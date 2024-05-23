Коллекционировать искусство: художники-digital

«Эта стратегия дала очень сильный скачок в развитии нового стиля и скиллов, так как я не отвлекался на внешние коммуникации и очень много работал, создавая диджитал- и фиджитал-арт (комбинация физического и цифрового пространств). Все очень мощно развивается и растет, в декабре 2023-го сделали релиз моей самой масштабной NFT-коллекции Fram3s: Alphabet с солдаутом на сумму выше $ 380 000, сейчас развиваю свое phygital-направление с дропами эксклюзивно для владельцев моего цифрового искусства». Коллекцию из 888 уникальных NFT, которые раскрывают будущее каллиграфии в изводе Покраса, выпустили на NFT-маркетплейсе TON Diamonds — ЦУМе в мире блокчейна. Каждое изображение, привязанное к токену, создано вручную, без генеративных алгоритмов. На создание коллекции ушло 9 месяцев, так что сравнение создания искусства с вынашиванием ребенка в этом случае уместно. У каждого обладателя NFT был шанс получить физический подарок от художника — например, 10 плакатов с вручную проработанными деталями и подписью Покраса Лампаса или кастомную одежду его бренда PL Storage с кастомной шелкографией. Сейчас Покрас в бангкокской pop-up-мастерской готовит релиз экспериментальных ювелирных изделий.

Opera Gallery, NFT-маркетплейс TON Diamonds

Холсты и скульп­туры продаются в диапазоне от 500 000 до 3 500 000 ₽, цифровое искусство — от 60 000 до 4 700 000 ₽, если рассматривать рекордную перепродажу пункта манифеста Каллиграфутуризма на вторичном рынке в январе 2023 года.

