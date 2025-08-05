Много половин: как боди-хоррор «Одно целое» на деле оказался философской притчей об отношениях

В российском прокате — удивительная картина дебютанта Майкла Шенкса, на которую, как нам кажется, стоит сходить парам любого возраста. Притворяясь жанровым кино о злой непреодолимой мистической силе, фильм уверенно заходит на территорию семейной психотерапии. Рассказываем подробнее, как серьезный разговор о созависимых отношениях удалось превратить одновременно и в ужастик, и в комедию.
Милли (Элисон Бри из «Блеска») и Тим (Дэйв Франко из «Иллюзии обмана») встречаются уже примерно десять лет — и за это время очевидно устали друг от друга. Отношения уже давно переросли период энергичной влюбленности, но перезагрузить их ни у кого не хватает смелости: ситуация не движется ни в сторону брака, ни в сторону расставания. Эту неприятную инерцию чувствуют и они сами, и окружающие — чтобы разорвать порочный круг, паре явно нужен знак свыше.
Казалось бы, вот и он: школьной учительнице Милли предлагают новую работу (правда, ради нее необходимо переехать в живописную глубинку). Смена обстановки должна пойти на пользу обоим, однако первая же прогулка по лесу оборачивается неожиданным инцидентом — пара проваливается в подземную пещеру.
Все сразу указывает на то, что из этого места нужно бежать как можно скорее: атмосфера и так зловещая, а вдобавок вокруг развешаны колокольчики с загадочным символом, которые явно отдают неким инфернальным культом. Впрочем, Тим и Милли игнорируют знаки и неосторожно решают попить воды из оказавшегося рядом источника. Этот шаг оказывается роковым — пары глотков становится достаточно, чтобы охладевших в отношениях людей стало притягивать друг к другу как магнитом. Причем не фигурально, а физически: до степени слияния, которое в какой-то момент можно разделить только цепной пилой.
После «Субстанции», где под видом боди-хоррора замаскировалось высказывание о человеческом страхе естественного старения и токсичных отношениях «мать-дочь», в этом жанре было сложно ожидать чего-то подобного по уровню остроумия и точности — по крайней мере, в ближайшее время. Но «Одно целое» с легкостью опровергло скептический взгляд.
Сказочный сюжет о мертвой воде здесь неожиданно встретил и традиции австралийского эксплуатационного кино, и умение едко высказаться на тему отношений полов — притом максимально наглядно. С виду очень простая идея — показать невозможность двух людей расстаться через взаимное погружение друг в друга (звучит отвратительно, но на этом строится вся концепция фильма) — не без блеска реализована на всех уровнях. Тут есть и грамотно подсвеченные детали, говорящие о полной обреченности альянса главных героев, вроде виниловой пластинки группы Spice Girls, мучительной попытки развести костер или обсуждения нелепых постов в соцсети. И лобовые, но эффектные метафоры, будь то «крысиный король» или флешбэки из детства. И юмор на грани разумного — от эротической (если ее можно так назвать) сцены в уборной хочется ударить себя по лицу, но сюжетно и стилистически она максимально оправдана.
Как минимум ради этого стоит посмотреть фильм со своей половинкой — такой речевой штамп в фильме тоже обыгрывается в самом прямом смысле (в частности, один из героев цитирует Платона и его диалог «Пир», где звучит миф о генезисе человека как единого целого, разделенного впоследствии). Конечно, есть вероятность, что это может привести к непредсказуемым последствиям. Однако беспощадная, но разумная мысль о том, что расставание иногда гораздо лучше, чем превращение в чудовищного кадавра, состоящего из двух вроде бы живых, но уже мертвых внутри людей все-таки должна звучать — пусть и в формате развлекательного кино.
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