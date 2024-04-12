Как совладелицы онлайн-галереи Sample организовали первую ярмарку коллекционного дизайна Sample Design Fair в Москве?

Дизайн расправил плечи: первая ярмарка коллекционной мебели, интерьерной скульптуры, арт-объектов и декора Sample Design Fair откроется в сентябре в Москве. Ее идеологи, совладелицы онлайн-галереи Sаmple Софья Симакова, Анна Наумова и Александра Лекомцева, провели для нас медиацию по лучшему предметному дизайну в России (плюс дали наводку, в кого инвестировать на ярмарке!). И важно: рассказали о коллаборации Sаmple c мастерскими «Своды» Дома культуры «ГЭС-2».
Софья Симакова, Анна Наумова и Александра Лекомцева (на фото в луках петербургского бренда Ola Ola) строят рынок предметного дизайна в России
23 мая в Москве вы проводите первую в России ярмарку предметного дизайна Sample Design Fair. Как она будет устроена?
Софья Симакова: Ярмарка будет разделена на три секции: галереи, которые занимаются дизайном, и независимые художники. Секцию «независимых» мы пригласили курировать основателей архитектурного бюро «Мастерская Б» Александру Гиневу и Александра Добровского. Они задали тему опен-колла — «Начало: каркас, скелет, основа». Мы не требовали следовать ей строго, это скорее настроение. В итоге получили пятьсот заявок — совершенно неожиданное число для старта. И знаете, примерно двести оказались прямо хорошими! Я надеялась на новые имена, но думала, что в основном будут уже мне знакомые по разделу «Дизайн» нашей онлайн-галереи Sample авторы: бра и зеркала от бюро Saga, неоновые светильники «ИП Иван Попов», футуристичная мебель Supaform Максима Щербакова, лавки и табуреты выпускников МАРХИ sashaxsasha. А клубочек размотался! Знакомые дизайнеры посоветовали нас своим друзьям, те — своим, и так мы получили заявки от художницыкерамиста Ana Miro (леопардовые кашпо!), от ANA Анастасии Тихомировой (деликатная интерьерная скульптура с русскими кодами!), от Onje Gosha (мебель инсталляция из всего на свете!), от архитектора и мультимедиа-художника Саши Посоха (коллекционные артобъекты!) и много кого еще. Все они станут участниками Sample Desigh Fair.
Конечно, в заявках присылали и трэш, например, меня впечатлили стулья-мидии и ковер-барсук. Вообще тема фауны очень активно прослеживалась, уж не знаю почему. Огромное количество работ оказались из нержавеющей стали и алюминия — есть ощущение, что наша независимая секция будет серебряной. Думаю, это может быть связано с доступностью и недороговизной материала при внешней эффектности. Еще один тренд — породы шпона, насыщенные и живописные.
К выставке Sample Design Fair в мастерских «Своды» Дома культуры «ГЭС-2» представители 12 архитектурных бюро сделали своими руками прототипы, которые могут быть запущены в производство лимитированным тиражом. Бюро Saga придумали табурет-леденец, «Хора» — супрематические шахматы, а SKNYPL — стеллаж-конструктор.
Вы начинали с онлайн-галереи молодого искусства, а теперь готовите масштабный смотр коллекционного и предметного дизайна — как он попал в фокус вашего интереса?
Анна Наумова: Когда я закончила Британскую высшую школу дизайна по специальности «fne art и визуальные коммуникации», мы с Софьей Симаковой, тогда куратором галереи «Триумф» и студенткой лондонского университета Goldsmith, организовали наш первый аукцион искусств: решили, что наших талантливых однокурсников нужно показывать и продавать. С этого началась онлайн-галерея Sample — мы заняли нишу, продюсируя и продавая молодых авторов. Если в конце 2010-х нас спрашивали: «Что я могу повесить на стену вместо плаката из Ikea?», — то сегодня это: «Какие нетиповые стулья и кресла я могу поставить в квартире?» Сформировался тренд на транслирование своего культурного кода через предметы быта. Софья увлеклась этим направлением, и два года назад мы решили запустить на нашем сайте соответствующий раздел Sample Design. Анонсировали новое направление выставкой «Среда обитания» в ММОМА — десять залов, более пятидесяти авторов. Из этого пула и выросла ярмарка Sample Design.
Александра Лекомцева: Я присоединилась к проекту спустя несколько лет после основания Sample. Оказалась на аукционе и обалдела от высочайшего уровня его ведения. Вскоре мы встретились втроем, Анна задавала мне каверзные вопросы из разряда: «Как вы видите развитие Sample через пять лет?» Собеседование я прошла. Первые несколько лет наш онлайн-магазин выглядел так: одна треть объектов искусства лежала дома у меня, вторая — дома у Софьи, а остальное — у Анны. И мы их доставляли клиентам сами, иногда прибегая к помощи курьеров.
Софья Симакова: Мы занимаемся молодыми художниками уже восемь лет (с 2016 года!). Легких путей не ищем и индустрию подстраиваем под себя: когда в России случился бум новых галерей, сделали ярмарку молодого современного искусства blazar. Но сейчас мировая арт-тенденция — это междисциплинароность, коллаборации моды, искусства, архитектуры и дизайна. Посмотрите, Гарри Нуриев заколлабился со всеми на свете, от Balenciaga и The Frankie Shop до Carpenters Workshop Gallery, а Дима Логинов делает вазы для Avdeev Crystal, коллекции для «Центрсвет», текстиль и арт-объекты для Cartier. Нам захотелось ответить на этот запрос рынка. Ситуация сейчас такова, что когда архитектор проектирует интерьер для ресторана, он сталкивается с проблемой: заказать из-за границы нужный для проекта стол — сложно, дорого, невозможно. И что ему остается? Придумать и сделать стол самому. Получается, из безвыходности рождается уникальный штучный продукт. Но в специальность архитектора не заложено продавать и ставить производство на поток, поэтому про классный предмет никто не знает. И мы решили показать и вытащить на свет объекты, которые проектируются и рисуются в стол.
