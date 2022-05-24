Более 150 картин и «Иконостас Гогена»: в Эрмитаже представят коллекцию французской живописи модернизма Сергея Щукина

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Государственного Эрмитажа, в рамках экспозиции «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» будут представлены более 150 произведений из собрания коллекционера. Как отмечают в музее, уникальность выставки в Петербурге состоит в том, что именно в Эрмитаже хранятся важнейшие произведения Пабло Пикассо, Анри Матисса, которые не могут покидать музей по состоянию сохранности.

«Это позволит создать экспозицию, максимально близкую к оригинальной «щукинской»: полотна из собрания коллекционера, хранящиеся в Государственном Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, впервые будут показаны в столь полном составе», — отмечают в музее.

На выставке представят все произведения Сезанна, Гогена и Матисса из собрания Щукина, а также полотна Моне, Ван Гога, Пикассо, Дерена и других мастеров новой французской живописи, выставленные в новом формате. Наряду со всемирно известными шедеврами будут экспонироваться и малоизвестные предметы из щукинского собрания. Например, ГМИИ имени Пушкина предоставит на выставку образцы деревянной скульптуры африканских мастеров из Мали, Кот-д’Ивуара, Анголы и других стран.

Кроме того, в рамках выставки воссоздадут так называемый «Иконостас Гогена». В особняке Сергея Щукина в Большом Знаменском переулке каждому явлению в искусстве нового времени была отдана своя стена, а иногда и целая комната. Стену, на которой расположился Гоген, называли иконостасом.