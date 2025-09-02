Литографии Матисса, Пикассо и Дали, обновленный ЦСИ им. Курехина и знакомая с детства книжная графика: 15 главных выставок сентября в Петербурге

А также — интерактивные скульптуры в Царском Селе, биеннале частных коллекций в Anna Nova (Александра Гарт! Хаим Сокол! Лиза Бобкова!) и совриск в новом здании МИСПа. Рассказываем, на какие выставки сходить в первый месяц осени.
Алексей Пахомов. Эскиз обложки книги «Лето». 1927
«Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения. Произведения из собрания Русского музея», Русский музей (6+)
Живопись, графика, плакаты и керамика художника, известного широкой публике благодаря иллюстрациям к детскм книгам. Показывают почти все холсты, хранящиеся в Русском музее. На их примере заметно стремление Пахомова изображать конкретные образы юных героев (детей, молодых работниц, деревенских жителей), совмещая реалистические и модернистские тенденции.
Также в экспозицию входят семь эскизов для росписи фриза игровой комнаты Дома культуры им. Первой пятилетки в Ленинграде «Хоровод детей всех наций», в котором развивается классическая для арта СССР тема братства народов. И, конечно, здесь можно увидеть книжную графику, среди которой рисунки к сказке Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе» и иллюстрации к текстам Николая Некрасова и Ивана Тургенева.
До 27 октября
Подробнее здесь
Хаим Сокол. Хроники птицелюдья. 2020
Коллекция Зои Галеевой «Травма и перерождение», галерея Anna Nova (16+)
В рамках биеннале частных коллекций в галерее Anna Nova показывают более 80 работ из собрания мецената Зои Галеевой. Обращаясь к личности коллекционера как такового, кураторы рассматривают ее через психоанализ, вдохновляясь введенным Юнгом понятием «Тень» (отвергаемая часть психики). Практика собирания искусства становится способом встречи с бессознательным, а выбор конкретных произведений превращается в инструмент самопознания. Выставка занимает все три этажа галереи, последовательно раскрывая различные подходы к коллекционированию как к методу личной трансформации.
Среди представленных авторов — Мария Агуреева, художник года Cosmoscow-2024 и лауреатка нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Гарт, Саша Кокачева, Хаим Сокол, Илья Федотов-Федоров, Дима Филиппов, Патриция Айрес, Исаак Чонг Вай, Дэвид Лашапель, Евгений Антуфьев, Лиза Бобкова, Кирилл Гаршин, Ирина Корина, Егор Федоричев и другие.
До 12 октября
Подробнее здесь
Алена Троицкая. Безмолвные компаньоны. 2025
«Наследие за фасадом», «Сегоднязавтра» (12+)
Групповая выставка в недавно открывшемся на Чкаловском проспекте арт-пространстве предлагает зрителю стать соучастником исследования и попытаться через искусство понять ушедшие эпохи и «увидеть невидимые глазу следы памяти, запечатленные в стенах, предметах и пространстве». 15 современных авторов через различные медиумы вступают в диалог с архитектурным пространством, воспринимая особняк как живой организм, а не музейный экспонат.
До 30 сентября
Подробнее здесь
Маресий Иващенко. Ни хвоста ни чешуи. 2025
«[мамахуху].», Sobo Gallery (12+)
Первый соло-проект Маресия Иващенко, выпускника курса Сергея Браткова в Московской школе фотографии и мультимедиа им. Родченко. На выставке покажут кадры, сделанные во Владивостоке. Все они переосмысляют учение древнегреческого философа Фалеса, считавшего воду — первоосновой мироздания.
Маресий Иващенко заявляет: «Китч — новая вода! Все вокруг состоит из него и достойно быть красивым. Приморский городок, романтическое место обитания отшельников, мудрецов, поэтов, изгнанников и разбойников, превращается в симулякр, ироничный медиакурорт, где все не по-настоящему, маска и мейкап, нанесенный ради того, чтобы завлечь в свои сети».
