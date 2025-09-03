«Москва слезам не верит» от Крыжовникова, Джуд Лоу в «Черном кролике» и «Лихие. Глава вторая» Быкова: лучшие сериалы сентября 2025-го

А также — российские комедии «Виноград», «Олдскул» и «Избранный», Марк Руффало в роли агента ФБР в детективе «Задание», новые сезоны «Медленных лошадей» и «Убийства в одном здании», спин-офф «Офиса» «Газета» и драма «Подноготная» с Итаном Хоуком. Рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц осени.
«Избранный», премьера (16+)
Сатирическая комедия о скромном провинциальном инженере Олеге (Илья Лыков, «Между нами химия»), которому местный глава региона (Александр Лыков, «Улицы разбитых фонарей») поручает выполнить, казалось бы, нерешаемый политический квест — стать депутатом Госдумы и спасти разваливающиеся областные заводы.
Также в сериале снялись Ольга Лерман, Нонна Гришаева, Инга Оболдина и другие, а режиссерами выступили Алексей Зотов («Политех») и Дмитрий Губарев («Физрук»).
С 1 сентября, Okko
«Олдскул», премьера (16+)
Комедийное мокьюментари про строгую учительницу старой формации Марию Павловну (Мария Аронова), сменившую привычную работу на преподавание в элитном лицее у разболтанных детей непростых родителей. Все ради того, чтобы быть поближе к внучке (Таисья Калинина), с которой она не общалась десять лет из-за ссоры с дочерью.
В касте также Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Игорь Хрипунов («Пальма»), Дэниел Барнс («Москва слезам не верит. Все только начинается»). Режиссеры — Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин («Красный 5»).
С 1 сентября, Premier, Start
«Виноград», премьера (16+)
Комедия Владимира Щеголькова («Натали и Александр») с Павлом Прилучным. Его герой изменяет жене и тем самым в одночасье уничтожает свою карьеру в крупной компании, так как работал на тестя. Теперь он вынужден искать альтернативные решения. Внезапно вариант находится: ему достаются виноградники на малой родине в Анапе.
Также в проекте снялись Софья Синицына («Чистые»), Нино Нинидзе ( «13 клиническая»), Сергей Газаров («Домохозяин») и Егор Корешков («Первый номер»).
С 1 сентября, Kion
«Крутая перемена», 2 сезон (16+)
Отчасти основанный на реальной истории сериал Карена Оганесяна («Игра на выживание») с Никитой Ефремовым в главной роли. Напомним, он играет Андрея, который решил не продолжать семейные традиции и работать учителем, а уехал в Москву, чтобы создать там свой бизнес. Обанкротившись, он вынужден был вернуться домой и пойти преподавать литературу. Во втором сезоне судьба забрасывает его в Узбекистан.
Также в касте продолжения «Крутой перемены» Ольга Медынич, Иван Добронравов, Елена Ербакова («Сердце пармы») и многие другие.
С 1 сентября, «Кинопоиск», «Иви»
«Москва слезам не верит. Все только начинается», премьера (16+)
Новая история по мотивам оскароносной классики Владимира Меньшова в исполнении потсановщика «Слова пацана» Жоры Крыжовникова и дебютирующей в режиссуре Ольги Долматовской. В начале нулевых девушка Ксюша (Тина Стойилкович) переезжает с маленьким сыном из провинции в Москву, где знакомится с умницей-студенткой медицинского Олей (Анастасия Талызина) и импульсивной Машей (Мария Камова aka Маш Милаш).
Спустя 20 лет героиням предстоит встретиться снова всем вместе — во взрослом возрасте их играют Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова. В мужских ролях сплошь любимые звезды Крыжовникова — Рузиль Минекаев (герой нашей сентябрьской обложки!), Иван Янковский, Слава Копейкин, Антон Васильев и Андрей Максимов.
С 4 сентября, Wink
«Газета» / The Paper, премьера (18+)
Спин-офф сериала «Офис» о работе редакции еле живой газеты в штате Огайо — со всеми вытекающими трагикомическими ситуациями. В касте — Донал Глисон («Беги»), Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»), Мелвин Грегг («Снегопад») и другие.
Шоураннерами выступили один из создателей оригинального «Офиса» Грег Дэниэлс и сценарист абсурдистского шоу «Нейтан спешит на помощь» Майкл Коман.
C 4 сентября, Peacock
«Задание» / Task, премьера (18+)
Агент ФБР из Филадельфии Том (Марк Руффало) расследует серию дерзких ограблений притонов, в которых подозревают ничем не примечательного местного жителя Робби (Том Пелфри, «Манк»).
Шоураннером проекта стал Брэд Ингелсби, автор суперуспешного (и отличного!) детектива «Мейр из Исттауна».
С 7 сентября, HBO
«Первокурсницы», 2 сезон (16+)
Комедия о важности образования с Анной Уколовой и Екатериной Сутуловой в главных ролях. Они играют женщин, которые ближе к 40 понимают, что мечты их не сбылись, так как они когда-то бросили университет. Тогда они поступают на первый курс вуза, вновь окунаясь в давно забытую студенческую жизнь.
