Коллекционировать искусство: актуальные художники. Часть первая

Юлдус Бахтиозина, Александра Гарт, Ольга Австрейх, Екатерина Герасименко, Катя Деревоток, Ян Гинзбург, Алина Глазун.
Для арт-дропа «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных (здесь вторая и третья части), патриархов, истеблишмент (здесь части первая и вторая) и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
Юлдус Бахтиозина
Большая междисциплинарная звезда и амбассадор татарского барокко XXI века, в чью сферу интересов входит почти все: от ювелирных украшений до кинорежиссуры и театральных постановок. Широкому кругу стала известна благодаря фотографиям, в которых Юлдус актуализировала культурный код многонациональной страны: сказки, кокошники (которые художница мастерски умеет создавать сама), вышивка, леса и болота, помноженные на приемы фэшн-фотографии
Квинтэссенция стиля Бахтиозиной — фильм «Дочь рыбака» с саундтреком Shortparis и хореографией Владимира Варнавы. В прошлом году совместно с ювелирным домом Anna Nova Юлдус запустила лимитированный дроп колец «Неправильная Венера», посвященный размышлению о современной феминности. Кольца с барочной асимметричной жемчужиной, заключенной в морскую переливающуюся раковину, — напоминание владелице о ее неповторимости, что особенно важно в эпоху, когда мы пытаемся подогнать себя под идеал из соцсетей. Также Юлдус дебютировала в роли театрального режиссера, показав мультимедийную постановку «Шуба на кону» (премьера состоялась в декабре 2022 года в петербургском пространстве Third place), где объединила хореографию, свет, звук, костюмы и народные плачи. В конце 2023-го Юлдус пригласили художником по костюмам в балет «Снежная королева» в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а ее фоторабота «Если бы жизнь можно было начать множество раз» (2015) была отобрана кураторами Пушкинского музея для выставочного проекта «Названо Вазари», который показали в Музее современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде.
Галерея Anna Nova
Фотографии — от 150 000 до 500 000 ₽, лайтбоксы — 560 000 ₽, кокошники — 580 000 ₽.
Александра Гарт
Художница, обладательница офортного станка и печатной мастерской в мансарде у метро «Чернышевская» в Петербурге, научила коллекционеров любить мрачную графику, наследующую традиции ленинградского мастера Андрея Ушина.
Александра Гарт. Линогравюра «Без названия». 2019
Помимо офортов и линогравюр (только ч/б, никакого цвета!), Александра специализируется на постапокалиптических тотальных инсталляциях о мире после техногенной катастрофы. Первая из них — «Провал»: нарисованные белым мелом классики на черном асфальте, деревья и дым на огромных графических листах, ветки, сетка-рабица и битое стекло под ногами. Инсталляция была создана на 20 метрах собственного независимого пространства «Стыд» — после выставки ее целиком купил коллекционер Сергей Лимонов. Источники вдохновения Гарт — аниме «Наруто», книги Лавкрафта и фильмы Куросавы. Весной 2024-го Александра участвует в проекте «Искусство жить дома» петербургского ГЦСИ с выставкой «Игра в классика» в Музее-квартире Некрасова, в которой осмысляет игроманию писателя, внедряя в экспозицию абсурдные объекты — простыню с вышитой покерной схемой или старинные гравюры с зайчиками. Летом коллекция одежды с принтами Гарт (конечно же, черно-белыми) появится в магазинах Befree, а в ноябре ожидается проект в одном из знаковых арт-спотов Нижнего Новгорода.
Галерея Anna Nova
Небольшие графические листы — 20 000–80 000 ₽, Лайтбоксы — 240 000 ₽, Огромная составная гравюра на картоне из множества графических листов — 1 000 000 ₽.
Ольга Австрейх
Художница из первого выпуска мастерской современной живописи Владимира Дубосарского в Школе дизайна ВШЭ 2021 года, который обещает быть звездным: за сокурсниц Оли (например, Иру Ленсберр) бьются московские галереи.
Ольга Австрейх. Poor Birdy, You're Beautiful And I'm Insane. 2024
Первая же серия живописи Австрейх с пустыми кинозалами в духе «Твин Пикса», показанная галереей Serene в 2022 году, ушла в коллекцию культуртрегера и издательницы журнала Badlon Ксении Чилингаровой. Затем последовал солд-аут на Cosmoscow. Спустя два года после дебюта персональный проект Odd Winds открылся в Лугано — он посвящен тому спектру эмоций, который сопровождает состояние i’m not a girl, not yet a woman. На заглавной работе проекта — девочки в трогательных зеленых платьях и шляпках, которые сдувает «ветер перемен». Галеристы любят Олю за профессионализм и самостоятельность, коллекционеры — за драматичную живопись с girlhood-вайбами и школу (опытные собиратели с трех нот угадывают школу Дубосарского).
Галерея Serene, «Объединение», «сцена/szena»
Старые работы на сайте «Объединение» — от 70 000 до 200 000 ₽. Средняя стоимость новых холстов в Serene Gallery — 500 000–800 000 ₽. На выставке в Лугано холсты в диапазоне — 4 000–7 500 €, масло и акрил на бумаге — 1 500–2 000 €.
Екатерина Герасименко
От академического образования Екатерина взяла живописную технику, от обучения в «Базе», Открытых студиях и Зальцбургской летней академии — междисциплинарность и актуальный стейтмент: тревожные образы, иронию обыденности и эстетику повседневности.
