Что смотреть дома на длинных выходных: «Баллада о маленьком игроке» с Колином Фарреллом, Скарлетт Йоханссон в «Она сказала "Да!"» и «Крушащая машина» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном

А также — Шон Бин в «Робине Гуде», финал «Вампиров средней полосы» с Юрием Стояновым и Ольгой Медынич, комедии«Чудо» и «День семьи» плюс фестивальные драмы «Великая Элеанор» и «История звука». Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ на ноябрьских праздниках.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Баллада о маленьком игроке» / Ballad of a Small Player (18+)
Колин Фаррелл в роли лудомана с псевдонимом Лорд Дойл — тот скрывается от кредиторов в Макао и безуспешно пытается отыграться на последние деньги. Внезапно в его жизни появляются две женщины: сотрудница казино Дао Мин (Чэнь Фала, «Отыграть назад») предлагает помощь, а частный детектив Блайт (Тильда Суинтон) угрожает сдать полиции за похищенный миллион фунтов стерлингов. Драму срежиссировал автор «Конклава» Эдвард Бергер.
C 29 октября, Netflix
Сериал «Вампиры средней полосы», 3 сезон (18+)
Финальная часть приключений смоленских вампиров во главе с харизматичным Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) — в третьем сезоне им предстоит с вновь сразиться уральскими вурдалаками во главе с Борисом Феликсовичем (Егор Дружинин). В касте — Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Тимофей Кочнев (заменивший Глеба Калюжного) и другие. Шоураннером остался автор предыдущих сезонов Алексей Акимов, он же выступил на этот раз и режиссером.
С 1 ноября, Start
Фильм «Она сказала "Да!"» / My Mother's Wedding (18+)
Три сестры, прагматичная Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), ветреная Виктория (Сиенна Миллер) и скромница Джорджина (Эмили Бичем) приезжают в родной маленький городок на долгожданную свадьбу дважды овдовевшей мамы (Кристин Скотт Томас, которая и выступила режиссером фильма). Однако встреча оборачивается массой комичных и мелодраматических ситуаций — у каждой из участниц торжества есть свои секреты.
С 30 октября, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви», Kion
Фильм «Крушащая машина» / The Smashing Machine (18+)
Обладатель «Серебряного льва» за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля-2025: в байопике о бойце MMA Майке Керре главную роль сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. В других ролях задействованы Эмили Блант, а также настоящие чемпионы в смешанных единоборствах и боксе — Райан Бейдер и Александр Усик.
Режиссером выступил Бенни Сэфди («Неограненные алмазы», «Хорошее время») — это первый его фильм, снятый не в соавторстве с братом Джошем.
С 4 ноября, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «День семьи», премьера (18+)
Возрастная пара Владимир и Мария (Александр Робак и Юлия Яблонская) вырастили двоих детей и уже приготовились спокойно пожить для себя. Однако внезапная новость о беременности 55-летней жены рушит все планы — более того, семейная жизнь отпрысков тоже преподносит свои сюрпризы.
В комедийном сериале также снялись Марьяна Спивак, Сергей Епишев и Арсений Робак, сын исполнителя главной роли. Режиссером выступил Сергей Нотариус, сценарист «Жуков» и «Интернов».
С 27 октября, «Кинопоиск», Premier, «Иви», Okko, ТНТ
Фильм «Великая Элеанор» / Eleanor the Great (18+)
Полнометражный дебют Скарлетт Йоханссон участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля-2025. 90-летняя Элеонор (ее играет 94-летняя Джун Скуибб) теряет подругу и переезжает к дочери и внуку. Менять привычный жизненный уклад в почтенном возрасте непросто, еще сложнее — ужиться с собой. Внутреннюю боль Элеонор привыкла гасить едкими шутками — известный прием для маскировки страшного. Возможно, настал подходящий момент, чтобы примириться с прошлым.
С 28 октября, Apple TV
Сериал «По кладбищенской дороге» / Down Cemetery Road, премьера (18+)
Параноидальный триллер о двух частных детективах, расследующих взрыв в тихом пригороде — Зои (Эмма Томпсон, «Годы») и ее коллега Сара (Рут Уилсон, «Осло») оказываются в центре шпионского заговора. За сценарий проекта отвечают авторы «Медленных лошадей» Морвенна Бэнкс и Мик Геррон.
