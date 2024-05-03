Как фаундер Walk of Shame Андрей Артемов сначала придумал скандальное платье-сетку за 250К, а теперь объединился с гигантом масс-маркета Finn Flare?

Фиксируем экуменический фэшн-сдвиг! Главный экспортный дизайнер страны, автор скандального тг-блокбастера — платья из сетки за 250K и светская достопримечательность федерального масштаба Андрей Артемов объединился с отечественным масс-маркет-гигантом: его знаковые тишотки с кантом, джинсы с вальяжной посадкой и веселые ситчики плиссе вошли в коллаборацию Finn Flare x Walk of Shame. Обсудили с Андреем концептуальное ремесло, мамины колготки и вычеркнутые надежды.
Коллаб с Finn Flare — спланированное вертикальное просачивание, фэшн-коды Walk of Shame уходят в массы. Тысячи людей в джинсах с твоими вышитыми розами — это экспансия или девальвация?
Когда приходит бренд масс-маркета и платит деньги за твой дизайн, а не тупо ворует, как сейчас принято делать, то это уже классная история. Это честно. Мне хотелось, чтобы аудитория масс-маркета узнала, что такое бренд Walk of Shame, а наша аудитория поняла, что у нас в России возможны чистоплотные проекты, такой правильный индустриальный микс. В Finn Flare замечательная команда, очень профессиональные люди. Понятно, что у них другой подход к вещам как к продукту. А джинсы у них отличные: это моя любимая вещь из дропа. Мы плотность выбрали, форму отработали — а качество у Finn Flare хорошее, шьют в Турции: ну так там и Acne шьют. Турция, пока мы над ней потешались, обошла Португалию по «цене — качеству» и стала мощной индустриальной страной, обшивающей половину модных домов. У меня зимой в Walk of Shame будет худи-дубленка — только там и взялись за такое. А пока мы на их фабрике обсуждали формальности, я обнаружил, что самые сложные блокноты Moleskine делают в соседнем цехе.
Теперь верховную фэшн-страту страны больше не выявишь по футболке с лого и кантиком.
Знаешь, я ведь ненавижу эти майки с логотипами. Но об этом никто не должен знать! Я люблю графику, если в ней присутствует месседж. Надписи Private dreams или Petit pain — в этом есть смыслы. Помнишь, у ЦУМа был кринж-лозунг «Миланские цены»? Мы тогда у них на последнем этаже как раз показ Walk of shame делали, и шоу открывала майка с надписью: «Миланские цены». Троллинг удался, был солдаут. Такие ходы я люблю. Вот в футболках из коллаба мы пишем Finn Flare нашим шрифтом или заплетаем два логотипа друг в друга, там есть игра.
А платья-комбинации Walk of Shame из английского шелка с тончайшими бретелями, как их можно конвертировать в хай стрит?
Мы расстаемся с этой формой, я подумал, что сделать ее доступной — это красивое прощание. Слип-дресс — наша базовая классическая история, восходящая к Кейт Мосс 1990-х, которую я ввел 12 лет назад копипастом и не скрывал. Как и свитер принцессы Дианы I'm a luxury, это сознательное воровство средь бела дня, еще и гордо озвученное. Мы тогда даже стайлинг повторили с жемчужной ниткой и рубашкой внизу. Но только низ был совсем другой, гранжевый. Мы ничего не стесняемся, потому что в этом случае мы не воруем дизайн, а заимствуем культурный символ.
Давай дальше типизировать твой коллаб: кто еще там есть, кроме Кейт Мосс в комбинашке?
Ранняя Пэрис Хилтон начала нулевых, эпоха Juicy Couture: обошлись без велюра, но серые трек-сьюты с розовой типографикой — это все о ней. Еще есть ваша мама в колготках, в тот самый момент, когда пошла стрелка и она потянулась за прозрачным лаком для ногтей, чтобы спасти ситуацию. Мы свели колготки к гольфам, но стрелки настоящие, мамины. Fun fact: мы взяли этот референс времен дефицита, но разработка технологии маминых стрелок в Португалии обошлась нам в миллион. Так дорого, чтобы повторить бедность. Мы делали это для коллекции Walk of Shame: гольфы из коллаба с Finn Flare связаны в России, отлично сделаны.
Андрей Артемов и модель Ксения Пунтус в вещах WOS x Finn Flare
Пока все заняты импортозамещением, как твое личное экспортозамещение? Помню такие цифры: 80 % вещей Walk of Shame продавались по всему миру, а на российский рынок приходилось только 20%.