Екатерина Герасименко. «Плита». 2023
Сюжеты для живописи, близкой к гиперреалистической, Герасименко черпает из фотографий — своих и чужих: зал дискотеки 1990-х под вывеской Animals, советская детская горка в форме пышущего огнем Змея Горыныча, розовый пакетик с надписью Happy birthday, плавающий в заболоченном пруду. Художницу часто сравнивают с Герхардом Рихтером, а мы хотим сравнить с Семеном Файбисовичем, который пользовался тем же приемом — выхватить фотокамерой обрывок окружающей банальности и с помощью живописи раздуть из него кинофильм. Второе любимое медиа Екатерины после живописи — керамическая скульптура в форме привычных вещей или животных. В этой технике она создает объекты разного масштаба — крошечную приставку Dеndy и кресло в натуральную величину, на котором сидят пятнистые голуби. При желании из керамики художницы можно собрать декорации для нового сюрреалистического фильма Яна Шванкмайера.
«Объединение», Jart
Цена на живопись варьируется от 700 до 4 500 €, На керамику —от 200 до 2 000 €.
Катя Деревоток
Екатерина родилась в семье художника и модельера, в университете училась на актерском, но в итоге выбрала современное искусство. Ее медиа — бетон, ткань и перформативные практики. Себя она определяет как скульптора, активистку и соломаму.
Катя Деревоток. «Объятия». 2022
Опыт материнства выражен в ее объекте «Материнский куб» — это бетонный куб, через который пробиваются цветные нитки. Внутри он обшит шелковой тканью, можно запустить руку внутрь и ощутить ее приятную текстуру. Это символ материнской фигуры: снаружи — жесткость, внутри — нежность и забота. Сейчас Деревоток работает над проектом «Невидимая пуповина». Мама художницы родилась в городе Приморске Ленинградской области, где живут переселенцы и их потомки: город отошел к СССР от Финляндии, и глубоких связей с местом ни у кого нет. Катя пытается нащупать собственные корни через создание физических объектов. Например, она сшила древесные корни из старой ткани, найденной дома, и залила внутрь бетон. «В этот момент сошлись два моих любимых материала, которые я в уме не могла раньше совместить. Для меня, как для художника и скульптора, это было озарением». Кроме собственных практик, у Екатерины есть совместный с 6-летним сыном Львом стрит-арт-проект «едавNт ыйпаук». Мальчик рисует монстров, придумывает экскурсии по граффити в Петербурге и хип-хоп-тусовки для друзей, а мама помогает их организовывать и изготавливает объекты по эскизам сына.
Pop-Up Gallery
Скульптуры — от 100 000 до 150 000 ₽. Коллаборация с «едавNт ыйпаук» — от 1 000 ₽.
Ян Гинзбург
Исследователь московского концептуализма и других моделей художественного производства ХХ века взял фамилию полузабытого нонконформиста Иосифа Гинзбурга — вокруг этой фигуры строятся многие проекты Яна, дружившего и помогавшего художнику, ставшему к концу жизни практически бездомным.
Ян Гинзбург«Секси» из проекта Atelier Paradis. 2023. Courtesy Marina Gisich Gallery
Ян Тамкович (настоящая фамилия автора) работает с архивами и предпочитает технику коллажа и инсталляции. Новый герой его проектов — Эдуард Лимонов. Ежедневник писателя родом из 1970-х Гинзбургу удалось выкупить на посмертном аукционе. В этом блокноте Лимонов описывал финансовые расчеты пошива джинсов для московской богемы (Эдуард Вениаминович подрабатывал портным). Недавняя выставка Atelier Paradis на тему наследия Лимонова в Marina Gisich gallery стала самой медийной в истории галереи за последние восемь лет. Скоро инсталляция «Концепция тела гротескного реализма», которая выглядит как фрагмент события, которого не было, — литературного вечера Лимонова — появится в пространстве «Сообщество» на «Новой Голландии».
Marina Gisich Gallery
Инсталляции, объекты, коллажи — от 600 000 до 3 200 000 ₽.
Алина Глазун
Художница с искусствоведческим бэкграундом начала карьеру с создания парадоксальных мем-объектов: на покрытых бархатом тарелочках с хрустальными подвесками из букв игры «Эрудит» были собраны короткие фразы: «страшновато», «конец игры» или «око за око», которые в таком виде обрели дополнительные смыслы.
К малым формам вскоре добавились крупные — выложенное огромными буквами предложение «Мы все немного разные» или портреты-баннеры Алининых котов Федра и Улисса на фасаде «Музея Москвы» во время VII Московской международной биеннале молодого искусства в 2020 году. Глазун годами собирает свою фэшн-коллекцию, где есть место блестящим Mary Jane от Yves Saint-Laurent и сумкам Balenciaga с котиками. А в прошлом году совместно с брендом Befree выпустила коллекцию, главными героями которой стали принты с теми самыми котами — они вообще неотъемлемая часть ее сюжетов. Главный фокус Алины сейчас — это ювелирные украшения. Тираж первого жемчужного колье с золотой подвеской и словом «боже!» почти распродан, второе, с надписью: «сказка ложь» — еще можно поймать у самой художницы.
MYTH Gallery, мерч на сайте Arttube editions, украшения — у самой художницы.
Средняя цена небольших объектов — 1 500 €. Инсталляции —от 5 000 до 8 000 €, маленькие объекты — от 900 до 1 500 €.
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