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Искусство

Коллекционировать искусство: арт-истеблишмент. Часть первая

Марина Алексеева, Виктор Алимпиев, Евгений Антуфьев, Ринат Волигамси, Татьяна Ахметгалиева, Вилкин/Бенгальская, Иван Горшков, Петр Белый, Дмитрий Гутов, Анна Желудь.

Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент (вторая часть здесь) и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА

Марина Алексеева. «Галерея». 2020. Courtesy Marina Gisich Gallery

Марина Алексеева. «Галерея». 2020. Courtesy Marina Gisich Gallery

Главное медиа петербургской художницы Марины Алексеевой — анимированные лайт-боксы, заглядывая в которые зритель видит ожившие сцены: балерины на сцене превращаются в жуков, семейные разборки на обычной российской кухне становятся фантасмагорией. Ее художественные миры притворяются ярмарочными вертепами или кукольными домиками, в крошечных окнах которых отражаются большие проблемы реального мира. За коробочками Марины охотятся коллекционеры и музеи — они есть в собрании Русского музея и ММОМА.

Алексеева создала несколько проектов в коллаборации с композитором Владимиром Ранневым — их совместной аудиовизуальной инсталляцией «Можем повторить» с настоящим ржавым гаражом открывалось экспериментальное пространство Marina Gisich Projects. А за оформление оперы Раннева «Проза» в «Электротеатре Станиславский» Алексеева была номинирована на «Золотую маску». С мужем, художником-аниматором Борисом Казаковым, она живет в «Деревне художников» в Коломягах, где в конце 1990-х они устроили у себя в доме и саду некоммерческую галерею «Сельская жизнь».

Marina Gisich Gallery
Боксы с видео — 300 000—700 000 ₽. боксы без видео — 50 000—70 000 ₽

ВИКТОР АЛИМПИЕВ

Виктор Алимпиев. «Без названия». 2022

Виктор Алимпиев. «Без названия». 2022

Свой видеоарт московский художник Виктор Алимпиев называет «трансляцией лирического». В его работах нет сюжетности, визуальной однозначности, формального начала и конца — только ощущение момента. Если бы поэзия превратилась в видеоарт, то у нее было бы авторство Виктора. Впрочем, живопись у Алимпиева такая же — акварельная, невесомая, как абстрактный хип-хоп. «Современное искусство — это упорствование в празднике непослушания. Как бы имитация психического расстройства, бреда», — замечает художник.

Одну из его первых работ «Ода» (в соавторстве с Марианом Жуниным) в 2003 году заметил в программе Венецианской биеннале театральный режиссер Ромео Кастеллуччи, а через десять лет видео «Корона» Алимпиева попало в основной проект смотра. Видео Piazza с одноименной выставки 2023 года в галерее Ovcharenko — это психоделический рок-концерт, где гитарист попадает в объятия ангела. Научиться видеопоэзии можно в Московской школе нового кино, где Виктор сейчас преподает.

Ovcharenko
400 000–2 000 000 ₽

 

ЕВГЕНИЙ АНТУФЬЕВ

Евгений родился и вырос в Республике Тыва, где археологи находят поразительные памятники скифского искусства, то самое скифское золото. Мозаики, бронза и архаичная керамика Евгения Антуфьева, собранные в зале какого-нибудь музея, могли бы сойти за коллекцию древностей — художник более пятнадцати лет искусно создает собственную мифологию на основе наследия малой Родины. И самое главное, делает это без колониальной оптики. «Сейчас мифологическое сознание — это уже не форма преодоления (пусть мнимого) незнания, а скорее способ безболезненного погружения в незнание, создание собственной защищенной модели существования. Создание ритуала как цементирующей основы условной реальности, спасение от возможного».

В 23 года художник получил Премию Кандинского, в 30 стал единственным представителем России на биеннале Manifesta 11 в Цюрихе, попал в коллекции Tate Modern и Центра Помпиду. На Manifesta Евгений сделал своим партнером по проекту протестантского пастора, с которым они поместили в алтарь действующей церкви семиметровую любимую бабочку Набокова — голубянку. На вопрос, какие темы его волнуют сейчас, отвечает, что искусство может дать ответы на все вопросы. В том числе и на вопрос о смерти — в прошлом году в издательстве фонда V—A—C вышла поп-ап-книга Антуфьева и художницы Любови Налогиной «Смерть», в которой авторы пытаются прямо поразмышлять с детьми об этом явлении.

Artwin gallery
от 1 000 000 до 9 000 000 ₽

ТАТЬЯНА АХМЕТГАЛИЕВА

Татьяна Ахметгалиева. Вышивка из серии «Еще не конец». 2017–2022. Courtesy Marina Gisich Gallery

Татьяна Ахметгалиева. Вышивка из серии «Еще не конец». 2017–2022. Courtesy Marina Gisich Gallery

Мы знаем Татьяну как художницу из Петербурга, которая тонко и небанально работает с вышивкой, но ее главное медиа сейчас — это цифровые скульптуры, 3D-видео и диджитал-перформансы. Один из самых мощных проектов 2023 года — художественное оформление шизомесс (серии интермедиалекций «Шизоанализ в пространстве звуков») философа и психоаналитика Виктора Мазина и певицы Saraf (Серафимы Окуневой) в Доме Радио, для которых Татьяна придумала проекцию с эффектными цифровыми пауками и неоновыми челюстями.

