Возвращение «Улитки»: ко дню рождения Sobo Gallery Александр Цикаришвили представит вторую часть кураторского проекта (на 35 имен!)

Цветы Джонджоли, Владимир Козин, Петр Белый, Вадим Михайлов, Наталья Пивко, Денис Прасолов, Константин фон Рибен, Коля Садовник, Петр Швецов, Вера Светлова покажут свои работы 26 апреля.
Наталья Пивко
26 апреля стартует выставка к первому дню рождения Sobo Gallery. «Улитка 2. Стенообразование в период разрушения» под кураторством Александра Цикаришвили продолжит коллективный проект «Улитка времени, или Как один невеселый вечер превратился в целую жизнь…», который тогда еще будущие основатели Sobo показали в Москве в 2023 году.
«Стенообразование в период разрушения» возникло вокруг темы дома как бесплотного воображаемого укрытия, архитектуры памяти и стратегий субъективности в эпоху десубъективации. Если первая «сборка» была попыткой проанализировать ситуацию глобального слома и турбулентности, новый проект расскажет о методах и художественных микростратегиях символического, имматериального и материализованного строительства сегодня.
В продолжении объединились 34 художника и арт-проект «Цветы Джонджоли», запущенный самим куратором Цикаришвили. Участвуют авторы первой «Улитки», а также новые друзья галереи.
Александр Цикаришвили
Куратор выставки «Улитка 2. Стенообразование в период разрушения»
Стена в вакууме, стена без перекрытий, стена в пространстве — архитектура без идеологического мандата, самострой, нефункциональный объект, вырезанный кусок реальности, несущий на себе палимпсест культурных слоев. Вырезанный кусок стены — это разрез действительности, обнажающий спрятанные в ней трубы беды. <...>
Что бы мы ни пытались сказать, наша стена — это еще и стена незнания. Ограждение от мира, где нам все растолкуют, где все ясно, понятно, где «им виднее», где «на то есть свои причины». Инаковость — это знание не знающего.
Художники-участники:
- RTKN
- Николай Бакулев
- Кристина Башкова
- Паша Безор
- Петр Белый
- Катя Веселовская
- Гализини
- Петр Дьяков
- Маресий Иващенко
- Ярослав Иванов
- Иван Карпов
- Владимир Козин
- Александра Кокачева
- Сергей Колосов
- Владимир Копейкин
- Олег Кузнецов
- Вадим Михайлов
- Михаил Одегов
- Наталья Пивко
- Денис Прасолов
- Никита Раевский
- Константин Фон Рибен
- Андрей Рудьев
- Коля Садовник
- Эмилия Санги
- Вера Светлова
- Александр Теребенин
- Сергей Тихонов
- Юлия Толшина
- Мария Филимонова
- Цветы Джонджоли
- Мария Шаронова
- Петр Швецов
- Юлия Мортиис
- Юлия Рибетки
Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», арт-дуэт Александр и Лиза Цикаришвили запустили Sobo Gallery весной 2025-го вместе с куратором и исследователем, экс-главой Северо-Западного филиала ГМИИ имени Пушкина Дарьей Болдыревой, а также меценатом и коллекционером Даниилом Аплеевым. Название пространства происходит от японского слова «бабушка». Галерея представляет новейшую генерацию авторов и вовлекает их в групповые кураторские проекты.
Лиза Цикаришвили
Художница, куратор, соосновательница Sobo Gallery
Мы хотим создать не классическую галерею, а междисциплинарный проект-исследование, в котором не будет людей-как-брендов, а будут индивидуальные голоса и пространство для диалога между ними. У нас удивительная команда друзей, каждый из которых может решать задачи творчески, как никто другой. И это самая главная причина стремления делать вместе то, что для нас важно.
«Улитка 2. Стенообразование в период разрушения» пробудет на Моховой, 27–29 с 26 апреля по 31 мая. Вход по билетам галереи.
18+
Комментарии (0)