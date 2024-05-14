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Искусство

Коллекционировать искусство: актуальные художники. Часть первая

Юлдус Бахтиозина, Александра Гарт, Ольга Австрейх, Екатерина Герасименко, Катя Деревоток, Ян Гинзбург, Алина Глазун.

Для арт-дропа «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных (здесь вторая и третья части), патриархов, истеблишмент (здесь части первая и вторая) и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!

Юлдус Бахтиозина

 

Большая междисциплинарная звезда и амбассадор татарского барокко XXI века, в чью сферу интересов входит почти все: от ювелирных украшений до кинорежиссуры и театральных постановок. Широкому кругу стала известна благодаря фотографиям, в которых Юлдус актуализировала культурный код многонациональной страны: сказки, кокошники (которые художница мастерски умеет создавать сама), вышивка, леса и болота, помноженные на приемы фэшн-фотографии

 

Квинтэссенция стиля Бахтиозиной — фильм «Дочь рыбака» с саундтреком Shortparis и хореографией Владимира Варнавы. В прошлом году совместно с ювелирным домом Anna Nova Юлдус запустила лимитированный дроп колец «Неправильная Венера», посвященный размышлению о современной феминности. Кольца с барочной асимметричной жемчужиной, заключенной в морскую переливающуюся раковину, — напоминание владелице о ее неповторимости, что особенно важно в эпоху, когда мы пытаемся подогнать себя под идеал из соцсетей. Также Юлдус дебютировала в роли театрального режиссера, показав мультимедийную постановку «Шуба на кону» (премьера состоялась в декабре 2022 года в петербургском пространстве Third place), где объединила хореографию, свет, звук, костюмы и народные плачи. В конце 2023-го Юлдус пригласили художником по костюмам в балет «Снежная королева» в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а ее фоторабота «Если бы жизнь можно было начать множество раз» (2015) была отобрана кураторами Пушкинского музея для выставочного проекта «Названо Вазари», который показали в Музее современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде.

Галерея Anna Nova
Фотографии — от 150 000 до 500 000 ₽, лайтбоксы — 560 000 ₽, кокошники — 580 000 ₽.

Александра Гарт

 

Художница, обладательница офортного станка и печатной мастерской в мансарде у метро «Чернышевская» в Петербурге, научила коллекционеров любить мрачную графику, наследующую традиции ленинградского мастера Андрея Ушина.

 

Александра Гарт. Линогравюра «Без названия». 2019

Александра Гарт. Линогравюра «Без названия». 2019

Помимо офортов и линогравюр (только ч/б, никакого цвета!), Александра специализируется на постапокалиптических тотальных инсталляциях о мире после техногенной катастрофы. Первая из них — «Провал»: нарисованные белым мелом классики на черном асфальте, деревья и дым на огромных графических листах, ветки, сетка-рабица и битое стекло под ногами. Инсталляция была создана на 20 метрах собственного независимого пространства «Стыд» — после выставки ее целиком купил коллекционер Сергей Лимонов. Источники вдохновения Гарт — аниме «Наруто», книги Лавкрафта и фильмы Куросавы. Весной 2024-го Александра участвует в проекте «Искусство жить дома» петербургского ГЦСИ с выставкой «Игра в классика» в Музее-квартире Некрасова, в которой осмысляет игроманию писателя, внедряя в экспозицию абсурдные объекты — простыню с вышитой покерной схемой или старинные гравюры с зайчиками. Летом коллекция одежды с принтами Гарт (конечно же, черно-белыми) появится в магазинах Befree, а в ноябре ожидается проект в одном из знаковых арт-спотов Нижнего Новгорода.

Галерея Anna Nova
Небольшие графические листы — 20 000–80 000 ₽, Лайтбоксы — 240 000 ₽, Огромная составная гравюра на картоне из множества графических листов — 1 000 000 ₽.

