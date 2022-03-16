«Девочка на шаре» Пикассо и «Женщина, держащая плод» Гогена: Что входит в коллекцию братьев Морозовых, вокруг которой разгорелся спор из-за возврата в Россию?

Что такое «коллекция братьев Морозовых»?

Проживший всего 33 года Михаил Морозов (1870-1903) и его более известный как коллекционер младший брат Иван Морозов (1871- 1921) собирать искусство начали с работ Константина Коровина, обучавшего в юности их обоих живописи. А вскоре перешли и на «первоначальных» импрессионистов с постимпрессионистами: от Моне и Дега до Матиссса, Гогена и ван Гога. Под общим именем «коллекция братьев Морозов», о которой сейчас и пишут СМИ и Telegram-каналы, скрывается их совместное собрание.

В мае 1919 года Иван Морозов с семьей эмигрировал из России и с 1920-го жил в Париже. До этого 19 декабря 1918-го его собрание было национализировано, а в апреле 1919-го преобразовано во Второй Музей новой западной живописи. Вместе с коллекцией Сергея Щукина, ставшей Первым Музеем новой западной живописи, в апреле 1922 года две институции превратилась в одну: Музей нового западного искусства. В 1948-м его разбросали по разным собраниям государственных музеев. Часть работ считаются утраченными.