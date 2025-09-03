«Москва слезам не верит» от Крыжовникова, Джуд Лоу в «Черном кролике» и «Лихие. Глава вторая» Быкова: лучшие сериалы сентября 2025-го

«Олдскул», премьера (16+)

Комедийное мокьюментари про строгую учительницу старой формации Марию Павловну (Мария Аронова), сменившую привычную работу на преподавание в элитном лицее у разболтанных детей непростых родителей. Все ради того, чтобы быть поближе к внучке (Таисья Калинина), с которой она не общалась десять лет из-за ссоры с дочерью.

В касте также Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Игорь Хрипунов («Пальма»), Дэниел Барнс («Москва слезам не верит. Все только начинается»). Режиссеры — Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин («Красный 5»).

С 1 сентября, Premier, Start