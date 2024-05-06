Коллекционировать искусство: художники-патриархи

Александр Бродский, Владимир Дубосарский и Александр Виноградов, Игорь Макаревич, Андрей Монастырский, Виктор Пивоваров, Борис Орлов, Керим Рагимов, Семен Файбисович, Игорь Шелковский.
Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
АЛЕКСАНДР БРОДСКИЙ
Александр Бродский. «Ротонда». «Архстояние» — 2009
Вышедший из «бумажной» позднесоветской архитектуры художник-архитектор, как он сам себя называет, создает хрупкие, чистые, часто эфемерные и в прямом смысле временные произведения — то ли архитектуру, то ли инсталляции. Одна из его культовых работ — деревянная «Ротонда» с разнокалиберными дверями и пустыми окнами посреди поля в парке «Никола-Ленивец» — была построена к одному из фестивалей «Архстояние». В своих работах Бродский часто использует простые материалы и найденные объекты-триггеры, которые вызывают у зрителя личные воспоминания и ассоциации. Александр стал соавтором проекта одного из самых важных новых музеев Петербурга — «Полутора комнат» Иосифа Бродского в Доме Мурузи. Его станковая графика, скульптура и инсталляции находятся в коллекциях музея Виктории и Альберта, Tate Modern, музеев современного искусства в Милане и Нью-Йорке, ГМИИ им.А.С.Пушкина.
Галерея: «ТРИУМФ»
Стоимость: 500 000–4 000 000 ₽.
ВЛАДИМИР ДУБОСАРСКИЙ И АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ
Владимир Дубосарский и Александр Виноградов. «Барби». 2002
Дуэт Виноградова и Дубосарского ассоциируется с «жирными» нулевыми, когда их работы были не только в топе самых популярных и дорогих в стране, но и представляли Россию на Венецианской биеннале. Вместе они создавали яркую живопись, в которой отражались реалии времени: гламур, поп-культура, реклама, реальные образы прошлого и фантазии. Десять лет назад дуэт распался, и каждый художник пошел своей дорогой. Одна из последних серий Александра Виноградова «360 градусов» — акварели и живопись с изображениями скриншотов из гуглкарт.
Владимир Дубосарский до недавнего времени руководил курсом современной живописи в ВШЭ — и именно этот опыт считает самым важным за последние 5 лет. «Мои студенты — самый значительный и любимый проект, который меня по-настоящему вдохновляет. У них я научился тому, как искусство сейчас работает. Наблюдение за их успехами дает мне энергию». Владимиру есть чем гордиться: его выпускницы Ольга Австрейх, Полина Шилкините и Ира Ленсберр сейчас среди самых модных и самодостаточных молодых авторов.
Галереи: Старые работы дуэта хранятся у самих художников, новые работы Владимира Дубосарского в галерее FINEART и других.
Стоимость: Живопись на аукционе Vladey уходит за 1 100 000—5 000 000 ₽, работа Дубосарского «Любит — не любит» продана на ярмарке Cosmoscow за 2 200 000 ₽.
ИГОРЬ МАКАРЕВИЧ
Классик московского концептуализма, который в советское время участвовал в акциях арт-группы «Коллективные действия», одновременно создавал официальное искусство, например, роспись в культурном центре Олимпийской деревни. Его фирменный почерк — художественные мистификации. Среди них — «Передвижная галерея русских художников»: инсталляция с мимикрирующими под пыльный музейный экспонат отпечатками пальцев Оскара Рабина, Ильи Кабакова и других современников. Или проект «Паган» — мистификация, основанная на утверждении, что в русскую языческую традицию входило употребление особенных грибов (все-таки московские концептуалисты не так далеки от ленинградского андеграунда, как иногда кажется!). С начала 1990-х годов Макаревич работал в тандеме с женой, художницей Еленой Елагиной (умерла в 2022-м).
В 2020 году студенты и преподаватели школы «База» реконструировали «Закрытую рыбную выставку» Игоря Макаревича и Елены Елагиной 1990 года, которая, в свою очередь, была вдохновлена найденным на помойке каталогом соцреалистической «Рыбной выставки» 1930-х годов. «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» в Центре Вознесенского получила огромный медийный охват, стала локальным мемом в художественном телеграм-пространстве и вызвала огромный интерес к творчеству Макаревича и Елагиной у зумеров.
