Художник Николай Копейкин запускает MetaBlizzard — NFT-проект и метавселенную Снеговиков и Углевиков

В августе персонажи Копейкина в эстетике криптопанка фактически «оживут» в проекте MetaBlizzard и станут героями NFT-арта, доступного для коллекционеров цифрового искусства. Премьера виртуальной коллекции и дроп NFT планируются 5 августа в петербургском центре KOD на улице Комсомола, 2. Организаторы обещают провести большой старт под названием Big Game «Начало», погрузив зрителей в сказочный мир Снеговиков и Углевиков, представителей древнейших домов Огня, Земли, Воздуха и Воды, рожденных фантазией Копейкина.

Виртуальную сказку озвучит бас Женевской оперы Александр Ливер. Для гостей актеры иммерсивного шоу проведут мастер-классы по погружению в метавселенную, где каждый сможет лично познакомиться с диджитал-персонажами Копейкина, выбрать своего героя и научиться правилам Big Game.