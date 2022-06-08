В 3120 Gallery открывается групповая выставка «Соседи» о Петроградке и окрестностях

В 3120 Gallery готовится к открытию новый выставочный проект, объединенный по принципу локальности. Рассказываем о групповой выставке «Соседи» с участием художников Самуилла Маршака, Турбена и Максима Саввы.
Турбен "Обнимания" (холст, акрил 35х45)
В экспозицию войдут живопись и объекты художников Самуилла Маршака, Турбена и Максима Саввы, которые так или иначе объединены друг с другом по принципу локальности, проводя свои дни в пределах Петроградской стороны. Все работы станут своеобразными артефактами локальной художественной жизни, собранными вместе в пространстве галереи.
О выставочном проекте «Соседи»:
Объединенные по принципу локальности (кто-то творит на Чкаловской, выгуливает собаку — на Горьковской), авторы представят серии работ, вступающие в диалог со средой Петроградской стороны, повседневной жизнью и, конечно же, друг с другом. Словно соседи по коммунальной квартире, каждый, несмотря на общие места, по-своему интерпретирует текущую жизнь и вносит близкие ему смыслы — на свойственном каждому художественным языке.
«Вот бредешь по Ленина, заглянешь в любимую кофейню, дальше повернешь на Воскова, а вокруг — знакомые лица, соседи. Всюду цветет сирень, и нежноцветные дома вторят ей палитрой. Петроградская сторона как маленький чудесный мир».
Выставка «Соседи» будет открыта в галерее 3120 Gallery в переулке Воскова, 31/20 с 16 июня по 10 июля 2022 года. Время работы с 14:00 до 20:00, вход свободный.
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