Более 150 картин и «Иконостас Гогена»: в Эрмитаже представят коллекцию французской живописи модернизма Сергея Щукина

Летом в Государственном Эрмитаже откроется выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина». В экспозиции представят более 150 произведений искусства из собрания коллекционера — в том числе картину «Женя короля» Поля Гогена.
Поль Гоген. Te arii vahine. Королева (Жена короля). 1896 г.
В ГМИИ с 1948 до 1918 – собрание С.И. Щукина, затем – в Государственном музее нового западного искусства (до 1948)
Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Государственного Эрмитажа, в рамках экспозиции «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» будут представлены более 150 произведений из собрания коллекционера. Как отмечают в музее, уникальность выставки в Петербурге состоит в том, что именно в Эрмитаже хранятся важнейшие произведения Пабло Пикассо, Анри Матисса, которые не могут покидать музей по состоянию сохранности.
«Это позволит создать экспозицию, максимально близкую к оригинальной «щукинской»: полотна из собрания коллекционера, хранящиеся в Государственном Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, впервые будут показаны в столь полном составе», — отмечают в музее.
На выставке представят все произведения Сезанна, Гогена и Матисса из собрания Щукина, а также полотна Моне, Ван Гога, Пикассо, Дерена и других мастеров новой французской живописи, выставленные в новом формате. Наряду со всемирно известными шедеврами будут экспонироваться и малоизвестные предметы из щукинского собрания. Например, ГМИИ имени Пушкина предоставит на выставку образцы деревянной скульптуры африканских мастеров из Мали, Кот-д’Ивуара, Анголы и других стран.
Кроме того, в рамках выставки воссоздадут так называемый «Иконостас Гогена». В особняке Сергея Щукина в Большом Знаменском переулке каждому явлению в искусстве нового времени была отдана своя стена, а иногда и целая комната. Стену, на которой расположился Гоген, называли иконостасом.
Проект «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» продолжает масштабную серию выставок произведений из коллекций Сергея Щукина и братьев Михаила и Ивана Морозовых, которые организуются с 2016 года в Петербурге, Москве и Париже.
В 2016-2017 годах Фонд Louis Vuitton представил выставку работ из коллекции Щукина при участии Государственного Эрмитажа. Экспозицию посетили почти 1,5 миллиона человек. В 2019 году в ГМИИ имени Пушкина с успехом прошла выставка «Щукин. Биография коллекции», где история собрания картин Сергея Щукина была показана через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который был воссоздан через показ картин из коллекций его братьев — Петра, Дмитрия и Ивана.
«Отличительная черта эрмитажной выставки заключается в том, что коллекция музея позволяет создать монографическую выставку о коллекции Сергея Ивановича, отразить особенности его характера, понять, как личные драмы влияли на его художественные пристрастия. Более 100 шедевров из собрания Эрмитажа вместе с первоклассными картинами из ГМИИ имени Пушкина во всей полноте представят эту уникальную личность», — говорят в Эрмитаже.
О Сергее Щукине:
В истории искусства имя Сергея Щукина неразрывно связано с именем Анри Матисса: именно русский купец открыл миру революционную живопись этого художника. Встреча с Матиссом в 1906 году, долгая переписка, приобретение ряда его картин привели к дружбе мастера и коллекционера. Вскоре Щукин стал его главным заказчиком и покровителем: «Красная комната», «Танец», «Музыка», «Семейный портрет» и другие знаковые произведения XX века создавались специально для его особняка. Покупка монументальных панно «Танец» и «Музыка» стала для Щукина невероятно смелым поступком, вызовом буржуазному московскому обществу. Ему предстояло противостоять не только мнению современников, но и собственным сомнениям, а порой и непониманию. «…В целом я нахожу панно интересными и надеюсь однажды их полюбить. Я полностью Вам доверяю. Публика против Вас, но будущее за Вами», — пишет он Анри Матиссу 20 декабря 1910 года.
Другим важнейшим открытием Сергея Щукина стало искусство Пабло Пикассо. Собиратель далеко не сразу смог принять его живопись, столь непривычную и новую. Потребовалось время, прежде чем он рискнул купить первое полотно мастера, но в течение последующих лет сформировался первоклассный подбор из 50 картин различных периодов. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пишет в своём вступительном слове к каталогу: «Сергей Иванович дал всем прекрасный пример того, как влиятельный и уверенный человек не отвергает непонятное, ищет смыслы, колеблется в выборе, мучительно думает, решает. Хрестоматийная история о том, как он заставлял себя смотреть на раздражавшую его картину Пикассо, чтобы понять ее, созвучна тому, как царь Петр заставлял своих соотечественников смотреть на странную и раздражавшую их Венеру Таврическую».
Выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» откроется в Государственном Эрмитаже 26 июня 2022 года.
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