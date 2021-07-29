В этнографическом музее открылась выставка «В гармонии с красным: туркмены»

Новая выставка посвящена красному цвету и его значению в культуре, костюмах и убранстве юрт тюркского народа. В экспозиции представлены знаменитые туркменские ковры, дверные занавесы, торбы и сумки, полосы для крепления юрты. Особое место отведено костюмам и отдельным предметам одежды, среди которых редкие образцы XIX века.
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Фото: Shutterstock
«В гармонии с красным: туркмены» демонстрирует и всю палитру оттенков красного цвета в культуре туркменов: от нежных бледно-розовых до пурпурно-фиолетовых, и рассказывает историю создания тканей. Например, среди покупных особо ценилось красное сукно, а пурпурно-фиолетовые материалы создавались в домашних условиях с помощью окрашивания корнем марены.
Выставка «В гармонии с красным: туркмены» продлится до 23 января 2022 года.
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