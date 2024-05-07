Коллекционировать искусство: арт-истеблишмент. Часть первая

Марина Алексеева, Виктор Алимпиев, Евгений Антуфьев, Ринат Волигамси, Татьяна Ахметгалиева, Вилкин/Бенгальская, Иван Горшков, Петр Белый, Дмитрий Гутов, Анна Желудь.
Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент (вторая часть здесь) и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА
Марина Алексеева. «Галерея». 2020. Courtesy Marina Gisich Gallery
Главное медиа петербургской художницы Марины Алексеевой — анимированные лайт-боксы, заглядывая в которые зритель видит ожившие сцены: балерины на сцене превращаются в жуков, семейные разборки на обычной российской кухне становятся фантасмагорией. Ее художественные миры притворяются ярмарочными вертепами или кукольными домиками, в крошечных окнах которых отражаются большие проблемы реального мира. За коробочками Марины охотятся коллекционеры и музеи — они есть в собрании Русского музея и ММОМА.
Алексеева создала несколько проектов в коллаборации с композитором Владимиром Ранневым — их совместной аудиовизуальной инсталляцией «Можем повторить» с настоящим ржавым гаражом открывалось экспериментальное пространство Marina Gisich Projects. А за оформление оперы Раннева «Проза» в «Электротеатре Станиславский» Алексеева была номинирована на «Золотую маску». С мужем, художником-аниматором Борисом Казаковым, она живет в «Деревне художников» в Коломягах, где в конце 1990-х они устроили у себя в доме и саду некоммерческую галерею «Сельская жизнь».
Marina Gisich Gallery
Боксы с видео — 300 000—700 000 ₽. боксы без видео — 50 000—70 000 ₽
ВИКТОР АЛИМПИЕВ
Виктор Алимпиев. «Без названия». 2022
Свой видеоарт московский художник Виктор Алимпиев называет «трансляцией лирического». В его работах нет сюжетности, визуальной однозначности, формального начала и конца — только ощущение момента. Если бы поэзия превратилась в видеоарт, то у нее было бы авторство Виктора. Впрочем, живопись у Алимпиева такая же — акварельная, невесомая, как абстрактный хип-хоп. «Современное искусство — это упорствование в празднике непослушания. Как бы имитация психического расстройства, бреда», — замечает художник.
Одну из его первых работ «Ода» (в соавторстве с Марианом Жуниным) в 2003 году заметил в программе Венецианской биеннале театральный режиссер Ромео Кастеллуччи, а через десять лет видео «Корона» Алимпиева попало в основной проект смотра. Видео Piazza с одноименной выставки 2023 года в галерее Ovcharenko — это психоделический рок-концерт, где гитарист попадает в объятия ангела. Научиться видеопоэзии можно в Московской школе нового кино, где Виктор сейчас преподает.
Ovcharenko
400 000–2 000 000 ₽
ЕВГЕНИЙ АНТУФЬЕВ
Евгений родился и вырос в Республике Тыва, где археологи находят поразительные памятники скифского искусства, то самое скифское золото. Мозаики, бронза и архаичная керамика Евгения Антуфьева, собранные в зале какого-нибудь музея, могли бы сойти за коллекцию древностей — художник более пятнадцати лет искусно создает собственную мифологию на основе наследия малой Родины. И самое главное, делает это без колониальной оптики. «Сейчас мифологическое сознание — это уже не форма преодоления (пусть мнимого) незнания, а скорее способ безболезненного погружения в незнание, создание собственной защищенной модели существования. Создание ритуала как цементирующей основы условной реальности, спасение от возможного».
В 23 года художник получил Премию Кандинского, в 30 стал единственным представителем России на биеннале Manifesta 11 в Цюрихе, попал в коллекции Tate Modern и Центра Помпиду. На Manifesta Евгений сделал своим партнером по проекту протестантского пастора, с которым они поместили в алтарь действующей церкви семиметровую любимую бабочку Набокова — голубянку. На вопрос, какие темы его волнуют сейчас, отвечает, что искусство может дать ответы на все вопросы. В том числе и на вопрос о смерти — в прошлом году в издательстве фонда V—A—C вышла поп-ап-книга Антуфьева и художницы Любови Налогиной «Смерть», в которой авторы пытаются прямо поразмышлять с детьми об этом явлении.
