В KGallery пройдет выставка работ барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова

«Название выставки – концовка великого стихотворения Пушкина «Осень», рассказывающего о творческом процессе в большей степени, чем о времени года. Наряду с «Что делать?» и «Кто виноват?» это вопрос на все времена, на который ответов столь великое множество, что их как бы и нет. Куда ж нам плыть?.. – да куда угодно. Куда кто хочет. Или может.

Георгий Гурьянов — большой петербургский живописец конца XX – XXI веков. Большинство его работ было раскуплено, ушло за границу, и желающие приобрести его работы выстраивались в очередь, ожидая новых работ. Замкнутый, сдержанный, элегантный и очень красивый, Георгий Гурьянов стал законодателем вкуса, воплощением Стиля и Денди с большой буквы. Таким же сдержанным и замкнутым стало и его искусство.

Одно из главных свойств Георгия Гурьянова – перфекционизм. Его важнейшая многофигурная картина «Гребцы» 1998 года, созданная для альтернативной мировой Олимпиады, проходившей в Амстердаме, и затем повторённая им в нескольких вариантах, безупречна по композиции. Тринадцать крупных фигур, виртуозно вписанные в классический треугольник, создают ощущение полной законченности. Перфекционизм, то есть стремление к идеалу – одно из свойств классики и классицизма. Георгий, однако, никогда не писал быстро, долго и упорно работая над каждым своим произведением и бесконечно его переделывая», — поделился куратор Аркадий Ипполитов.

В КGallery представят картины, оставшиеся в мастерской, или non finito (незаконченые). По словам Ипполитова, выставка больше посвящена творческому процессу, чем результату. Среди других произведений в мастерской остались два незаконченных варианта «Гребцов». Выставка пройдет с 8 июля по 4 сентября в КGallery.