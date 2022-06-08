«Демоны» Врубеля и «Иконостас Гогена»: Главные выставки лета, ради которых стоит приехать в Петербург

Весь Гоген, Пикассо и Матисс из коллекции Сергея Щукина, работы младшего поколения Брейгелей из частного собрания и сказочные (во всех смыслах!) картины Врубеля для всех, кто не успел на его выставку в Москве (или может повторить), — рассказываем о главных экспозициях, ради которых стоит приехать в Петербург этим летом.
Блокбастеры
Поль Гоген. 1848-1903. Месяц Марии (Te avae no Maria) Франция, 1899 г.
«Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина»
Безапелляционный блокбастер этого лета (если не года!). Если продолжать кинометафоры, то это часть большой франшизы Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина и Фонда Луи Виттона, популяризирующей коллекции искусства Сергея Щукина и братьев Морозовых. Если недавняя парижская выставка собрания Морозовых (из-за нагнетания слухов о возможности якобы невозврата работ) выступала в жанре политического триллера, то щукинская экспозиция пойдет по пути счастливой идиллической саги.
Так, впервые за долгие годы вновь вместе окажутся все произведения Сезанна и Матисса из коллекции Щукина, а также картины Моне, Ван Гога, Пикассо, Дерена и многих других. Всего — более 150 экспонатов. Отдельная гордость тут — воссоздание «Иконостас Гогена»: так называли в особняке в Большом Знаменском переулке стену с его работами. И да — Пушкинский музей отдал для выставки даже знаменитую «Жену короля».
Подробнее о выставке здесь.
С 26 июня по 30 октября, Манеж Малого Эрмитажа
«Шестикрылый серафим», 1904. Холст, масло. Государственный Русский музей
«Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения»
В Москве попасть на выставку Михаила Врубеля было настоящим челленджем. Все, кто не успел увидеть сказочных царевен и демонов Врубеля в Третьяковской галерее, может сделать это в Русском музее. Правда, столичных масштабов ожидать не стоит. Например, как раз «встречи трех демонов» — «Демона сидящего», «Демона летящего» и «Демона поверженного». Последнего из-за плохой сохранности решили не подвергать петербургским гастролям. Из-за габаритов не попала в Корпус Бенуа «Принцесса Греза», а две части «Пророка» висят в разных залах. Но все другие хайлайты — в экспозиции из более 200 работ (да, и «Царевна-Лебедь» тоже!). И даже есть небольшие бонусы вроде гипсовой головы демона, которую на выставку в столице не отдавали.
Подробнее о выставке здесь.
С 3 июня по 2 августа, Корпус Бенуа Русского музея
Питер Брейгель Младший, прозванный Адским 1564, Брюссель - 1637/38, Антверпен Крестьянский свадебный танец.1610.
Коллекция Валерии и Константина Мауергауз
«Брейгели. Продолжение династии. Фламандская живопись из собрания Валерии и Константина Мауергауз»
Эта эрмитажная выставка сравнительно небольшая — в ней всего 28 полотен, но увидеть их — шанс по-настоящему редкий: все картины находятся в частном собрании. Экспозицию можно было бы назвать семейной — для фамилии Брейгелей. Тут знаменитый отец Питер Брейгель Старший будто отступает на второй план, чтобы похвастать своими успехами в штудиях и живописи смогли его наследники по прямой и продолжатели традиции: сыновья Питер Брейгель Младший («Адский») и Ян Брейгель Старший («Бархатный»), внук Ян Брейгель Младший и правнук Ян ван Кессель Старший. И доказать, что на детях (и последующих поколениях) природа не всегда отдыхает.
Подробнее о выставке здесь.
До 28 августа, Дворец Меншикова
Что еще посмотреть
Закулисье. 1920-1930-е. Бумага, уголь, соус. Собрание Михаила Анкундинова
Василий Калужнин «Упражнения в прекрасном»
Пока в KGallery готовят масштабную выставку (какую — расскажем в ближайшее время!). В белом кубе галереи работает камерная, но обаятельная экспозиция графики ленинградского художника Василия Калужнина — незаслуженно забытого современника и знакомца Есенина, Ахматовой, Самохвалова и Пакулина. «Упражнения в прекрасном» полностью посвящена теме балета, танца, театра и закулисья, занимавшей художника на протяжении всей жизни. Куратором проекта выступила историк искусства Светлана Грушевская, а организатором проекта стал Исаак Кушнир.
Подробнее о выставке здесь.
До 19 июня, KGallery
«Монстры под кроватью»
В групповой выставке «Монстры под кроватью» молодые современные художники делятся своими детскими и не только страхами (и нет, это не серенький волчок!). Например, Лиза Бобкова создала специально для проекта скульптуру из нержавеющей стали «Милый, наш воздушный змей упал», Вадим Михайлов и Эмилия Санги поделились инсталляцией «Бесстрашие», а Егор Федоричев — живописью о неизлечимых травмах. Куратор — Полина Могилина.
