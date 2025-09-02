Литографии Матисса, Пикассо и Дали, обновленный ЦСИ им. Курехина и знакомая с детства книжная графика: 15 главных выставок сентября в Петербурге

«Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения. Произведения из собрания Русского музея», Русский музей (6+)

Живопись, графика, плакаты и керамика художника, известного широкой публике благодаря иллюстрациям к детскм книгам. Показывают почти все холсты, хранящиеся в Русском музее. На их примере заметно стремление Пахомова изображать конкретные образы юных героев (детей, молодых работниц, деревенских жителей), совмещая реалистические и модернистские тенденции.

Также в экспозицию входят семь эскизов для росписи фриза игровой комнаты Дома культуры им. Первой пятилетки в Ленинграде «Хоровод детей всех наций», в котором развивается классическая для арта СССР тема братства народов. И, конечно, здесь можно увидеть книжную графику, среди которой рисунки к сказке Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе» и иллюстрации к текстам Николая Некрасова и Ивана Тургенева.

До 27 октября

