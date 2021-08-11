Ельцин, подопечные «Ночлежки» и леса под Петербургом: 10 выставок августа

В последний месяц лета выставки открываются редко — блокбастеры уже стартовали чуть раньше, а другие важные релизы отложены до осени. Тем не менее «Собака.ru» рассказывает о десяти проекта августа — и рекомендует не забывать про уже работающие экспозиции.
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Фото из проекта «House of Bugs», Блоха Чума, фото Александр Верёвкин, 2021
«Vanishing Points»
В MYTH Gallery стартовала выставка финалистов конкурса INTERVAL Александра Веревкина и Алины Кугуш. Вынесенная в заглавие «Vanishing Points» — это несуществующая в реальности точка, в которой в перспективе «сходятся» параллельные прямые. Так и художники не были знакомы между собой до совместной экспозиции, работают в разной эстетике (у Веревкина — фото, у Кугуш — видео и графика), но все же куратор Анастасия Котылева попыталась нащупать что-то их объединяющее. Сотни часов разговоров и зафиксированы в их совместном проекте.
До 13 сентября, MYTH Gallery
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Мэттью Брандт. AgXSP4A. 2020. Серебро, желатиносеребряная печать, алюминий
«В гармонии с красным: туркмены»
В Этнографическом музее открылась выставка о важности всех оттенков алого и красного в туркменской традиции. Показывают ковры, дверные занавесы, торбы, сумки, полосы для крепления юрты и костюмы, покрашенные с помощью корня марены. Выглядит многое, на удивление, вполне актуально. Подробнее о выставке здесь.
До 23 января
Мэттью Брандт «Таинственный лес»
В Эрарте проходит с августа и до зимы выставка американского фотографа и художника Мэттью Брандта, чьи работы есть в том числе в коллекции Метрополитен-музея и Национальной художественной галереи в Вашингтоне. В своем творчестве он соединяет снимки, скульптуру, ксилографию и металлоконструкции. Например, добавляет при проявке в фото серебро, озерную воду и частицы пыли. Специально для экспозиции в Петербурге Брандт создал серию, для которой снимал растения под Петербургом.
До 5 декабря, Эрарта
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Власов Б.В. Операторы телевидения. 1978
«Рисуя жизнь: Борис Власов, Александр Сколозубов»
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) подготовил экспозицию-дилогию графиков Бориса Власова и Александра Сколозубова. Ровесники (оба родились в одном и том же 1936 году, хотя Борис прожил лишь до 1981-го, тогда как Александр застал и начало нулевых) и друзья они считаются наследниками «Ленинградской школы графики» 1920-1930-х. Их рисунки исследуют вполне бытовые сценки — на пляже, в электричке и прочих жизненных и обыденных ситуациях.
До 5 сентября, МИСП
Скульптуры подопечных «Ночлежки»
В саду Фонтанного дома до конца лета Музей Анны Ахматовой показывает уличную экспозицию из портретных скульптур. Это изображения подопечных благотворительной организации «Ночлежка», которая помогает бездомным. Их создала художница Вероника Бернард и ее друзья. У каждой работы есть экспликация, рассказывающая историю ее героя: как он попал в сложную жизненную ситуацию.
До 31 августа, сад Фонтанного дома
Лиза Бобкова «Жест немного застревает»
Художница Лиза Бобкова окончила академию имени Штиглица. И в Учебном музее при своей альма-матера она покажет две скульптурные инсталляции и графическую серию. Рисунки и работа с металлическими конструкциями, в общем-то, и есть две доминанты творчества Лизы. Проект подготовлен при поддержке MYTH Gallery.
С 11 августа по 5 сентября, Учебный музей прикладного искусства академии им. Штиглица
Гарсиа де Марина «Ахрония»
Помимо работ Брандта, с четверга в Эрарте можно увидеть снимки испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марины. Его работы — монохромные и лаконичные изображения, не имеющий названий, так как любое определение, на его взгляд, уже сковывает фантазию зрителя. Поэтому для его расчесок с шипами и яиц с кухонными лопатками, похожими на ноги цыпленка, могут быть самые разные интерпретации.
С 12 августа по 31 октября, Эрарта
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Сергей Осьмачкин, Дикие танцы 2
Сергей Осьмачкин «Проявление обыденности»
Самарский фотограф Сергей Осьмачкин снимает город, в котором вырос, и его жителей с 1970-х. Его работы — ода дворам и улицам тогдашнего Куйбышева, диким танцам в нулевые уже в переименованном локусе и неуловимое обаяние прозаичности бытования, через которую просвечивается и что-то абсолютное.
С 19 августа, «Росфото»
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Андрей Пашкевич «Конкуренты» (1991 г.)
«Сохранить нельзя разрушить. Знаки препинания расставляет общество»
Для Музея политической истории содержание, конечно, важнее формы. Поэтому перестроечные картины, графика и плакаты тут просто еще один способ рассказать об истории нашей страны в эпоху больших перемен. Но смотреть на работы, например, Андрея Пашкевича, на которых Ельцин и Горбачев раскрашивают матрешки с изображением друг друга или Карл Маркс сидит у «Макдональдса» на Пушкинской площади, все же довольно увлекательно.
С 20 августа по 20 октября, Музей политической истории России
Зины «Новых городских художников»
Проект Евгении Штиль и Стаса Багса «Новые городские художники» курирует авторов с ментальными особенностями (подробнее об этом здесь). В небольшой галерее на улице Воскова покажут зины и графику почти 30 подопечных проекта — иногда наивно исполненные ар-брют рисунки обо всем, что их волнует, даже если это просто изображение винтажного кассетного плеера.
С 25 по 29 августа, «3120 Gallery»
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