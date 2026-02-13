День всех влюбленных для синглов: 12 выставок в Петербурге, на которые стоит сходить без пары

Чтобы изучить технику безопасности одинокого быта

«Это появилось в комнате только в момент падения. До этого момента этого в комнате не было», Jessica Gallery (18+)

Лирический персонаж фотографий и видео на персональной выставке Кирилла Савельева порезал руку, пока готовил салат, и сделал из этого неправильные выводы. Решив, что ослаб от усталости, он попытался уснуть прямо на кухонном полу и прибинтовать себя к ножкам стола. Ситуацию полезно не повторять всем, кто живет один.

До 19 апреля

