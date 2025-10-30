33 недавних хоррора, которые можно посмотреть на Хеллоуин

С начала года в кинотеатрах и на онлайн-платформах появилось множество хороших хорроров: от классически устроенных вроде «Верни ее из мертвых» братьев Филиппу или «Носферату» Роберта Эггерса до экспериментальных — к примеру, «Выход 8» или «Глазами пса». Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас. А еще их можно посмотреть на Хеллоуин (и не только).
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ХОРРОРЫ
«Орудия» / Weapons (18+)
Пока что главный хоррор 2025 года — кассовый хит при относительно скромном бюджете, снятый режиссером «Варвара» Заком Креггером. Однажды ночью в небольшом американском городке сразу 17 младшеклассников выбежали из своих домов и умчались в неизвестность. Полиция бессильна — тогда расследование в свои руки берут отец одного из пропавших Арчер (Джош Бролин), школьная учительница Джастин (Джулия Гарнер), коп Пол (Олден Эренрайк) и оказавшийся с ними не в то время и не в том месте мелкий воришка Тони (Остин Абрамс).
Вышел на Apple TV, Prime Video
«Заклятие 4: Последний обряд» / The Conjuring: Last Rites (18+)
Финал основной линии придуманных Джеймсом Ваном («Пила», «Астрал») хорроров — снял его режиссер третьей части Майкл Чавес (также известный по «Проклятию плачущей»).
Действие происходит в 1986 году: исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены хотят заниматься семейными делами, а не охотится на призраков. Но вынуждены разбираться с существом, которое терроризирует обычную семью с помощью зеркал. Главные актеры на месте — к своим ролям вернулись Вера Фармига и Патрик Уилсон.
Вышел на iTunes, Prime Video
«Присутствие» / Presence (18+)
Экспериментальный психологический хоррор Стивена Содерберга («Секс, ложь и видео», «Одиннадцать друзей Оушена», «Больница Никербокер»), снятый как будто глазами призрака — таинственное существо наблюдает за въездом в дом новой семьи, хранящей свои печальные секреты.
В фильме снялись Люси Лью («Убить Билла»), Джулия Фокс («Неограненные алмазы») и Крис Салливан («Очень странные дела»). К слову, оператором выступил сам Содерберг — критики высоко оценили виртуозное владение камерой.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Сомния: Обитель кошмаров» / Somnium (18+)
Симпатичный по концепции хоррор о сновидениях снят дебютанткой Рэйчел Кэйн. По сюжету девушка по имени Джемма (Грэйс Ван Дин из «Леди на драйве») устраивается работать в корпорацию, занимающуюся сомнологией — состоятельные люди любят спать, у них есть желание видеть только приятное, но по канонам жанра (и жизни) все иногда оборачивается кошмарами.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink
«Вопль» / El llanto (18+)
Фильм стал одним из главных открытий на престижном фестивале в Сан-Себастьяне и выиграл приз за лучшую режиссуру. Вязкая и неуютная картина режиссера Педро Мартина Калеро, до этого снимавшего только короткометражки, рассказывает о девушке, которая после смерти матери начинает слышать жуткие потусторонние крики и чувствовать присутствие таинственного существа. Более того, она узнает о других жертвах столкнувшихся с подобным — теперь им предстоит найти способ справиться с кошмаром наяву.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Верни ее из мертвых» / Bring Her Back (18+)
Хоррормейкеры братья Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!») продолжают старательно пугать зрителя. В этот раз история строится вокруг брата и сестры, попавших к вроде бы добродушной приемной матери (Салли Хокинс). Впрочем, у нее есть жуткая тайна — с помощью подростков и обряда некромантии она хочет воскресить свою умершую дочь.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Ритуал» / The Ritual (18+)
Религиозный хоррор о дуэте экзорцистов, пытающихся изгнать дьявола из юной девушки. Молодой священник Джозеф (Дэн Стивенс, «Легион») и умудренный святой отец Теофил (Аль Пачино) вынуждены преодолевать разногласия, чтобы победить темные силы. За постановку ответственен автор «Убийства Кеннета Чемберлена» Дэвид Миделл.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Затерянное место» / Never Let Go (18+)
Хоррор Александра Ажа («Зеркала», «Кислород») с Холли Берри в роли мамы сыновей-близнецов: семья спасается в лесном доме от загадочного зла. Чтобы выжить, им постоянно приходится быть вместе (и даже буквально привязываться друг к другу — веревками). Иначе демоническая сила может вторгнуться в их разумы. Однако в какой-то момент дети начинают сомневаться, что угроза, от которой они прячутся, реальна.