Сокращаем расходы и ориентируемся на другие перспективные рынки: Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Если у нас в Париже и Токио был такой отклик, то в Гонконге и Шанхае мы точно должны встретить фэшн-понимание. При этом мы больше не ездим в Париж на недели моды, где раньше всегда делали презентацию в рамках расписания — это был гигантский бюджет: помещение, модели, фотографы, один стайлинг чего стоит — последние три года меня консультировала Агата Белсен, старший редактор моды Another Magazine.
А чтобы стимулировать локальный рынок, мы добавили дропы, которые не нужно ждать — see now, buy now. Я так в прошлом году поступил с первой мужской коллекцией Souvenir, ее можно было сразу купить. Вторая будет позже. Но у них пока нет системного календаря.
А Агату Белсен удалось импортозаместить?
Это проще, да. Мне очень нравится работать со стилистом Ильдаром Иксановым, я даже хочу с ним сделать совместный мужской дроп. Женские лето и резорт для внутреннего лукбука тоже делал Ильдар, а вот для презентации эти же коллекции нам стилизовала Аня Слоникова, там совершенно другой угол зрения. Мне очень нравится, когда разные классные люди пересобирают смыслы внутри одной коллекции, к тому же сейчас как никогда мы зависим от количества и качества контента.
Иногда идеальный контент — это идеальный шторм. Кто ждал, что число 250 000 под фото платья-сетки с зеркалами взорвет Telegram? У Мадонны Мур не сошлись цена и качество. У Ксении Собчак и Дарины Алексеевой возникли подозрения в плагиате. Давай все же разъясним, почему платье столько стоит, и ответим на главный вопрос — кто изобрел зеркала?
Ужасно не люблю объяснять очевидное: не уверен, что в этом есть смысл. Это же не искреннее любопытство, а претензия. Основная сенсация была в цене и в том, что сетка-то, оказывается, синтетическая. Хотелось бы, чтобы люди, которые пишут о моде, хотя бы были в курсе, что несинтетических сеток не существует. Давайте откроем им этот секрет. А внутри сетки еще есть нижнее платье из натурального шелка, которое в комплекте продается. Это платье отдельно стоит 60 000 рублей по сути. Итак, почему оно стоит 60 000: это английский шелк, крой по косой, повышающий расход ткани, здесь не кант, а тончайший ручной шнур, который может сделать не каждый портной, потому что чем тоньше, тем высококласснее мастер, на такое платье уходит два-три дня работы. Теперь перейдем к зеркалам, которые я делаю уже 12 лет в разных изводах: сначала рисую эскиз, отправляю в Индию. Там на фабрике, где многие дома делают свой кутюр, мужчины-мастера вручную вырезают круги из особого плотного зеркального пластика, каждая деталь пришивается. Затем все детали прокладываются бумагой, потому что это ручная работа, очень хрупкая материя, и так она летит сюда. И это пока что просто ткань. Мы здесь кроим, на местах швов все отпарывается, а когда платье готово, то по швам все зеркала пришиваются вручную обратно. Эта ткань — над ней работают трижды, чтобы создать по сути очень простую форму. Внимание, вопрос: сколько такое платье будет стоить у Prada?
Да, тг-админы тоже провели эту параллель. Ведь у Prada было все, даже зеркала.
У Prada действительно были зеркала в 1990-х, но они были полностью прошитые, там другой месседж. А до Prada зеркала были у Dries Van Noten, например. Мои — оммаж Яеи Кусаме, это написано в каждом пресс-релизе. Но кто ж их читает?
Кажется, всюду видеть плагиат и подозревать обман — это скомпрометированное мышление в мире скомпрометированного дизайна?
Так и есть. Марки-кописты, которые обесценивают моду, дизайн, ремесло, просто берут условную куртку Prada, переснимают лекала и строчат упрощенную версию. И они повсюду! Я не против заимствований, я сам могу найти что-то в винтажке или в архивах, но ведь самое важное здесь — переосмыслить и переработать. Безусловно, не всем делать моду, дизайн, кутюр, не всем быть Джонатаном Андерсоном. Видела последнюю Loewe, да? Посеребренные деревянные воротники пальто, которые выглядят как меховые, сумка-связка спаржи, расшитая бисером, имитирующая антикварную статуэтку фарфоровой фабрики Chelsea — это же можно с ума сойти! Понятно, что они потом тоже будут продавать свитерки и спортивные костюмы. Но есть же вот эта подиумная часть, которая показывает, что такое ремесло, какое оно сложное, какое оно информативное и концептуальное.
