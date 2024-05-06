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Искусство

Коллекционировать искусство: художники-патриархи

Александр Бродский, Владимир Дубосарский и Александр Виноградов, Игорь Макаревич, Андрей Монастырский, Виктор Пивоваров, Борис Орлов, Керим Рагимов, Семен Файбисович, Игорь Шелковский. 

Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!

АЛЕКСАНДР БРОДСКИЙ

Александр Бродский. «Ротонда». «Архстояние» — 2009

Александр Бродский. «Ротонда». «Архстояние» — 2009

Вышедший из «бумажной» позднесоветской архитектуры художник-архитектор, как он сам себя называет, создает хрупкие, чистые, часто эфемерные и в прямом смысле временные произведения — то ли архитектуру, то ли инсталляции. Одна из его культовых работ — деревянная «Ротонда» с разнокалиберными дверями и пустыми окнами посреди поля в парке «Никола-Ленивец» — была построена к одному из фестивалей «Архстояние». В своих работах Бродский часто использует простые материалы и найденные объекты-триггеры, которые вызывают у зрителя личные воспоминания и ассоциации. Александр стал соавтором проекта одного из самых важных новых музеев Петербурга — «Полутора комнат» Иосифа Бродского в Доме Мурузи. Его станковая графика, скульптура и инсталляции находятся в коллекциях музея Виктории и Альберта, Tate Modern, музеев современного искусства в Милане и Нью-Йорке, ГМИИ им.А.С.Пушкина.

Галерея: «ТРИУМФ»
Стоимость: 500 000–4 000 000 ₽.

ВЛАДИМИР ДУБОСАРСКИЙ И АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ

Владимир Дубосарский и Александр Виноградов. «Барби». 2002

Владимир Дубосарский и Александр Виноградов. «Барби». 2002

Дуэт Виноградова и Дубосарского ассоциируется с «жирными» нулевыми, когда их работы были не только в топе самых популярных и дорогих в стране, но и представляли Россию на Венецианской биеннале. Вместе они создавали яркую живопись, в которой отражались реалии времени: гламур, поп-культура, реклама, реальные образы прошлого и фантазии. Десять лет назад дуэт распался, и каждый художник пошел своей дорогой. Одна из последних серий Александра Виноградова «360 градусов» — акварели и живопись с изображениями скриншотов из гуглкарт.

Владимир Дубосарский до недавнего времени руководил курсом современной живописи в ВШЭ — и именно этот опыт считает самым важным за последние 5 лет. «Мои студенты — самый значительный и любимый проект, который меня по-настоящему вдохновляет. У них я научился тому, как искусство сейчас работает. Наблюдение за их успехами дает мне энергию». Владимиру есть чем гордиться: его выпускницы Ольга Австрейх, Полина Шилкините и Ира Ленсберр сейчас среди самых модных и самодостаточных молодых авторов.

Галереи: Старые работы дуэта хранятся у самих художников, новые работы Владимира Дубосарского в галерее FINEART и других.
Стоимость: Живопись на аукционе Vladey уходит за 1 100 000—5 000 000 ₽, работа Дубосарского «Любит — не любит» продана на ярмарке Cosmoscow за 2 200 000 ₽.

ИГОРЬ МАКАРЕВИЧ

Игорь Макаревич. «Карты Таро». 2014

Игорь Макаревич. «Карты Таро». 2014

Игорь Макаревич. «Карты Таро». 2014

Игорь Макаревич. «Карты Таро». 2014

Игорь Макаревич. «Карты Таро». 2014

Игорь Макаревич. «Карты Таро». 2014

Игорь Макаревич. «Карты Таро». 2014

Игорь Макаревич. «Карты Таро». 2014

Классик московского концептуализма, который в советское время участвовал в акциях арт-группы «Коллективные действия», одновременно создавал официальное искусство, например, роспись в культурном центре Олимпийской деревни. Его фирменный почерк — художественные мистификации. Среди них — «Передвижная галерея русских художников»: инсталляция с мимикрирующими под пыльный музейный экспонат отпечатками пальцев Оскара Рабина, Ильи Кабакова и других современников. Или проект «Паган» — мистификация, основанная на утверждении, что в русскую языческую традицию входило употребление особенных грибов (все-таки московские концептуалисты не так далеки от ленинградского андеграунда, как иногда кажется!). С начала 1990-х годов Макаревич работал в тандеме с женой, художницей Еленой Елагиной (умерла в 2022-м).

В 2020 году студенты и преподаватели школы «База» реконструировали «Закрытую рыбную выставку» Игоря Макаревича и Елены Елагиной 1990 года, которая, в свою очередь, была вдохновлена найденным на помойке каталогом соцреалистической «Рыбной выставки» 1930-х годов. «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» в Центре Вознесенского получила огромный медийный охват, стала локальным мемом в художественном телеграм-пространстве и вызвала огромный интерес к творчеству Макаревича и Елагиной у зумеров.