Вышел на Apple TV
«Ведьмина доска» / Witchboard (16+)
С виду обычный хоррор интересен, в первую очередь, фигурой ее режиссера — Чака Рассела, автора хитовой «Маски» и вполне удачных «Стирателя» и «Царя скорпионов». По сюжету молодожены хотят открыть кафе в Новом Орлеане, в предполагаемом помещении они находят доску для спиритических сеансов. Теперь на кону стоит душа невесты, и помочь в ее спасении может если и не чудо, то большое везение. В касте — Мэдисон Айсмен, Аарон Домингес, Мелани Джарнсон и другие.
Вышел на «Иви», Okko, Wink
«Выход 8» / 8ban Deguchi (16+)
Экранизация лаконичной видеоигры The Exit 8: рядовая поездка в метро оборачивается для пассажира (Кадзунари Ниномия) адом наяву — выход в город превращается в бесконечное замкнутое пространство. Однако, поблуждав некоторое время по лабиринту японского метрополитена, герой начинает замечать необычные аномалии — то изменится изображение на постере, то переместится ручка на двери. Если при обнаружении такого развернуться обратно, приблизишься к выходу 8 — наружу.
Фильм Гэнки Кавамуры в этом году принял участие в «Полуночных показах» Каннского кинофестиваля.
Еще идет в кинотеатрах России
«Паранормальное явление. Шум» / Noijeu (18+)
Южнокорейский хоррор о двух сестрах, переехавших в новую квартиру и страдающих от странного (и явно потустороннего) шума. Когда младшая внезапно пропадает, старшая пытается ее найти и разобраться с загадочным явлением и странно ведущими себя соседями.
Режиссером и автором сценария фильма, показанного на кинофестивалях в Торонто и Ситжесе, выступил дебютант Ким Су-джин.
Еще идет в кинотеатрах России
«Городские легенды: Парк кошмаров» / Oak (18+)
«Парк кошмаров» не имеет отношения к франшизе «Городские легенды» (и в оригинале называется «Дуб»), но поддерживает ее традиции. Компания студентов не верит в рассказы о проклятом дереве в старом парке, к которому нельзя прикасаться под угрозой неминуемой смерти, и нарушает запрет. После того, как ее друзья начинают пропадать один за другим, девушка Эмбер (Кэтрин Даддарио, «Ограбление из будущего») пытается раскрыть жуткую тайну.
Из заметных лиц в касте — Джои Лорен Эдамс («Сокровища Тома Сойера») и Арманд Ассанте («Готти»), а режиссером выступил Кирк Харрис, автор комедийного хоррора с Николасом Кейджем «Страна чудес Вилли».
Пока не вышел на стримингах
«Глазами пса» / Good Boy (16+)
Необычная интерпретация хорроров про привидений: классическая история с переездом семьи в новый дом, где водится нечто потустороннее, показана от лица собаки — хороший мальчик отлично видит призраков и пытается защитить хозяев от недружелюбных сущностей.
Режиссером выступил дебютант Бен Леонберг.
Еще идет в кинотеатрах России
«Носферату» / Nosferatu (18+)
Ремейк экспрессионисткой картины 1922 года — новое прочтение знаменитой истории про преследуемую призраками девушку и влюбленного в нее вампира (в декорациях викторианской Англии).