В коллекции Walk of Shame однажды была шуба Guillotine fur coat, а назвали мы ее гильотиной, потому что там сшивались полоски меха градиентом от бордо к лиловому, и она выглядела, как будто кровью забрызган верх. Это был суперхит. И на показе были Гоша Рубчинский и Толя Титаев, с которым они сделали бренд Rassvet. И вот Гоша выпускает мужскую пэчворк-шубу, совсем непохожую на нашу, и говорит: «Мы сделали ответ вашей шубе, мы сделали роман шуб: ваша шуба и наша шуба. Но мы у вас ее украли». Если бы все так крали.
Наталия Гольденберг в шубе Guillotine
Евгения Линович в шубе Guillotine
Расскажи про свою летнюю коллекцию Walk of Shame. Как там с концептуальным ремеслом?
Коллекция о том, как все красивое уничтожается. Называется Private dreams, потому что место, где ты еще можешь оставаться собой, свелось к твоей кровати. В мудборде мой любимый торт с вульгарными розами, упавший на пол. Портрет Гленн Клоуз, снимающей макияж, из «Опасных связей». Кадр из «Бойцовского клуба» с месивом, которое осталось от прекрасного лица Джареда Лето после драки. У меня всегда были рубашки с оторванным воротником? С этого все и началось, когда ты берешь вещь, добавляешь один дисбаланс какой-то, крушишь одну штуку. Теперь это манжеты. Есть такой дубовый брезентовый тренч, скроенный по косой, но на спине — глубокий вырез и завязки, можно их ослабить и открыть плечи, он становится платьем. Ты становишься очень хрупкая, полуоголенная в этом жестком тренче. Есть поло с трикотажным воротником, но в остальном — полностью из шелка. Есть юбка-маркиза из шифона с питоновым верхом. Есть платья из белоснежного узорного тюля — реминисценции советских окон. Есть вязаные жилетки со списком покупок. Этот список — на самом деле татуировка конкретного человека, которого я знаю. Я — фанат татуировок, это детская травма, мне родители не разрешали ничего набить. Но разглядывать чужие — обожаю. Так вот в этом списке были продукты: milk, bread, butter, — и был один вычеркнутый пункт, который я заменил на hope — надежду. То ли она уже приобретена, поэтому вычеркнута, то ли от нее просто отказались.
Есть бомбер на прерванной резинке, а внизу длинная юбка в розах. Это мама у фонтана: юбка в цветок и какая-то папина куртка, потому что похолодало.
Жилет из коллекции Walk of Shame SS'24
Коллекция Walk of Shame SS'24
Коллекция Walk of Shame SS'24
Коллекция Walk of Shame SS'24
Коллекция Walk of Shame SS'24
Наблюдаю новую итерацию комьюнити Walk of Shame. Рассматривала фото с ужина в Buro TSUM, а там рядом с фэшн-истеблишментом вроде Наташи Гольденберг теперь сидят певица Kristina Si и инфлюенсер PollyHey. Это начало прекрасной дружбы или скорее с трудом скрываемое напряжение?
Для меня это органика, я всегда так делал. Когда-то Наташа Гольденберг сидела на моем показе рядом с Толей Титаевым, Децл мог быть на одном мероприятии с Сесилией Дин, а Шахри Амирханова — с Авдотьей Александровой (фаундер агентства Lumpen, режиссер — Прим. ред.), которую мой друг Сергей Пойдо нашел в Tumblr, а мы тут же пригласили видео снимать. Эти люди, возможно, нигде бы не встретились. Да, PollyHey — супернеоднозначный персонаж, она вызывает эмоции, а я обожаю, когда люди провоцируют сильную реакцию. А если будут травить, я буду защищать, у меня эта боль еще с фильма «Чучело». У меня еще клиентка — Валя Карнавал — тоже должна была приехать, но не получилось. Ее знает каждый 14-летний ребенок. Сначала она пришла как клиентка, а потом мы подружились, я ей недавно показал двор «Тото», очень модный московский двор. Как когда-то показал Шахри «Кризис жанра». Но главная пушка — это Kristina Si в корсете и спортивных брюках Walk of Shame. Она была со своим другом, супермузыкантом, который в грилзах золотых танцевал под DJ Козака. Вот так пойдет кто-то, сможет так? Вот если сможет, тогда и поговорим, почему платье по 250.
Текст: Юлия Машнич
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