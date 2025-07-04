«Главы государств» Найшуллера, сиквел «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон и Умой Турман и «Громовержцы*»: что смотреть дома на этой неделе

А также — исторический сериал «Государь» с Константином Плотниковым-Петром I и Евгением Ткачуком-Меншиковым, история Золушки в формате боди-хоррора «Гадкая сестра», фэнтези «Этерна» и новый ужастик братьев Филиппу «Верни ее из мертвых». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Громовержцы*» / Thunderbolts* (16+)
«Отряд самоубийц» в версии Marvel. Несколько приговоренных к ликвидации наемников высшего класса (их играют Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко и другие) категорически не согласны со своей печальной участью — поэтому объединяются против директора ЦРУ в исполнении Джулии-Луи Дрейфус.
Режиссером экшена выступил Джейк Шрейер («Грызня»).
C 1 июля, Prime Video, iTunes
Фильм «Бессмертная гвардия 2» / The Old Guard 2, премьера (18+)
Продолжение спустя пять лет успешного фэнтези-боевика об отряде бессмертных бойцов под руководством наемницы Энди (Шарлиз Терон). Она защищает мир от злодеев разной степени могущества и кровожадности. Главную антагонистку сыграла Ума Турман, также в касте Кики Лэйн («Медики Чикаго»), Маттиас Шонартс («Ржавчина и кость»), Марван Кензари («Аладдин») и Лука Маринелли («М. Сын Века»). Режиссер — Виктория Махони («Крик в небеса»).
Со 2 июля, Netflix
Фильм «Главы государств» / Heads of State (18+)
Новый комедийный боевик автора «Хардкора» и «Никто» Ильи Найшуллера: не слишком ладящие между собой американский президент (Джон Сина, «Миротворец») и британский премьер-министр (Идрис Эльба, «Лютер») после крушения борта №1 не без блеска сражаются с русским оружейным бароном (Пэдди Консидайн, «Дом Дракона») и его приспешниками. Также в касте — Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение»), Джек Куэйд («Настоящие детективы») и Карла Гуджино («Призрак дома на холме»).
Со 2 июля, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Театральная зона», премьера (18+)
Комедия о попавшем за решетку режиссере провинциального ТЮЗа (Борис Дергачев, «Свободные отношения», «жЫЫЫзнь»). Чтобы получить УДО, ему нужно поставить «Ромео и Джульетту» силами заключенных и сотрудников охраны, которые на дух друг друга не переносят.
Также в проекте снялись Никита Кологривый, Виталий Хаев, Олег Верещагин и другие. Режиссер — Ашот Кещан («Афродеревня»).
С 1 июля, Kion
Фильм «Жванецкий» (16+)
Дань памяти знаменитому советскому писателю-сатирику от Евгения Гришковца. Драматург собрал дрим-тим из актеров и совместно с режиссером Вадимом Плохотниковым сделал нечто среднее между документальной лентой и спектаклем: воспоминания о Жванецком перемежаются его монологами в исполнении российских звезд — от Юрия Стоянова, Сергея Маковецкого и Владимира Вдовиченкова до Ильи Соболева, Настасьи Самбурской и даже Николая Валуева.
C 1 июля, «Кинопоиск», Premier, Wink
Сериал «Государь», премьера (18+)
Масштабный байопик Петра I в версии Сергея Гинзбурга («Собор», «Великая») и со звездой «Короля и Шута» Константином Плотниковым. Сериал охватывает около трех десятков лет правления первого российского императора — от восхождения на престол до больших военных побед и масштабных реформ, в корне изменивших страну.
В роли Меншикова — Евгений Ткачук (недавно сыгравший в вольной интерпретации «Евгения Онегина»), также в касте Наталья Суркова, Александр Обласов и Александр Бухаров.
Co 2 июля, Okko (позже — на Первом канале)
Фильм «Гадкая сестра» / Den stygge stesøsteren (18+)
Норвежский боди-хоррор, который критики и зрители уже окрестили «новой "Субстанцией"». Это сказка про Золушку, рассказанная с точки зрения ее сестры-дурнушки. Эльвира (Леа Мюрен) мечтает выйти замуж за принца, под влиянием властной матери Ребекки (Ане Даль Торп, «Разлом») она идет на безумные жертвы: от болезненной операции по пластике носа до подсаживания паразитов в качества средства для похудения. Картину сняла Эмили Блихфельдт, для которой это дебют в полнометражном формате.
С 3 июля, «Кинопоиск», Wink, «Иви»
Сериал «Песочный человек», 2 сезон / Sandman (18+)
Второй — и финальный — сезон экранизации хитового комикса Нила Геймана о сновидческой реальности. В этот раз он будет состоять из 12 эпизодов: первые 11 закроют историю Морфея (Том Стерридж, «Мадам Клико»), а заключительный спешл будет посвящен Смерти (Кирби Хауэлл-Батист из «Почему женщины убивают»).
C 3 июля, Netflix
Сериал «Эти храбрые девочки» / Such Brave Girls, 2 сезон (18+)
Продолжение комедии студии A24 о матери-одиночке Деб (Луиза Брили) и двух ее дочерях Джози и Билли (Кэт Сэдлер и Лиззи Дэвидсон), которые вынуждены справляться с бесконечными долгами и семейным дисконнектом. К тому же, во втором сезоне у них еще и появится кот.
Режиссер — Саймон Берд («Лучшее лето»).
С 3 июля, «Амедиатека»
Фильм «Пара на пару» (16+)
Ромком Владимира Котта («Культурная комедия», «Обе две») с российскими звездами. Вузовские преподаватели Костя (Дмитрий Чеботарев, «Майор Гром») и Оля (Ирина Горбачева, «Аритмия») приезжают отдохнуть в санаторий: Оля сразу увлекается солидным мужчиной Сергеем (Александр Робак, «Снегирь»), Костя же в отместку пытается завести отношения с его дочкой Соней (Ульяна Чжан, «Черная весна»).
С 3 июля, Okko, Premier, «Иви»
Сериал «Микстейп» / Mix Tape, премьера (18+)
Меланхоличная романтическая история режиссера Люси Гэффи («Все в полном порядке») о влюбленных подростках, которые в 1980-х обменивались музыкой на кассетах и были уверены, что будут счастливы всю жизнь — но расстались и встретились только спустя несколько десятилетий. Пару сыграли Джим Стерджесс («Лучшее предложение») и Тереза Палмер («Открытие ведьм»).
C 4 июля, «Амедиатека»
Фильм «Верни ее из мертвых» / Bring Her Back (18+)
Хоррормейкеры братья Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!») продолжают старательно пугать зрителя. В этот раз история строится вокруг брата и сестры, попавших к вроде бы добродушной приемной матери (Салли Хокинс). Впрочем, у нее есть жуткая тайна — с помощью подростков и обряда некромантии она хочет воскресить свою умершую дочь.
С 4 июля, Wink, «Иви», Okko, «Кинопоиск»
Сериал «Этерна», премьера (16+)
Сложносочиненное отечественное фэнтези по серии книг Веры Камши о мире под названием Кэртиана (он стилистически похож на Европу эпохи Ренессанса). На фоне многочисленных дворцовых интриг и откровенной вражды к его обитателям неуклонно приближается Великий Излом — проще говоря, апокалипсис.
В касте — Иван Трушин («Жених с Марса»), Ксения Трейстер («Натали и Александр»), Алексей Лукин («Макрон»), Антон Рогачев («Жвачка») и Юрий Чурсин («Атом»). Проект снял Сергей Трофимов, режиссер «Нулевого пациента» и «Девятаева».
С 5 июля, «Кинопоиск»
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