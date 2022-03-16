«Девочка на шаре» Пикассо и «Женщина, держащая плод» Гогена: Что входит в коллекцию братьев Морозовых, вокруг которой разгорелся спор из-за возврата в Россию?

В СМИ и Telegram-каналах обсуждают, что в Россию из Парижа якобы может не вернуться коллекция братьев Морозовых. Рассказываем, что известно на сегодняшний момент, а также о каких конкретно работах Пикассо, Гогена, Ван Гога и Матисса идет речь.
Что такое «коллекция братьев Морозовых»?
Проживший всего 33 года Михаил Морозов (1870-1903) и его более известный как коллекционер младший брат Иван Морозов (1871- 1921) собирать искусство начали с работ Константина Коровина, обучавшего в юности их обоих живописи. А вскоре перешли и на «первоначальных» импрессионистов с постимпрессионистами: от Моне и Дега до Матиссса, Гогена и ван Гога. Под общим именем «коллекция братьев Морозов», о которой сейчас и пишут СМИ и Telegram-каналы, скрывается их совместное собрание.
В мае 1919 года Иван Морозов с семьей эмигрировал из России и с 1920-го жил в Париже. До этого 19 декабря 1918-го его собрание было национализировано, а в апреле 1919-го преобразовано во Второй Музей новой западной живописи. Вместе с коллекцией Сергея Щукина, ставшей Первым Музеем новой западной живописи, в апреле 1922 года две институции превратилась в одну: Музей нового западного искусства. В 1948-м его разбросали по разным собраниям государственных музеев. Часть работ считаются утраченными.
Как картины оказались в Париже?
Выставка в парижском музее Fondation Louis Vuitton из серии «Иконы современного искусства» открылась 22 сентября 2021 года. Хотя ее старт несколько раз переносили из-за пандемии. Коллекция Морозовых — второй показ русских собирателей французского искусства в Париже. Первой была коллекция Сергея Щукина, также выставленная в Fondation Louis Vuitton в 2016 году.
Принадлежавшие когда-то братьям Морозовым картины в основном предоставили три музея: Государственный Эрмитаж, ГМИИ имени Пушкина и Государственная Третьяковская галерея. Это картины и скульптуры 47 художников. При этом часть из них — русские мастера. Этим выставка отличается от экспозиции, которая была в Эрмитаже в 2019 году. Там не показывали работы Репина, Серова, Врубеля, Ларионова, Машкова, Кончаловского и Сарьяна из собрания Третьяковской галереи.
Пабло Пикассо. Девочка на шаре. 1905 год. Из собрания ГМИИ им.Пушкина
Пабло Пикассо. Арлекин и его подружка (странствующие гимнасты). 1901 год. Из собрания ГМИИ им.Пушкина
К.Е. Маковский Портрет Варвары Алексеевны Морозовой, урожденной Хлудовой. 1884. Государственная Третьяковская галерея
«Портрет Жанны Самари» Огюст Ренуар, 1878 год. Из собрания Государственного Эрмитажа
О каких именно работах идет речь?
В 13 залах разместили около 200 работ. Это, например, портреты Ивана Морозова кисти Серова и Коровина, Варвары Морозовой в версии Маковского, а также других представителей «его круга». Отдельная комната посвящена и фото особняка Ивана Морозова в Москве.
Если говорить о хедлайнерах экспозиции, их десятки. Это портреты актрисы Жанны Самари, выполненные Ренуаром (один принадлежит Государственному Эрмитажу, другой — ГМИИ им. Пушкина). Также «Зора на террасе» и «Вид из окна. Танжер» Анри Матисса, «Девушка у пианино» («Увертюра к „Тангейзеру“») Поля Сезанна, «Мост Ватерлоо. Эффект тумана» («Туман в Лондоне») Клода Моне, «Море в Сент-Мари. Июнь» Винсента ван Гога, «Женщина, держащая плод» Поля Гогена. И, конечно, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо.
Винсент ван Гог. Море в Сент-Мари,1888 год. Из собрания ГМИИ им.Пушкина
Анри Матисс. Марокканский триптих. Зора на террасе. Танжер. 1912–13 годы. Из коллекции ГМИИ им.Пушкина
Анри Матисс. Марокканский триптих. Вид из окна. Танжер. 1912–13 годы. Из коллекции ГМИИ им.Пушкина
«Женщина, держащая плод» Поля Гогена, Государственный Эрмитаж
Почему есть опасения, что экспонаты могут не вернуться?
Выставка должна была закончиться 22 февраля, но ее продлили до 3 апреля. После 24 февраля из-за ситуацией с Украиной во французских социальных сетях появились сообщения с призывами о «конфискации» экспонатов. С рассуждениями, возможно ли такое, выступили СМИ страны — журнал Marianne и газета Le Figaro. Их опасения подхватили российские Telegram-каналы об арте и культуре. Впрочем, панические посты, в основном, у их ультраправых представителей. Остальные считают, что форс-мажора не будет, хотя и отмечают вероятные проблемы с безопасной доставкой. Также специалисты отвергают версии, что коллекцию могут теперь потребовать в частное владение потомки Ивана Морозова, так как она уже считается Всемирным достоянием.
С уверенностью, что все это лишь провокации выступил и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В интервью Forbes он отметил, что «существуют государственные гарантии французского правительства, абсолютно исключающие всякие аресты (…) Все работы защищены, но кончается срок контракта, надо возвращать работы в Россию». В сходном ключе слухи комментирует и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он заявил, что экспонаты вернутся в Россию, а главное сейчас — обеспечить им безопасную логистику.
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