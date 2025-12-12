Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Что смотреть дома на этой неделе: продолжение «Достать ножи», Николас Кейдж в «Сыне плотника» и «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным

А также — байопик о боксерше «Кристи» с Сидни Суини, фирменный абсурд Кантена Дюпье «Случай с фортепиано», второй сезон «Перси Джексона и Олимпийцев», комедия «Человек против малыша» с Роуэном Аткинсоном, а также участник основного конкурса Канн-2025 «Вдохновитель» и сай-фай «Астронавт». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Netflix, T-Street, 2025

Фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника» / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, премьера (18+)

Продолжение популярной франшизы с Дэниэлом Крэйгом в роли частного детектива Бенуа Блана — на этот раз тот расследует убийство, случившееся в церкви в небольшом городке. Актерский состав традиционно мощный: Джош Бролин, Эндрю Скотт, Мила Кунис, Джереми Реннер, Гленн Клоуз и другие.

За режиссуру по-прежнему отвечает автор первых двух фильмов Райан Джонсон.

С 12 декабря, Netflix

Star Media, телеканал «Россия», «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино, 2025

Фильм «Первый на Олимпе» (6+)

Спортивная драма о первом олимпийском чемпионе из СССР в академической гребле — лениградце Юрии Тюкалове (Глеб Калюжный). Историю юного блокадника, добившегося золота на Олимпиаде в Хельсинки, снял Артем Михалков («Мистер Нокаут»). В звездном касте — Андрей Смоляков, Елена Лядова, Артем Быстров, Владимир Ильин и Алексей Кравченко.

С 11 декабря, «Кинопоиск», Okko, Premier, «Кион», «Иви»

Anonymous Content, BlueLight, Cinenovo, Curious Gremlin, Saturn Films, 2025

Фильм «Сын плотника» / The Carpenter's Son (18+)

Хоррор по библейским мотивам основан на апокрифическом тексте «Евангелие детства от Фомы» о юном Христе. Николас Кейдж играет плотника, у которого рождается сын со сверхъестественными способностями — из-за чего вся семья оказывается в опасности.

В касте — Ноа Джуп («Ford против Ferrari»), Айла Джонстон («Ход королевы») и певица FKA Twigs. Режиссером выступил Лотфи Нэйтан («До весны»).

С 9 декабря, Apple TV

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Продюсерская кинокомпания СТВ, 2025

Фильм «Брат навсегда» (18+)

Нежная документальная лента о создании дилогии «Брат» Алексея Балабанова: с массой любопытных деталей от участников съемок по обе стороны океана и семьи режиссера.

Проект сняли сын продюсера СТВ Сергея Сельянова Григорий и его жена Анна — подробнее о подготовке картины можно прочитать здесь.

С 12 декабря на Wink, «Кион», Okko, Premier, Start, «Иви» и «Кинопоиске»

Онлайн-кинотеатр START, Телеканал СТС, Yellow, Black & White, 2025

Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» (6+)

Продолжение сериала «Папины дочки. Новые» в полнометражном формате, чей сюжет, по сути, изложен в названии. Дарья Васильева-Васнецова (Анастасия Сиваева) внезапно возвращается в семью во время поездки Веника (Филипп Бледный) с дочками в Кисловодск на свадьбу к родственнице.

Снял комедию режиссер Анатолий Колиев, работавший над перезапуском «Папиных дочек» и «Инспектором Гавриловым».

С 11 декабря, Premier, «Иви», Okko, Start, Wink, «Иви»

Bigster, 2025

Сериал «Вероника» / Veronika, 2 сезон (18+)

Продолжение шведского триллера о детективе Веронике Грен (Александра Рапапорт), которая параллельно с расследованием убийств борется с галлюцинациями и призраками прошлого.

Режиссером второго сезона вновь выступил Йонас Александр Арнбю («Отель для самоубийц»).

С 8 декабря, Sky

Black Bear, Anonymous Content, Votiv Films, Fifty-Fifty Films, Yoki, 2025

Фильм «Кристи» / Christy (18+)

Байопик знаменитой боксерши Кристи Мартин (Сидни Суини из «Эйфории»), которая в 90-е крушила соперниц на ринге, но дома сталкивалась с насилием со стороны мужа и тренера Джима (Бен Фостер, «Крутой поворот»). Режиссер — автор «Ровера» и «Короля Англии» Дэвид Мишо.

C 9 декабря, Prime Video

Chi-Fou-Mi Productions, Arte France Cinéma, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, Cofinova 22, Canal+, Netflix, Arte France, CNC, 2025

Фильм «Случай с фортепиано» / L'accident de piano (18+)

Возвращение после годичной паузы одного из самых своеобразных и продуктивных инди-авторов французского кино Кантена Дюпье («Шина», «Второй акт»). В новом комедийном детективе скандальная инфлюенсерша Магали (любимица режиссера Адель Экзаркопулос) переводит дух от насыщенной светской жизни в небольшой альпийской деревне — но сталкивается с невероятно навязчивой журналисткой Симоной (Сандрин Киберлен). Своенравные дамы довольно быстро превращают тихий уголок в поле битвы.

