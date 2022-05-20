«Упражнения в прекрасном»: графику петербургского художника Василия Калужнина покажут в KGallery

«Живопись и графика ленинградского художника Василия Павловича Калужнина (1890–1967) как при жизни мастера, так и после его смерти были практически неизвестны. Успешный художник, знавший Сергея Есенина и Анну Ахматову, вхутемасовец, соратник и близкий друг Соломона Никритина, коллега Самохвалова, Пахомова, Пакулина по объединению «Круг художников» Калужнин был исключен из Союза художников в 1937 году. После многообещающего начала творческого пути наступило забвение и началась долгая, длиною почти в век, дорога к встрече со своим зрителем», — рассказали в галерее.

Большую часть работ удалось спасти благодаря директору музея Мухинского училища Владимиру Калинину. Он спрятал папки с картинами между музейными дверьми. А после картины оказались мастерской ученика Калужнина Юрия Анкудинова в Мурманске. Его семья до сих пор сохраняет основную часть работ мастера.