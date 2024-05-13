Коллекционировать искусство: арт-истеблишмент. Часть вторая

Борис Казаков, Григорий Майофис, Александра Паперно, Виталий Пушницкий, Павел Пепперштейн, Ольга Чернышева, Аристарх Чернышев, Ольга Тоблерутс, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Александр Шишкин-Хокусай.
Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент (часть первая здесь) и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
БОРИС КАЗАКОВ
Борис Казаков. «В СПб». 2021
Участник ультраавангардного объединения «Параллельное кино», художник-пирографик (выжигание по дереву) Борис Казаков создает сложносочиненные изображения в графике и бескамерной анимации (рисунок поверх изображения на кинопленке) — весь процесс про-исходит в мастерской с кинопроектором, кинопленками, камином и старинными окнами в «Деревне художников» в Коломягах. Его мультипликационная короткометражка «Колы» (на основе фильма режиссеров-некрореалистов Евгения Юфита и Владимира Маслова «Серебряные головы») попала в конкурс Берлинского фестиваля, а затем была приобретена Музеем кино в Амстердаме.
В 2023 году в Marina Gisich Gallery открылась выставка художника под кураторством Кати Бочавар: она перенесла в «белый куб» его мастерскую, в которую зритель попадает через пространство сюрреалистичной поликлиники. И это не случайно: самая известная серия Казакова — «Врачи/Избушки», написанная на графических листах и деревянных объектах. Это история о вечной борьбе новаторства и прогресса с традицией, корневыми связями и природой, персонифицированной в образах врачей и избушек, находящихся в бесконечном фантасмагорическом взаимодействии. В мае Marina Gisich Gallery покажет сольный стенд художника на нижегородской ярмарке «Контур».
Marina Gisich Gallery
Графика — 150 000—350 000 ₽
ГРИГОРИЙ МАЙОФИС
Григорий Майофис. «Цифровая». Из серии Mixed Reality. 2019–2022. Courtesy Marina Gisich Gallery
Несмотря на Академию художеств в анамнезе, петербургский художник Григорий Майофис отказался от традиционной живописи в пользу черно-белой фотографии, причем в самом хардкорном ее изводе: большая деревянная камера, почти утраченная технология бромойля (стык фотографии и живописи), самостоятельное приготовление эмульсии и растворов. Парадоксальные образы Майофиса немедленно запоминаются: будь то снеговик в oculus rift или медведь, позирующий с балериной.
В проекте «Пословицы» Григорий иллюстрировал расхожие выражения из сборника русских народных пословиц и поговорок 1956 года. Например, он изображает медведя с томиком Ленина с подписью: «От ленинской науки крепнут разум и руки». Майофис — лидер продаж в Marina Gisich Gallery, его работы находятся в собраниях Santa Barbara Museum of Modern Art, Slovak National Gallery, Museum of Fine Arts в Хьюстоне, а еще в коллекциях футболистов «Зенита», больших ценителей медведей Майофиса.
Marina Gisich Gallery
Цены 400 000—2 200 000 ₽
АЛЕКСАНДРА ПАПЕРНО
Александра Паперно «Заяц». Из серии «Карты звездного неба», 2003. Холст, смешанная техника. Из коллекции Государственной Третьяковской галереи
Александра Паперно закончила в 2000 году нью-йоркский университет Купер-Юнион, первая персональная выставка состоялась в 2004 году в Москве, в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ, Москва). С тех пор персональные выставки многократно проходили в галереях и музеях в России и за рубежом. 2010-е характерны несколькими знаковыми работами — «Сломанная колонна» и графическая серия «Отмененные созвездия».
Во время карантина, Александра вместе с мужем купили деревянный дом середины XIX века в центре Коломны. В то же время пришла идея совместного с художницей Светой Шуваевой проекта «Домик на ножках», вдохновленного архетипическим сказочным образом, символизирующим некое переходное пространство, и одновременно отсылающим к модернистским домам на ножках. Позже проект разделился на несколько этапов и, сейчас, на этапе исследования Музей «Гараж» поддержал Александру в программе «Полевые исследования». Летом 2023 года Александра путешествовала по России и собирала материалы для будущей книги и выставки.
