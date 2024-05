Как фаундер Walk of Shame Андрей Артемов сначала придумал скандальное платье-сетку за 250К, а теперь объединился с гигантом масс-маркета Finn Flare?

Пока все заняты импортозамещением, как твое личное экспортозамещение? Помню такие цифры: 80 % вещей Walk of Shame продавались по всему миру, а на российский рынок приходилось только 20%.

Сокращаем расходы и ориентируемся на другие перспективные рынки: Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Если у нас в Париже и Токио был такой отклик, то в Гонконге и Шанхае мы точно должны встретить фэшн-понимание. При этом мы больше не ездим в Париж на недели моды, где раньше всегда делали презентацию в рамках расписания — это был гигантский бюджет: помещение, модели, фотографы, один стайлинг чего стоит — последние три года меня консультировала Агата Белсен, старший редактор моды Another Magazine.

А чтобы стимулировать локальный рынок, мы добавили дропы, которые не нужно ждать — see now, buy now. Я так в прошлом году поступил с первой мужской коллекцией Souvenir, ее можно было сразу купить. Вторая будет позже. Но у них пока нет системного календаря.

А Агату Белсен удалось импортозаместить?

Это проще, да. Мне очень нравится работать со стилистом Ильдаром Иксановым, я даже хочу с ним сделать совместный мужской дроп. Женские лето и резорт для внутреннего лукбука тоже делал Ильдар, а вот для презентации эти же коллекции нам стилизовала Аня Слоникова, там совершенно другой угол зрения. Мне очень нравится, когда разные классные люди пересобирают смыслы внутри одной коллекции, к тому же сейчас как никогда мы зависим от количества и качества контента.