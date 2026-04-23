Работы Козина и Дашевского покажут в Русском музее на выставке об играх

С декабря в Мраморном дворце Русского музея идет выставка «Взрослым вход разрешен». Более 350 экспонатов, среди которых работы Петрова-Водкина, Серебряковой и Бартенева, поместили в тематические разделы «Дом», «Мир», «Каникулы и путешествия», «Воображение», «Игра», «Страшилки» и «Будущее». В экспозиции есть игровая комната, но проект больше нацелен на детство, отрочество и юность как самостоятельные культурные феномены.

Автор «Игр, в которые играют люди» Берн писал об играх как о повторяющихся моделях поведения, за которыми стоят неосознанные желания быть увиденным, признанным и любимым. Две контрастных зоны новой выставки в Михайловском замке создают концептуальное напряжение между живым откликом и выученными ролями, чтобы зритель взглянул через призму внутреннего ребенка на конфликты из своей взрослой жизни.

Выставка-анализ пробудет с 29 апреля по 29 мая на Инженерной, 10. Вход по билетам Русского музея.

