Как Тоня Углова влюбила нас в арт-квадроберов и придумала кота Владислава — одну из главных петербургских игрушек (и сумок!) года?

Тоня Углова — автор того самого кота Владислава, одной из главных петербургских игрушек (и сумок!) года. Владислав — первый арт-квадробер и альтернативный сфинкс. Этот оммаж Михаилу Боярскому (в роли кота Матвея!) проживает в домах у семейства Кукояк, фитнес-иконы Анастасии Мироновой, рэперши Tatarka и фигурирует как ценный лот в арт-пространстве флагмана IRNBY. Тоня находит ваши старые детские мягкие игрушки — медвежат, зайчиков, мартышек, кошечек и собачек — и превращает их в милые взрослые кошмары, добавляя им антропоморфные (и максимально недовольные!) лица. Обсудили с Тоней гримасы, депрессию и фрейдистскую концепцию «жуткого».
Кот Владислав, IRNBY Store
На Тоне: платье ARTEM KALYAKIN, украшения RUSHEV, игрушка «ПОПАЛ МЕДВЕДЬ ОСТАП ПОД ПИТЕРСКУЮ СОСУЛЬКУ»
Знаю, что ты художница и стилист. Давай поговорим про эти две идентичности. Во-первых, как ты связана с миром моды?
Мне просто с ранних лет нравилось модничать, подбирать образы. Я очень любила и до сих пор люблю секонд-хенды, но в моем детстве это была скорее вынужденная мера, чем тренд. Мне нравилось рыться в старых вещах, сочетать их между собой, и таким образом их реанимировать. Где-то в 19 лет я осознала, что мне в целом интересна эта сфера, и стала работать стилистом. Участвовала в творческих съемках, работала с клиентами и даже стилизовала рэпера Кишлака.
Как стилист начал создавать объекты — в том числе игрушки со сложными лицами?
Это вышло спонтанно. Как-то раз мне предложили для съемки сделать реквизит, выступить сет-дизайнером. После этого я начала больше заниматься именно декоративно-прикладной практикой, чем стилизовать. Кстати, первую игрушку, которая вдохновила меня на кастомизацию, я нашла как раз во время подбора образа в секонд-хенде. Я увидела ее, и мне остро захотелось ее кастомизировать.
На Тоне: жакет и бра NENSI DOJAKA (Very Concept Store), легинсы LIME, юбка, надетая как баска, MSGM, украшения RUSHEV, игрушка «МОРЖ БОРИСЛАВ»
Ты сразу поняла, что хочешь дать игрушке недовольное антропоморфное лицо? Ты думала об этом? Объясняла сама себе?
Зачастую я работаю скорее интуитивно, но постфактум думаю о том, что сделала. Так было и с игрушками. В тот период, когда я начала создавать их, мне было нехорошо, у меня были депрессивные настроения и мысли. Тогда я училась на экономическом факультете и понимала, что занимаюсь чем-то не тем. Мне захотелось выплеснуть эту темную эмоцию, которая буквально пожирала меня изнутри. И я нашла такой способ. Мне было важно, что весь этот негатив стал мне подвластен через образ и даже через юмор, с которым я подчас отношусь к своим работам. Возможно, это была своего рода терапия.
Вообще, это одна из характеристик эстетики безобразного, о которой писал еще древнегреческий философ Аристотель. Изображение чего-то безобразного в искусстве способно доставлять эстетическое удовольствие через разгрузку отрицательных эмоций. Это похоже на то, что ты говоришь и делаешь. Любишь безобразное?
Мне нравится. Например, я очень люблю фильмы ужасов. Это то, что сформировало меня в детстве. Я любила фильм «Вий» 1967 года, классический советский хоррор по Гоголю. В любом ужасе есть некая тайная история, которую ты можешь приоткрыть для себя. И, конечно, это особый формат развлечения, как катание на американских горках. Естественно, эту эстетику я использую в своем творчестве.
Считаю, что твой главный хит кот Владислав не только реальный упырь, но и альтернативный сфинкс и арт-квадробер, восходящий к русской лубочной традиции.