Галерея: XL
Стоимость: Работа «Крест Св. Андрея — СССР оплот мира» 1989 года в 2023-м продана на Vladey за 1 000 000 ₽, на ярмарке Catalog 2023 года Лаборатория экспериментальной печати «ПиранезиLAB» продала графическую работу Макаревича за 345 000 ₽.
АНДРЕЙ МОНАСТЫРСКИЙ
Андрей Монастырский. Объект «Ветка». 1996
Многократный участник Венецианской биеннале Монастырский (творческий псевдоним художника, поэта, новатора и гуру московского концептуализма Андрея Сумнина) в 1970-х стал предводителем группы «Коллективные действия», проводившей регулярные акции «Поездки за город». Документация одной из них с надписью: «Я НИ НА ЧТО НЕ ЖАЛУЮСЬ И МНЕ ВСЕ НРАВИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО Я ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫЛ И НЕ ЗНАЮ НИЧЕГО ОБ ЭТИХ МЕСТАХ» — стала культовой в интернет-эпоху, а сами акции — примером для современных художников и в 2024 году.
Кстати, документации новых акций «Коллективных действий» продолжают появляться в Сети. Например, 21 марта 2023-го в парке «Лосиный остров» на поручнях мостка над прудом появился свернутый в бумажный рулончик лист с текстом: «ПОЛЗТИ В СТОРОНУ ЛЕСА, ИДТИ ВДОЛЬ ГАРАЖЕЙ». Четыре года назад из-за покупки Третьяковской галереей «Ветки» Монастырского (эстимейт на Sotheby’s — 3 000 000 руб.) разгорелся скандал в соцсетях: несведущие в современном искусстве не понимали ценность ветки, обмотанной скотчем.
Галереи: XL, SET PROJECTS
Стоимость: Фото из серии «Золотые линии» на аукционе Vladey продано за 200 000 ₽. в 2013 году на Sotheby’s продан эстамп «Фонтан» — за 20 180 $.
ВИКТОР ПИВОВАРОВ
87-летний отец-сооснователь московского концептуализма, гениальный иллюстратор детских книг, автор легендарного логотипа журнала «Веселые картинки», который в этом году по просьбе директора Музея современного искусства «Гараж» Антона Белова переродился в неофициальное лого музея. Последние 44 года Виктор Пивоваров живет в Праге с женой, искусствоведом Миленой Славицкой, в тихом районе Прага 4, продолжая много работать.
В 2023 году хрестоматийные иллюстрации Пивоварова показывали на камерной выставке в Российской государственной детской библиотеке, а за новыми макабрическими полотнами художника придется отправиться в чешскую столицу — их показывает галерея JSP Art Gallery. Работы 1970-х «Проект снов для одинокого чело-века» и «Проект предметов повседневного обихода для одинокого человека» смотрятся как будто созданы вчера и выглядят свежее, чем контент современных арт-мемоделов.
Галереи: XL, JSP ART GALLERY (Прага)
Стоимость: На Cosmoscow 2023 «Поцелуй желтого квадрата» был выставлен за 5 500 000 ₽ на стенде XL Projects. Офорты можно найти на торгах «Северного аукционного дома» или «Литфонда» от 17 000 ₽.
БОРИС ОРЛОВ
Борис Орлов. «Союз четырех стихий». 1979
Борис Орлов стоял у истоков соцарта и разрабатывал феномен империи и имперского — обычное дело сейчас, но тогда, по словам художника, «этого слова даже произнести вслух нельзя было». Изучая советскую пропаганду, художник обнаружил, что она визуально наследует всем мировым империям: от Римской до Наполеоновской. Свои выводы художник синтезировал в огромные объекты-парсуны, составленные из гипертрофированных орденских планок и лент (парсуны — искаженное от латинского persona — это ранние портреты русских царей и сановников, написанные в XVII веке и во многом опирающиеся на традиции иконописи). При этом Орлов подчеркивает, что не является политическим художником — ничего не манифестирует и ни к чему не призывает, а работает исключительно с формой.
Последний большой проект художника «Парсуны нон грата», собранный в дуэте со скульптором Сергеем Шеховцовым, использующим «бедные» материалы наподобие пенопласта или поролона, был показан осенью 2023-го в новом пространстве Stella Art Foundation в башне «Меркурий» Москва-Сити.
