В 3120 Gallery открывается групповая выставка «Соседи» о Петроградке и окрестностях

3120 Gallery

О выставочном проекте «Соседи»:

Объединенные по принципу локальности (кто-то творит на Чкаловской, выгуливает собаку — на Горьковской), авторы представят серии работ, вступающие в диалог со средой Петроградской стороны, повседневной жизнью и, конечно же, друг с другом. Словно соседи по коммунальной квартире, каждый, несмотря на общие места, по-своему интерпретирует текущую жизнь и вносит близкие ему смыслы — на свойственном каждому художественным языке.

«Вот бредешь по Ленина, заглянешь в любимую кофейню, дальше повернешь на Воскова, а вокруг — знакомые лица, соседи. Всюду цветет сирень, и нежноцветные дома вторят ей палитрой. Петроградская сторона как маленький чудесный мир».