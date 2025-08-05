Много половин: как боди-хоррор «Одно целое» на деле оказался философской притчей об отношениях

Милли (Элисон Бри из «Блеска») и Тим (Дэйв Франко из «Иллюзии обмана») встречаются уже примерно десять лет — и за это время очевидно устали друг от друга. Отношения уже давно переросли период энергичной влюбленности, но перезагрузить их ни у кого не хватает смелости: ситуация не движется ни в сторону брака, ни в сторону расставания. Эту неприятную инерцию чувствуют и они сами, и окружающие — чтобы разорвать порочный круг, паре явно нужен знак свыше.

Казалось бы, вот и он: школьной учительнице Милли предлагают новую работу (правда, ради нее необходимо переехать в живописную глубинку). Смена обстановки должна пойти на пользу обоим, однако первая же прогулка по лесу оборачивается неожиданным инцидентом — пара проваливается в подземную пещеру.

Все сразу указывает на то, что из этого места нужно бежать как можно скорее: атмосфера и так зловещая, а вдобавок вокруг развешаны колокольчики с загадочным символом, которые явно отдают неким инфернальным культом. Впрочем, Тим и Милли игнорируют знаки и неосторожно решают попить воды из оказавшегося рядом источника. Этот шаг оказывается роковым — пары глотков становится достаточно, чтобы охладевших в отношениях людей стало притягивать друг к другу как магнитом. Причем не фигурально, а физически: до степени слияния, которое в какой-то момент можно разделить только цепной пилой.