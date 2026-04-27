Архивы Коровина, Бенуа, Добужинского, Бакста покажут в Шереметевском дворце на выставке о петербургской сценографии

29 апреля Музей музыки в Шереметевском дворце открывает выставку «В мастерской театрального художника». В экспозицию войдут работы и архивные материалы более 40 фигур петербургской сценографии XX — начала XXI века. Среди них: Константин Коровин, Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Лев Бакст, Натан Альтман, Николай Акимов, Андрей Роллер, Матвей Шишков, Александр Головин, Март Китаев, Эдуард Кочергин, Марина Азизян, Эмиль Капелюш, Александр Орлов, Ирина Чередникова, Владимир Фирер, Стефания Граурогкайте, Александр Шишкин и Максим Исаев.

Доминантой выставки станет воссозданная мастерская сценографа и художника Николая Акимова с принадлежавшими мастеру личными вещами. В 1954 году именно Акимов основал художественно-постановочное отделение в Ленинградском государственном театральном институте имени Островского (нынешний РГИСИ). Позже отделение превратилось в факультет, а его создатель повлиял на всю петербургскую арт-сцену, от художника БДТ Эдуарда Кочергина до нонконформиста Евгения Михнова-Войтенко.