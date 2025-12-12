Что смотреть дома на этой неделе: продолжение «Достать ножи», Николас Кейдж в «Сыне плотника» и «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным

Фильм «Сын плотника» / The Carpenter's Son (18+)

Хоррор по библейским мотивам основан на апокрифическом тексте «Евангелие детства от Фомы» о юном Христе. Николас Кейдж играет плотника, у которого рождается сын со сверхъестественными способностями — из-за чего вся семья оказывается в опасности.

В касте — Ноа Джуп («Ford против Ferrari»), Айла Джонстон («Ход королевы») и певица FKA Twigs. Режиссером выступил Лотфи Нэйтан («До весны»).

С 9 декабря, Apple TV