Во втором сезоне героинь ждут новые разнообразные приключения: от курортного романа в Сочи и любовного треугольника до открытия кулинарного стартапа. Сняла проект Алена Корчагина («Это мы»).
С 8 сентября, ТНТ
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, 5 сезон (18+)
Обласканная американской критикой и невероятно обаятельная детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается с пятым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз — гибель швейцара «Арконии» (того самого здания, где и происходят убийства).
Среди приглашенных звезд в продолжении вернется Мэрил Стрип, также замечены новички каста — Рене Зеллвегер и Кристоф Вальц.
С 9 сентября, Hulu
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon, 3 сезон (18+)
Спин-офф неубиваемых (сложно удержаться от этой метафоры) «Ходячих мертвецов». Первый сезон был посвящен мытарствам Диксона (Норман Ридус) во Франции, во втором на поиски друга в Европу отправилась Кэрол (Мелисса Сюзанн МакБрайд). В третьем их совместный путь домой будет пролегать через Англию и Испанию — с новыми встречами и опасностями.
C 10 сентября, «Амедиатека»
«Девушка моего сына» / The Girlfriend, премьера (18+)
Драма переквалифицировавшейся в режиссеры актрисы Робин Райт («Форрест Гамп»). В ней она сыграла роль матери, которая хочет защитить своего не очень разборчивого сына (Лори Дэвидсон, «Песочный человек») от тлетворного влияния его новой герлфренд (Оливия Кук, «Дом дракона») — дамы от мелких пикировок постепенно переходят к активным боевым действиям.
С 10 сентября, Prime Video
«Барсукот. Очень зверский детектив» / Beastly Crime, 2 сезон (6+)
Анимационный нуар-детектив для всей семьи делает Studio Metrafilms Moldova и канадская Lakeside Animation Studio. Новая часть получила название «Когти гнева». Напомним, действие происходит в Дальнем Лесу — юный Барсукот помогает приемному отцу Барсуку расследовать местные дела. На этот раз — нападение на выставку зверского искусства. Хотя делу мешает влюбленность главного героя в кошечку Маркизу.
Режиссером проекта по-прежнему осталась Александра Евсеева (ребут «Простоквашина»), а озвучивает Барсука и Барсукота все также Сергей Мардарь (Совунья и Кар-Карыч в «Смешариках»).
С 11 сентября, «Кинопоиск»
«Лихие. Глава вторая», 2 сезон (18+)
Во втором сезоне главные герои Павел (Артем Быстров) и Женя (Егор Кенжаметов) впервые отправляются в Москву — в качестве подстраховки криминального авторитета Джема (Артур Иванов), которого вызвал на серьезную беседу вор в законе Тунгус (Филипп Янковский).
Напомним, также в касте проекта — Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Гела Месхи, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Вадим Филипченков, Кирилл Полухин и многие другие. Команда создателей прежняя — режиссер Юрий Быков и сценарист Олег Маловичко.
С 11 сентября, Okko, Start
«Поколение "Ви"» / Gen V, 2 сезон (18+)
Спин-офф «Пацанов» посвящен коллдежу, в котором молодых героев со сверхспособностями учат обращаться с их даром. В него попадает студентка Мари Монро (Джаз Синклер) и другие первокурсники. Их заставляют принять участие в королевской битве, организованной компанией Vought International.
К своим ролям во втором сезоне вернутся Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу и Аса Германн.
С 17 сентября, Prime Video
«Утреннее шоу» / The Morning Show, 4 сезон (18+)
Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается с уже четвертым сезоном. Драма с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун уже поднимала темы #MeToo, коронавируса, культуры отмены и расизма. Тем интереснее про что история о двух телеведущих будет на этот раз. У руля по-прежнему Шарлотта Стаудт, работавшая над «Карточным домиком» и «Родиной».
С 17 сентября, Apple TV+
«Черный кролик» / Black Rabbit, премьера (18+)
Триллер режиссера «Макбета» и «Кредо убийцы» Джастина Курзеля. Герой Джуда Лоу в нем выступает в роли владельца ночного клуба, вынужденного выручать своего непутевого брата (Джейсон Бейтман) из передряг с местным криминалитетом, а параллельно — пытаться не остаться без бизнеса.
С 18 сентября, Netflix
«Разумное сомнение» / Reasonable Doubt, 3 сезон (18+)
Юридическое шоу Hulu заходит на третий сезон — адвокат Джекс Стюарт (Эмаяци Коринеальди) все так же готова на все, чтобы защитить клиентов. Шоураннер сериала — актриса Керри Вашингтон, звезда «И повсюду тлеют пожары».
С 18 сентября, Hulu
«Король Талсы» / Tulsa King, 3 сезон (18+)
Продолжение криминальной драмы от создателей «Озарка», «Йеллоустоуна» и «Подпольной империи» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Напомним, мафиози Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал вышел на свободу, отбыв срок в 25 лет. Босс отправляет его в город Талса штата Оклахома, чтобы здесь он основал новую преступную сеть.
В третьем сезоне Дуайту предстоит противостоять могущественному мафиозному клану Данмайров.
