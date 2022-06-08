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Искусство

«Демоны» Врубеля и «Иконостас Гогена»: Главные выставки лета, ради которых стоит приехать в Петербург

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Весь Гоген, Пикассо и Матисс из коллекции Сергея Щукина, работы младшего поколения Брейгелей из частного собрания и сказочные (во всех смыслах!) картины Врубеля для всех, кто не успел на его выставку в Москве (или может повторить), — рассказываем о главных экспозициях, ради которых стоит приехать в Петербург этим летом.

Блокбастеры

предоставлено Эрмитажем

Поль Гоген. 1848-1903. Месяц Марии (Te avae no Maria) Франция, 1899 г.

«Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина»

Безапелляционный блокбастер этого лета (если не года!). Если продолжать кинометафоры, то это часть большой франшизы Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина и Фонда Луи Виттона, популяризирующей коллекции искусства Сергея Щукина и братьев Морозовых. Если недавняя парижская выставка собрания Морозовых (из-за нагнетания слухов о возможности якобы невозврата работ) выступала в жанре политического триллера, то щукинская экспозиция пойдет по пути счастливой идиллической саги.

Так, впервые за долгие годы вновь вместе окажутся все произведения Сезанна и Матисса из коллекции Щукина, а также картины Моне, Ван Гога, Пикассо, Дерена и многих других. Всего — более 150 экспонатов. Отдельная гордость тут — воссоздание «Иконостас Гогена»: так называли в особняке в Большом Знаменском переулке стену с его работами. И да — Пушкинский музей отдал для выставки даже знаменитую «Жену короля».

Подробнее о выставке здесь.

С 26 июня по 30 октября, Манеж Малого Эрмитажа

предоставлено Русским музеем

«Шестикрылый серафим», 1904. Холст, масло. Государственный Русский музей

«Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения»

В Москве попасть на выставку Михаила Врубеля было настоящим челленджем. Все, кто не успел увидеть сказочных царевен и демонов Врубеля в Третьяковской галерее, может сделать это в Русском музее. Правда, столичных масштабов ожидать не стоит. Например, как раз «встречи трех демонов» — «Демона сидящего», «Демона летящего» и «Демона поверженного». Последнего из-за плохой сохранности решили не подвергать петербургским гастролям. Из-за габаритов не попала в Корпус Бенуа «Принцесса Греза», а две части «Пророка» висят в разных залах. Но все другие хайлайты — в экспозиции из более 200 работ (да, и «Царевна-Лебедь» тоже!). И даже есть небольшие бонусы вроде гипсовой головы демона, которую на выставку в столице не отдавали.

Подробнее о выставке здесь.

С 3 июня по 2 августа, Корпус Бенуа Русского музея

предоставлено Эрмитажем

Питер Брейгель Младший, прозванный Адским 1564, Брюссель - 1637/38, Антверпен Крестьянский свадебный танец.1610.
Коллекция Валерии и Константина Мауергауз

«Брейгели. Продолжение династии. Фламандская живопись из собрания Валерии и Константина Мауергауз»

Эта эрмитажная выставка сравнительно небольшая — в ней всего 28 полотен, но увидеть их — шанс по-настоящему редкий: все картины находятся в частном собрании. Экспозицию можно было бы назвать семейной — для фамилии Брейгелей. Тут знаменитый отец Питер Брейгель Старший будто отступает на второй план, чтобы похвастать своими успехами в штудиях и живописи смогли его наследники по прямой и продолжатели традиции: сыновья Питер Брейгель Младший («Адский») и Ян Брейгель Старший («Бархатный»), внук Ян Брейгель Младший и правнук Ян ван Кессель Старший. И доказать, что на детях (и последующих поколениях) природа не всегда отдыхает.

Подробнее о выставке здесь.

До 28 августа, Дворец Меншикова

Что еще посмотреть

предоставлено KGallery

Закулисье. 1920-1930-е. Бумага, уголь, соус. Собрание Михаила Анкундинова

Василий Калужнин «Упражнения в прекрасном»

Пока в KGallery готовят масштабную выставку (какую — расскажем в ближайшее время!). В белом кубе галереи работает камерная, но обаятельная экспозиция графики ленинградского художника Василия Калужнина — незаслуженно забытого современника и знакомца Есенина, Ахматовой, Самохвалова и Пакулина. «Упражнения в прекрасном» полностью посвящена теме балета, танца, театра и закулисья, занимавшей художника на протяжении всей жизни. Куратором проекта выступила историк искусства Светлана Грушевская, а организатором проекта стал Исаак Кушнир.

Подробнее о выставке здесь.

До 19 июня, KGallery

«Третье место»

«Монстры под кроватью»

В групповой выставке «Монстры под кроватью» молодые современные художники делятся своими детскими и не только страхами (и нет, это не серенький волчок!). Например, Лиза Бобкова создала специально для проекта скульптуру из нержавеющей стали «Милый, наш воздушный змей упал», Вадим Михайлов и Эмилия Санги поделились инсталляцией «Бесстрашие», а Егор Федоричев — живописью о неизлечимых травмах. Куратор — Полина Могилина.

