«Упражнения в прекрасном»: графику петербургского художника Василия Калужнина покажут в KGallery

В KGallery с 26 мая открывается выставка графики ленинградского художника Василия Калужнина «Упражнения в прекрасном». На экспозиции представят рисунки сангиной, углем, карандашом, объединенные темой балета и театра. Экспозиция приурочена к изданию книги «Василий Калужнин. Книга о художнике».
«Живопись и графика ленинградского художника Василия Павловича Калужнина (1890–1967) как при жизни мастера, так и после его смерти были практически неизвестны. Успешный художник, знавший Сергея Есенина и Анну Ахматову, вхутемасовец, соратник и близкий друг Соломона Никритина, коллега Самохвалова, Пахомова, Пакулина по объединению «Круг художников» Калужнин был исключен из Союза художников в 1937 году. После многообещающего начала творческого пути наступило забвение и началась долгая, длиною почти в век, дорога к встрече со своим зрителем», — рассказали в галерее.
Большую часть работ удалось спасти благодаря директору музея Мухинского училища Владимиру Калинину. Он спрятал папки с картинами между музейными дверьми. А после картины оказались мастерской ученика Калужнина Юрия Анкудинова в Мурманске. Его семья до сих пор сохраняет основную часть работ мастера.
Экспозиция «Упражнения в прекрасном» полностью посвящена теме балета, танца, театра и закулисья, занимавшей художника на протяжении всей жизни. Подобранные для выставки работы – приоткрывающие мир прекрасного, внимательные к натуре и чуткие к любому проявлению жизни – возвращают имя художника в контекст ленинградского искусства ХХ века через обращение к миру искусства вечного.
Куратором выставки выступила историк искусства Светлана Грушевская, а организатором проекта стал Исаак Кушнир. Выставка «Василий Калужнин. Упражнения в прекрасном» пройдет в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 с 26 мая по 19 июня.
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