 

Ольга Австрейх

 

Художница из первого выпуска мастерской современной живописи Владимира Дубосарского в Школе дизайна ВШЭ 2021 года, который обещает быть звездным: за сокурсниц Оли (например, Иру Ленсберр) бьются московские галереи.

 

Ольга Австрейх. Poor Birdy, You're Beautiful And I'm Insane. 2024

Ольга Австрейх. Poor Birdy, You're Beautiful And I'm Insane. 2024

Первая же серия живописи Австрейх с пустыми кинозалами в духе «Твин Пикса», показанная галереей Serene в 2022 году, ушла в коллекцию культуртрегера и издательницы журнала Badlon Ксении Чилингаровой. Затем последовал солд-аут на Cosmoscow. Спустя два года после дебюта персональный проект Odd Winds открылся  в Лугано — он посвящен тому спектру эмоций, который сопровождает состояние i’m not a girl, not yet a woman. На заглавной работе проекта — девочки в трогательных зеленых платьях и шляпках, которые сдувает «ветер перемен». Галеристы любят Олю за профессионализм и самостоятельность, коллекционеры — за драматичную живопись с girlhood-вайбами и школу (опытные собиратели с трех нот угадывают школу Дубосарского).  

Галерея Serene, «Объединение», «сцена/szena»
Старые работы на сайте «Объ­единение» — от 70 000 до 200 000 ₽. Средняя стоимость новых холстов в Serene Gallery — 500 000–800 000 ₽. На выставке в Лугано холсты в диапазоне — 4 000–7 500 €, масло и акрил на бумаге — 1 500–2 000 €.

Екатерина Герасименко

 

От академического образования Екатерина взяла живописную технику, от обучения в «Базе», Открытых студиях и Зальц­бургской летней академии — междисциплинарность и актуальный стейтмент: тревожные образы, иронию обыденности и эстетику повседневности.

 

Екатерина Герасименко. «Плита». 2023

Екатерина Герасименко. «Плита». 2023

Сюжеты для живописи, близкой к гиперреалистической, Герасименко черпает из фотографий — своих и чужих: зал дискотеки 1990-х под вывеской Animals, советская детская горка в форме пышущего огнем Змея Горыныча, розовый пакетик с надписью Happy birthday, плавающий в заболоченном пруду. Художницу часто сравнивают с Герхардом Рихтером, а мы хотим сравнить с Семеном Файбисовичем, который пользовался тем же приемом — выхватить фотокамерой обрывок окружающей банальности и с помощью живописи раздуть из него кинофильм. Второе любимое медиа Екатерины после живописи — керамическая скульп­тура в форме привычных вещей или животных. В этой технике она создает объекты разного масштаба — крошечную приставку Dеndy и кресло в натуральную величину, на котором сидят пятнистые голуби. При желании из керамики художницы можно собрать декорации для нового сюрреалистического фильма Яна Шванкмайера.

«Объединение», Jart
Цена на живопись варьируется от 700 до 4 500 €, На керамику —от 200 до 2 000 €.

 

Катя Деревоток

 

Екатерина родилась в семье художника и модельера, в университете училась на актерском, но в итоге выбрала современное искусство. Ее медиа — бетон, ткань и перформативные практики. Себя она определяет как скульптора, активистку и соломаму.

 

Катя Деревоток. «Объятия». 2022

Катя Деревоток. «Объятия». 2022

Опыт материнства выражен в ее объекте «Материнский куб» — это бетонный куб, через который пробиваются цветные нитки. Внутри он обшит шелковой тканью, можно запустить руку внутрь и ощутить ее приятную текстуру. Это символ материнской фигуры: снаружи — жесткость, внутри — нежность и забота. Сейчас Деревоток работает над  проектом «Невидимая пуповина». Мама художницы родилась в городе Приморске Ленинградской области, где живут переселенцы и их потомки: город отошел к СССР от Финляндии, и глубоких связей с местом ни у кого нет. Катя пытается нащупать собственные корни через создание физических объектов. Например, она сшила древесные корни из старой ткани, найденной дома, и залила внутрь бетон. «В этот момент сошлись два моих любимых материала, которые я в уме не могла раньше совместить. Для меня, как для художника и скульптора, это было озарением».  Кроме собственных практик, у Екатерины есть совместный с 6-летним сыном Львом стрит-арт-проект «едавNт ыйпаук». Мальчик рисует монстров, придумывает экскурсии по граффити в Петербурге и хип-хоп-тусовки для друзей, а мама помогает их организовывать и изготавливает объекты по эскизам сына. 