С 29 октября, Apple TV+
Фильм «Гедда» / Hedda (18+)
Экранизация пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена. Генеральская дочка Гедда Габлер (Тесса Томпсон, «Мир дикого Запада») после смерти отца адаптируется к новой жизни и выходит замуж. Чтобы попытаться улучшить условия жизни и устроить супруга на серьезную должность, пара организует вечеринку — но на нее без приглашения приходит Айлин (Нина Хосс, «Йелла»), бывшая подруга Гедды, у которой на этот счет свои планы. Режиссером выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2» и «28 лет спустя: Храм из костей»).
C 29 октября, Prime Video
Фильм «Доктор Динозавров» (6+)
Семейный мультфильм о мальчике по имени Фил Динозавров, который, несмотря на говорящую фамилию, очень не любит древних ящеров и увлечение ими своего отца-палеонтолога. Все резко меняется, когда школьник вместе с папой и одноклассницей попадает во временную воронку и переносится в мезозой — одним словом, приключения не ждут. Режиссер и сценарист — Максим Волков ( «Бука. Мое любимое чудище»), а роли озвучили Владимир Войтюк, Василиса Савкина, Сергей Гармаш, Роман Курцын и Тимур Родригез.
С 29 октября, «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko
Фильм «Ласточка» / Longer Than a Day (18+)
Дебютная полнометражная драма Малики Мухамеджан о девушке по имени Карлыгаш (Зухара Сансызбай) и ее жизни с мужем и свекром на коневодческой ферме в Казахстане — привычный уклад жизни резко меняется, когда в их степные края приезжает француз Луи, путешествующий по диким местам, чтобы пережить развод с женой.
С 29 октября, «Кинопоиск», Okko, Wink, «Иви»
Сериал «Чудо» (18+)
Комедийный сериал об оперативнике Денисе Орлове (Данил Стеклов, «Аутсорс»), работающем под прикрытием в группе анонимных алкоголиков — ее курирует криминальный авторитет по кличке Сапог (Филипп Янковский, «Лихие»). Когда-то давно его банда украла царский кубок — теперь Денису предстоит найти и вернуть артефакт. Режиссер шоу — Антон Богданов («Нормальный только я»).
С 29 октября, Premier
Сериал «Константинополь», премьера (16+)
Исторический сериал о судьбе белогвардейского офицера Сергея Нератова (Александр Устюгов), оказавшегося в эмиграции в Константинополе после разгрома врангелевской армии. Также в касте — Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Сергей Марин и другие. Снял проект Сергей Чекалов («Бизон: Дело манекенщицы»), а одним из соавторов сценария выступил Алексей Мизгирев («Бубен, барабан», «Дуэлянт»).
С 30 октября, «Иви», НТВ
Фильм «Пила. Наследие» / 9 Windows (18+)
Несмотря на название, хоррор не имеет отношения к оригинальной франшизе, хотя и старается следовать ее духу. Прикованная к инвалидному креслу девушка Лайза (Дайана Гарл) случайно становится свидетелем убийства во время онлайн-трансляции. Позже преступления в прямом эфире повторяются — тогда она осмеливается самостоятельно найти серийного маньяка.
Среди известных лиц в касте — Уильям Форсайт («Готти») и Майкл Паре («Крайне опасен»). Режиссер — Лу Саймон («Агорафобия»).
С 31 октября на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
Сериал «Близкое счастье», премьера (18+)
Мелодраматический сериал о бизнесмене Руслане (Михаил Кремер, «Остаться друзьями»), владеющем торговым центром «Близкое счастье» в Турции. Однажды судьба сводит его с Ниной (Алина Воскресенская, «Универ. Молодые») — сообразительной девушкой в сложной ситуации, которую он берет на работу, но вскоре начинает испытывать к ней романтические чувства. Режиссером проекта выступил Павел Дроздов («Ростов»).
С 1 ноября, Kion
Фильм «История звука» / The History of Sound (18+)
Участник основного конкурса Каннского фестиваля-2025. По сюжету два друга-фронтовика, Лайонел (Пол Мескал, «Солнце мое») и Дэвид (Джош О’Коннор, «Корона») после Первой мировой войны решают посвятить себя звукозаписи — как документальной, так и музыкальной. Картину снял южноафриканец Оливер Херманус («Мэри и Джордж»).