Для фестиваля современного танца Дианы Вишневой Context — спектакля Ильи Манылова «О, дивный новый мир» — Ахметгалиева создала иллюзорное видеоарт-оформление. Теперь видеоработы Татьяны входят в коллекцию Пушкинского музея — их передали в фонд коллекционеры Татьяна Хондру и Татьяна Панченкова. А в сентябре 2024-го в Marina Gisich Gallery откроется персональная выставка-блокбастер Татьяны, которая охватит все медиа, с которыми работает художница.

Marina Gisich gallery
Видео — от 250 000 ₽, Вышивки — от 350 000 ₽

 

ПЕТР БЕЛЫЙ

Петр Белый. Инсталляция «Библиотека Пиноккио». 2008–2014. Courtesy Marina Gisich Gallery

Петр Белый. Инсталляция «Библиотека Пиноккио». 2008–2014. Courtesy Marina Gisich Gallery

Мастодонт и одновременно анфан террибль петербургской сцены Петр Белый одинаково успешен и как художник, и как куратор, основавший культовую галерею «Люда» — кузницу звезд современного искусства, которая за 16 лет не-сколько раз переезжала и перерождалась (именно в «Люде» взошла звезда экспрессионистичной Наташи Хабаровой, ныне резидентки модной Alina Pinsky Gallery). Как художник Петр продолжает находить поэтические метафоры в грубых материалах, например, в цементе или типографских чернилах. Работает главным образом в жанре инсталляции, сайт-специфик и объекта, развивает концепцию «мемориального моделирования», то есть проектирования не будущего, но прошлого — его «Библиотека Пиноккио» (2008) из коллекции Андрея Малахова выставлена в реконструированной библиотеке имени Гладиной в Апатитах.

За последние два года в манере Белого на смену минимализму пришла избыточность и даже некая хаотичность. Пример тому — барочный безлюдный постапокалиптический сад, двухчастная выставка-инсталляция «Буря»: две масштабные монотипии, выполненные черной краской и символизирующие бурю, и бетонные объекты, напоминающие разрушенные фонтаны. Через эти образы художник рефлексирует о сотрясающей мир глобальной турбулентности — войнах, экологической катастрофе, экономических и политических кризисах.

Marina Gisich Gallery, Name Gallery
В Marina Gisich инсталляции — от 1 000 000 до 2 500 000 ₽. В Name графика из проекта «Буря» и «Неподвластность» — 120 000—200 000 ₽

 

РИНАТ ВОЛИГАМСИ

Ринат Волигамси. «В карауле». 2008

Ринат Волигамси. «В карауле». 2008

Первая музейная ретроспектива Рината Волигамси (псевдоним — прочитанная наоборот настоящая фамилия художника и архитектора — Исмагилов) в Московском музее современного искусства называлась «Двоегорск» — вымышленный городок-побратим линчевского Твин Пикса. Уфимский художник вполне мог бы снять свою версию сериала, населив его рядовыми, охраняющими ящики со снегом, солдатами, отдающими честь офицерским брюкам, и бабулями, подкармливающими динозавров. Самая известная его работа «Сумерки. Большая Медведица» — курящие в темноте красноармейцы, огоньки папирос которых рифмуются со звездами на заднем плане.

Из планов художника — участие в ярмарках 1703 и Cosmoscow с галереей 11.12 Gallery, которая 11 лет назад в параллельной про-грамме 5-й Московской биеннале впервые показала проект Волигамси «Снег» с тонким и эффектным приемом, где снег представлен на полотне исключительно как текст: свое визуальное воплощение он получает лишь в восприятии созерцающего.

11.12 GALLERY
Графика — 80 000–90 000 ₽, живописные работы — 350 000–2 500 000 ₽. Объекты — 350 000–1 000 000 ₽

 

ВИЛКИН / БЕГАЛЬСКАЯ

Вика Бегальская, Александр Вилкин. «Сияние». 2021

Вика Бегальская, Александр Вилкин. «Сияние». 2021

Около десяти лет назад два самостоятельных и уже известных художника каждый со своим бэкграундом Вика Бегальская и Александр Вилкин образов-ли творческий союз и с тех пор не расстаются. В 2016 году их дуэт попал в шорт-лист премии «Инновация» с перформансом — кукольным спектаклем «Пояс Афродиты», посвященным жизни секс-работниц. Пастельные тона и псевдобарочная эстетика их живописи и графики сначала вводят в заблуждение — под этим визуальным соусом художники порой подают жутковатые сюжеты, или, как писал критик Валентин Дьяконов, «обращаются к стихии материально-телесного низа». Три года назад их работы оказались в коллекции Третьяковской галереи, а следом поползли вверх и цены. Благодарные коллекционеры обеспечивают солдаут на ярмарках, недавно в свою коллекцию живопись приобрела Наталья Опалева, основатель музея AZ. В планах — ретроспектива и большой каталог, который охватит oeuvre macabre.