Галереи: XL, ART4, TEO BY COSMOSCOW
Стоимость: Работа «Воинство земное и воинство небесное» 1991 года продана за 10 200 000 ₽ на аукционе Vladey в 2017 году.
КЕРИМ РАГИМОВ
Керим Рагимов. «Человеческий проект. Эпизод #77». 2023–2024
Уже 30 лет петербургский художник работает над монументальной серией «Человеческий проект» — гиперреалистичным живописным слепком нашей медиареальности, где есть место и мемным снимкам ноунеймов, завирусившимся в соцсетях, и парадному портрету Барака Обамы с семьей. Все полотна бронируются коллекционерами еще в процессе написания. Самый новый холст («Человеческий проект. Эпизод № 77») изображает знаменитый кадр — перед глазами и сквозь зрителей на корриде, среди которых Пабло Пикассо и Жан Кокто, проносят девушку в купальнике (работа уже продана). Интересно, что Рагимову часто удается уловить будущее в своих работах: на последней Cosmoscow бились за картину с куклами, которую художник задумал два года назад, будто предчувствуя барбикор-безумие.
Галереи: Marina Gisich Gallery
Стоимость: Живопись серии «Человеческий проект» — 1 600 000—4 500 000 ₽, графика от 350 000 ₽.
СЕМЕН ФАЙБИСОВИЧ
Семен Файбисович. «Очередь за вином. Наконец-то». 1987
Лицо русского гиперреализма, в 1970–1980-х художник изображал и несколько романтизировал советскую повседневность, в нулевые — новую Россию времен роста цен на нефть. Среди его фирменных сюжетов — люди в автобусах, на остановках и на платформах вокзалов, обитатели городского дна и обыватели. Фотографическая точность работ нулевых объясняется увлечением мобилографией, жанром, который презирался в профессиональном сообществе, но дал мастеру толчок к возвращению в живопись после многолетнего перерыва.
Характерно, что в советское время Файбисович чувствовал себя чужим как среди деятелей советского андеграунда, так и среди официоза, и переехал в США, где галеристка Филлис Кайнд успешно продавала его картины, но в 1990-х решил вернуться домой, чтобы не замыкаться на популярной у западных коллекционеров советской теме — писать на заказ за большие деньги было ему органически чуждо. Последние годы экспериментирует с цифровой обработкой фото, тем самым остается верным себе — не делать того, что от него ожидают. Показатель успеха работ художника у широкой публики — популярность ретроспективной выставки в Третьяковской галерее в 2019 году и большой персональной выставки в Еврейском музее в Москве в 2022-м.
Галерея: OVCHARENKO
Стоимость: 400 000—2 000 000 ₽.
ИГОРЬ ШЕЛКОВСКИЙ
Игорь Шелковский. «Город». 2020
В конце 1970-х минималист-нонконформист Игорь Шелковский уехал в эмиграцию в Париж с двумя скульптурами в чемодане, которые не были признаны в СССР художественной ценностью. Был лишен советского гражданства в 1985-м, в том числе за выпуск журнала «А—Я» (1979–1986) о современном не официальном искусстве, литературе и философии, тексты для которого писали теоретик искусства Борис Гройс, художник Дмитрий Пригов, писатель Лев Рубинштейн. В начале 1990-х художник и скульптор вернулся в родную Москву в статусе классика, сочетающего русский авангард и ироничный концептуализм. Среди его культовых объектов — огромный советский треугольный пакет молока, из которого пробиваются зеленые «майнкрафтовские» кубики.
В работе с деревом и герметизированными изображениями Шелковский разработал собственный стиль и систему образов, в рамках которых есть место и куинджевским облакам, и силуэтам мегаполиса. Также известен скульптурными «объектами», которые масштабируются до огромных размеров. Один из постоянных образов в его творчестве — графические силуэты людей, увеличенные в объеме, которые органично вписываются в городской ландшафт. В 2023 году мастеру исполнилось 86 лет — несмотря на возраст, он активно работает и готовит большую музейную выставку. Предыдущий персональный проект Шелковского показывала Новая Третьяковка в 2017 году.
Галерея: ALINA PINSKY GALLERY
Стоимость: от 500 000 ДО 8 000 000 ₽.
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