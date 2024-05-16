Коллекционировать искусство: актуальные художники. Часть вторая

Ася Заславская, Максим Има, Петр Кирюша, «Малышки 18:22», Алексей Лука, Дмитрий Марголин, Вильгений Мельников.
Для арт-дропа «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных (здесь первая, вторая и третья части), патриархов, истеблишмент (здесь части первая и вторая) и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
Ася Заславская
Мультидисциплинарная художница с архитектурно-реставрационным бэкграундом — ученица архитектурного фотографа Юрия Пальмина и архитектора, художника и куратора Кирилла Асса — росла в творческой среде: ее отец, Григорий Заславский, руководит ГИТИСом.
Перечисление проектов Аси за последние 4 года составит конкуренцию CV авторов с 20-летней карьерой за плечами: Триеннале российского современного искусства в «Гараже», выставки в фонде культуры «Екатерина», галерее «Граунд Солянка», кластере «Октава», резиденция в ЦСИ «Сияние». Среди ее работ — мемная инсталляция «Люблю» (2023) из ламп с надписью: «Не я не тебя не люблю», которые зажигаются по специальному алгоритму, а также сердечки из наждачки, серьезная живопись на иконных досках и инсталляция «План», напоминающая декорации фильма «Догвилль». Ася умеет нежно и тонко рассказать о личном и интимном, не скатываясь в излишнюю «девочковость», играя на полутонах — разномастные тарелки на длинном, покрытом скатертью столе или надпись мелом: «Классная работа» на зеленой доске. Интонации улавливаются с трех нот, поэтому ее работы одинаково близки школьницам, гуляющим по «Винзаводу», админам светских тг-каналов и арт-критикам.
pop/off/art
Живопись на иконных досках — от 220 000 до 350 000 ₽.
Работы с бисером на бумаге — от 30 000 ₽.
Максим Има
Стрит-артист и куратор проектов в области уличного и публичного искусства. Начал заниматься художественной практикой в 2005 году.
Максим Има. Flowers series N 3333. 2024
Стрит-артист и куратор проектов в области уличного и публичного искусства. Начал заниматься художественной практикой в 2005 году. Поездки на электричках по Ленинградской области в поисках абстрактных граффити сформировали стиль Максима. Спустя несколько лет начался новый этап: художник обратился к созданию масштабных надписей — цитат и высказываний о стрит-арте и современных художниках, рассуждений о ценности искусства. В студийных работах он не забывает про «уличное» прошлое — на холстах и бумаге появляются элементы, созданные аэрозольной краской, а образы сливаются в шрифтовые композиции. В 2019 году Има курировал пророческую выставку «Хоть стой, хоть падай» (Музей стрит-арта) о тотальном шоке от происходящих событий, когда начиналась эпидемия ковида. В 2021 году создал граффити с текстом переживаний лирического героя «Мои стенания» на экспозиции Русского музея в рамках выставки «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве». Има — соонователь творческого объединения и совместной мастерской уличных художников 10.203 на «Исткабеле», где в бывших заводских цехах показывают проекты только резидентов сообщества и других важных акторов локальной сцены. Коллажные графические серии Имы (от 40 000 рублей) не только находятся в собрании новой институции «Стрит-арт хранение», посвященной искусству «уличной волны», но и продаются в их онлайн-лавке.
Inloco, лавка «Стрит-арт хранения», bizar
Графика — от 10 000 до 45 000 ₽, живопись — от 2 500 до 35 000 $.
Петр Кирюша
К работам Петра Кирюши нужно присматриваться — это абстракции с приятным для глаза колоритом или максимально точные визуальные заметки о современности. Котик в костюме банана посреди новостроек из стекла и бетона, цистерна с нефтяным фонтаном и городской пейзаж с человеком в противогазе — вот сюжеты акварелей Кирюши.
Петр Кирюша. «Дай попробовать». 2021
Краски на его картинах кажутся выцветшими, словно на помутневших от времени фресках, так что самые обыденные сюжеты на его полотнах, колористически напоминая о монументальном искусстве прошлых эпох, приобретают значительный вид. Ольга Профатило из Myth Gallery рассказывает, что сначала коллекционеры, в отличие от публики, отнеслись к художнику прохладно, но затем «распробовали» — сейчас он один из самых востребованных авторов галереи. В этом году работы Кирюши отправятся на южнокорейскую ярмарку Art Busan. Графика художника есть в собрании Фонда Даниэля и Флоранс Герлен, который специализируется на современном рисунке.
Iragui и MYTH Gallery
живопись — от 80 000 до 900 000 ₽ за большие холсты, графика — от 30 000 до 150 000 ₽.
«Малышки 18:22»
Сестры Ника и Аксинья Сарычевы из Томска за последние пару лет сделали прыжок из сибирского андеграунда в «ГЭС-2», музей «Гараж» (с персональной выставкой!) и на обложку журнала «Сноб».
