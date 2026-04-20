Возвращение «Улитки»: ко дню рождения Sobo Gallery Александр Цикаришвили представит вторую часть кураторского проекта (на 35 имен!)

26 апреля стартует выставка к первому дню рождения Sobo Gallery. «Улитка 2. Стенообразование в период разрушения» под кураторством Александра Цикаришвили продолжит коллективный проект «Улитка времени, или Как один невеселый вечер превратился в целую жизнь…», который тогда еще будущие основатели Sobo показали в Москве в 2023 году.

«Стенообразование в период разрушения» возникло вокруг темы дома как бесплотного воображаемого укрытия, архитектуры памяти и стратегий субъективности в эпоху десубъективации. Если первая «сборка» была попыткой проанализировать ситуацию глобального слома и турбулентности, новый проект расскажет о методах и художественных микростратегиях символического, имматериального и материализованного строительства сегодня.

В продолжении объединились 34 художника и арт-проект «Цветы Джонджоли», запущенный самим куратором Цикаришвили. Участвуют авторы первой «Улитки», а также новые друзья галереи.