Коллекционировать искусство: художники-патриархи

Дуэт Виноградова и Дубосарского ассоциируется с «жирными» нулевыми, когда их работы были не только в топе самых популярных и дорогих в стране, но и представляли Россию на Венецианской биеннале. Вместе они создавали яркую живопись, в которой отражались реалии времени: гламур, поп-культура, реклама, реальные образы прошлого и фантазии. Десять лет назад дуэт распался, и каждый художник пошел своей дорогой. Одна из последних серий Александра Виноградова «360 градусов» — акварели и живопись с изображениями скриншотов из гуглкарт.

Владимир Дубосарский до недавнего времени руководил курсом современной живописи в ВШЭ — и именно этот опыт считает самым важным за последние 5 лет. «Мои студенты — самый значительный и любимый проект, который меня по-настоящему вдохновляет. У них я научился тому, как искусство сейчас работает. Наблюдение за их успехами дает мне энергию». Владимиру есть чем гордиться: его выпускницы Ольга Австрейх, Полина Шилкините и Ира Ленсберр сейчас среди самых модных и самодостаточных молодых авторов.