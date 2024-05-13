Коллекционировать искусство: арт-истеблишмент. Часть вторая

Участник ультраавангардного объединения «Параллельное кино», художник-пирографик (выжигание по дереву) Борис Казаков создает сложносочиненные изображения в графике и бескамерной анимации (рисунок поверх изображения на кинопленке) — весь процесс про-исходит в мастерской с кинопроектором, кинопленками, камином и старинными окнами в «Деревне художников» в Коломягах. Его мультипликационная короткометражка «Колы» (на основе фильма режиссеров-некрореалистов Евгения Юфита и Владимира Маслова «Серебряные головы») попала в конкурс Берлинского фестиваля, а затем была приобретена Музеем кино в Амстердаме.

В 2023 году в Marina Gisich Gallery открылась выставка художника под кураторством Кати Бочавар: она перенесла в «белый куб» его мастерскую, в которую зритель попадает через пространство сюрреалистичной поликлиники. И это не случайно: самая известная серия Казакова — «Врачи/Избушки», написанная на графических листах и деревянных объектах. Это история о вечной борьбе новаторства и прогресса с традицией, корневыми связями и природой, персонифицированной в образах врачей и избушек, находящихся в бесконечном фантасмагорическом взаимодействии. В мае Marina Gisich Gallery покажет сольный стенд художника на нижегородской ярмарке «Контур».

Marina Gisich Gallery

Графика — 150 000—350 000 ₽