Работы Александры находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства Антверпена, V-A-C Foundation.
Smart Art (Москва), Galerie Volker Diehl (Берлин), литографии в галерее Set Projects (Москва)
Тиражная графика — от 50 000 ₽, живопись — по запросу
ВИТАЛИЙ ПУШНИЦКИЙ
Виталий Пушницкий. «Процесс». 2019
Выпускник Академии художеств, Пушницкий смог найти равновесие между традиционным фигуративным искусством и новыми технологиями и стал одним из самых продаваемых художников Marina Gisich Gallery. Работает в широком спектре техник — от печатной графики до масштабных объектов и инсталляций, может добавить в живописный проект дополненную реальность, чтобы оживить сюжеты картин с помощью гаджета, как в работах из серии «Ожидание. Студия», а может поэкспериментировать с NFT.
Два года назад Виталий увлекся литературными опытами: книги с иллюстрациями «Лес», «Сад» и «Пятница» не являются ни мемуарной, ни художественной прозой, а скорее напоминают древние восточные трактаты об искусстве. Выставки Пушницкого по-прежнему открываются в Лондоне, Сеуле и Токио. В свежем проекте «Остров» в московской галерее pop/off/art художник рассуждает о необитаемых островах как о месте убежища, приюта или изоляции — очень в духе времени.
Marina Gisich Gallery, pop/off/art
От 500 000 ₽ за небольшие работы, трехметровые холсты — 3 600 000 ₽
ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН
Один из самых мифологизированных российских художников, писателей и теоретиков искусства, впрочем, сам эту мифологию и создавший. В 1980-х он соосновал арт-группу «Инспекция “Медицинская герменевтика”», среди инспекторов которой были один из первых российских миллионеров Илья Медков и отец рунета Антон Носик.
Пепперштейн — автор термина «совриск», правда, мало кто помнит, что Павел заложил в него саркастический и даже издевательский смысл. Его стиль сформировался под влиянием советских и зарубежных детских книжных иллюстраторов, которых он перерисовывал школьником. Почти каждая работа Пепперштейна сопровождена рукописными текстами — оммаж его предку-каллиграфу. Два года назад в галерее «Наковальня» Павел курировал выставку, посвященную переизданию собственного культового романа 1999 года (в соавторстве с концептуалистом Сергеем Ануфриевым) «Мифогенная любовь каст», цитаты из которого до сих пор публикуются в культурных телеграм-каналах.
Сейчас работает в дуэте с Соней Стереостырски — художницей, предпочитающей в основном цифровые медиа (тогда как Павел не пользуется даже ноутбуком): их работа с изображением цветной карты мира ушла на маркетплейсе цифрового искусства Rarible за 5 ETH (примерно 1 500 000 рублей).
Ovcharenko, Iragui, Sprovieri (Италия)
3 000 000–5 500 000 ₽
ОЛЬГА ТОБРЕЛУТС
Ольга Тобрелутс. «Фонтан». 2017
Одна из первых художниц медиаарта 1990-х, последовательница неоакадемизма и член Новой академии Тимура Новикова изучает, как кумиры современной массовой культуры трансформируются в мифологических героев. В проектах «Подвиги Геракла» (1990-е), максимально эротичном «Тарквиний и Лукреция» (2005) и фотопересказе апулеевского «Золотого осла» Тобрелутс реактуализирует мифологические фигуры с помощью актуального контекста.