Идея парафраза фильма Фридриха Мурнау «Носферату, симфония ужаса» появилась у режиссера и сценариста Роберта Эггерса (один из самых известных постановщиков новой хоррор-волны — «Ведьма», «Маяк») еще в 2015 году. Графа-вампира Орлока сыграл Билл Скарсгард, Томаса Хуттера — Николас Холт, его жену Элис — Лили Роуз-Депп. К звездному касту также присоединились Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Уиллем Дефо.
Вышел на Prime Video, iTunes
«Песочный человек» / Eye for an Eye (18+)
Девушка Анна (Уитни Пик из «Сплетницы») приезжает в небольшой городок, где узнает о Песочном человеке — мистической сущности, приходящей к людям во снах и карающей за плохие деяния. Очень скоро ей предстоит столкнуться с ним лицом к лицу.
Также в касте — С. Ипейта Меркерсон («Медики Чикаго»), Финн Беннетт («Под огнем») и Голда Рошевель («Через год в это же время»). Режиссером хоррора выступил Колин Тилли, более известный как клипмейкер.
Еще идет в кинотеатрах России
«Другой» / Other (18+)
Хоррор-драма режиссера Давида Моро («Глаз») с Ольгой Куриленко («Обливион»): ее героиня Элис после смерти матери, с которой у нее были сложные отношения, возвращается в родной дом, чтобы уладить имущественные дела. Но застревает в зловещей локации — во-первых, фамильное гнездо напичкано камерами наблюдения. Во-вторых, есть полное ощущение, что в пустом особняке есть кто-то еще. Также в касте — Филип Шурер («Крушение мира»), Джули Маес («Отверженные») и Жан Шац («Одержимые»).
Вышел на Okko, Wink
«Пункт назначения: Узы крови» / Final Destination: Bloodlines (18+)
Легендарная хоррор-франшиза о неотвратимости смерти возвращается на экраны спустя 14 лет. В этот раз все начинается с того, что студентку Стефани (Кейтлин Санта Хуана из сериала «Флэш») преследует страшный сон о грандиозном пожаре в конце 1960-х, в котором гибнет ее бабушка Айрис (Брэк Бэссинджер, «Старгерл») и еще десятки людей. Однако в реальной жизни Айрис чудом спаслась — и с тех пор одержима идеей, что смертельный фатум будет преследовать не только ее, но и всех потомков.
За перезапуск «Пункта» взялись Зак Липовски и Адам Б. Стейн, авторы сай-фая «Иные».
Вышел на Prime Video, iTunes
«Грешники» / Sinners (18+)
Экшен-хит Райана Куглера (режиссера «Крида» и дилогии «Черная пантера»). В 1930-е годы братья Смок и Стэк (обоих играет Майкл Б. Джордан) выкупают землю, чтобы построить на ней музыкальный бар для темнокожих. Это оказывается не так уж просто — в дело вмешиваются местные расисты и вампиры. Также в картине в духе «От заката до рассвета» снялись Хейли Стайнфелд («Железная хватка»), Джек О’Коннелл («28 лет спустя»), Майлз Кэйтон и другие. И, да — вампиры тут, конечно, метафора.
Вышел на Prime Video, iTunes
БОДИ-ХОРРОРЫ
«Гадкая сестра» / Den stygge stesøsteren (18+)
Норвежский боди-хоррор, который критики и зрители уже окрестили «новой "Субстанцией"». Это сказка про Золушку, рассказанная с точки зрения ее сестры-дурнушки. Эльвира (Леа Мюрен) мечтает выйти замуж за принца, под влиянием властной матери Ребекки (Ане Даль Торп, «Разлом») она идет на безумные жертвы: от болезненной операции по пластике носа до подсаживания паразитов в качества средства для похудения. Картину сняла Эмили Блихфельдт, для которой это дебют в полнометражном формате.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви», Okko
«Одно целое» / Together (18+)
Австралийское жанровое кино — дебютант Майкл Шэнкс устраивает боди-хоррор из довольно скучных отношений Милли (Элисон Бри, «Блеск») и Тима (Дэйв Франко, «Горе-творец») — пара попадает в загадочную пещеру и преображается самым диким образом: их начинает со страшной силой тянуть друг к другу, причем совсем не в метафорическом, а самом буквальном смысле.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Wink
МОНСТР-ХОРРОРЫ
«Обезьяна» / The Monkey (18+)
Новая работа известного хоррормейкера Осгуда Перкинса («Гензель и Гретель», «Собиратель душ») — на этот раз по рассказу Стивена Кинга. Одновременная страшная и абсурдистски-смешная история об игрушечной обезьянке, которую нашли на чердаке братья-близнецы: с этого момента демонический примат начинает терроризировать ни в чем не повинных обывателей.
