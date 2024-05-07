Коллекционировать искусство: арт-истеблишмент. Часть первая

Главное медиа петербургской художницы Марины Алексеевой — анимированные лайт-боксы, заглядывая в которые зритель видит ожившие сцены: балерины на сцене превращаются в жуков, семейные разборки на обычной российской кухне становятся фантасмагорией. Ее художественные миры притворяются ярмарочными вертепами или кукольными домиками, в крошечных окнах которых отражаются большие проблемы реального мира. За коробочками Марины охотятся коллекционеры и музеи — они есть в собрании Русского музея и ММОМА.

Алексеева создала несколько проектов в коллаборации с композитором Владимиром Ранневым — их совместной аудиовизуальной инсталляцией «Можем повторить» с настоящим ржавым гаражом открывалось экспериментальное пространство Marina Gisich Projects. А за оформление оперы Раннева «Проза» в «Электротеатре Станиславский» Алексеева была номинирована на «Золотую маску». С мужем, художником-аниматором Борисом Казаковым, она живет в «Деревне художников» в Коломягах, где в конце 1990-х они устроили у себя в доме и саду некоммерческую галерею «Сельская жизнь».

Marina Gisich Gallery

Боксы с видео — 300 000—700 000 ₽. боксы без видео — 50 000—70 000 ₽