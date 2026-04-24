Свыше 50 полотен люминиста Ивана Шультце покажут в Большой Оранжерее Петергофа

1 мая в Большой Оранжерее Петергофа стартует выставка «Люминизм. Иван Шультце». Экспозиция объединит больше 50 работ петербургского пейзажиста, принадлежавшего к школе люминизма. Петергоф выбрали для ретроспективы как место памяти мастера: члены дома Романовых покровительствовали художнику, а его признанию способствовала сестра Николая II, великая княгиня Ольга Александровна.

Потомственный почетный гражданин Петербурга, после революции Шультце переехал в Париж. С 1928 года по начало 1930-х его работы с большим успехом выставляли в американских галереях. Остаток жизни он провел в Ницце.

Для живописи люминизма, с которой работал Шультце, важен свет — он выступает смысловым и композиционным центром картины. Современники считали художника первым мастером света в природе со времен Архипа Куинджи, а французские исследователи проверяли, можно ли освещать его картинами комнаты.