Вы сразу узнаете их работы по розовому цвету, но дело тут не в моде на барбикор, у «Малышек 18:22» розовый — отсылка к цвету разбавленной крови. За девичьими туфельками, сладостями и girly-инсталляциями скрываются отсылки к классикам видеоарта «Синим носам», сибирскому контексту и теме насилия в широком смысле. Они исследуют проблематику уязвимости, феминности, сестринства и накладывают на суровую действительность фильтр фантазийного мира. «Наши работы похожи на тортики: они многослойны и непонятно, какая внутри начинка». «Малышки 18:22» работают с графикой, живописью, реди-мейдом, текстилем, видео, перформансом, городской интервенцией и диджитал-артом. В ближайших планах — летняя резиденция в Апатитах в ЦСИ «Сияние» Андрея Малахова.
Shift gallery, «Объединение»
сейчас 40 000–60 000 ₽ за объект или небольшую живопись, но галеристы обещают повышение цен.
Алексей Лука
Представитель так называемой «уличной волны» — стрит-артисты, востребованные в галерейном и музейном формате. Главное медиа Алексея на сегодняшний день — ассамбляжи и объекты из найденных материалов, arte povera, но с архитектурным подходом, который художник усвоил за время обучения в Московском архитектурном институте.
Алексей Лука. «Личное пространство #3». 2019
Выглядят работы Алексея примерно так: фрагмент советского трюмо, оконной рамы или двери, а также вырезанные из фанеры абстракции аккуратно покрашены акрилом или аэрозольным баллончиком и собраны в композиции, в которых угадывается влияние Эль Лисицкого, Владимира Татлина и других конструктивистов. Наравне с малыми формами Алексей умеет обращаться с монументальным жанром мурала — его приятные глазу геометрические настенные росписи можно найти в тульском кластере «Октава», уральской Сатке и нескольких итальянских городах. На ярмарке Cosmoscow стенд галереи Ruarts с работами Алексея получил награду как лучший стенд 2023 года. Ближайший проект — персональная выставка в арт-центре «Ларец» (его курирует Андрей Бартенев!) в Суздале. Открытие 28 апреля — смотреть обязательно, тем более что в этом году город празднует 1000-летие.
Ruarts
От 35 000 до 85 000 ₽ за коллажи, от 180 000 до 600 000 ₽ за объекты. Редкая работа на холсте (полиптих) экспонировалась на выставке Луки «Фантомные воспоминания» в галерее Ruarts, в декабре 2023 года была продана в московскую частную коллекцию за 560 000 ₽.
Дмитрий Марголин
Художник Дмитрий Марголин за пандемию расписал библейскими сюжетами храм Святого Иоанна Крестителя в деревне Рождество в Пушкиногорском районе, поместил святых в современные реалии. Сделано это не ради хайпа или попытки поколебать устои — выпускнику петербургской Академии художеств важно показать, что христианская история жива и более чем современна.
Фрески, которые на первый взгляд кажутся написанными талантливым самоучкой, хотели было закрасить, но за них, как за культурное наследие, вступилось арт-сообщество. В церковь можно попасть по договоренности или с арт-туром от Pop-up Gallery в компании самого художника. Его живопись действительно вызывает сильные чувства: крупноформатные холсты с историями из Ветхого и Нового Заветов, а также античные мифы он осмысляет по-своему. Каждую композицию Марголин выдумывает заново, не повторяя канонических образов, которые лишь отчасти узнаются. В 2024-м он закончил серию офортов «Библейские сюжеты» в семнадцати гравюрах и продолжил эксперименты с керамикой — вслед за Гераклами и Медузами Горгонами из античной серии на больших тарелках теперь изображены обитатели райского сада.
a—s—t—r—a gallery, Pop-up gallery
Керамика — 220 000 ₽, офорты — 30 000–100 000 ₽.
Вильгений Мельников
Художник с мышлением и образованием инженера — до арт-карьеры Вильгений получил диплом «Инженерное дело в сфере технологии и конструирования механизмов машин и производственных линий».
Вильгений Мельников. Горящие фонтаны из проекта «Нить Ариадны». 2023
После экспериментов с ресайклом, «мусорными» ассамбляжами и кинетическими инсталляциями, в качестве основного медиа Вильгений выбрал скульптуру из металла. Он изобрел собственную технику надувания металлических объектов — гидроформинг, благодаря которой он контролирует форму на 85–90 %, а оставшиеся 10–15 % формируются сами по себе благодаря законам физики. В результате получаются как будто надутые фигуры — от огромных женских тел формата «палеолитическая Венера» до лопнувших «кунсовских» собачек, украшавших главный фасад универмага «Пассаж». Некоторые арт-ценители называют стиль Вильгения пост-поп-арт, а оммаж Кунсу — диалогом американского поп-арта и российского совриска. В любом случае ценность стиля Мельникова признал Русский музей — его работы включили в собрание Отдела новейших течений. Одни из самых впечатляющих объектов — черный фонтан со специальными выемками, куда можно налить жидкость для розжига и поджечь. Благодаря этому приему фонтан буквально «пылает». В планах художника и галереи Pop-up Gallery, поддерживающей его по-хорошему сумасшедшие проекты, — выставка в «крипте Бенуа» в поразительной красоты католическом храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Петербурге.
Pop-up gallery
от 50 000 ₽ за небольшой объект.
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