День всех влюбленных для синглов: 12 выставок в Петербурге, на которые стоит сходить без пары

Какой арт-маршрут подойдет для свидания влюбленных? Спойлер: буквально любой! Особенно, 14 февраля, когда повсеместно начинается розовосердечная лихорадка. А вот куда во время торжества романтики и консьюмеризма деться одиночкам? Собака.ru собрала 12 экспозиций для синглов: мы знаем, где пережить расставание, насладиться самодостаточностью или вдохновиться на новые отношения.
Фото: Юлия Павлова
Чтобы насладиться одиночеством
«Смотритель маяка», Екатерининское собрание (16+)
В экспозиции — фото- и видеоработы художницы Юлии Павловой, просмотр — строго под музыку режиссера и композитора Дмитрия Мулькова. Центральные образы — название не обманывает — маяк и его смотритель. Это не про одиночество как таковое, но осознанно выбранное уединение ради примирения с собой и природой. У выставки спокойное настроение утреннего света — для вдумчивого просмотра без компании.
До 7 марта
Чтобы пересмотреть привычные форматы
«4-й проект ПТУ: Плесень на герметике», галерея «Люда» (18+)
Некоторое время появилась информация, что выставки в «Люде» прекращаются, и вместо них будет открытое хранение. И его сделали. Но есть нюанс: следите за руками — теперь там открывается новая выставка. Прийти стоит, во-первых, потому что она продлится всего один день (к слову, как раз всех влюбленных). Во-вторых, так как планируется 12-часовой марафон. Здесь можно встретить всех-всех-всех и обнаружить неожиданные связи между собой и окружающим миром, выходящие за рамки романтических отношений. Такие, как неутомимый куратор Петр Белый предлагает искать между работами.
14 февраля
Чтобы вспомнить: из рая выгоняли парами
«История всего», Анненкирхе (6+)
Арт-группа «Зерно» вернула в здание кирхи огромную инсталляцию-Луну, а еще устроила на лестнице Гефсиманский и Эдемский сады (не будь Адам и Ева вместе — как знать, быть может, мы бы до сих пор отдыхали в раю?). Экспозиция построена вокруг развития библейской истории, которая наполнена любовными трагедиями (вспомнишь Самсона с Далилой — и сразу чуть меньше хочется на свидание!).
С 8 февраля
Иван Новиков. Синий. 2024
Чтобы погрустить красиво
«Плоды забвения», Anna Nova (16+)
Персональную выставку московского живописца Ивана Новикова точно стоит посетить в одиночку: абстрактные синие холсты нужно рассматривать долго, медленно перечитывать стихи куратора на стенах, входить в медитативное состояние и становиться прозрачным и поэтичным.
До 22 марта
Чтобы изучить технику безопасности одинокого быта
«Это появилось в комнате только в момент падения. До этого момента этого в комнате не было», Jessica Gallery (18+)
Лирический персонаж фотографий и видео на персональной выставке Кирилла Савельева порезал руку, пока готовил салат, и сделал из этого неправильные выводы. Решив, что ослаб от усталости, он попытался уснуть прямо на кухонном полу и прибинтовать себя к ножкам стола. Ситуацию полезно не повторять всем, кто живет один.
До 19 апреля
Татьяна Парфенова
Чтобы вдохновиться на подарок себе
«Петербургский стиль», Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая Деревня» (6+)
В экспозиции можно посмотреть на творчество локальных дизайнеров за последние 30 лет. А заодно придумать: каким нарядом пополнить гардероб, чтобы порадовать себя любимого.
До марта 2027 года
Сергей Фалин. Метаморфозы. Из цикла «Соединение». 1990‑е
Чтобы прийти в себя после расставания
«Жизнь вещей», «Росфото» (12+)
Когда внутри буря, натиск и прочая драма, полезно сосредоточиться на простых вещах и всмотреться в происходящее вокруг. На выставке показывают, как разные авторы (среди которых Борис Смелов, Александр Китаев и Питер Миллер!) направляли внимание своих объективов на повседневные предметы. Когнитивная терапия от миро фотографии!
До 22 марта
Егор Федоричев. Из проекта «Утро неспящих». 2025
Чтобы сравнить страдания
«Утро неспящих», MYTH Gallery (16+)
Чтобы отвлечься от боли в разбитом сердечке, можно попробовать понять и почувствовать еще чьи-то страдания. Например, загнанных животных, которые истекают кровью в полуабстрактной тотальной инсталляции Егора Федоричева.
До 27 февраля
Чтобы подумать о смене имиджа после расставания
«Обувные шедевры XX века», Doc Art Gallery (16+)
От остроносых туфель со съемными каблуками до платформ 1990-х — сто лет развития обуви как повод вспомнить, что все течет и меняется. И «рубануть каре» не единственный выход!
С 14 февраля по 31 мая
Лана Ладная. Я тебя вижу. 2025
Чтобы побыть наедине с собой, но не в одиночестве
«Зимовье», «Фабрика лимонной кислоты» (18+)
Зиму здесь предлагают воспринимать как метафизическую территорию, где можно укрыться, переждать и подготовиться к следующему циклу и возрождению. Среди артефактов — работа Ланы Ладной «Я тебя вижу». Это восковое сердце, которое от прикосновений начинает говорить приятные и ободряющие слова.
До 1 марта
Пабло Пикассо. Любительница абсента. 1901
Чтобы вывести чувство утраты на метафизический уровень
Экспозиция французской живописи XIX–XX веков, Эрмитаж (0+)
Ван Гог, Гоген и, конечно, Пикассо могут помочь посмотреть на свое одиночество под другим углом. Главное — после посещения музея не полюбить абсент. Лучше уж пойти писать стихи!
Постоянная экспозиция
Галина Уланова в балете "Жизель"
Чтобы вдохновиться на новые отношения
«Пьер и Сильфиды», Музей театрального и музыкального искусства (6+)
На выставке показывают артефакты, связанные с творческим путем французского танцовщика и балетмейстера Пьера Лакотта и его бессмертной музы Гилен Тесмар. Красивая история и прекрасные вещи помогут настроиться на новые чувства (если вы вдруг их захотите).
До 5 апреля
