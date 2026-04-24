Свыше 50 полотен люминиста Ивана Шультце покажут в Большой Оранжерее Петергофа

Ретроспектива мастера света, работавшего в Российской империи и в эмиграции, стартует 1 мая.

Иван Шультце. Вечерний прибой. Адриатика. 1926–1928
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами ГМЗ Петергоф и Фонда имени И. Ф. Шультце

1 мая в Большой Оранжерее Петергофа стартует выставка «Люминизм. Иван Шультце». Экспозиция объединит больше 50 работ петербургского пейзажиста, принадлежавшего к школе люминизма. Петергоф выбрали для ретроспективы как место памяти мастера: члены дома Романовых покровительствовали художнику, а его признанию способствовала сестра Николая II, великая княгиня Ольга Александровна.

Потомственный почетный гражданин Петербурга, после революции Шультце переехал в Париж. С 1928 года по начало 1930-х его работы с большим успехом выставляли в американских галереях. Остаток жизни он провел в Ницце.

Для живописи люминизма, с которой работал Шультце, важен свет — он выступает смысловым и композиционным центром картины. Современники считали художника первым мастером света в природе со времен Архипа Куинджи, а французские исследователи проверяли, можно ли освещать его картинами комнаты.

Иван Шультце. Кружева из инея
Иван Шультце. Озеро Маджоре. ок. 1930
Иван Шультце. Утреннее солнце. 1915
Иван Шультце. Глицинии. 1920-е
До прихода в искусство Шультце был инженером-электриком и строил гидроэлектростанцию на водопаде Иматра в Финляндии. В 30 лет он показал свои этюды живописцу Крыжицкому, и тот пригласил Ивана в свой класс при Императорской Академии художеств.

В 1907-м будущий классик люминизма вошел в состав экспедиции на Шпицберген, которую организовал дядя художника Александр Кениг. Вернувшись, Шультце создал серию полотен, которые легли в основу диорам Зоологического музея в Бонне (сейчас там хранятся 12 работ живописца).

В собрании Петергофа находится его картина «Северный пейзаж» (переехала в музей в 1970-х из санатория в Ленобласти!). Также картины автора в России хранят и экспонируют Музей Арктики и Антарктики, Иркутский областной художественный музей, Дагестанский музей изобразительных искусств, Мемориальный музей-квартира академика Павлова и «Центр Искусств. Москва».

Выставка пейзажей пробудет в Большой Оранжерее с 1 мая по 30 июня. Для входа на экспозицию нужен отдельный билет.

