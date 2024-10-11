Как Тоня Углова влюбила нас в арт-квадроберов и придумала кота Владислава — одну из главных петербургских игрушек (и сумок!) года?

Знаю, что ты художница и стилист. Давай поговорим про эти две идентичности. Во-первых, как ты связана с миром моды?

Мне просто с ранних лет нравилось модничать, подбирать образы. Я очень любила и до сих пор люблю секонд-хенды, но в моем детстве это была скорее вынужденная мера, чем тренд. Мне нравилось рыться в старых вещах, сочетать их между собой, и таким образом их реанимировать. Где-то в 19 лет я осознала, что мне в целом интересна эта сфера, и стала работать стилистом. Участвовала в творческих съемках, работала с клиентами и даже стилизовала рэпера Кишлака.

Как стилист начал создавать объекты — в том числе игрушки со сложными лицами?

Это вышло спонтанно. Как-то раз мне предложили для съемки сделать реквизит, выступить сет-дизайнером. После этого я начала больше заниматься именно декоративно-прикладной практикой, чем стилизовать. Кстати, первую игрушку, которая вдохновила меня на кастомизацию, я нашла как раз во время подбора образа в секонд-хенде. Я увидела ее, и мне остро захотелось ее кастомизировать.