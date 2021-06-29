Лес и немножко душно: Какой получилась выставка Ивана Шишкина в Русском музее?

Мы знаем Шишкина, прежде всего, как живописца. Спасибо кондитерской фабрике «Товарищества «Эйнемъ», которая еще в конце 19 века поместила его «Утро в сосновом лесу» на обертку конфет «Мишка косолапый». Хорошая вышла коллаборация. С тех пор с художником связан имидж певца красоты безмятежного леса именно средствами живописи. Важное примечание: мишек на картине писал вовсе не Шишкин, а его товарищ Константин Савицкий. Имя последнего из этой истории стер коллекционер Павел Третьяков, когда картина попала в его собрание, где и находится сейчас.

Впрочем, дополнительные элементы в виде людей или животных на пейзажах Шишкина и правда выглядят инопланетными. Дамы в платьях с лентами, крестьяне, идущие с лукошками наперевес и домашние собачки — хочется спросить: «Зачем вы здесь!?». Вы же совсем не интересуете художника. Убрать вас — и ничего не изменится. Простите, но это так. Шишкина интересует лес и только лес. Даже в названиях картин он не особо изобретателен: «Болото в лесу», «Ручей в березовом лесу», «Сосновый лес», «Дорожка в лесу», «Сосновый лес на берегу». Этот ряд можно продолжать бесконечно.

В чем еще Шишкин последователен, так это в изображении леса и рощ только летним. Ни снега, ни пожухлой листвы, ни голых веток вы у него не встретите. Его лес — в своем лучшем виде, в расцвете сил, на пике формы: ярко-зеленый, с проблесками голубого неба и лучами желтого солнца. Будь то роща в Крыму, Финляндии или Швейцарии. Никак иначе. Если бы к словарной статье о слове «лес» нужна была иллюстрация, то подошла бы совершенно любая картина Шишкина. Природа в его исполнении ничего нам не рассказывает, не нагнетает драму и не предвещает развитие сюжета. Она просто очень отчетливо заявляет: «Я выгляжу на десять из десяти и знаю, что вы не можете оторвать от меня глаз вот уже несколько минут, I am simply the best» (с англ. «я просто лучшая» — Прим.ред.). И так всю выставку.