С 10 декабря, «Кинопоиск», «Иви»

20th Century Fox Television, 20th Television, Co-Lab 21, Gotham Group, Moorish Dignity Productions, 2025

Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians, 2 сезон (18+)

Второй сезон сериала по мотивам популярного подросткового фэнтези Рика Риордана, основанного на древнегреческих мифах. В нем юный Перси Джексон (Уокер Скобелл из «Проекта "Адам"») отправляется в морское путешествие — чтобы победить армию Кроноса, выручить друга и найти золотое руно.

Автором первых эпизодов проекта стал Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье», «Маппеты»).

C 10 декабря, Disney+

Amazon MGM Studios, Catchlight Studios, Hurwitz Creative, LightWorkers Media, Matt Baer Films, 2025

Фильм «Мерв» / Merv (18+)

Уютный ромком о расставшейся парочке (Зои Дешанель из «500 дней лета» и Чарл Кокс из «Сорвиголовы»), которая этим решением очень расстроила своего питомца — терьера Мерва. Чтобы хоть как-то поддержать совсем загрустившего пса, Анна и Расс вместе везут его на специальный курорт для собак во Флориде.

Режиссером выступила Джессика Суэйл («Страна солнца»).

С 10 декабря, Prime Video

Иви, К.Б.А., Кинокомпания братьев Андреасян, 2025

Сериал «Интересное положение», премьера (18+)

Романтическая комедия о девушке Ладе (Ольга Кузьмина, голос Чебурашки в полнометражном кассовом хите), оказавшейся в необычной ситуации. Судя по всему, она беременна двойняшками от двух разных отцов (такое очень редко, но все же возможно): бывшего бойфренда (Вячеслав Чепурченко, «Игры») и случайного знакомого (Давид Манукян, «Не одна дома».). Режиссер — Гога Мамаджанян («Неприличные гости»).

С 11 декабря, «Иви»

Crystal Dynamics, DJ2 Entertainment, Legendary Television, Netflix Animation, Powerhouse Animation Studios, Square Enix, Tractor Pants, 2025

Сериал «Tomb Raider: легенда Лары Крофт» / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, 2 сезон (18+)

Второй (и финальный сезон) анимационного сериала по легендарной компьютерной игре — Лара Крофт и ее подруга Саманта продолжают ввязываться в опасные авантюры с участием наемников и пробудившегося древнего зла. Как и в предыдущих сериях, главную героиню озвучила Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Финальная расплата»).

С 11 декабря, Netflix

HouseSitter Productions, 2025

Сериал «Человек против малыша» / Man Vs Baby, премьера (18+)

Новогодняя комедия с Роуэном Аткинсоном (практически все знают его по роли мистера Бина) — здесь он играет школьного сторожа, которому внезапно приходится присматривать за непоседливым ребенком в элитном лондонском пентхаусе.

Режиссер — Дэвид Керр, автор похожего фильма с Аткинсоном «Человек против пчелы».

С 11 декабря, Netflix

Los Angeles Media Fund (LAMF), Tall Street Productions, 2025

Фильм «Жажда славы» / Magazine Dreams (18+)

Психологическая инди-драма о фанатичном бодибилдере (Джонатан Мейджорс, «Локи»), который пытается добиться больших успехов в спорте и параллельно справиться со своим неконтролируемым взрывным характером.

Картину поставил Элайджа Байнум, режиссер «Жарких летних ночей» с Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Харрисон Пейдж, Хейли Беннет и Харриет Сэнсом Харрис.

С 11 декабря, «Кинопоиск», «Иви»

Film Science, MUBI, 2025

Фильм «Вдохновитель» / The Mastermind (18+)

Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2025 — история о безработном плотнике Джей Би (Джош О'Коннор, «Дарреллы»), который вместе с такими же незадачливыми подельниками от отчаяния решил украсть несколько ценных картин. Естественно, в процессе все сразу идет не так. Режиссером и сценаристом трагикомедии выступила Келли Райхардт («Первая корова»).

C 11 декабря, Mubi

Frakas Productions, France 3 Cinéma, Mandarin & Compagnie, Petit Film, 2025

Фильм «Альфа» / Alpha (18+)

Новый фильм обладательницы «Золотой пальмовой ветви» за картину «Титан» Жюлии Дюкарно наконец вышел на стримингах. По сюжету в мире бушует эпидемия, заставляющая тела заболевших каменеть. 13-летняя Альфа (Мелисса Борос), возможно, тоже стала ее жертвой — таковы последствия импульсивно сделанной на вечеринке татуировки. Девочку буллят в школе, мать, работающая врачом и наблюдающая за трансформацией больных, в панике. Ситуация усугубляется, когда зависимый от запрещенных веществ дядя поселяется в одной комнате с Альфой.

С 11 декабря, Prime Video

Fuller Media, The Wonder Company, Bee-Hive Productions, Fifth Season, Wild Atlantic Pictures, 2025

Фильм «Астронавт» / The Astronaut (16+)

Камерный сай-фай о девушке-астронавте Сэм (сестра Руни Мары Кейт, «Звоните Джейн») — после аварии на спускаемом аппарате та приводняется где-то в Атлантическом океане. Ее приемный отец, генерал Харрис (Лоренс Фишберн), помещает дочь на карантин в своем особняке — постепенно возникают подозрения, что она могла случайно привезти на Землю опасный инопланетный организм. Режиссером выступила Джессика Варлей (хоррор «Фобии»).

С 13 декабря, «Кинопоиск», Okko, Wink

Рубрика:
Что смотреть дома

