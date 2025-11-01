Что смотреть дома на длинных выходных: «Баллада о маленьком игроке» с Колином Фарреллом, Скарлетт Йоханссон в «Она сказала "Да!"» и «Крушащая машина» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном

Фильм «Крушащая машина» / The Smashing Machine (18+)

Обладатель «Серебряного льва» за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля-2025: в байопике о бойце MMA Майке Керре главную роль сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. В других ролях задействованы Эмили Блант, а также настоящие чемпионы в смешанных единоборствах и боксе — Райан Бейдер и Александр Усик.

Режиссером выступил Бенни Сэфди («Неограненные алмазы», «Хорошее время») — это первый его фильм, снятый не в соавторстве с братом Джошем.

С 4 ноября, Prime Video