В 2000-х Ольга перешла из живописи, классического видеоарта и фотографии в цифровое искусство, но продолжила исследовать легенды и символы. Например, работа Dollar из серии «Новая мифология» — это иллюстрация перехода мира от понятного золота к малопонятному и потому мифологизированному современному доллару. Сейчас Ольга вернулась к живописи и заканчивает изображение Марии Гваделупской для благотворительного проекта с Ватиканом, готовится к музейной выставке, которая откроется в 2026 году, и, по ее словам, «работает над собой, размышляя о стремительно меняющихся потоках информации и энергии». Самую новую работу Тобрелутс можно увидеть на выставке «Меланхолия» в KGallery — это портрет искусствоведа Аркадия Ипполитова, написанный в манере классического неоакадемизма. В мае лентикулярные панели Ольги покажут в казанской галерее Bizon.
ОЛЬГА ЧЕРНЫШЕВА
Ольга Чернышева. Из серии «Семейство фиалковых». 2020
Список музеев и коллекций, где хранятся работы Ольги Чернышевой, занимает немаленький абзац: тут и ММоМА, и венская «Альбертина», и Tate Modern, и фонд Louis Vuitton, и Центр Помпиду. Ольга родилась в Москве, в детстве жила в Дамаске, после ВГИКа училась анимации в Rijksakademie van Beeldende Kunsten в Амстердаме. Ее суперсила — наблюдать за окружающим миром и фиксировать его в разных медиа: фото, видео, графика и живопись. Часто герои Чернышевой — маленькие люди, народные типажи: музыканты в электричках, бабушки, рыбаки, маляры, отдыхающие на Москве-реке. Но в ее работах нет пошлой документальности, зато есть поэзия, сострадательность и акварельная легкость и прозрачность. Персональные проекты художницы открываются в основном в Европе, но ходят слухи, что в планах — большая выставка в российской институции в 2025 году.
АРИСТАРХ ЧЕРНЫШЕВ
Аристарх Чернышев. «БАГ (Большая античная голова)». 2020
Пионер российского медиаарта известен своими мемными работами: айфон, скрученный в подобие башни Татлина, завязанная в узел Led-лента и другие виральные артобъекты Аристарх создавал в 2000-х совместно с художником Алексеем Шульгиным в проекте «Электробутик». Чернышев еще в 1990-х начал вскрывать механизмы масс-медиа, креативного капитализма и различных социальных явлений, замешанных на технологиях. В медиаскульптурах, интерактивных объектах, видео и концептуальных проектах в области Sci-Fi и спекулятивного искусства он придумывает концепции гаджетов и новых сервисов, связанных с развитием социальных сетей, генной инженерии и других технологий. Среди новых проектов отметим большую античную голову с анимацией «загрузки приложения», которая три года назад лежала на Красной площади, а сейчас находится в корпоративной коллекции «Интеко», и цифровых человечков, напоминающих о полотнах Арчимбольдо, которые шагали по экрану торговой галереи Seasons. «Сейчас я готовлю коллаборацию с Bosco di Ciliegi — пять видео на больших экранах медиафасада магазина, лентикулярная печать и объекты. Открытие — в августе 2024-го».
SUBSTANCE, XL
От 150 000 ₽ за небольшие тиражные работы до 3 500 000 ₽ за большие уличные объекты, видео — 150 000–500 000 ₽.
АЛЕКСАНДР ЦИКАРИШВИЛИ
Александр Цикаришвили «Русская Тропикалия» из проекта «Аллотриофагия». 2022. Courtesy Marina Gisich Gallery
Сооснователь легендарной артгруппы «Север-7» (которая уже распалась) и основатель группы «Цветы Джонджоли» (вовсю набирает обороты), художник, коллекционер — смыслообразующий персонаж и мощный организатор художественной жизни арт-сцены в Петербурге вместе с женой Лизой курирует не только свои проекты, но и других художников: в апреле 2024-го они отвезли пул петербургского искусства (50 имен!) в пространство Vladey на выставку «Улитка времени, или Как один невеселый вечер превратился в целую жизнь…». В мае в экспериментальной Marina Gisich Projects пройдет выставка графики и поэтических текстов Цикаришвили. Переродившиеся из «Севера-7» «Цветы Джонджоли» сохраняют дух безумных фантасмагорических тотальных инсталляций: «Фантомную семью
Каспара Хаузера», повествующую об утрате родственных связей, Limonov Аrt Foundation показывали на Cosmoscow 2022. Цикаришвили — мистификатор, живопись и инсталляции которого почти всегда часть сложносочиненной истории. Создает он из чего угодно — земли и текстиля, керамики и акрила, дерева, волос, старых тряпок, мусора и стихов. Можно было бы назвать его работы продолжением традиций футуризма и «русского бедного», но лучше не навешивать ярлыков —Александр умеет мастерски высмеять любые поверхностные оценки своего искусства.