С 21 сентября, Paramount+
«Подноготная» / The Lowdown, премьера (18+)
Драма о весьма своеобразном журналисте Ли Рэйбоне (Итан Хоук), который копается в темных делах родного города — в частности, преступлениях на этнической почве. В касте много звезд, в том числе Питер Динклейдж, Кайл Маклоклен, Джинн Трипплхорн и Кит Дэвид. Режиссер — Стерлин Харджо («Псы резервации»).
С 23 сентября, FX on Hulu
«Док» / Doc, 2 сезон (18+)
История доктора Эми (Молли Паркер, «Сумасшедшая любовь», «Дэдвуд»), потерявшей память в автокатастрофе — последние восемь лет жизни оказываются для нее сплошным белым пятном. Однако врачебные навыки сохранились: тогда она начинает все сначала как интерн — в надежде вернуть воспоминания. Во втором сезоне Эми попытается решить незаконченную ситуацию с любовным треугольником и все-таки вернуться к прежней жизни.
Режиссером проекта выступила Ребекка Томас (сериалы «Очень странные дела» и «Архив 81»).
С 23 сентября, Fox
«Одни дома», премьера (12+)
Комедия о семействе Акимовых — четырех непоседливых детях (блогерша Алина, пранкер Женя, отличница Вика и не по годам смышленый младший Колька), которые из-за застрявших на Камчатке родителей оказываются предоставлены сами себе и, соответственно, отрываются по полной программе.
Режиссером проекта стал Алексей Романюк, ранее писавший сценарии к сериалам «Многодетство» и «Родители».
С 23 сентября, Start, Okko
«Медленные лошади» / Slow Horses, 6 сезон (18+)
Продолжение драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман).
Шестой сезон вновь основан на книгах Мика Геррона — на этот раз это целых два романа: «Джо Кантри» и «Дом на болоте».
С 24 сентября, Apple TV+
«Дом Гиннесса» / House of Guinness, премьера (18+)
Историческая семейная сага о семье и бизнесе известного пивовара — четверо его детей (Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн и Фионн О’Ши) после смерти магната решают, как жить и развивать фамильное дело дальше.
Создателем выступил автор «Острых козырьков», британец Стивен Найт.
С 25 сентября, Netflix
«Непослушные» / Wayward, премьера (18+)
Тревожный мистический триллер об интернате для проблемных подростков, которым заведует зловещая директриса Линн (Тони Коллет). Вернувшаяся в родной городок детектив (Мэй Мартин, «Как же хорошо…» — она же выступила одним из сценаристов проекта) знакомится с двумя ученицами и пытается понять, что именно не так в этом учебном заведении.
С 25 сентября, Netflix
«Алиса в Пограничье» / Imawa no Kuni no Arisu, 3 сезон (18+)
Продолжение экшена в популярном жанре «Игра на выживание». Безработный геймер Арису (Кэнто Ямадзаки) в первом сезоне оказался в мире, где все вынуждены участвовать в состязании, на кону которого — жизнь. В новых эпизодах он продолжит выяснять, кто же придумал этот «опыт», и пытаться вернуться домой.
С 25 сентября, Netflix
«Савант» / The Savant, премьера (18+)
Обладательница «Оскара» за «Глаза Тэмми Фэй» Джессика Честейн играет в проекте очень специфического детектива — та распознает преступников по сообщениям в чатах и постам в соцсетях (основан сюжет на реальной истории!).
Также в касте Джеймс Бэдж Дейл («Дело храбрых»), Ннамди Асомуга («Грабь награбленное») и Коул Домэн («Сплетница»). Режиссер — Мэтт Хейнеман («Частная война»).
С 26 сентября, Apple TV+
«Крапополис» / Krapopolis, 3 сезон (18+)
Анимационный комедийный сериал придумал Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти». В Древней Греции люди, боги и монстры живут, как одна большая дисфункциональная семья. А еще — пытаются управлять полисом. В озвучивании сериала приняли участие Ричард Айоади («Субмарина»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»), Бен Стиллер и многие другие.
С 28 сентября, Fox
«Закрыть гештальт», 2 сезон (18+)
Во втором сезоне комедии про призраков, у которых, оказывается, осталось множество нерешенных дел в этом мире и нужно «закрывать гештальты» главным героем становится ангел Костя в исполнении Дениса Власенко — причем у него появляется напарница в лице таксистки Ольги (Мария Луговая), которая тоже вдруг научилась общаться с мертвыми. На посту режиссера Максима Пежемского в продолжении сменила Лана Влади («Безбашенная»).
С 29 сентября, «Кинопоиск», Okko
«Чед Пауэрс» / Chad Powers, премьера (18+)
Спортивная комедия на основе реальной пранк-истории о футболисте со сложным характером Рассе, который решает перезапустить карьеру и придумывает себе новую личность — добряка Чеда Пауэрса. После чего идет в новую команду-аутсайдер, которая только рада такому приобретению. Протагониста сыграл Глен Пауэлл («Я не киллер»), он же выступил одним из авторов сценария вместе с Майклом Уолдроном («Локи»).
С 30 сентября, Hulu
Комментарии (0)