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Новая Голландия открывает выставочный сезон совместно с MYTH Gallery, Anna Nova и СПбГУ. Первый проект — «Пастион» Егора Федоричева

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Новая Голландия открывает новый выставочный сезон. В этом году он организован совместно с галереями MYTH Gallery и Anna Nova, а также выпускниками Факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Новой Голландии
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Новой Голландии

Площадкой для выставочного сезона вновь стал Павильон Новой Голландии. На протяжении лета здесь пройдут выставки нескольких молодых художников, подготовленные совместно с петербургскими галереями и арт-институциями: в июне под кураторством MYTH Gallery, в июле — выпускников программы «Кураторские исследования» Факультета свободных искусств и наук СПбГУ, августе — галереи Anna Nova.

Первой откроется экспозиция Егора Федоричева «Пастион». Молодой художник из Омска активно экспериментирует с традиционными техниками — в частности, с живописью. Его произведения построены на присвоении, трансформации нехудожественного материала в плоскость искусства, они балансируют между скульптурой и коллажем, картиной и объектом.

Работы Федоричева, представленные на выставке в Новой Голландии, отсылают к наследию советских и постсоветских общественных пространств: бассейнов, бань, больниц, детских оздоровительных лагерей, вызывают ощущение преобладания физиологического над духовным, осознания себя физическим телом.

Выставка Егора Федоричева «Пастион» продлится с 7 по 26 июня. Павильон открыт ежедневно с 12:00 до 20:00, вход свободный.

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