Как фаундер Walk of Shame Андрей Артемов сначала придумал скандальное платье-сетку за 250К, а теперь объединился с гигантом масс-маркета Finn Flare?

Коллаб с Finn Flare — спланированное вертикальное просачивание, фэшн-коды Walk of Shame уходят в массы. Тысячи людей в джинсах с твоими вышитыми розами — это экспансия или девальвация?

Когда приходит бренд масс-маркета и платит деньги за твой дизайн, а не тупо ворует, как сейчас принято делать, то это уже классная история. Это честно. Мне хотелось, чтобы аудитория масс-маркета узнала, что такое бренд Walk of Shame, а наша аудитория поняла, что у нас в России возможны чистоплотные проекты, такой правильный индустриальный микс. В Finn Flare замечательная команда, очень профессиональные люди. Понятно, что у них другой подход к вещам как к продукту. А джинсы у них отличные: это моя любимая вещь из дропа. Мы плотность выбрали, форму отработали — а качество у Finn Flare хорошее, шьют в Турции: ну так там и Acne шьют. Турция, пока мы над ней потешались, обошла Португалию по «цене — качеству» и стала мощной индустриальной страной, обшивающей половину модных домов. У меня зимой в Walk of Shame будет худи-дубленка — только там и взялись за такое. А пока мы на их фабрике обсуждали формальности, я обнаружил, что самые сложные блокноты Moleskine делают в соседнем цехе.

Теперь верховную фэшн-страту страны больше не выявишь по футболке с лого и кантиком.

Знаешь, я ведь ненавижу эти майки с логотипами. Но об этом никто не должен знать! Я люблю графику, если в ней присутствует месседж. Надписи Private dreams или Petit pain — в этом есть смыслы. Помнишь, у ЦУМа был кринж-лозунг «Миланские цены»? Мы тогда у них на последнем этаже как раз показ Walk of shame делали, и шоу открывала майка с надписью: «Миланские цены». Троллинг удался, был солдаут. Такие ходы я люблю. Вот в футболках из коллаба мы пишем Finn Flare нашим шрифтом или заплетаем два логотипа друг в друга, там есть игра.