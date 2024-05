Коллекционировать искусство: актуальные художники. Часть первая

Первая же серия живописи Австрейх с пустыми кинозалами в духе «Твин Пикса», показанная галереей Serene в 2022 году, ушла в коллекцию культуртрегера и издательницы журнала Badlon Ксении Чилингаровой. Затем последовал солд-аут на Cosmoscow. Спустя два года после дебюта персональный проект Odd Winds открылся в Лугано — он посвящен тому спектру эмоций, который сопровождает состояние i’m not a girl, not yet a woman. На заглавной работе проекта — девочки в трогательных зеленых платьях и шляпках, которые сдувает «ветер перемен». Галеристы любят Олю за профессионализм и самостоятельность, коллекционеры — за драматичную живопись с girlhood-вайбами и школу (опытные собиратели с трех нот угадывают школу Дубосарского).

Галерея Serene, «Объединение», «сцена/szena»

Старые работы на сайте «Объ­единение» — от 70 000 до 200 000 ₽. Средняя стоимость новых холстов в Serene Gallery — 500 000–800 000 ₽. На выставке в Лугано холсты в диапазоне — 4 000–7 500 €, масло и акрил на бумаге — 1 500–2 000 €.