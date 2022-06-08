«Демоны» Врубеля и «Иконостас Гогена»: Главные выставки лета, ради которых стоит приехать в Петербург

«Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина»

Безапелляционный блокбастер этого лета (если не года!). Если продолжать кинометафоры, то это часть большой франшизы Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина и Фонда Луи Виттона, популяризирующей коллекции искусства Сергея Щукина и братьев Морозовых. Если недавняя парижская выставка собрания Морозовых (из-за нагнетания слухов о возможности якобы невозврата работ) выступала в жанре политического триллера, то щукинская экспозиция пойдет по пути счастливой идиллической саги.

Так, впервые за долгие годы вновь вместе окажутся все произведения Сезанна и Матисса из коллекции Щукина, а также картины Моне, Ван Гога, Пикассо, Дерена и многих других. Всего — более 150 экспонатов. Отдельная гордость тут — воссоздание «Иконостас Гогена»: так называли в особняке в Большом Знаменском переулке стену с его работами. И да — Пушкинский музей отдал для выставки даже знаменитую «Жену короля».

Подробнее о выставке здесь.

С 26 июня по 30 октября, Манеж Малого Эрмитажа