pop/off/art, Marina Gisich gallery
небольшие холсты — от 100 000 ₽, большие — 600 000–800 000 ₽

 

ИВАН ГОРШКОВ

Иван Горшков. «Всадник» из серии «Кристалл чистейшей крезы». 2021. Courtesy Marina Gisich Gallery

Иван Горшков. «Всадник» из серии «Кристалл чистейшей крезы». 2021. Courtesy Marina Gisich Gallery

Если собрать все работы скульптора, живописца, графика и соучредителя Воронежского центра современного искусства Ивана Горшкова, то можно было бы открыть самый безумный на свете парк развлечений, где есть место и фонтанам всех форм, и «кристаллам чистейшей крезы», и огромным надувным фигурам. В Петербурге надувную скульптуру Горшкова мы наблюдали в 2023-м под куполом Левашовского хлебозавода, после чего ее купил Сергей Лимонов для своего фонда Limonov Art Foundation. Выставка того же года «Большой аттрактор Горшкова» в галерее «Граунд Солянка» стала демонстрацией экспериментов с 3D-печатью, в том числе роборукой (фрезеровка по дереву). С ее помощью художник создал из слэбов дуба и плит ясеня деревянные рельефы. Работы Горшкова хранятся в собраниях Третьяковской галереи и MMCИ.

Marina Gisich Gallery
40 000–800 000 ₽

 

ДМИТРИЙ ГУТОВ

Дмитрий Гутов. «Мене Текел Фарес». 2022

Дмитрий Гутов. «Мене Текел Фарес». 2022

Оранжевая олимпийка на молнии, тюбетейка — вы угадали, это Дмитрий Гутов. Совместно с художником Виктором Бондаренко они сделали культовый проект «Россия для всех»: таблички, где перечислены биографические справки восьмидесяти персоналий, в разные эпохи создававших российскую историю, с подписями: «Пушкин — арап по прадеду», «Александр Невский — внук осетинки», «Петр Чайковский — внук француза», «Виктор Цой — кореец по отцу». Гутов, будучи и художником, и историком искусств, часто прибегает к цитатам — из барокко, северного Ренессанса, русских передвижников, соцрелизма, философов XIX и XX веков, да и чего только не. Текст и изображение в его работах неразделимы, как в виральных мемах. Если вам хочется за пару часов усвоить основные образы и смыслы мирового искусства, вам в каталоги с работами Гутова.

Дмитрий утверждает, что в последние годы с искусством завязал и время посвящает чтению философских книг, прямо как в студенчестве. Но все-таки иногда увидеть новые работы Гутова можно — на выставке в галерее Ovcharenko в 2023 году появилась картина с текстом: «Так будет не вечно», вышла обложка «РБК Стиль» с написанными тушью на мятой бумаге словами «весна» и «вдали от пыли». Свое недавнее участие в реалити-шоу «Пацанки» Дмитрий комментирует так: «Героини шоу во многом изменили мой взгляд на искусство». К удивлению художника, неподготовленные девушки между поздним Тицианом и салонным Бугро выбрали первого.

Старые работы на аукционах, например, Vladey

 

АННА ЖЕЛУДЬ

Анна Желудь. Скульптуры из серии «Антилюстра». 2020

Анна Желудь. Скульптуры из серии «Антилюстра». 2020

Выпускница Института проблем современного искусства Иосифа Бакштейна петербургская художница Анна Желудь в 28 лет попала в основную программу 53-й Венецианской биеннале. Ее знаковые работы — это скульптуры, инсталляции и композиции из металлических прутьев, кусков ДСП и бетона, которые создают в пространстве контуры объектов. Тонкие металлические линии формируют каркас столов, стульев, гардероба, определяя не только отношение человека к вещам, но само его состояние, мироощущение и настроение. «Пустая» мебель и предметы быта собираются в невесомые комнаты — через медитативное повторение образов, художница выводит зрителя на острое ощущение себя в материальном.

Работы Желудь входят в собрания Эрмитажа и Русского музея, а также во многие частные коллекции, например, Дениса Химиляйне. В прошлом году ее проект «Силуэт» — фирменные «проволочные» платья, рубашки, брюки, футболки в интерьере, — представленный в спецпроекте бренда 12 Storeez на Cosmoscow, стал одним из самых обсуждаемых событий ярмарки. В планах — новый институциональный проект.

PA gallery
от 100 000 ₽ за универсальную картину до 2 000 000 ₽ за инсталляцию-рояль

Читайте вторую часть материала об арт-истеблишменте

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Теги:
арт-дроп2024, Коллекционировать искусство, Ярмарка искусства 1703

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