С 1 ноября, Apple TV, Mubi
Сериал «Робин Гуд» / Robin Hood, премьера (18+)
Новая интерпретация легенды о Робин Гуде в сериальном формате: сын лесника Роб (малоизвестный австралиец Джек Паттен) и дочь нормандского лорда Мэриан (Лорен Маккуин, «Строго конфиденциально») борются против вторгшихся в Англию норманнов — как силовым способом, так и в правовом поле. Также в проекте снялись звезда «Властелина колец» и «Игры престолов» Шон Бин и Стивен Уоддингтон («Игра в имитацию»). Шоураннерами стали Джонатан Инглиш и Джон Гленн.
Со 2 ноября, MGM+
Сериал «Я люблю Лос-Анджелес» / I Love LA, премьера (18+)
Комические зарисовки о жизни в Лос-Анджелесе в исполнении Рэйчел Сеннот («Тела, тела, тела)», выступившей и режиссером, и исполнительницей главной роли. В центре сюжета — девушка Майя, которая хочет стать агентом по поиску талантов в Голливуде, а еще бесконечно ссорится и мирится со своими старыми друзьями. Среди заметных лиц в касте — Джош Хатчерсон из «Голодных игр», а также Элайджа Вуд в качестве приглашенной звезды.
Со 2 ноября, HBO
Сериал «Клиника святого Дениса» / St. Denis Medical, 2 сезон (18+)
Медицинский ситком о буднях больницы в Орегоне, страдающей от недостатка персонала и финансирования. Местные врачи и медсестры, не смотря на тяжелые условия и постоянные переработки, сохраняют оптимизм и стараются помочь пациентами.
Основной каст сохранится и во втором сезоне: Венди Маклендон-Кови («Девичник в Вегасе»), Дэвид Алан Грир («Крутые ребята»), Эллисон Толман («Почему женщины убивают») и Калико Кауахи («Теория большого взрыва»). Поставил сериал Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).
Со 2 ноября, NBC
Фильм «Вниз» (18+)
Герметичный триллер Марюса Вайсберга («Конец славы») с Анфисой Черных из «Географ глобус пропил» и музыкантом Егором Кридом. Парочка застревает в лифте небоскреба со зловещим незнакомцем (Игорь Миркурбанов, «Содержанки»), который подозрительно осведомлен об их жизни и выглядит как самый настоящий маньяк.
Со 2 ноября, Okko, Wink
Сериал «Россия 360», премьера (18+)
Документальное роуд-муви о Русском Севере и отважных путешественниках. В центре сюжета — герои масштабной континентальной экспедиции на вездеходах со стартом в Мурманске и финишем на Чукотке. Та проходит вдоль российских границ, а возглавляет ее полярник Богдан Булычев.
С 3 ноября, Okko
Сериал «Крач» / Crutch, премьера (18+)
Семейная комедия (и спин-офф сериала «Соседство») с Трэйси Морганом («Студия 30») — здесь он играет продавца в мелком магазинчике в Гарлеме по прозвищу Крач. После смерти жены и переезда детей он остается один, но внезапно сын и дочь возвращаются в родное гнездо — да еще и с внуками. Шоураннером выступил Оуэн Смит, сценарист «Последнего настоящего гангстера» и «Черной комедии».
С 3 ноября, Paramount+
Фильм «Черный телефон 2» / Black Phone 2 (18+)
Сиквел хоррора о маньяке в маске (его играет Итан Хоук) — после спасения из плена 17-летний юноша Финн (Мэйсон Темз, «Как приручить дракона») пытается вернуться к нормальной жизни и помочь своей младшей сестре, которую преследуют кошмары о том самом черном телефоне из первой части. Режиссер — Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»).
С 4 ноября, Apple TV+
Фильм «Вальсируя с Брандо» / Waltzing with Brando (18+)
Байопик легендарного голливудского актера Марлона Брандо, которого тут играет Билли Зейн. Сюжет основан на мемуарах архитектора Бернарда Джаджа, которому звездный артист поручила спроектировать и построить курорт на Таити. Режиссером выступил клипмейкер Билл Фишман.
C 4 ноября, Mubi
Комментарии (0)