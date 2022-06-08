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Искусство

В 3120 Gallery открывается групповая выставка «Соседи» о Петроградке и окрестностях

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В 3120 Gallery готовится к открытию новый выставочный проект, объединенный по принципу локальности. Рассказываем о групповой выставке «Соседи» с участием художников Самуилла Маршака, Турбена и Максима Саввы.

Изображение предоставлено «Собака.ru» галереей 3120 Gallery

Турбен "Обнимания" (холст, акрил 35х45)

В экспозицию войдут живопись и объекты художников Самуилла Маршака, Турбена и Максима Саввы, которые так или иначе объединены друг с другом по принципу локальности, проводя свои дни в пределах Петроградской стороны. Все работы станут своеобразными артефактами локальной художественной жизни, собранными вместе в пространстве галереи.

Изображение предоставлено «Собака.ru» галереей 3120 Gallery

Максим Савва, "Белое каноэ" (2022, акрил на холсте, 120х170)

Изображение предоставлено «Собака.ru» галереей 3120 Gallery

Самуилл Маршак, "Натюрморт" (2021, оргалит, масло, 30х36)

3120 Gallery

О выставочном проекте «Соседи»:

Объединенные по принципу локальности (кто-то творит на Чкаловской, выгуливает собаку — на Горьковской), авторы представят серии работ, вступающие в диалог со средой Петроградской стороны, повседневной жизнью и, конечно же, друг с другом. Словно соседи по коммунальной квартире, каждый, несмотря на общие места, по-своему интерпретирует текущую жизнь и вносит близкие ему смыслы — на свойственном каждому художественным языке.

«Вот бредешь по Ленина, заглянешь в любимую кофейню, дальше повернешь на Воскова, а вокруг — знакомые лица, соседи. Всюду цветет сирень, и нежноцветные дома вторят ей палитрой. Петроградская сторона как маленький чудесный мир».

Выставка «Соседи» будет открыта в галерее 3120 Gallery в переулке Воскова, 31/20 с 16 июня по 10 июля 2022 года. Время работы с 14:00 до 20:00, вход свободный.

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