С 4 сентября по 12 октября
Подробнее здесь
Дарья Чичак. Самая моя большая любовь. Фрагмент. 2025
«Не любовь», галерея MYTH (18+)
Выставка объединяет пять выпускниц кафедры художественной обработки металла Академии им. Штиглица (Анастасию Государенкову, Екатерину Колосовскую, Анастасию Нестерову, Лину Ставничук, Дарью Чичак) под кураторством Кирилла Спасскова.
Проект продолжает историю сотрудничества галереи и академии, в 2023 году оно вылилось в выставку «Зал ожидания», в 2020-м — в Lurkmoar. Новая экспозиция разделена на пять независимых, но связанных общими темами сцен, «каждая из которых представляет собой эпизод особой жизни Лины, Анастасии, Екатерины, Даши и Насти».
С 4 сентября по 21 сентября
Подробнее здесь
Пабло Пикассо. Цирковая лошадь. 1957
«Шедевры мастеров Парижской школы», Bashmakov Gallery (6+)
На территории квартала «Ленполиграфмаш» покажут более ста работ (тиражная графика и скульптура) 30 художников, среди которых Матисс, Пикассо, Шагал и Дали. К слову, «Парижская школа» — не учебное заведение в прямом смысле слова и даже не единое течение, а скорее тусовка — интернациональное сообщество, объединенное не программой или стилем, а местом, временем и социальными связями. В первой половине ХХ века в районах Монпарнаса и Монмартра жили художники-эмигранты, которые встречались, спорили, обменивались творческим опытом. И это стало одной из самых романтизируемых страниц в истории искусства.
В экспозиции их работы поделены на пять тематических блоков, среди которых, конечно, и посвящения Парижу.
С 5 сентября по 15 февраля
Подробнее здесь
Артем Филатов. Бу! 2025
«Арт Ферма», музей-заповедник «Царское Село» (6+)
На территории исторического комплекса «Императорская ферма» покажут работы четырех современных художников, созданные в результате арт-лаборатории, стартовавшей в Царском Селе этим летом. Это произведения Сергея Деникина, Марии Пуховой, Константина фон Рибена и Артема Филатова, посвященные истории фермы и ее обитателей. Здесь и стеклянные слоны (те когда-то правда жили на ферме!), и гранитные тапочки (подобны тем, что выдавались посетителям музея), и мальчик с овечкой и антропоморфными цветами, растворяющиеся в пейзаже (современная интерпретация жанра пасторали), и даже падающие в обморок козочки (оказывается такие бывают!) — интерактивные скульптуры, которые можно перемещать и укладывать «на бочок».
С 5 сентября до ноября
Подробнее здесь
Ярослав Добронравов. Без названия
«Дневник наблюдений за природой», Art of Foto (0+)
Выставка фотографий Ярослава Добронравова, сделанных в качестве «пристрелки к реальности через объектив и тренировки чувства композиции». Это своего рода визуальный дневник, фиксирующий впечатления от прогулок по «самому умышленному городу мира» — Петербургу и его окрестностям. И, хотя автор утверждает, что они созданы «без претензий на значимость, без покушения на оригинальность», кажется, что он все-таки лукавит, пытаясь отразить в отпечатках призрачность и театральность локации, а также неоднозначную, двойническую природу населяющих его персонажей.
С 5 сентября по 12 октября
Подробнее здесь
Мастерская Глюкли после пожара
«Огонь – куратор и художник», «Самиздат» (0+)
В проекте будут представлены работы Глюкли — соосновательницы группы «Фабрика найденных одежд» и коллектива «Что Делать». Выставка, на которой можно будет увидеть полусгоревшие платья, пропахшие дымом эскизы, запекшиеся фотокарточки, а также редкие архивные материалы, проработает один день.
Соавтора для представленных в экспозиции вещей художница не выбирала. Им стал огонь — месяц назад в ее мастерской (изображала в фильме «Питер FM» квартиру главного героя Максима) случился пожар. Стихия стала не только разрушительницей, но и своего рода куратором — сделала свой выбор, очистив творческое наследие от того, что было сочтено лишним. А еще художником — изменила существующие вещи, совместив несовместные материалы: впаяла пластик в текстиль, а ткани внедрила в дерево.
