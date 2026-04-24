Общество «А—Я» покажет фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова

О. Н. И. на старте своей арт-практики сотрудничали с Музеем Новой академии изящных искусств, директором которого с 1994 по 2002-й был Тимур Новиков. В середине 1990-х художники Новиков, Егельский и Макаров, а также Андрей Медведев и Егор Остров экспериментировали со светописными технологиями. Подобно пионерам фотографии из XIX века, неоакадемисты объединяли живопись, графику и оптические изображения. На протяжении более чем 30 лет О.Н.И. восстанавливают ранние фотопрактики и адаптируют их к современным возможностям.

В творчестве Стаса Макарова, работы которого появятся на выставке, преобладают сюжеты со скульптурными памятниками и архитектурой Петербурга, городские и сельские пейзажи, а также натюрморты. Снимки Дениса Егельского вдохновлены античным искусством, ренессансом, конструктивизмом, русским балетом и танцевальной культурой 90-х.

Экспозиция «Без названия» пробудет с 7 мая по 14 июня на Невском, 60. Вход по билетам «А–Я».

