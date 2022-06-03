В «Севкабель Порту» открывается тотальная мультимедийная инсталляция A.R.R.C 2.0 в четырех частях

Инсталляция A.R.R.C 2.0 разделена на четыре зоны.

AIM. В первом акте маршрута о самопознании посетитель попадает в метафорический зал ожидания внутри своей личности. Здесь ему предстоит попытаться структурировать свои мысли и выбрать, каким будет его внутреннее преобразование. Световые лучи в этой зоне двигаются медленно в разных направлениях, по определенной логике. Световые столбы реагируют на действия посетителей. Чтобы пройти дальше, зрителю нужно выбрать, как реагировать на предлагаемые изменения — отвергнуть их, либо проанализировать и постараться понять их природу.

REACT. Во второй зоне медиаинсталляции посетитель встретится с самим собой. Настроение зоны REACT — противодействие, внутренняя борьба.Состояние борьбы подчеркивает движение и динамика лазеров: они всегда направлены от дальнего конца помещения к входу — на зрителя. Одновременно «звездочки» из красных лазерных излучателей включаются в разных сочетаниях и формируют пространственные эффекты.

REFLECT. Процесс рефлексии продолжается, в третьем акте метафорического пути посетитель совершает поиск причин и следствий. Здесь зритель попытается формировать предсказания, начнет ощущать и понимать свои внутренние метаморфозы. Лазерные плоскости медленно скользят вдоль стен, сканируя помещение, и встречают зеркала, закрепленные под разными углами. Попадая на зеркало, часть лазерной плоскости отражается и двоится; часть, не попавшая на зеркало, продолжает свое движение.

CHAOS. В заключительной зоне инсталляции A.R.R.C 2.0 посетитель сталкивается с неразрешимым противоречием, заходит в тупик и теряет чувство реальности. Вспышки матрицы из небольших квадратных экранов искажают восприятие пространства: мигающие всполохи дезориентируют зрителя. Одновременно с чувством потерянности возникает понимание, что здесь ничего не определено, а значит — все возможно. Чтобы преодолеть пространство хаоса, нужно двигаться аккуратно и сохранять холодный рассудок — тогда, возможно, получится разглядеть скрытый, более сложный порядок.

Тотальная медиаинсталляция A.R.R.C 2.0 от студии dreamlaser будет представлена в пространстве «Кабельный цех» с 16 июня по 20 августа 2022 года.