Галерея: XL
Стоимость: Работа «Крест Св. Андрея — СССР оплот мира» 1989 года в 2023-м продана на Vladey за 1 000 000 ₽, на ярмарке Catalog 2023 года Лаборатория экспериментальной печати «ПиранезиLAB» продала графическую работу Макаревича за 345 000 ₽.

АНДРЕЙ МОНАСТЫРСКИЙ

Андрей Монастырский. Объект «Ветка». 1996

Андрей Монастырский. Объект «Ветка». 1996

Многократный участник Венецианской биеннале Монастырский (творческий псевдоним художника, поэта, новатора и гуру московского концептуализма Андрея Сумнина) в 1970-х стал предводителем группы «Коллективные действия», проводившей регулярные акции «Поездки за город». Документация одной из них с надписью: «Я НИ НА ЧТО НЕ ЖАЛУЮСЬ И МНЕ ВСЕ НРАВИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО Я ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫЛ И НЕ ЗНАЮ НИЧЕГО ОБ ЭТИХ МЕСТАХ» — стала культовой в интернет-эпоху, а сами акции — примером для современных художников и в 2024 году.

Кстати, документации новых акций «Коллективных действий» продолжают появляться в Сети. Например, 21 марта 2023-го в парке «Лосиный остров» на поручнях мостка над прудом появился свернутый в бумажный рулончик лист с текстом: «ПОЛЗТИ В СТОРОНУ ЛЕСА, ИДТИ ВДОЛЬ ГАРАЖЕЙ». Четыре года назад из-за покупки Третьяковской галереей «Ветки» Монастырского (эстимейт на Sotheby’s — 3 000 000 руб.) разгорелся скандал в соцсетях: несведущие в современном искусстве не понимали ценность ветки, обмотанной скотчем.

Галереи: XL, SET PROJECTS
Стоимость: Фото из серии «Золотые линии» на аукционе Vladey продано за 200 000 ₽. в 2013 году на Sotheby’s продан эстамп «Фонтан» — за 20 180 $.

ВИКТОР ПИВОВАРОВ

Виктор Пивоваров. «Коллекция из 11 карт Таро»

Виктор Пивоваров. «Коллекция из 11 карт Таро»

Виктор Пивоваров. «Коллекция из 11 карт Таро»

Виктор Пивоваров. «Коллекция из 11 карт Таро»

Виктор Пивоваров. «Коллекция из 11 карт Таро»

Виктор Пивоваров. «Коллекция из 11 карт Таро»

Виктор Пивоваров. «Коллекция из 11 карт Таро»

Виктор Пивоваров. «Коллекция из 11 карт Таро»

87-летний отец-сооснователь московского концептуализма, гениальный иллюстратор детских книг, автор легендарного логотипа журнала «Веселые картинки», который в этом году по просьбе директора Музея современного искусства «Гараж» Антона Белова переродился в неофициальное лого музея. Последние 44 года Виктор Пивоваров живет в Праге с женой, искусствоведом Миленой Славицкой, в тихом районе Прага 4, продолжая много работать.

В 2023 году хрестоматийные иллюстрации Пивоварова показывали на камерной выставке в Российской государственной детской библиотеке, а за новыми макабрическими полотнами художника придется отправиться в чешскую столицу — их показывает галерея JSP Art Gallery. Работы 1970-х «Проект снов для одинокого чело-века» и «Проект предметов повседневного обихода для одинокого человека» смотрятся как будто созданы вчера и выглядят свежее, чем контент современных арт-мемоделов.

Галереи: XL, JSP ART GALLERY (Прага)
Стоимость: На Cosmoscow 2023 «Поцелуй желтого квадрата» был выставлен за 5 500 000 ₽ на стенде XL Projects. Офорты можно найти на торгах «Северного аукционного дома» или «Литфонда» от 17 000 ₽.

БОРИС ОРЛОВ

Борис Орлов. «Союз четырех стихий». 1979

Борис Орлов. «Союз четырех стихий». 1979

Борис Орлов стоял у истоков соцарта и разрабатывал феномен империи и имперского — обычное дело сейчас, но тогда, по словам художника, «этого слова даже произнести вслух нельзя было». Изучая советскую пропаганду, художник обнаружил, что она визуально наследует всем мировым империям: от Римской до Наполеоновской. Свои выводы художник синтезировал в огромные объекты-парсуны, составленные из гипертрофированных орденских планок и лент (парсуны — искаженное от латинского persona — это ранние портреты русских царей и сановников, написанные в XVII веке и во многом опирающиеся на традиции иконописи). При этом Орлов подчеркивает, что не является политическим художником — ничего не манифестирует и ни к чему не призывает, а работает исключительно с формой.