Подробнее о выставке здесь.

До 3 июля, «Третье место»

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Новой Голландии

Егор Федоричев «Пастион»

Этим летом в «Павильоне» Новой Голландии несколько выставок будут сменять друг друга. Все они создаются в коллаборации: с галереями MYTH и Anna Nova, а также Факультетом свободных искусств и наук СПбГУ. Стартуют как раз с MYTH Gallery, которая своим кураторским решением выбрала для «голландцев» работы омского художника Егора Федоричева. В проекте «Пастион» он с помощью живописной и коллажной техники рефлексируют о постсоветских общественных пространствах вроде бассейнов, бань, больниц и оздоровительных лагерей.

Подробнее о выставке здесь.

С 7 по 26 июня, «Павильон» Новой Голландии

предоставлено Русским музеем

Александр Бенуа. Петр I на прогулке в Летнем саду. 1910. Бумага на холсте, гуашь, цветные и графитный карандаши. ГРМ

«И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре»

Посвященных 350-летию Петра I выставок в течение года будет в Петербурге столько, что в них легко запутаться. Но нам интереснее всего показались не многочисленные мемориальные проекты (с артефактами петровских времен), а эта экспозиция об образе первого русского императора в работах разных живописцев, графиков и скульпторов. Вместе соберут вещественные свидетельства рефлексий о Петре I Айвазовского, Бенуа, Репина, Серова, Брюллова и многих других. А если и этого мало, то с 24 июня в Садовом вестибюле Михайловского дворца (не перепутайте локации!) добавятся еще и работы Кустодиева и Добужинского, которые те создали для оформления Городского Училищного дома имени Петра.

Подробнее о выставке здесь.

С 9 июня по 8 августа, Михайловский замок

предоставлено Anna Nova

Дмитрий Каварга «Оболочки внутреннего ландшафта»

Московский художник Дмитрий Каварга исследовал тему апокалипсиса до того, как это стало модным. Сейчас, когда о крушении привычного рассуждают вообще все, он идет дальше и ищет пути выхода из тупика в возвращении к природному. Понимая, конечно, что это, увы, не совсем возможно, так как его многие знания (со многими скорбями) наслаиваются, как краска, на естественные ландшафты. Проект Каварги в Anna Nova как раз прослеживает, как происходит этот синтез культурного и природного, при помощи межжанровых объектов: это что-то среднее между картинами и скульптурами.

Подробнее о выставке здесь.

С 15 июня по 7 августа, Anna Nova

предоставлено «Севкабель Портом»

Инсталляция «A.R.R.C 2.0»

Для любителей медиаарта в «Севкабель Порту» заработает тотальная мультимедийная инсталляция «A.R.R.C 2.0» в четырех частях. Ее версия 1.0 (то есть первая) была подготовлена для фестиваля SIGNAL. В переосмысленном варианте зрители могут сами выбрать сценарий, в каком порядке проходить зоны. Опыт в результате, по словам организаторов, получается индивидуальным, но зависит от желания рефлексировать и принимать свои внутренние изменения. Инсталляцию создала студия dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly.

Подробнее об инсталляции здесь.

С 16 июня по 14 августа, «Кабельный цех» «Севкабель Порта»

предоставлено Русским музеем

Лоскутное панно. Конец XIX века. Казанская губерния. Ситец, лоскутное шитье.

«Русское лоскутное шитье»

Пэчворк время от времени врывается на подиумы в коллекциях Vetements, Marni и Etro (держа в уме и «мондриановские» платья Сен-Лорана). На выставке в Русском музее лоскутное шитье будет в его народной версии: от крестьянских костюмов XIX века, где чередуются кружевные и тканые проставки с шелковыми лентами и позументом из металлических нитей, до искусных панно со сложными фрактальными узорами.

Подробнее о выставке здесь.

С 16 июня по 13 сентября, Строгановский дворец

предоставлено ArtBox

Николай Копейкин «MetaBlizzard»

Один из лидеров арт-группы «Колдовские художники» Николай Копейкин тоже попробует свои силы в метаверсе. В NFT-проекте «MetaBlizzard» его Снеговики и Углевики окажутся в сказке-комиксе, озвученной басом Женевской оперы Александром Ливером. Но это случится только в августе. До этого офлайн-холсты (38, как попугаев!) Копейкина можно будет увидеть вполне вещественными — в выставочном зале ArtBox

Подробнее о выставке здесь.

С 30 июня, ArtBox

предоставлено «Цифергаузом»

Саша Фролова «Калейдоскоп»

Ученица Андрея Бартенева больше всего известна по ярким надувным костюмам. В «Цифергауз» в Новой Голландии можно увидеть и другие ее не менее завораживающие (буквально!) работы. «Во всем, что я делаю, я стремлюсь добиться эффекта фасцинации. Слово фасцинация мне очень близко, в искусстве оно означает некое заворожение: когда не можешь оторвать взгляд, тебя притягивает то, что ты видишь, и чаще всего не понимаешь почему», — рассказывает сама Саша.

Подробнее о выставке здесь.

До 17 июля, «Цифергауз»

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