Художник Николай Копейкин запускает MetaBlizzard — NFT-проект и метавселенную Снеговиков и Углевиков

Этим летом художник Николай Копейкин представит новый свой новый проект MetaBlizzard — NFT-метавселенную Снеговиков и Углевиков. Вместе с арт-командой Why Team Сергея Сергеева художник представит сказку-комикс, озвученную басом Женевской оперы Александром Ливером — настоящий прецедент международного NFT-арта!
Премьера MetaBlizzard состоится этим летом в Петербурге. С 30 июня в выставочном зале ArtBox откроется офлайн-выставка перед ее миграцией в виртуальное пространство. Впервые будут представлены 38 работ проекта, выполненные маслом на холсте и изображающие главных героев серии: ироничных Снеговиков и Углевиков в стилистике мультреализма — фирменном жанре комикса, изобретенном Копейкиным в составе андеграундной арт-группы «Колдовские художники» еще 20 лет назад. Также на вращающихся экранах можно будет увидеть двух Джокеров — они предстанут в NFT-формате. Открытие выставки сопроводит ретроспектива работ художника.
В августе персонажи Копейкина в эстетике криптопанка фактически «оживут» в проекте MetaBlizzard и станут героями NFT-арта, доступного для коллекционеров цифрового искусства. Премьера виртуальной коллекции и дроп NFT планируются 5 августа в петербургском центре KOD на улице Комсомола, 2. Организаторы обещают провести большой старт под названием Big Game «Начало», погрузив зрителей в сказочный мир Снеговиков и Углевиков, представителей древнейших домов Огня, Земли, Воздуха и Воды, рожденных фантазией Копейкина.
Виртуальную сказку озвучит бас Женевской оперы Александр Ливер. Для гостей актеры иммерсивного шоу проведут мастер-классы по погружению в метавселенную, где каждый сможет лично познакомиться с диджитал-персонажами Копейкина, выбрать своего героя и научиться правилам Big Game.
«Сейчас в 48 городах России формируется большое просветительское сообщество любителей криптоарта и абсолютно новая культура популяризации искусства. Регулярно проходят NFT-завтраки, где объединяются художники, моушн-дизайнеры и эксперты по токенизации. По сути, перемещение искусства в виртуальную метавселенную сейчас единственная возможность для российских художников оставаться в мировом арт-контексте», — говорит идеолог арт-команды Why Team Сергей Сергеев.
Подробнее о проекте можно узнать здесь.
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