От «Папиных дочек» до «Беременна в 16»: герои Собака.ru делятся своими тайными guilty pleasures — сериалами и реалити-шоу

музыковед, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

В 2020-2021 году был период, когда я посмотрела все серии шоу «Беременна в 16»: для меня это стало отдушиной и способом эскапизма. Во время просмотра я испытывала целую гамму чувств — от ужаса и мысли «хорошо, что все это — не моя жизнь» до умиления: как героини справляются с маленькими детьми (часто — без здоровых отношений, поддержки близких и финансовой подушки).

У меня до сих пор спорное отношение к этому шоу и его этичности: людей в нем демонстрируют как странных и загадочных «зверушек» на потеху публике. С другой стороны, увидеть такую сторону жизни лично для меня было полезным и примиряющим опытом, после которого я уже никогда не буду судить о человеке, не зная подробностей его судьбы. Просмотр этого шоу определенно был для меня guilty pleasure: я буквально чувствовала, как разлагаюсь, но это расслабляло меня и давало возможность забыться после тяжелого рабочего дня, а потом «вынырнуть» из YouTube и ощутить, что моя жизнь вообще-то очень легка и хороша.