Marina Gisich Gallery
От 680 000 ₽.
ЛЕОНИД ЦХЭ
Петербургский художник, доказавший, что академическое образование и успешная карьера в современном искусстве — вещи совместимые. Леонид Цхэ вышел из графической мастерской Андрея Пахомова, сына классика советского искусства Алексея Пахомова. За время преподавания в Академии художеств и организации сеансов перформативного рисования в составе арт-группы «Север-7» он вырастил поколение молодых графиков, среди которых Лера Кузнецова (Matiush First), Никита Кульнев, Алиса Горелова. С первой же персональной выставки «Неопетербург» с городскими зарисовками арт-сообщество оценило неоэкспрессивную живопись Цхэ с графическими артефактами — незаписанный холст, карандашные линии, размашистые пастельные пятна. Его работы похожи на образ, который остается в голове после пробуждения от сложного сюжета сна: смазанные лица, расплывающийся фон и отдельные невероятно четкие детали. Со временем Леонид полностью перешел на сторону живописи, а в последние годы некогда яркая палитра сменилась на монохром. В 2022 году на выставке «Моно Цхэ» он показал картины, которые были написаны исключительно краской ivory black. В них угадывается влияние «нового дикого» Базелица, барочного Рубенса и экспериментов с черно-белой фотографией. Сейчас Леонид продолжает академическую карьеру, обучаясь на магистерской программе в Hochschule fü Gestaltung в Оффенбахе-на-Майне.
OVCHARENKO
1 500 000–3 000 000 ₽.
АЛЕКСАНДР ШИШКИН-ХОКУСАЙ
Александр Шишкин-Хокусай. Объект #2 из инсталляции «Фанерный Эрмитаж» (по мотивам работы «Рыбная лавка» Франса Снейдерса и Корнелиса де Воса). 2019. Courtesy Marina Gisich Gallery
Пять лет назад петербургский художник Шишкин-Хокусай построил временный «Фанерный театр» в БДТ и устроил фанерный зал голландской живописи Эрмитажа в российском павильоне на Венецианской биеннале. Как раз по таким фанерным плоским фигурам многие узнают его почерк— прием Александр заимствовал из практики создания театральных декораций для спектаклей (4 премии «Золотая маска»!). Шишкина можно назвать полноправным соавтором многих спектаклей Андрея Могучего, в том числе недавней премьеры «Холопы» по мотивам пьесы Петра Гнедича о быте и нравах дворянства XVIII века. Александр присоединил к своей фамилии «Хокусай», когда после многолетней сценографической работы начал позиционировать себя как современного художника. К привычным медиа за последние два года добавились эксперименты с искусственным интеллектом, в которых есть что-то от Босха и концептуалиста Виктора Пивоварова одновременно. В начале 2025 года новый этап в жизни художника, связанный с видео, закрепит персональный проект в экспериментальном пространстве Marina Gisich Projects. Сайт-специфическую инсталляцию Шишкина-Хокусая обещают скоро показать в рамках интервенции галереи в залы особняка Екатерининского собрания, где сейчас обитает «Петербург-концерт».
Marina Gisich Gallery, Nft-Маркетплейс Foundation
Объекты — 400 000—1 400 000 ₽, графика — 12 000—30 000 ₽.
Читайте первую часть материала об арт-истеблишменте
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