Как Леонид Каневский и Саша Сулим стали главной фэшн-пауэр-парой страны?

Вы — отец-основатель русского тру-крайма, человек, открывший нам труппу воров-канатоходцев, маньяка-черноколготочника и даже пожарного-каннибала. Без вас нам нечего было бы бояться!

Я не основатель, я рассказчик про время — советское время до 1990‐х годов. Именно эта задача стоит передо мной уже 18 лет, а не криминал. Криминал — это частность. Меня интересует, как мы жили, как общались, как шутили, как ели, за чем стояли в очередях и почему мы в принципе в них стояли.

Тем не менее «Следствие вели» — не «Намедни». Все же у вас другой портрет времени — и это магшот.

Тогда люди были более внимательны друг к другу, отношения были нежнее. Не могло возникнуть ситуации, чтобы человек на Тверской или Невском споткнулся и упал и к нему тут же не подбежали и не подняли. Сразу помочь, сразу поднять, сразу что‐то сделать. И это видно в моих передачах «Следствие вели».

Вы — кумир молодежи. Есть рабочая версия, как и почему вы стали главным крашем школьников и вируситесь как молодой?

Это потрясающе, но действительно, сейчас мой главный зритель — это 13–20‐летние. Я объясняю это очень просто: их интересует, как мы жили. Время, когда были молоды мамы, папы, бабушки, дедушки, а я за всех им это рассказываю и показываю. Они мне верят, потому что видят, что я прожил эту эпоху и я честен. И поэтому программа «Следствие вели» существует уже 18 лет. Это были годы счастливые и грустные, драматические и веселые. Это время до начала 1990‐х годов. А потом пошла совсем другая история. И поэтому о ней будет рассказывать, наверное, уже Саша Сулим. А я рассказываю про время, которое я хорошо и лично знал.

А как объяснить неослабевающую любовь бабушек и дедушек, этих божьих одуванчиков, к вашим документальным хоррорам про душегубов?

У старшего поколения свой мотив — почему они об этом не знали раньше, почему эти преступления скрывались, почему? Нужно разобраться.