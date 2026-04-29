15 главных выставок мая в Петербурге: Екатерина I, коллекция Химиляйне и первый день рождения SoboGallery

«Игры, в которые играют люди», Восточный павильон Михайловского замка (0+)

В Русском музее под кураторством основательницы Eggz Gallery Анастасии Семевской собрались современные художники (Козин! Дашевский! Мотолянец! alesha!). Работы поделили на два зала, в которых создается дихотомия миров. В одном — состояние детской открытости: от уязвимости и доверия до страха быть осужденным или отвергнутым. Во втором — мир взрослых игр, стратегий взаимодействия и подмены близости контролем.

Название и идея выставки отсылают к одноименной книге психолога Эрика Берна, который писал об играх как о повторяющихся моделях поведения, за которыми стоит неосознанное желание быть увиденным, признанным и любимым.

До 29 мая

Подробнее здесь