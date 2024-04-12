Как совладелицы онлайн-галереи Sample организовали первую ярмарку коллекционного дизайна Sample Design Fair в Москве?

Вы начинали с онлайн-галереи молодого искусства, а теперь готовите масштабный смотр коллекционного и предметного дизайна — как он попал в фокус вашего интереса?

Анна Наумова: Когда я закончила Британскую высшую школу дизайна по специальности «fne art и визуальные коммуникации», мы с Софьей Симаковой, тогда куратором галереи «Триумф» и студенткой лондонского университета Goldsmith, организовали наш первый аукцион искусств: решили, что наших талантливых однокурсников нужно показывать и продавать. С этого началась онлайн-галерея Sample — мы заняли нишу, продюсируя и продавая молодых авторов. Если в конце 2010-х нас спрашивали: «Что я могу повесить на стену вместо плаката из Ikea?», — то сегодня это: «Какие нетиповые стулья и кресла я могу поставить в квартире?» Сформировался тренд на транслирование своего культурного кода через предметы быта. Софья увлеклась этим направлением, и два года назад мы решили запустить на нашем сайте соответствующий раздел Sample Design. Анонсировали новое направление выставкой «Среда обитания» в ММОМА — десять залов, более пятидесяти авторов. Из этого пула и выросла ярмарка Sample Design.

Александра Лекомцева: Я присоединилась к проекту спустя несколько лет после основания Sample. Оказалась на аукционе и обалдела от высочайшего уровня его ведения. Вскоре мы встретились втроем, Анна задавала мне каверзные вопросы из разряда: «Как вы видите развитие Sample через пять лет?» Собеседование я прошла. Первые несколько лет наш онлайн-магазин выглядел так: одна треть объектов искусства лежала дома у меня, вторая — дома у Софьи, а остальное — у Анны. И мы их доставляли клиентам сами, иногда прибегая к помощи курьеров.

Софья Симакова: Мы занимаемся молодыми художниками уже восемь лет (с 2016 года!). Легких путей не ищем и индустрию подстраиваем под себя: когда в России случился бум новых галерей, сделали ярмарку молодого современного искусства blazar. Но сейчас мировая арт-тенденция — это междисциплинароность, коллаборации моды, искусства, архитектуры и дизайна. Посмотрите, Гарри Нуриев заколлабился со всеми на свете, от Balenciaga и The Frankie Shop до Carpenters Workshop Gallery, а Дима Логинов делает вазы для Avdeev Crystal, коллекции для «Центрсвет», текстиль и арт-объекты для Cartier. Нам захотелось ответить на этот запрос рынка. Ситуация сейчас такова, что когда архитектор проектирует интерьер для ресторана, он сталкивается с проблемой: заказать из-за границы нужный для проекта стол — сложно, дорого, невозможно. И что ему остается? Придумать и сделать стол самому. Получается, из безвыходности рождается уникальный штучный продукт. Но в специальность архитектора не заложено продавать и ставить производство на поток, поэтому про классный предмет никто не знает. И мы решили показать и вытащить на свет объекты, которые проектируются и рисуются в стол.