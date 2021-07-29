В этнографическом музее открылась выставка «В гармонии с красным: туркмены»

«В гармонии с красным: туркмены» демонстрирует и всю палитру оттенков красного цвета в культуре туркменов: от нежных бледно-розовых до пурпурно-фиолетовых, и рассказывает историю создания тканей. Например, среди покупных особо ценилось красное сукно, а пурпурно-фиолетовые материалы создавались в домашних условиях с помощью окрашивания корнем марены.