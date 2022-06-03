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В «Севкабель Порту» открывается тотальная мультимедийная инсталляция A.R.R.C 2.0 в четырех частях

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В «Севкабель Порту» открывается мультимедийная инсталляция A.R.R.C 2.0, посвященная внутренней творческой эволюции и революции человека. Это линейный маршрут о самопознании личности, разделенный на четыре акта и полностью построенный на красных лазерных лучах.

Все изображения предоставлены «Собака.ru» командой «Севкабель Порта»
Все изображения предоставлены «Собака.ru» командой «Севкабель Порта»
Все изображения предоставлены «Собака.ru» командой «Севкабель Порта»

Как рассказали «Собака.ru» в «Севкабель Порту», инсталляция A.R.R.C создана студией dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly в 2019 году. Первая версия A.R.R.C была подготовлена для фестиваля SIGNAL, тогда посвященного теме революции: инсталляция рассказывала о «революции личности» и обращалась напрямую к зрителю, его внутренним переживаниям. Затем A.R.R.C была представлена в пространстве ЦЕХ в Нижнем Новгороде.

В «Севкабель Порту» будет показана обновленная версия медиаинсталляции. В версии A.R.R.C 2.0 переосмыслена изначальная концепция: теперь посетителям предоставляется возможность выбора сценария (последовательности) посещения зон инсталляции. Пользовательский опыт зрителя A.R.R.C 2.0 зависит от того, насколько человек готов рефлексировать и принимать свои внутренние изменения. В итоге каждый зритель получит тот опыт, который наиболее соответствует его характеру или настроению.

Все изображения предоставлены «Собака.ru» командой «Севкабель Порта»
Все изображения предоставлены «Собака.ru» командой «Севкабель Порта»
Все изображения предоставлены «Собака.ru» командой «Севкабель Порта»

Инсталляция A.R.R.C 2.0 разделена на четыре зоны. 

AIM. В первом акте маршрута о самопознании посетитель попадает в метафорический зал ожидания внутри своей личности. Здесь ему предстоит попытаться структурировать свои мысли и выбрать, каким будет его внутреннее преобразование. Световые лучи в этой зоне двигаются медленно в разных направлениях, по определенной логике. Световые столбы реагируют на действия посетителей. Чтобы пройти дальше, зрителю нужно выбрать, как реагировать на предлагаемые изменения — отвергнуть их, либо проанализировать и постараться понять их природу.

REACT. Во второй зоне медиаинсталляции посетитель встретится с самим собой. Настроение зоны REACT — противодействие, внутренняя борьба.Состояние борьбы подчеркивает движение и динамика лазеров: они всегда направлены от дальнего конца помещения к входу — на зрителя. Одновременно «звездочки» из красных лазерных излучателей включаются в разных сочетаниях и формируют пространственные эффекты.

REFLECT. Процесс рефлексии продолжается, в третьем акте метафорического пути посетитель совершает поиск причин и следствий. Здесь зритель попытается формировать предсказания, начнет ощущать и понимать свои внутренние метаморфозы. Лазерные плоскости медленно скользят вдоль стен, сканируя помещение, и встречают зеркала, закрепленные под разными углами. Попадая на зеркало, часть лазерной плоскости отражается и двоится; часть, не попавшая на зеркало, продолжает свое движение.

CHAOS. В заключительной зоне инсталляции A.R.R.C 2.0 посетитель сталкивается с неразрешимым противоречием, заходит в тупик и теряет чувство реальности. Вспышки матрицы из небольших квадратных экранов искажают восприятие пространства: мигающие всполохи дезориентируют зрителя. Одновременно с чувством потерянности возникает понимание, что здесь ничего не определено, а значит — все возможно. Чтобы преодолеть пространство хаоса, нужно двигаться аккуратно и сохранять холодный рассудок — тогда, возможно, получится разглядеть скрытый, более сложный порядок.

Тотальная медиаинсталляция A.R.R.C 2.0 от студии dreamlaser будет представлена в пространстве «Кабельный цех» с 16 июня по 20 августа 2022 года.

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