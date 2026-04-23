Работы Козина и Дашевского покажут в Русском музее на выставке об играх

Юлия Павлова. Сцена 3
29 апреля в Восточном павильоне Михайловского замка откроют экспозицию «Игры, в которые играют люди». На выставке, отсылающей к одноименной книге психолога Эрика Берна, появятся работы Alesha, Софии Азархи, Марианны Бозуновой-Толстой, Ильи Брумм, Ксении Воскобойниковой, Полины Герасимовой, Инны Гринчель, Александра Дашевского, Екатерины Ермолаевой, Владимира Загорова, Анастасии Иваненковой, Карлоса Каньяс, Владимира Козина, Владимира Макеева, Марты Мартыновой, Семена Мотолянца, Юрия Никифорова, Юлии Павловой, Игоря Плотникова, Сержа Полякова, Ольги Симоновой, Вадима Тишина и Анастасии Фомичевой.
Куратором проекта стала основательница Eggz Gallery Анастасия Семевская. По задумке в залах воплотится дихотомия двух миров: один погружает в состояние детской открытости, уязвимости и доверия до страха быть осужденным или отвергнутым, а второй отражает мир взрослой игры, где взаимодействие становится стратегией, а близость нередко подменяют контролем.
С декабря в Мраморном дворце Русского музея идет выставка «Взрослым вход разрешен». Более 350 экспонатов, среди которых работы Петрова-Водкина, Серебряковой и Бартенева, поместили в тематические разделы «Дом», «Мир», «Каникулы и путешествия», «Воображение», «Игра», «Страшилки» и «Будущее». В экспозиции есть игровая комната, но проект больше нацелен на детство, отрочество и юность как самостоятельные культурные феномены.
Автор «Игр, в которые играют люди» Берн писал об играх как о повторяющихся моделях поведения, за которыми стоят неосознанные желания быть увиденным, признанным и любимым. Две контрастных зоны новой выставки в Михайловском замке создают концептуальное напряжение между живым откликом и выученными ролями, чтобы зритель взглянул через призму внутреннего ребенка на конфликты из своей взрослой жизни.
Выставка-анализ пробудет с 29 апреля по 29 мая на Инженерной, 10. Вход по билетам Русского музея.