В касте — Тео Джеймс, Элайджа Вуд и сам Перкинс.
Вышел на «Кинопоиске», Okko
«Смерть единорога» / Death of a Unicorn (18+)
Очередной экспериментальный хоррор студии A24 — отец (Пол Радд, «Человек-муравей») с дочкой (Дженна Ортега, «Уэнсдэй») сбивают на машине самого настоящего единорога. Вокруг погибшего мифического существа сразу же начинается нездоровый ажиотаж: работодатели главного героя (Теа Леони из «Убийств в одном здании», Уилл Поултер из «Бегущего в лабиринте» и Ричард Э. Грант из «Солтберна») очень хотят на этом подзаработать — еще не догадываясь, во что ввязались.
Режиссер — дебютант Алекс Шарфман.
Вышел на «Иви», Okko, Wink
«Микки Монстр» / Screamboat (18+)
Комедийный хоррор продолжает традицию «Винни-Пуха: Крови и меда» — добрый анимационный персонаж в нем превращается в безжалостное чудовище (и это, само собой, очень смешно!). Режиссер Стивен Ламорт («В живых не оставлять!») переосмыслил мотивы классического диснеевского мультфильма «Параходик Вилли».
В роли монстра Микки снялся бессменный демонический клоун Арт из франшизы «Ужасающий» — актер Дэвид Ховард Торнтон.
Вышел на Apple TV
«Кровавый урожай» / Clown in a Cornfield (18+)
Комедийный слэшер Илая Крэйга, известного по «Убойным каникулам». Гленн (Аарон Абрамс, «Код 8») с дочерью Куинн (Кэти Дуглас, «Джинни и Джорджия») перебираются в захолустный городок, в котором пропадают люди и происходят загадочные убийства. Когда одноклассники девушки начинают исчезать один за другим, становится понятно: за всем стоит с виду безобидный (но жуткий внутри) местный талисман, клоун Френдо.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Хищные твари» / Dangerous Animals (18+)
Австралийский хоррор про акул и злых людей режиссера Шона Бирна («Дары смерти») — в лучших традициях жанра «озплотейшн». Девушка-серфер Зефир (Хэсси Харрисон, «Йеллоустон») пытается сбежать с корабля, управляемого капитаном-маньяком: тот обожает приманивать хищных рыб свежей человечиной.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Кукла. Реинкарнация» / Rob1n (18+)
Ученый-робототехник тяжело переживает гибель своего 11-летнего сына Робина и создает его копию-андроида — однако машина оказывается одержима жаждой убийства. Снял хоррор британец Лоуренс Фаулер, известный любителям жанра по трилогии «Шкатулка».
Вышел на Okko, «Иви»
«Бэмби. Лесной кошмар» / Bambi: The Reckoning (18+)
И еще одна вариация на тему мультипликационного персонажа из детства, который здесь оказывается чудовищем. По дороге в гости к бабушке Ханна (Роксанна Макки, «Игра престолов») и ее семилетний сын Бенджи (Том Мулрон, «Медленные лошади») попадают в аварию и оказываются лицом к лицу с оленем-мутантом, который мстит людям за гибель матери.
Режиссером выступил Дэн Аллен, до этого уже снимавший хорроры вроде «Мумия возрождается».