Последний большой проект художника «Парсуны нон грата», собранный в дуэте со скульптором Сергеем Шеховцовым, использующим «бедные» материалы наподобие пенопласта или поролона, был показан осенью 2023-го в новом пространстве Stella Art Foundation в башне «Меркурий» Москва-Сити.

Галереи: XL, ART4, TEO BY COSMOSCOW
Стоимость: Работа «Воинство земное и воинство небесное» 1991 года продана за 10 200 000 ₽ на аукционе Vladey в 2017 году.

КЕРИМ РАГИМОВ

Керим Рагимов. «Человеческий проект. Эпизод #77». 2023–2024

Керим Рагимов. «Человеческий проект. Эпизод #77». 2023–2024

Уже 30 лет петербургский художник работает над монументальной серией «Человеческий проект» — гиперреалистичным живописным слепком нашей медиареальности, где есть место и мемным снимкам ноунеймов, завирусившимся в соцсетях, и парадному портрету Барака Обамы с семьей. Все полотна бронируются коллекционерами еще в процессе написания. Самый новый холст («Человеческий проект. Эпизод № 77») изображает знаменитый кадр — перед глазами и сквозь зрителей на корриде, среди которых Пабло Пикассо и Жан Кокто, проносят девушку в купальнике (работа уже продана). Интересно, что Рагимову часто удается уловить будущее в своих работах: на последней Cosmoscow бились за картину с куклами, которую художник задумал два года назад, будто предчувствуя барбикор-безумие.

Галереи: Marina Gisich Gallery
Стоимость: Живопись серии «Человеческий проект» — 1 600 000—4 500 000 ₽, графика от 350 000 ₽.

СЕМЕН ФАЙБИСОВИЧ

Семен Файбисович. «Очередь за вином. Наконец-то». 1987

Семен Файбисович. «Очередь за вином. Наконец-то». 1987

Лицо русского гиперреализма, в 1970–1980-х художник изображал и несколько романтизировал советскую повседневность, в нулевые — новую Россию времен роста цен на нефть. Среди его фирменных сюжетов — люди в автобусах, на остановках и на платформах вокзалов, обитатели городского дна и обыватели. Фотографическая точность работ нулевых объясняется увлечением мобилографией, жанром, который презирался в профессиональном сообществе, но дал мастеру толчок к возвращению в живопись после многолетнего перерыва.

Характерно, что в советское время Файбисович чувствовал себя чужим как среди деятелей советского андеграунда, так и среди официоза, и переехал в США, где галеристка Филлис Кайнд успешно продавала его картины, но в 1990-х решил вернуться домой, чтобы не замыкаться на популярной у западных коллекционеров советской теме — писать на заказ за большие деньги было ему органически чуждо. Последние годы экспериментирует с цифровой обработкой фото, тем самым остается верным себе — не делать того, что от него ожидают. Показатель успеха работ художника у широкой публики — популярность ретроспективной выставки в Третьяковской галерее в 2019 году и большой персональной выставки в Еврейском музее в Москве в 2022-м.

Галерея: OVCHARENKO
Стоимость: 400 000—2 000 000 ₽.

ИГОРЬ ШЕЛКОВСКИЙ

Игорь Шелковский. «Город». 2020

Игорь Шелковский. «Город». 2020

В конце 1970-х минималист-нонконформист Игорь Шелковский уехал в эмиграцию в Париж с двумя скульптурами в чемодане, которые не были признаны в СССР художественной ценностью. Был лишен советского гражданства в 1985-м, в том числе за выпуск журнала «А—Я» (1979–1986) о современном не официальном искусстве, литературе и философии, тексты для которого писали теоретик искусства Борис Гройс, художник Дмитрий Пригов, писатель Лев Рубинштейн. В начале 1990-х художник и скульптор вернулся в родную Москву в статусе классика, сочетающего русский авангард и ироничный концептуализм. Среди его культовых объектов — огромный советский треугольный пакет молока, из которого пробиваются зеленые «майнкрафтовские» кубики.

В работе с деревом и герметизированными изображениями Шелковский разработал собственный стиль и систему образов, в рамках которых есть место и куинджевским облакам, и силуэтам мегаполиса. Также известен скульптурными «объектами», которые масштабируются до огромных размеров. Один из постоянных образов в его творчестве — графические силуэты людей, увеличенные в объеме, которые органично вписываются в городской ландшафт. В 2023 году мастеру исполнилось 86 лет — несмотря на возраст, он активно работает и готовит большую музейную выставку. Предыдущий персональный проект Шелковского показывала Новая Третьяковка в 2017 году.

Галерея: ALINA PINSKY GALLERY
Стоимость: от 500 000 ДО 8 000 000 ₽.

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Теги:
арт-дроп2024, Коллекционировать искусство, Ярмарка искусства 1703

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