Artwin gallery
от 1 000 000 до 9 000 000 ₽
ТАТЬЯНА АХМЕТГАЛИЕВА
Татьяна Ахметгалиева. Вышивка из серии «Еще не конец». 2017–2022. Courtesy Marina Gisich Gallery
Мы знаем Татьяну как художницу из Петербурга, которая тонко и небанально работает с вышивкой, но ее главное медиа сейчас — это цифровые скульптуры, 3D-видео и диджитал-перформансы. Один из самых мощных проектов 2023 года — художественное оформление шизомесс (серии интермедиалекций «Шизоанализ в пространстве звуков») философа и психоаналитика Виктора Мазина и певицы Saraf (Серафимы Окуневой) в Доме Радио, для которых Татьяна придумала проекцию с эффектными цифровыми пауками и неоновыми челюстями.
Для фестиваля современного танца Дианы Вишневой Context — спектакля Ильи Манылова «О, дивный новый мир» — Ахметгалиева создала иллюзорное видеоарт-оформление. Теперь видеоработы Татьяны входят в коллекцию Пушкинского музея — их передали в фонд коллекционеры Татьяна Хондру и Татьяна Панченкова. А в сентябре 2024-го в Marina Gisich Gallery откроется персональная выставка-блокбастер Татьяны, которая охватит все медиа, с которыми работает художница.
Marina Gisich gallery
Видео — от 250 000 ₽, Вышивки — от 350 000 ₽
ПЕТР БЕЛЫЙ
Петр Белый. Инсталляция «Библиотека Пиноккио». 2008–2014. Courtesy Marina Gisich Gallery
Мастодонт и одновременно анфан террибль петербургской сцены Петр Белый одинаково успешен и как художник, и как куратор, основавший культовую галерею «Люда» — кузницу звезд современного искусства, которая за 16 лет не-сколько раз переезжала и перерождалась (именно в «Люде» взошла звезда экспрессионистичной Наташи Хабаровой, ныне резидентки модной Alina Pinsky Gallery). Как художник Петр продолжает находить поэтические метафоры в грубых материалах, например, в цементе или типографских чернилах. Работает главным образом в жанре инсталляции, сайт-специфик и объекта, развивает концепцию «мемориального моделирования», то есть проектирования не будущего, но прошлого — его «Библиотека Пиноккио» (2008) из коллекции Андрея Малахова выставлена в реконструированной библиотеке имени Гладиной в Апатитах.
За последние два года в манере Белого на смену минимализму пришла избыточность и даже некая хаотичность. Пример тому — барочный безлюдный постапокалиптический сад, двухчастная выставка-инсталляция «Буря»: две масштабные монотипии, выполненные черной краской и символизирующие бурю, и бетонные объекты, напоминающие разрушенные фонтаны. Через эти образы художник рефлексирует о сотрясающей мир глобальной турбулентности — войнах, экологической катастрофе, экономических и политических кризисах.
Marina Gisich Gallery, Name Gallery
В Marina Gisich инсталляции — от 1 000 000 до 2 500 000 ₽. В Name графика из проекта «Буря» и «Неподвластность» — 120 000—200 000 ₽
РИНАТ ВОЛИГАМСИ
Ринат Волигамси. «В карауле». 2008
Первая музейная ретроспектива Рината Волигамси (псевдоним — прочитанная наоборот настоящая фамилия художника и архитектора — Исмагилов) в Московском музее современного искусства называлась «Двоегорск» — вымышленный городок-побратим линчевского Твин Пикса. Уфимский художник вполне мог бы снять свою версию сериала, населив его рядовыми, охраняющими ящики со снегом, солдатами, отдающими честь офицерским брюкам, и бабулями, подкармливающими динозавров. Самая известная его работа «Сумерки. Большая Медведица» — курящие в темноте красноармейцы, огоньки папирос которых рифмуются со звездами на заднем плане.
Из планов художника — участие в ярмарках 1703 и Cosmoscow с галереей 11.12 Gallery, которая 11 лет назад в параллельной про-грамме 5-й Московской биеннале впервые показала проект Волигамси «Снег» с тонким и эффектным приемом, где снег представлен на полотне исключительно как текст: свое визуальное воплощение он получает лишь в восприятии созерцающего.
11.12 GALLERY
Графика — 80 000–90 000 ₽, живописные работы — 350 000–2 500 000 ₽. Объекты — 350 000–1 000 000 ₽
ВИЛКИН / БЕГАЛЬСКАЯ
Вика Бегальская, Александр Вилкин. «Сияние». 2021
Около десяти лет назад два самостоятельных и уже известных художника каждый со своим бэкграундом Вика Бегальская и Александр Вилкин образов-ли творческий союз и с тех пор не расстаются. В 2016 году их дуэт попал в шорт-лист премии «Инновация» с перформансом — кукольным спектаклем «Пояс Афродиты», посвященным жизни секс-работниц. Пастельные тона и псевдобарочная эстетика их живописи и графики сначала вводят в заблуждение — под этим визуальным соусом художники порой подают жутковатые сюжеты, или, как писал критик Валентин Дьяконов, «обращаются к стихии материально-телесного низа». Три года назад их работы оказались в коллекции Третьяковской галереи, а следом поползли вверх и цены. Благодарные коллекционеры обеспечивают солдаут на ярмарках, недавно в свою коллекцию живопись приобрела Наталья Опалева, основатель музея AZ. В планах — ретроспектива и большой каталог, который охватит oeuvre macabre.