Pop-Up Gallery
Скульптуры — от 100 000 до 150 000 ₽. Коллаборация с «едавNт ыйпаук» — от 1 000 ₽.

 

Ян Гинзбург

 

Исследователь московского концептуализма и других моделей художественного производства ХХ века взял фамилию полузабытого нонконформиста Иосифа Гинзбурга — вокруг этой фигуры строятся многие проекты Яна, дружившего и помогавшего художнику, ставшему к концу жизни практически бездомным.

 

Ян Гинзбург«Секси» из проекта Atelier Paradis. 2023. Courtesy Marina Gisich Gallery

Ян Гинзбург«Секси» из проекта Atelier Paradis. 2023. Courtesy Marina Gisich Gallery

Ян Тамкович (настоящая фамилия автора) работает с архивами и предпочитает технику коллажа и инсталляции. Новый герой его проектов — Эдуард Лимонов. Ежедневник писателя родом из 1970-х Гинзбургу удалось выкупить на посмертном аукционе. В этом блокноте Лимонов описывал финансовые расчеты пошива джинсов для московской богемы (Эдуард Вениаминович подрабатывал портным). Недавняя выставка Atelier Paradis на тему наследия Лимонова в Marina Gisich gallery стала самой медийной в истории галереи за последние восемь лет. Скоро инсталляция  «Концепция тела гротескного реализма», которая выглядит как фрагмент события, которого не было, — литературного вечера Лимонова — появится в пространстве «Сообщество» на «Новой Голландии».

Marina Gisich Gallery
Инсталляции, объекты, коллажи — от 600 000 до 3 200 000 ₽.

 

Алина Глазун

 

Художница с искусствоведческим бэкграундом начала карьеру с создания парадоксальных мем-объектов: на покрытых бархатом тарелочках с хрустальными подвесками из букв игры «Эрудит» были собраны короткие фразы: «страшновато», «конец игры» или «око за око», которые в таком виде обрели дополнительные смыслы.

 

Алина Глазун. «Без названия». 2023

Алина Глазун. «Без названия». 2023

Алина Глазун. «Без названия».2023

Алина Глазун. «Без названия».2023

К малым формам вскоре  добавились крупные — выложенное огромными буквами предложение «Мы все немного разные» или портреты-баннеры Алининых котов Федра и Улисса на фасаде «Музея Москвы» во время VII Московской международной биеннале молодого искусства в 2020 году. Глазун годами собирает свою фэшн-коллекцию, где есть место блестящим Mary Jane от Yves Saint-Laurent и сумкам Balenciaga с котиками. А в прошлом году совместно с брендом Befree выпустила коллекцию, главными героями которой стали принты с теми самыми котами — они вообще неотъемлемая часть ее сюжетов. Главный фокус Алины сейчас — это ювелирные украшения. Тираж первого жемчужного колье с золотой подвеской и словом «боже!» почти распродан, второе, с надписью: «сказка ложь» — еще можно поймать у самой художницы.

MYTH Gallery, мерч на сайте Arttube editions, украшения — у самой художницы.
Средняя цена небольших объектов — 1 500 €. Инсталляции —от 5 000 до 8 000 €, маленькие объекты — от 900 до 1 500 €.

Читайте вторую и третью части материала об актуальных художниках

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Теги:
арт-дроп2024, Ярмарка искусства 1703, Коллекционировать искусство

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