Подробнее о выставке здесь.
До 3 июля, «Третье место»
Егор Федоричев «Пастион»
Этим летом в «Павильоне» Новой Голландии несколько выставок будут сменять друг друга. Все они создаются в коллаборации: с галереями MYTH и Anna Nova, а также Факультетом свободных искусств и наук СПбГУ. Стартуют как раз с MYTH Gallery, которая своим кураторским решением выбрала для «голландцев» работы омского художника Егора Федоричева. В проекте «Пастион» он с помощью живописной и коллажной техники рефлексируют о постсоветских общественных пространствах вроде бассейнов, бань, больниц и оздоровительных лагерей.
Подробнее о выставке здесь.
С 7 по 26 июня, «Павильон» Новой Голландии
Александр Бенуа. Петр I на прогулке в Летнем саду. 1910. Бумага на холсте, гуашь, цветные и графитный карандаши. ГРМ
«И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре»
Посвященных 350-летию Петра I выставок в течение года будет в Петербурге столько, что в них легко запутаться. Но нам интереснее всего показались не многочисленные мемориальные проекты (с артефактами петровских времен), а эта экспозиция об образе первого русского императора в работах разных живописцев, графиков и скульпторов. Вместе соберут вещественные свидетельства рефлексий о Петре I Айвазовского, Бенуа, Репина, Серова, Брюллова и многих других. А если и этого мало, то с 24 июня в Садовом вестибюле Михайловского дворца (не перепутайте локации!) добавятся еще и работы Кустодиева и Добужинского, которые те создали для оформления Городского Училищного дома имени Петра.
Подробнее о выставке здесь.
С 9 июня по 8 августа, Михайловский замок
Дмитрий Каварга «Оболочки внутреннего ландшафта»
Московский художник Дмитрий Каварга исследовал тему апокалипсиса до того, как это стало модным. Сейчас, когда о крушении привычного рассуждают вообще все, он идет дальше и ищет пути выхода из тупика в возвращении к природному. Понимая, конечно, что это, увы, не совсем возможно, так как его многие знания (со многими скорбями) наслаиваются, как краска, на естественные ландшафты. Проект Каварги в Anna Nova как раз прослеживает, как происходит этот синтез культурного и природного, при помощи межжанровых объектов: это что-то среднее между картинами и скульптурами.
Подробнее о выставке здесь.
С 15 июня по 7 августа, Anna Nova
Инсталляция «A.R.R.C 2.0»
Для любителей медиаарта в «Севкабель Порту» заработает тотальная мультимедийная инсталляция «A.R.R.C 2.0» в четырех частях. Ее версия 1.0 (то есть первая) была подготовлена для фестиваля SIGNAL. В переосмысленном варианте зрители могут сами выбрать сценарий, в каком порядке проходить зоны. Опыт в результате, по словам организаторов, получается индивидуальным, но зависит от желания рефлексировать и принимать свои внутренние изменения. Инсталляцию создала студия dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly.
Подробнее об инсталляции здесь.
С 16 июня по 14 августа, «Кабельный цех» «Севкабель Порта»
Лоскутное панно. Конец XIX века. Казанская губерния. Ситец, лоскутное шитье.
«Русское лоскутное шитье»
Пэчворк время от времени врывается на подиумы в коллекциях Vetements, Marni и Etro (держа в уме и «мондриановские» платья Сен-Лорана). На выставке в Русском музее лоскутное шитье будет в его народной версии: от крестьянских костюмов XIX века, где чередуются кружевные и тканые проставки с шелковыми лентами и позументом из металлических нитей, до искусных панно со сложными фрактальными узорами.
Подробнее о выставке здесь.
С 16 июня по 13 сентября, Строгановский дворец
Николай Копейкин «MetaBlizzard»
Один из лидеров арт-группы «Колдовские художники» Николай Копейкин тоже попробует свои силы в метаверсе. В NFT-проекте «MetaBlizzard» его Снеговики и Углевики окажутся в сказке-комиксе, озвученной басом Женевской оперы Александром Ливером. Но это случится только в августе. До этого офлайн-холсты (38, как попугаев!) Копейкина можно будет увидеть вполне вещественными — в выставочном зале ArtBox
Подробнее о выставке здесь.
С 30 июня, ArtBox
Саша Фролова «Калейдоскоп»
Ученица Андрея Бартенева больше всего известна по ярким надувным костюмам. В «Цифергауз» в Новой Голландии можно увидеть и другие ее не менее завораживающие (буквально!) работы. «Во всем, что я делаю, я стремлюсь добиться эффекта фасцинации. Слово фасцинация мне очень близко, в искусстве оно означает некое заворожение: когда не можешь оторвать взгляд, тебя притягивает то, что ты видишь, и чаще всего не понимаешь почему», — рассказывает сама Саша.
Подробнее о выставке здесь.
До 17 июля, «Цифергауз»
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