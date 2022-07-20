Идеолог нескучного музыковедения Анна Виленская — о книге про Radiohead и отношении к слушателю как к сложному подростку

Аня, последний раз мы виделись год назад. Что изменилось в твоей жизни?

Я взяла спокойный темп сейчас. В прошлом году, с мая по май, когда мы познакомились, у меня был большой карьерный скачок. Продолжать дальше в таком темпе странно и непонятно — это превращается в невроз. Я переставила цели и решила за ближайший год решить проблемы с беспокойствами и тревогой, поэтому много и долго занимаюсь на сессиях. В следующем году мне 25, и у меня появилось странное ощущение, что либо сейчас, либо никогда. Юность уже прошла, а самая классная молодость сейчас, и надо бы ее не пропустить. Иначе можно просто скипнуть этот период в угоду внутреннему критику, которому только и подавай новые достижения.

Ты сказала про молодость. Что это такое?

Я все время откладывала скилл «получения кайфа от жизни». Думала: ну сейчас я поработаю, а потом буду богатая, обложусь психотерапевтами и заживу на Багамах. Я заметила, что когда люди описывают наслаждения и то, к чему стремятся, они говорят о красивой природе, вкусной еде, наслаждении своим телом через спорт или секс. Но когда остаются наедине с этим, им становится тяжело. Тяжело провести 15 минут в парке без телефона, потому что мир начинает на них давить. Тяжело есть вкусную еду без контента на фоне. Начинается странное чувство переизбытка наслаждения, и тебя выкидывает из реальности. Вроде занимаешься спортом, но формально. Из-за паники и неумения отдыхать люди набирают себе больше дел, обещая, что будут отдыхать после.

Но это иллюзия.

Да, как сосиска перед собачкой на веревке. Мне 24, и пока у меня нет недвижимости, детей, собак, привязки к месту или сильных обязательств перед кем-то. Мне кажется, в жизни нужны несколько лет, когда ты ничего не делаешь. Нужно научиться наслаждаться — и этому надо действительно учиться. После этого можно переходить в отрезок 30–40 лет, в который делаются самые большие открытия. Дальше люди входят в фазу 40–50, когда ты уже изучил мир и владеешь им — тебя уже не проведешь чувством вины, что ты кому-то что-то должен.