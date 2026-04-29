15 главных выставок мая в Петербурге: Екатерина I, коллекция Химиляйне и первый день рождения SoboGallery

А также — фотоэксперименты Новой академии изящных искусств, взрослые и детские игры в Русском музее и воссозданная мастерская Николая Акимова в Шереметьевском дворце. Собака.ru рассказывает, какие экспозиции точно не стоит пропускать в последний месяц весны.
Жан-Марк Натье. Портрет Екатерины I. 1717
«Екатерина I», Эрмитаж, Николаевский зал (12+)
Первую из серии эрмитажных выставок о российских императорах приурочили к 300-летию правления императрицы Екатерины Алексеевны. В экспозицию войдут более 500 экспонатов, связанных с жизнью супруги Петра Великого: гравюры, костюмы, ювелирные изделия, шпалеры, монеты и ордена, живописные портреты членов семьи Романовых и их ближайшего окружения. Ради участия в выставке впервые покинет Фондохранилище Эрмитажа в Старой Деревне Большая коронационная карета.
С 19 мая по 27 сентября
Владимир Козин. Колобок Малевича в березовой роще
«Игры, в которые играют люди», Восточный павильон Михайловского замка (0+)
В Русском музее под кураторством основательницы Eggz Gallery Анастасии Семевской собрались современные художники (Козин! Дашевский! Мотолянец! alesha!). Работы поделили на два зала, в которых создается дихотомия миров. В одном — состояние детской открытости: от уязвимости и доверия до страха быть осужденным или отвергнутым. Во втором — мир взрослых игр, стратегий взаимодействия и подмены близости контролем.
Название и идея выставки отсылают к одноименной книге психолога Эрика Берна, который писал об играх как о повторяющихся моделях поведения, за которыми стоит неосознанное желание быть увиденным, признанным и любимым.
До 29 мая
Вадим Сидур. Голова современника. 1964
«Голова современника. Художники из коллекции», «Третье место» (16+)
Денис Химиляйне впервые показывает больше 100 произведений из своего собрания (от Шинкарева и Рогинского до Пушницкого и Сокола). Куратор Александр Дашевский скомпоновал работы в 10 залах вокруг глобальных тем, волнующих художников с середины XX века до нашего времени.
До 31 июля
Наталья Пивко
«Улитка 2. Стенообразование в период разрушения», SoboGallery (18+)
В проекте, приуроченном к первому дню рождения галереи на Моховой, под кураторством Александра Цикаришвили объединились 34 художника (Белый! Дьяков! Рудьев! Швецов!) и арт-проект «Цветы Джонджоли». Ультраплотная развеска превращается в тотальную инсталляцию, посвященную размышлениям над темой дома как бесплотного воображаемого укрытия, архитектурой памяти и стратегиями субъективности в эпоху десубъективации.
До 31 мая
«В мастерской театрального художника», Музей музыки в Шереметевском дворце (6+)
Экспозиция в первую очередь воссоздает мастерскую Николая Акимова. А еще включает работы и архивные материалы более 40 акторов петербургской сценографии XX — начала XXI века. Среди них: Константин Коровин, Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Лев Бакст, Натан Альтман и сам Николай Акимов.
Через рабочие инструменты, архивные фотографии и документы, эскизы и плакаты, объекты и макеты, текстиль и костюмы кураторы проекта Юрий Сучков и Рина Рындина раскрывают идею мастерской художника как особого места, где рождается искусство и проявляется уникальный творческий метод авторов.
До 28 сентября
«Без названия», пространство Общества «А–Я» (12+)
Экспозиция посвящена деятельности О. Н. И. (отдела научных исследований) Новой академии изящных искусств Тимура Новикова. В нее войдут фотохризография, многослойная лаковая фотография и фотомозаика Дениса Егельского и Стаса Макарова. Это восстановленные авторами старинные техники ручной фотопечати. Среди сюжетов — городские и сельские пейзажи, натюрморты, античное искусство, Ренессанс, конструктивизм, русский балет и танцевальная культура 90-х.
