников съемок по обе стороны океана и семьи режиссера.
Проект сняли сын продюсера СТВ Сергея Сельянова Григорий и его жена Анна — подробнее о подготовке картины можно прочитать здесь.
С 12 декабря на Wink, «Кион», Okko, Premier, Start, «Иви» и «Кинопоиске»
Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» (6+)
Продолжение сериала «Папины дочки. Новые» в полнометражном формате, чей сюжет, по сути, изложен в названии. Дарья Васильева-Васнецова (Анастасия Сиваева) внезапно возвращается в семью во время поездки Веника (Филипп Бледный) с дочками в Кисловодск на свадьбу к родственнице.
Снял комедию режиссер Анатолий Колиев, работавший над перезапуском «Папиных дочек» и «Инспектором Гавриловым».
С 11 декабря, Premier, «Иви», Okko, Start, Wink, «Иви»
Сериал «Вероника» / Veronika, 2 сезон (18+)
Продолжение шведского триллера о детективе Веронике Грен (Александра Рапапорт), которая параллельно с расследованием убийств борется с галлюцинациями и призраками прошлого.
Режиссером второго сезона вновь выступил Йонас Александр Арнбю («Отель для самоубийц»).
С 8 декабря, Sky
Фильм «Кристи» / Christy (18+)
Байопик знаменитой боксерши Кристи Мартин (Сидни Суини из «Эйфории»), которая в 90-е крушила соперниц на ринге, но дома сталкивалась с насилием со стороны мужа и тренера Джима (Бен Фостер, «Крутой поворот»). Режиссер — автор «Ровера» и «Короля Англии» Дэвид Мишо.
C 9 декабря, Prime Video
Фильм «Случай с фортепиано» / L'accident de piano (18+)
Возвращение после годичной паузы одного из самых своеобразных и продуктивных инди-авторов французского кино Кантена Дюпье («Шина», «Второй акт»). В новом комедийном детективе скандальная инфлюенсерша Магали (любимица режиссера Адель Экзаркопулос) переводит дух от насыщенной светской жизни в небольшой альпийской деревне — но сталкивается с невероятно навязчивой журналисткой Симоной (Сандрин Киберлен). Своенравные дамы довольно быстро превращают тихий уголок в поле битвы.
С 10 декабря, «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians, 2 сезон (18+)
Второй сезон сериала по мотивам популярного подросткового фэнтези Рика Риордана, основанного на древнегреческих мифах. В нем юный Перси Джексон (Уокер Скобелл из «Проекта "Адам"») отправляется в морское путешествие — чтобы победить армию Кроноса, выручить друга и найти золотое руно.
Автором первых эпизодов проекта стал Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье», «Маппеты»).
C 10 декабря, Disney+
Фильм «Мерв» / Merv (18+)
Уютный ромком о расставшейся парочке (Зои Дешанель из «500 дней лета» и Чарл Кокс из «Сорвиголовы»), которая этим решением очень расстроила своего питомца — терьера Мерва. Чтобы хоть как-то поддержать совсем загрустившего пса, Анна и Расс вместе везут его на специальный курорт для собак во Флориде.
Режиссером выступила Джессика Суэйл («Страна солнца»).
С 10 декабря, Prime Video
Сериал «Интересное положение», премьера (18+)
Романтическая комедия о девушке Ладе (Ольга Кузьмина, голос Чебурашки в полнометражном кассовом хите), оказавшейся в необычной ситуации. Судя по всему, она беременна двойняшками от двух разных отцов (такое очень редко, но все же возможно): бывшего бойфренда (Вячеслав Чепурченко, «Игры») и случайного знакомого (Давид Манукян, «Не одна дома».). Режиссер — Гога Мамаджанян («Неприличные гости»).
С 11 декабря, «Иви»
Сериал «Tomb Raider: легенда Лары Крофт» / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, 2 сезон (18+)
Второй (и финальный сезон) анимационного сериала по легендарной компьютерной игре — Лара Крофт и ее подруга Саманта продолжают ввязываться в опасные авантюры с участием наемников и пробудившегося древнего зла. Как и в предыдущих сериях, главную героиню озвучила Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Финальная расплата»).
С 11 декабря, Netflix
Сериал «Человек против малыша» / Man Vs Baby, премьера (18+)
Новогодняя комедия с Роуэном Аткинсоном (практически все знают его по роли мистера Бина) — здесь он играет школьного сторожа, которому внезапно приходится присматривать за непоседливым ребенком в элитном лондонском пентхаусе.
Режиссер — Дэвид Керр, автор похожего фильма с Аткинсоном «Человек против пчелы».
С 11 декабря, Netflix
Фильм «Жажда славы» / Magazine Dreams (18+)
Психологическая инди-драма о фанатичном бодибилдере (Джонатан Мейджорс, «Локи»), который пытается добиться больших успехов в спорте и параллельно справиться со своим неконтролируемым взрывным характером.
Картину поставил Элайджа Байнум, режиссер «Жарких летних ночей» с Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Харрисон Пейдж, Хейли Беннет и Харриет Сэнсом Харрис.
С 11 декабря, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Вдохновитель» / The Mastermind (18+)
Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2025 — история о безработном плотнике Джей Би (Джош О'Коннор, «Дарреллы»), который вместе с такими же незадачливыми подельниками от отчаяния решил украсть несколько ценных картин. Естественно, в процессе все сразу идет не так. Режиссером и сценаристом трагикомедии выступила Келли Райхардт («Первая корова»).
C 11 декабря, Mubi
Фильм «Альфа» / Alpha (18+)
Новый фильм обладательницы «Золотой пальмовой ветви» за картину «Титан» Жюлии Дюкарно наконец вышел на стримингах. По сюжету в мире бушует эпидемия, заставляющая тела заболевших каменеть. 13-летняя Альфа (Мелисса Борос), возможно, тоже стала ее жертвой — таковы последствия импульсивно сделанной на вечеринке татуировки. Девочку буллят в школе, мать, работающая врачом и наблюдающая за трансформацией больных, в панике. Ситуация усугубляется, когда зависимый от запрещенных веществ дядя поселяется в одной комнате с Альфой.
С 11 декабря, Prime Video
Фильм «Астронавт» / The Astronaut (16+)
Камерный сай-фай о девушке-астронавте Сэм (сестра Руни Мары Кейт, «Звоните Джейн») — после аварии на спускаемом аппарате та приводняется где-то в Атлантическом океане. Ее приемный отец, генерал Харрис (Лоренс Фишберн), помещает дочь на карантин в своем особняке — постепенно возникают подозрения, что она могла случайно привезти на Землю опасный инопланетный организм. Режиссером выступила Джессика Варлей (хоррор «Фобии»).
С 13 декабря, «Кинопоиск», Okko, Wink
