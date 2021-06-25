Смерть, котики и рок-н-ролл: как устроена выставка «Энди Уорхол и русское искусство»?

Глава «Тусовка»

Эпоха, к которой принадлежал Уорхол, отличалась высокой турбулентностью. По окончании Второй мировой войны, когда Европа оказалась в глубоком кризисе, в США, напротив, начался экономический бум. В результате него появилось общество потребления в современном виде, а также обслуживающая его реклама. Простым обывателям на билбордах, в газетах и журналах, а затем и с экранов телевизоров обещали исполнение Американской мечты о доступности для каждого богатства и славы. В таком историческом и визуальном контексте и рождался поп-арт. Новой эпохе, бурлящей множеством событий, нужно было новое искусство.

В Нью-Йорке культовым ночным заведением была «Студия 54», куда попасть могли только избранные и после строгого фейс-контроля. Именно там любил проводить время Энди Уорхол в компании знаменитостей. В этой главе выставки — постеры и афиши, полароиды и обложки альбомов популярных исполнителей. Они рассказывают о богемной тусовке, представителей которой Уорхол с удовольствием превращал в объект искусства.