Владислав разлетается по коллекциям блогеров и арт-коллекционеров с космической скоростью — мы с мамой делаем котов партиями из 5–6 штук, на одну уходит несколько дней. Действительно, кот отсылает к вампиру Владиславу из культового фильма «Реальные упыри», который плохо умел перевоплощаться в животных. А вообще, вампиру в этом фильме 862 года, и он особенно любит пытки. Мне показалось, что такой персонаж отлично впишется в мой бестиарий. А еще мой Владислав чем-то похож на кота Матвея — героя Михаила Боярского в советском фильме «Новогодние приключения Маши и Вити». При этом в первых работах лица для кукол я создавала буквально с натуры — с самой себя. Корчила гримасы и фотографировалась или смотрела на себя в зеркало. Многие знакомые узнали меня в моих игрушках.
Да, сходство с арт-питомцами налицо! Что ты чувствовала, когда тебе говорили, что они похожи на тебя?
Мне не было обидно, потому что я осознанно переносила на их лица свои эмоции. Мне, кстати, нравится, что люди видят совершенно разное в моих игрушках. Кто-то говорит, что они вообще не страшные, а очень даже милые. Кто-то говорит, что это какой-то ужас. Я рада любой реакции, кроме равнодушия.
А какие реакции бывают? Кроме ужаса и умиления.
Очень часто мне прилетает, что кто-то увидел эту игрушку и понял, что она про него. И тогда человек тут же ее покупает. Часто люди ассоциируют себя с эмоцией какой-то определенной игрушки, находят что-то схожее и откликающееся в ней. Мне больше всего такая реакция нравится.
На Тоне: платье ARTEM KALYAKIN, украшения RUSHEV, игрушка «ПОПАЛ МЕДВЕДЬ ОСТАП ПОД ПИТЕРСКУЮ СОСУЛЬКУ»
Все твои работы — куклы, которые изначально помещены в игровой детский контекст. Но ты добавляешь им такую деталь, которая делает грань между их одушевленностью и неодушевленностью зыбкой, прямо как в хоррор-фильмах. Вообще, это было описано в эссе Зигмунда Фрейда «Жуткое», где он утверждал, что жуткое — это то, что должно было быть скрытым, но обнаружило себя.
Это правда так! Вообще, когда я только начинала делать свои куклы, мне было очень жутко. Первые работы я даже накрывала на ночь тканью. Я не хотела на них смотреть. Мне было страшно. Но сейчас я не вижу в них ничего жуткого. Жуткое — это то, что происходит внутри нас, когда мы отдаемся темным чувствам. А я стараюсь эти состояния переработать через материал в образе.
Также ты практикуешь зооморфные преображения (Синди Шерман у нас дома!). Я видела тебя и вороной, и свиньей — это арт-квадробинг? Расскажи про эту практику.
Я думаю, это из детства. Я все детство провела за кулисами, так как моя бабушка работала театральным режиссером. Перевоплощения близки мне по духу с самых малых лет. Не так давно бабушка рассказала мне, что в детстве я очень любила переодеваться во всяких животных — задолго до того, как квадроберы стали трендом.
Недавно мне остро захотелось посмотреть на себя с клювом, я сделала костюм вороны, а визажист Леша Радченко помог мне с мейком. Результат я выложила в своем блоге под трек Линды «Ворона». В детстве я очень любила ворон и захотела эту свою любовь как-то выразить. Со свиньей все было примерно так же — от идеи до 6 силиконовых накладок для груди, пятачка от Леши и фотосессии на побережье прошло совсем немного времени. При этом меня больше всего интересует создание пограничных образов — то ли животного, то ли человека.
А что ты чувствуешь, когда перевоплощаешься в ту или иную роль?
Не могу сказать, что я что-то конкретное чувствую. Мне просто нравится эпатаж, нравится делать что-то неожиданное, потому что, возможно, от меня таких вещей не ждут. Я люблю внимание, даже негативное.
Чего нам еще от тебя ждать? Разочарованного слоника? Перекошенную лисичку?
Ждите неудовлетворенного тигра!
Текст: Илья Крончев-Иванов
Фото: Варвара Орлова
Стиль: Карина Крапива
Визаж и волосы: Лия Кибисова
Свет: Даниил Тарасов Skypoint
Комментарии (0)