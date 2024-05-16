Коллекционировать искусство: актуальные художники. Часть вторая

Перечисление проектов Аси за последние 4 года составит конкуренцию CV авторов с 20-летней карьерой за плечами: Триеннале российского современного искусства в «Гараже», выставки в фонде культуры «Екатерина», галерее «Граунд Солянка», кластере «Октава», резиденция в ЦСИ «Сияние». Среди ее работ — мемная инсталляция «Люблю» (2023) из ламп с надписью: «Не я не тебя не люблю», которые зажигаются по специальному алгоритму, а также сердечки из наждачки, серьезная живопись на иконных досках и инсталляция «План», напоминающая декорации фильма «Дог­вилль». Ася умеет нежно и тонко рассказать о личном и интимном, не скатываясь в излишнюю «девочковость», играя на полутонах — разномастные тарелки на длинном, покрытом скатертью столе или надпись мелом: «Классная работа» на зеленой доске. Интонации улавливаются с трех нот, поэтому ее работы одинаково близки школьницам, гуляющим по «Винзаводу», админам светских тг-каналов и арт-критикам.

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Живопись на иконных досках — от 220 000 до 350 000 ₽.

Работы с бисером на бумаге — от 30 000 ₽.