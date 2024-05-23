Коллекционировать искусство: художники-digital

Денис Давыдов, Варя Щука, Покрас Лампас, Степан Терещенко, Мария Агуреева (Tripura).
Для арт-дропа «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных (здесь первая, вторая и третья части), патриархов, истеблишмент (здесь части первая и вторая) и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
Денис Давыдов
Денис вырос в Узбекистане, прославился как CGI-профессионал, поработав с Microsoft и Samsung, а затем перешел в поле современного цифрового искусства. Сейчас он создает напоминающие советские фарфоровые статуэтки цифровые скульптуры (и один цифровой ковер!).
Денис Давыдов. Nodir Aka (from the series JONIM). CGI-компьютерная графика, c print, пластик. 2022
В своих сериях исследует символическое наследие раннего интернета и миграцию эклектичных визуальных образов Центральной Азии в современную реальность. Самый коммерчески успешный художник первой и пока единственной в Петербурге галереи цифрового искусства Masters digital — его цифровые статуэтки из проекта «Маша no name» разобрали в первые часы превью ярмарки Blazar, галерее даже пришлось распродать «Маш» из собственной коллекции. Среди счастливых обладателей — Светлана Бондарчук, а вот рэперу Soda Luv фигурок не хватило.
MasterS digital
Работы из проекта Bahor 70 000—916 000 ₽. CGI-компьютерная графика, видео 50 000–100 000 ₽. Самая дорогая работа «Осколки демографического взрыва» — 2 000 000 ₽.
Варя Щука
Даже если вы не слышали о Варе Щуке, то точно видели ее 3D-иллюстрации, например, в «Тинькофф-журнале» или «Афише». Ее суперспособность — помещать вещи постсоветской повседневности вроде супчика в тарелке на кружевной салфетке или пакета Marianna в визуально привлекательный контекст ярких южных пейзажей или минималистичных интерьеров. В итоге сосиски с горошком становятся немного «конфетными» и модными.
Варя Щука. «За гаражами». 3D-art. 2019
За умение соединить ностальгию и актуальную цифровую эстетику Варю обожают медиа и бренды — от магазинчиков с хэнд-мейд-свечами до «Лаборатории Касперского» и Yandex. В 2019-м Варя впервые поучаствовала в ярмарке Cosmoscow, а с прошлого года сотрудничает с галереей Masters Digital — ее персональный проект «Героиня», показанный в галерее в 2023 году, получил больше всего душевных отзывов от посетителей.
Masters digital, Сайт художницы
3D-animation, видео — от 70 000 до 150 000 ₽. Скульптура — 50 000 ₽. 3D-печать — 45 000—50 000 ₽.
Покрас Лампас
Художник, известный своими медийными коллабами (от Oral B до Fendi) и мощными проектами (от оформления фестиваля Alfa Future People до мурала на электростанции в Дагестане), последний год поставил релизы на стоп.
Покрас Лампас. Fram3s: Alphabet. 2023
«Эта стратегия дала очень сильный скачок в развитии нового стиля и скиллов, так как я не отвлекался на внешние коммуникации и очень много работал, создавая диджитал- и фиджитал-арт (комбинация физического и цифрового пространств). Все очень мощно развивается и растет, в декабре 2023-го сделали релиз моей самой масштабной NFT-коллекции Fram3s: Alphabet с солдаутом на сумму выше $ 380 000, сейчас развиваю свое phygital-направление с дропами эксклюзивно для владельцев моего цифрового искусства». Коллекцию из 888 уникальных NFT, которые раскрывают будущее каллиграфии в изводе Покраса, выпустили на NFT-маркетплейсе TON Diamonds — ЦУМе в мире блокчейна. Каждое изображение, привязанное к токену, создано вручную, без генеративных алгоритмов. На создание коллекции ушло 9 месяцев, так что сравнение создания искусства с вынашиванием ребенка в этом случае уместно. У каждого обладателя NFT был шанс получить физический подарок от художника — например, 10 плакатов с вручную проработанными деталями и подписью Покраса Лампаса или кастомную одежду его бренда PL Storage с кастомной шелкографией. Сейчас Покрас в бангкокской pop-up-мастерской готовит релиз экспериментальных ювелирных изделий.
Opera Gallery, NFT-маркетплейс TON Diamonds
Холсты и скульптуры продаются в диапазоне от 500 000 до 3 500 000 ₽, цифровое искусство — от 60 000 до 4 700 000 ₽, если рассматривать рекордную перепродажу пункта манифеста Каллиграфутуризма на вторичном рынке в январе 2023 года.
Степан Терещенко
Лауреат первой российской премии в области научно-технологического искусства среди молодых художников, ученых и инженеров ASTA 2022, которую учредили Центр Art & Science Университета ИТМО и Geek Picnic, Степан Терещенко работает на стыке стиля дизайн-группы Memphis, популярной в 1980-е (яркий пластик и геометрия), и визуалов из Pintest'a начала нулевых (всё розово-сиреневое и глянцевое), сдобренных философией.
Степан Терещенко. «Розовое пространство». 3D-графика. 2023
Степана интересуют лиминальные пространства — переходные зоны: подземные парковки, переходы метро, лифты. В интернет-эстетике лиминальные пространства часто относят к так называемым dreamcore- и weirdcore-направлениям. Их основные свойства — пустынность, неестественность и зловещая неуютность. Однако судя по персональной выставке в Masters digital и недавно закончившейся групповой в Third place — 3D-видео Степана вызывают у зрителей не страх, а желание приобрести работу в свою коллекцию.
Masters digital, third place nft market
Крупноформатный принт — от 150 000 ₽. Видео до 1' — 50 000 ₽, до 10' — 70 000 ₽, более 10' — 120 000 ₽. Постер — 10 000 ₽, арт для интерьерной печати — от 60 000 ₽.
Мария Агуреева (Tripura)
Мария Агуреева прославилась своими скульптурами и инсталляциями с биоморфной эстетикой — растекающиеся формы из искусственных материалов сочетаются с объектами вроде коры, камней и кусочков алюминия. Одним словом, синтез технологий и природы в отдельно взятых арт-объектах.
Мария Агуева (Tripura). Love Tomorrow. NFT 3D-графика. 2022
В разгар NFT-хайпа 2021 года Мария переехала в Лос-Анджелес и теперь развивается как digital-художница под псевдонимом Tripura. Недавно материнская галерея Агуреевой Anna Nova представила ее проект Love Tomorrow на одном из немногих российских цифровых выставочных спотов — Masters Digital. В центре проекта — образ бьющегося сердца, которое перегоняет через себя дигитальную кровь наших цифровых следов: любовную переписку в мессенджерах, записанные слова в заметках, скрины сообщений.
Два года назад персональную выставку художницы показала ньюйоркская Plexus Projects, а в целом география проектов Агуреевой протянулась от Лос-Анджелеса и Милана до Петербурга. Сейчас Агуреева работает над цифровыми изображениями, в которых эстетические переживания будут сочетаться с терапевтическим эффектом.
Галерея Anna Nova, сайт художника
в галерее можно приобрести работы прошлых лет — скульптуры и инсталляции в диапазоне от 300 000 до 500 000 ₽. На личном сайте художницы вы можете приобрести ее тиражные цифровые работы за 55 $.
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