6 сентября
Подробнее здесь
Александр Черногривов. Серия «След Человека». 2019
«След Человека», DiDi Gallery (18+)
На персональной выставке фотографа Александра Черногривова под кураторством коллекционера Александра Большакова покажут работы, созданные без использования объектива, видоискателя и пленки. Черно-белые отпечатки появляются после того, как покрытые фиксажем или проявителем части тела прикладываются к фотобумаге. Благодаря этой, отчасти перформативной, практике возникают образы, отсылающие одновременно к мумификации и сакральным изображениям богов.
С 6 сентября по 12 октября
Подробнее здесь
Криста Зоммерер и Лоран Миньоно. Пусть растёт. 2025
«ЭкоАрт. Искусство и (не)человеческие агенты», Музей нонконформистского искусства (16+)
28 художников из семи стран приглашают зрителя выйти за пределы привычной антропоцентричной перспективы и увидеть мир глазами других существ. Обращаясь к различным медиумам — от живописи до интерактивных инсталляций, авторы фокусируются «на взаимоотношениях между человеком, растениями, животными и насекомыми, их социальном и творческом потенциале, жизни нечеловеческих агентов в городской среде и мифологическом пространстве». Большинство работ было создано в коллаборации с учеными из разных областей.
С 6 сентября по 9 ноября
Подробнее здесь
Саша Обособлен. Из серии «Под наркозом». 2025
«Баллады для недождавшихся», Siniavskii Gallery (16+)
Первая персональная выставка художника Саши Обособлен. В живописи, графике, цифровом коллаже на металле и в объектах он создает намеренно незавершенные истории персонажей. Те, подобно беккетовским героям, зависли в ожидании Годо: в моменте между прозрением и отчаянием, между детской верой и взрослым знанием о тщетности всех надежд.
С 6 по 26 сентября
Подробнее здесь
Вячеслав Михайлов. Сусанна и старцы. 1988
«Фрагменты эпох», МИСП (0+)
Выставкой откроют помещения нового здания Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В бывшем особняке купца Ивана Алафузова покажут более ста работ (на самом деле, капля в море — всего хранение насчитывает 12 000 единиц!) в разных медиумах. Будут даже два зала-инсталляции — воссозданная мастерская художника Виктора Данилова и живописно-скульптурный «Ловец» Марии Кулагиной, подаренный художницей МИСПу.
Четких тематических и хронологических рамок кураторы не устанавливают — цель выставки видят в том, чтобы показать разнообразие и значимость коллекции, которую долгое время широкая публика могла видеть только частично.
С 10 сентября по 11 января
Подробнее здесь
Новое здание Центра современного искусства им. Сергея Курехина
Мемориальная экспозиция памяти Курехина в формате музыкальной гостиной, Центр современного искусства им. Сергея Курехина (16+)
Выставка откроется одновременно с реконструированным зданием бывшего кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове, в который возвращается Центр. На первом этаже расположится экспозиция, посвященная музыканту и композитору, основателю авангардного оркестра «Поп-механика» Сергею Курехину.
Кураторы хотят сосредоточиться на его сочинениях, а не параллельных перформативных практиках. Поэтому выставка строится по принципу «музыкальной гостиной». В двух залах будет организована круглосуточная звуковая инсталляция, где можно оценить разнообразие творчества Курехина. Ее дополнят личные вещи, книги, графика, декорации и костюмы «Поп-механики». Музыкальная гостиная станет одной из двух постоянных экспозиций Центра. Вторая будет посвящена современникам Курехина (в том числе Виктору Цою) — «Адреса перемен».
С 11 сентября
Подробнее будет здесь
Владимир Ланин. Гора и селение Май. 1870-1875
«Амурский край в фотографиях конца XIX — начала ХХ века», РОСФОТО (6+)
Выставку открывают совместно с Хабаровским краевым музеем имени Гродекова. Здесь покажут самые ранние кадры, изображающие Дальний Восток. Среди них выделяются снимки Владимира Ланина 1860-х, ставшие основой для тиражных гравюр и художественных рисунков в журналах, кадры этнографа Владимира Солдатова 1890-х, фиксирующие повседневные и ритуальные практики, а также иллюстрации быта местных жителей торговца пушниной и мехом, члена Парижского географического общества Эмиля Нино.
С 12 сентября
Подробнее здесь