pop/off/art, Marina Gisich gallery
небольшие холсты — от 100 000 ₽, большие — 600 000–800 000 ₽
ИВАН ГОРШКОВ
Иван Горшков. «Всадник» из серии «Кристалл чистейшей крезы». 2021. Courtesy Marina Gisich Gallery
Если собрать все работы скульптора, живописца, графика и соучредителя Воронежского центра современного искусства Ивана Горшкова, то можно было бы открыть самый безумный на свете парк развлечений, где есть место и фонтанам всех форм, и «кристаллам чистейшей крезы», и огромным надувным фигурам. В Петербурге надувную скульптуру Горшкова мы наблюдали в 2023-м под куполом Левашовского хлебозавода, после чего ее купил Сергей Лимонов для своего фонда Limonov Art Foundation. Выставка того же года «Большой аттрактор Горшкова» в галерее «Граунд Солянка» стала демонстрацией экспериментов с 3D-печатью, в том числе роборукой (фрезеровка по дереву). С ее помощью художник создал из слэбов дуба и плит ясеня деревянные рельефы. Работы Горшкова хранятся в собраниях Третьяковской галереи и MMCИ.
Marina Gisich Gallery
40 000–800 000 ₽
ДМИТРИЙ ГУТОВ
Дмитрий Гутов. «Мене Текел Фарес». 2022
Оранжевая олимпийка на молнии, тюбетейка — вы угадали, это Дмитрий Гутов. Совместно с художником Виктором Бондаренко они сделали культовый проект «Россия для всех»: таблички, где перечислены биографические справки восьмидесяти персоналий, в разные эпохи создававших российскую историю, с подписями: «Пушкин — арап по прадеду», «Александр Невский — внук осетинки», «Петр Чайковский — внук француза», «Виктор Цой — кореец по отцу». Гутов, будучи и художником, и историком искусств, часто прибегает к цитатам — из барокко, северного Ренессанса, русских передвижников, соцрелизма, философов XIX и XX веков, да и чего только не. Текст и изображение в его работах неразделимы, как в виральных мемах. Если вам хочется за пару часов усвоить основные образы и смыслы мирового искусства, вам в каталоги с работами Гутова.
Дмитрий утверждает, что в последние годы с искусством завязал и время посвящает чтению философских книг, прямо как в студенчестве. Но все-таки иногда увидеть новые работы Гутова можно — на выставке в галерее Ovcharenko в 2023 году появилась картина с текстом: «Так будет не вечно», вышла обложка «РБК Стиль» с написанными тушью на мятой бумаге словами «весна» и «вдали от пыли». Свое недавнее участие в реалити-шоу «Пацанки» Дмитрий комментирует так: «Героини шоу во многом изменили мой взгляд на искусство». К удивлению художника, неподготовленные девушки между поздним Тицианом и салонным Бугро выбрали первого.
Старые работы на аукционах, например, Vladey
АННА ЖЕЛУДЬ
Анна Желудь. Скульптуры из серии «Антилюстра». 2020
Выпускница Института проблем современного искусства Иосифа Бакштейна петербургская художница Анна Желудь в 28 лет попала в основную программу 53-й Венецианской биеннале. Ее знаковые работы — это скульптуры, инсталляции и композиции из металлических прутьев, кусков ДСП и бетона, которые создают в пространстве контуры объектов. Тонкие металлические линии формируют каркас столов, стульев, гардероба, определяя не только отношение человека к вещам, но само его состояние, мироощущение и настроение. «Пустая» мебель и предметы быта собираются в невесомые комнаты — через медитативное повторение образов, художница выводит зрителя на острое ощущение себя в материальном.
Работы Желудь входят в собрания Эрмитажа и Русского музея, а также во многие частные коллекции, например, Дениса Химиляйне. В прошлом году ее проект «Силуэт» — фирменные «проволочные» платья, рубашки, брюки, футболки в интерьере, — представленный в спецпроекте бренда 12 Storeez на Cosmoscow, стал одним из самых обсуждаемых событий ярмарки. В планах — новый институциональный проект.
PA gallery
от 100 000 ₽ за универсальную картину до 2 000 000 ₽ за инсталляцию-рояль
Читайте вторую часть материала об арт-истеблишменте
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