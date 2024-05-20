Алина Пинская: «В России люди часто ведутся на легкоусваиваемые и банальные метафоры. Но это не искусство. Включайте внутреннего критика»

На прошлогодней ярмарке 1703 на стенде одной из галерей я услышала такую фразу: «Говорят, в Петербург приехала Алина Пинская и теперь мы боимся, что она придет к нам. Вдруг ей понравится наш художник!» Я уточнила: «Вы боитесь, что ваш художник уйдет?» На меня посмотрели так немного сочувственно и ответили: «Какой художник не уйдет, если его захочет взять Alina Pinsky Gallery!» Вы, конечно, в курсе, что вас опасаются коллеги?

Приму это как комплимент моей работе, при всем очевидном преувеличении. Кстати, у нас представлено не так много художников, в отличие от других галерей, где могут быть десятки имен. Я стараюсь рассчитывать свои силы и не давать моим авторам поводов чувствовать себя обделенными или забытыми. Я должна исполнять свои обязательства, подписав эксклюзивный контракт. Поэтому мы и не растем быстро.

То есть вы работаете с художниками на условиях эксклюзива?

Да, как правило. Это моя позиция. Эксклюзив нужен не только галеристу, но и художнику: он защищает и его интересы. В наших соглашениях много пунктов прописаны в пользу художников. На выставке, допустим, все видят итог, красивую картинку, но она — верхушка айсберга. Галерист проделывает гигантскую работу, вкладывается и душевно, и материально. Каждый новый автор, каждая выставка — настоящий вызов. Я лично всегда нахожусь во «включенном» режиме: мы небольшая галерея, и я занимаюсь всем — от идеологических до практических вопросов. Моя задача — сделать так, чтобы имена авторов были на слуху, чтобы их творчество было хорошо подсвечено, чтобы они получали приличные деньги за свое искусство. В моем случае сторителлинг и кураторский взгляд определяют многое. Но важен и баланс между культуртрегерством и коммерцией.

Насколько приходится быть психотерапевтом своему пулу художников?

Вряд ли я бы дала этому такое определение. Скорее это профессионально-дружеские отношения. Бывает непросто, но общение, пожалуй, самая интересная часть моей работы. Галерист — проводник между аудиторией и художником, ему нужно быть понятным публике, а также уметь говорить на языке творческих людей, постоянно адаптироваться. И да, я должна создавать своим авторам психологический комфорт.