Надо брать! Плед из коллаборации Sample с фотографом Леонидом Сорокиным выпущен ограниченным тиражом: на ткани напечатан его снимок «Берлин» (также доступен как принт)
Допустим, я дизайнер. Зачем мне участвовать в Sample Design Fair?
Александра Лекомцева: Чтобы карьера развивалась быстрее и активнее. В какой-то момент мы поняли, что дизайн начинает занимать свою нишу, проводить свои ярмарки: в брюссельской Collectible мы тоже участвовали в этом году. В Лондоне и Париже проходит PAD (Paris Art +Design), где представлен коллекционный дизайн. Если посмотреть на российский рынок в перспективе, то отдельные ярмарки дизайна — необходимый шаг, чтобы не отстать от мировых тенденций.
Анна Наумова: Чтобы реализовать объект коллекционного искусства, художнику сначала нужны партнеры и спонсоры, которые вложатся деньгами в производство, а затем те, кто это искусство сможет дистрибутировать и продать. Мы являемся этим звеном: много работаем с медиа, повышаем видимость авторов в профессиональном сообществе. А ярмарка — это возможность получить деловые контакты и предложения о сотрудничестве от производств и частных лиц. Есть ли формула успеха для начинающих авторов — дизайнеров, художников, архитекторов?
Софья Симакова: Мы поняли, что самые крутые художники — те, кто получил сильное академическое образование в России, а потом поступил в какую-то европейскую магистратуру, где напитался идеями и концепциями. Комбинация классического образования с современным — беспроигрышная. Мы делаем ставку на молодых архитекторов, которые проектируют здания, а в качестве хобби делают предметы. Работа архитектора часто неблагодарная: при строительстве ты многое отдаешь под контроль сторонних служб, зависишь от бюджетов или уровня бригады. Поэтому архитекторы находят отдушину в том, чтобы делать небольшие предметы, где все целиком соответствует их замыслу. И мне кажется, что у этого направления большое будущее. Именно на этом отрезке дизайна мы фокусируемся. Наша ниша — то, что принято называть «студийным дизайном».
Анна Наумова: Для этого специально к ярмарке мы сделали коллаборацию с мастерскими «Своды» Дома культуры «ГЭС-2»: пригласили к участию 12 архитектурных бюро, которые раньше сами не создавали предметы дизайна: Kozeen+Rueda, Megabudka, «Хора», «Бюро Правда», «Космос» и другие студии. Они своими руками производили в «Сводах» — центре художественного производства, где есть 3D-принтеры, печи для обжига, шелкографические и столярные мастерские, — объекты-прототипы. Что-то из них будет запущено в производство. Для нас это очень важно, потому что мы стремимся не просто брать готовые предметы и показывать их на ярмарке, а развивать индустрию.
Надо брать! Ваза «Classic doggo#5» из коллаборации художницы LotaLota (Светланы Мамонтовой) с галереей Sample
Что из заявок точно не пройдет финальный отбор?
Софья Симакова: Я обращаю внимание на качество. На рендерах все чистенькое и красивое, а потом приезжает готовый предмет и случается ситуация из мема «Ожидание vs реальность».
Александра Лекомцева: Я считаю неприемлемым копипаст. Взять классику скандинавского дизайна и выдать за свое — непрофессионально и неправильно.
Ваши ожидания от первой ярмарки?
Александра Лекомцева: Главное — понять, что с дизайном в России веселее, чем со многим остальным. Наша сверхзадача — показать самое интересное в этой сфере и наладить контакты.
Софья Симакова: Мы стремимся дать импульс творческим процессам. Можно долго и громко говорить про ощущение миссии, но для меня главное ожидание — это просвещение.
Дизайн, в который мы инвестируем: наш топ предметов Collectible Art из онлайн-галереи Sample
Ширма Матвея Шапиро из пледов экс-сотрудницы фэшн-бренда Nina Donis Эли Винокуровой существует в единственном экземпляре
В стальной шкатулке el toro архитектора Наташи Львовой будем хранить бриллианты
Мебель Supaform, вдохновленная русским супрематизмом, от петербургского дизайнера Максима Щербакова уже попала
в коллекцию Всероссийского музея декоративного искусства в Москве
Кресло Luna от соосновательницы архитектурного бюро А2М Даны Матковской сделано из полированого алюминия и шерсти ламы
Алтарь «Нежный друг» керамиста Оксаны Афанасьевой (пис юник!) не только вручную расписан, но и вышит
Стул с росписью художник Кирилл Бурыгин сделал из вяза и сосновых досок с крыши старомосковского особняка Якова Щукина
Оформитель интерьеров Юлия Ионова дебютировала с коллекцией Logua как предметный дизайнер (стул Teddy похитил наше сердце) — и сразу же попала в участники бельгийской ярмарки Collectible
Лимитированные предметы дизайна — как этот светильник Comb — придумывают основатели бюро Saga, архитекторы Юлия Ардабьевская, Алина Квирквелия и Артем Стаборовский
Текст: Алина Исмаилова, Ксения Гощицкая
Фото: Саша Мадемуазель
Стиль: Алина Соколова
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