Вышел на Prime Video
«28 лет спустя» / 28 Years Later (18+)
Дэнни Бойл и Алекс Гарленд воссоединились ради продолжения своего совместного хита об эпидемии вируса ярости, захлестнувшего Великобританию. В триквеле Альбион находится в полной изоляции от всего остального мира, зомби эволюционировали, а немногочисленные выжившие создали архаичные поселения. История разворачивается вокруг отца и сына (Аарон Тейлор-Джонсон из «Стать Джоном Ленноном» и Элфи Уильямс из «Темных начал»). Чтобы помочь тяжелобольной маме (Джоди Комер, «Убивая Еву») мальчик вместе с ней отправляется к загадочному доктору-отшельнику (Рэйф Файнс).
Вышел на Apple TV
«Вульфмен» / Wolf Man (18+)
Очередной ремейк классического американского хоррор-сюжета про человека-волка — на этот раз в исполнении Ли Уоннелла (сценарист «Пилы» и режиссер «Апгрейда»). По сюжету мальчик Блейк встречает в лесу оборотня — обходится без последствий, но спустя 30 лет (взрослого Блейка играет Кристофер Эббот из «Уловки 22», а его жену — Джулия Гарнер из «Озарка») ему предстоит вернуться в родной дом и вновь столкнуться с таинственным чудовищем.
Несмотря на разгромные отзывы, часть публики встретила фильм тепло: классический случай из разряда «так плохо, что даже хорошо».
Вышел на Apple TV+
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХОРРОРЫ
«Одни из нас» / Please Don't Feed the Children (18+)
В постапокалиптическом хорроре, не имеющем отношения к видеоигре и сериалу The Last of Us (в оригинале картина называется «Пожалуйста, не кормите детей»), смертельный вирус избирательно выкашивает взрослых, но игнорирует молодое поколение. Отряд подростков отправляется на поиски помощи и натыкается на очень странную даму (Мишель Докери, «Аббатства Даунтон»), у которой на их счет явно недобрые намерения.
Среди заметных фигур в касте — Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие», а режиссером выступила Дестри Эллин Спилберг, дочь Стивена Спилберга.
Вышел на «Кинопоиске», Wink
«Саван» / The Shrouds (18+)
Новый фильм классика боди-хоррора Дэвида Кроненберга, участвовавший в основном конкурсе Каннского фестиваля. На этот раз это скорее проникновенная драма об утрате (у режиссера несколько лет назад умерла жена), нежели попытка шокировать публику.
По сюжету миллиардер Карш (Венсан Кассель) пытается справиться со смертью от рака любимой супруги Бекки (Дайан Крюгер) через свой стартап — интерактивные саваны, позволяющие наблюдать за разложением тел близких в высоком разрешении. Однако осквернение могилы кладбищенскими вандалами начинает постепенно сводить его с ума.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви»
«Пила. Наследие» / 9 Windows (18+)
Несмотря на название, хоррор не имеет отношения к оригинальной франшизе, хотя и старается следовать ее духу. Прикованная к инвалидному креслу девушка Лайза (Дайана Гарл) случайно становится свидетелем убийства во время онлайн-трансляции. Позже преступления в прямом эфире повторяются — тогда она осмеливается самостоятельно найти серийного маньяка.
Среди известных лиц в касте — Уильям Форсайт («Готти») и Майкл Паре («Крайне опасен»). Режиссер — Лу Саймон («Агорафобия»).
С 31 октября на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Незнакомцы 2» / The Strangers: Chapter 2 (18+)
Сиквел хоррора финна Ренни Харлина, автора второго «Крепкого орешка» и «Скалолаза» — режиссер не стал оставлять франшизу и продолжил начатое. Выжившая в предыдущей части «финальная девушка» Майа (Мэделин Петш) опять оказывается под угрозой — убийцы в странных масках вновь открывают на нее охоту.
Вышел на Apple TV
Комментарии (0)