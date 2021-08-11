Ельцин, подопечные «Ночлежки» и леса под Петербургом: 10 выставок августа

Лиза Бобкова «Жест немного застревает»

Художница Лиза Бобкова окончила академию имени Штиглица. И в Учебном музее при своей альма-матера она покажет две скульптурные инсталляции и графическую серию. Рисунки и работа с металлическими конструкциями, в общем-то, и есть две доминанты творчества Лизы. Проект подготовлен при поддержке MYTH Gallery.

С 11 августа по 5 сентября, Учебный музей прикладного искусства академии им. Штиглица