С 7 мая по 14 июня
«Павильон Сарай», галерея «Сарай» (12+)
Персональная экспозиция Марка Маклакова продолжает проект под кураторством Петра Белого «Было/Не было». В новой итерации выставочной серии появляется стрит-арт, посвященный следам наводнений и мифическим обитателям болот — тритонам, весело сползающим с мокрых стен.
До 31 мая
Иван Шультце. Вечерний прибой. Адриатика. 1926–1928
«Люминизм. Иван Шультце», Большая Оранжерея Петергофа (0+)
Экспозиция объединит больше 50 работ петербургского пейзажиста, принадлежавшего к школе люминизма (это когда в живописи стремятся максимально точно передать различные световые эффекты). Современники считали Ивана Шультце первым мастером света в природе со времен Архипа Куинджи, а французские исследователи проверяли, можно ли освещать его картинами комнаты. Кстати, до прихода в искусство он был инженером-электриком и строил гидроэлектростанцию на водопаде Иматра в Финляндии.
С 1 мая по 30 июня
Фрагмент работы Валентина Фуфаева и Анны Волковой "Череп и натюрморт" из серии «А+В». 2023
«До часа, до века», «Дом Радио» (12+)
Кураторы Ира Френкель и Кристина Галько предлагают через произведения актуального искусства поразмышлять о смерти. Выделяют два ее аспекта: ежедневную часть жизни, встречающуюся в быту, культуре и медиа, и радикальный опыт, подготовиться к которому невозможно. Свои работы на экспозиции представят Анна Волкова, Валентин Фуфаев, Семен Галинов, Надежда Ригова и дуэт «Или и Павлов».
С 30 апреля
«Жизнь с грунтовыми водами», Выставочное пространство «Где плотина?» (16+)
Выставка знакомит зрителя с понятием геотравмы, исследуя подземность и затопляемость экспозиционного пространства. В рамках проекта опыт коллективного существования, соприсутствия с нечеловеческим и границы выживания сообществ исследуются с точки зрения материальных стихий и сил, вступающих в активное взаимодействие с телесным и психическим. Покажут работы Тани Черномордовой, Надежды Ишкиняевой, Дарьи Орловой, naomimuno, Ады Морозовой и иивана кочедыжникова.
С 15 мая по 15 июня
Семен Мотолянец
«Роуд муви / Дорожная история», Большой зал Музея нонконформистского искусства (6+)
Персональная выставка Семена Мотолянца разворачивается как скоростная трасса, на которой присутствуют световые указатели с вопросами / утверждениями, адресованными зрителю, обрывки рекламных слоганов, составляющих странный гипертекст, и транспортная капсула, пустые кресла которой не дано занять посетителям.
До 21 июня.
Юлия Рибетки. В прошлой жизни я была козой
«Дураки и дуры», «Борей» (16+)
В экспозиции примут участие более 50 художников объединения «Паразит». Они поразмышляют над феноменом «Дураков и дур», ответят на вопросы: являются ли эти слова ругательством, может ли умный человек быть дураком и в каких обстоятельствах.
С 12 мая по 6 июня
«План эвакуации», DiDiGallery (12+)
Первая персональная выставка молодой петербургской художницы Виктории Кравцовой. Это тотальная инсталляция, рассказывающая историю одной комнаты — личного, сокровенного места обитания человека, стены которого трещат под натиском внешних обстоятельств.
До 28 июня
«Миражи без обработки», Галерея Елены Абрамовой (6+)
В экспозиции постарались создать оазис, сотканный из природных и флоральных сюжетов в работах художниц Марии Воробьевой, Елизаветы Глушковой, Анны Гросицкой и Натальи Чобанян. Название выставки отражает основную идею: даже привычные образы являются продуктом человеческого воображения, а не существуют в объективной реальности. Мир без индивидуальной обработки совсем иной и может восприниматься нами только как мираж.
До 12 июня
Нестор Хименес. Незавидная, но благородная участь — зарабатывать свой хлеб
«Спектр синего шума», Эрарта (12+)
Персональная выставка мексиканского художника Нестора Хименеса. Городской ландшафт в экспозиции воплощен при помощи старых досок и строительного мусора, а сам мегаполис представлен как живое существо, способное мыслить. Работы Хименеса представляют жилую среду как пространство коллективной памяти и неразрешенных идеологических противоречий.
До 23 августа
