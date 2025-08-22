От «Папиных дочек» до «Беременна в 16»: герои Собака.ru делятся своими тайными guilty pleasures — сериалами и реалити-шоу

Вообще мы все, конечно, смотрим «Путешествие на солнце и обратно», «Дыши» и «Фишера» и всегда готовы обсудить арт-мейнстрим (и андеграунд) в кино, искусстве и музыке. Но что мы включаем, когда хочется по-настоящему расслабиться и для перезагрузки перейти на режим брейнрота? О чем мы никогда не расскажем случайным знакомым (а иногда даже самым близким!)? Герои Собака.ru — Анна Виленская, Ксения Прихотько, Тоня Углова, Александра Гарт и Илья Куруч — храбро признаются в своих экранных guilty pleasures. Только постыдные увлечения, только хардкор!
«Беременна в 16»
Анна Виленская
музыковед, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
В 2020-2021 году был период, когда я посмотрела все серии шоу «Беременна в 16»: для меня это стало отдушиной и способом эскапизма. Во время просмотра я испытывала целую гамму чувств — от ужаса и мысли «хорошо, что все это — не моя жизнь» до умиления: как героини справляются с маленькими детьми (часто — без здоровых отношений, поддержки близких и финансовой подушки).
У меня до сих пор спорное отношение к этому шоу и его этичности: людей в нем демонстрируют как странных и загадочных «зверушек» на потеху публике. С другой стороны, увидеть такую сторону жизни лично для меня было полезным и примиряющим опытом, после которого я уже никогда не буду судить о человеке, не зная подробностей его судьбы. Просмотр этого шоу определенно был для меня guilty pleasure: я буквально чувствовала, как разлагаюсь, но это расслабляло меня и давало возможность забыться после тяжелого рабочего дня, а потом «вынырнуть» из YouTube и ощутить, что моя жизнь вообще-то очень легка и хороша.
«Папины дочки»
Ксения Прихотько
филолог-комикесса, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Мои guilty pleasures — оригинальные «Папины дочки», а еще «Кухня» и янг-эдалт «То лето, когда я похорошела». Когда надо что-то включить в качестве фона, а «Друзей» и «Офис» ты уже помнишь наизусть, выбираю эти хиты, потому что я зиллениал, выросший на «СТС» и «Диснее». «Кухня» — мой ритуал на случай готовки вместе с подругами: всегда представляем себя огузками под руководством шефа Баринова.
«Папины дочки» — сериал, который вернулся в мою жизнь после его перезапуска. Когда понимаешь, что новый сезон — для тебя отстой, включаешь старые-забытые эпизоды, и на душе становится хорошо. Сразу вспоминаешь, как с родителями по вечерам смотрела новые серии. Правда, дальше первых двух сезонов двигаться не советую. Из новых сериалов мой guilty pleasure — «То лето, когда я похорошела». Тот самый блокбастер, который разделил интернет на две команды: «золотистых ретриверов» и «черных кошечек». Всегда приятно быть в контексте.
«Универ»
Тоня Углова
художница, автор кота Владислава — главной петербургской игрушки
Один из любимейших сериалов из серии guilty pleasure — старый «Универ». На меня он действует как массаж для мозга, люблю включать фоном во время работы. Плюс он погружает меня в ностальгию и возвращает во времена, когда я в детстве тайком от родителей засматривала его до дыр. Пусть там плоский и слегка примитивный юмор, но он незлобный и даже немного наивный, так что если кто-то хочет дать своему мозгу отдых, на мой взгляд, это один из наилучших вариантов.
«Не ври мне»
Александра Гарт
художник года Cosmoscow, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Декларирую любовь к подобному контенту, но не могу сказать, что прямо часто его смотрю. Из фаворитов: шоу «Понять и простить» и «Не ври мне» — оба из одного круга ада. Они меня забавляют, главным образом, актерской игрой и незамысловатостью сюжетов. Обычно я смотрю их не одна, а с подружками. Я не понимаю стендапы, а вот от таких шоу сижу и хохочу. Могу посоветовать их тем, кто любит «невыдуманные истории, о которых невозможно молчать». Сама я иногда читаю такие в интернете — про наглых родственников, безвольных мужей, злых свекровей и тому подобное.
«Четыре свадьбы»
Илья Куруч
комик, автор отборной кринжатины и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитные люди Петербурга»
Советую реалити-шоу «Четыре свадьбы» и «Ждули» — самая качественная разгрузка для головы.
