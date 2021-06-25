Смерть, котики и рок-н-ролл: как устроена выставка «Энди Уорхол и русское искусство»?

Главная выставка-блокбастер этого лета — в «Севкабель Порту» 25 июня открылась масштабнейшая (1500 кв. м.!!!) экспозиция Энди Уорхола. В Россию привезли более ста работ певца поп-арта, в том числе хрестоматийные портреты Мэрилин Монро, Мао Цзэдуна и Лиз Тейлор и изображения банок с супом «Кэмпбелл». Проект выстроен как диалог Уорхола с российскими художниками, среди которых группа «Комар и Меламид», Recycle Group, Павел Пепперштейн и Юрий Альберт. Куратор выставки Татьяна Звенигородская подготовила специально для «Собака.ru» гид по ней, рассказав обо всем, на что стоит обратить внимание, разбив информацию на главы.
Глава «Тусовка»
Эпоха, к которой принадлежал Уорхол, отличалась высокой турбулентностью. По окончании Второй мировой войны, когда Европа оказалась в глубоком кризисе, в США, напротив, начался экономический бум. В результате него появилось общество потребления в современном виде, а также обслуживающая его реклама. Простым обывателям на билбордах, в газетах и журналах, а затем и с экранов телевизоров обещали исполнение Американской мечты о доступности для каждого богатства и славы. В таком историческом и визуальном контексте и рождался поп-арт. Новой эпохе, бурлящей множеством событий, нужно было новое искусство.
В Нью-Йорке культовым ночным заведением была «Студия 54», куда попасть могли только избранные и после строгого фейс-контроля. Именно там любил проводить время Энди Уорхол в компании знаменитостей. В этой главе выставки — постеры и афиши, полароиды и обложки альбомов популярных исполнителей. Они рассказывают о богемной тусовке, представителей которой Уорхол с удовольствием превращал в объект искусства.
-
Обложка альбома The Rolling Stones «Sticky fingers» 1971
Да, Энди Уорхол был в приятельских отношениях со многими знаменитостями из самых разных сфер. Среди его друзей-музыкантов оказался и вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер. Уорхол неоднократно создавал его портреты и даже придумал дизайн для одного из лучших альбомов группы «Sticky Fingers», получившего тройную платиновую сертификацию. Обложка была с интерактивным элементом: настоящей молнией. Расстегнув ее, можно было увидеть нижнее белье, скрывающееся под фотографией джинсов. Скандальное оформление полностью соответствовало дерзкому стилю группы и бешеной энергетике их песен. Вскоре, правда, от молнии пришлось отказаться, так как она царапала винил. Поначалу публика думала, что позировал для обложки сам Мик Джаггер. Хотя скорее всего, в провокационном проекте согласился поучаствовать кто-то из завсегдатаев арт-студии «Фабрика» Энди Уорхола.
-
Сэм, 1990 6 иллюстраций из серии «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка» Бумага, печать Издание Фонда Энди Уорхала 40 х 31 см. Частная коллекция
Глава «Как Энди стал Уорхолом»
Книга «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка» была сделана Уорхолом в 1954 году — еще до того момента, как за ним закрепилась слава короля поп-арта. Это самое ранее произведение Уорхола, представленное на выставке. В этот период к нему в Нью-Йорк из родного Питтсбурга приехала его мать Джулия. Именно ей принадлежат надписи на листах. Котов и кошек семья обожала, в их квартире они постоянно жили в большом количестве. И всех их действительно звали Сэм, кроме одной кошки по имени Эстер, которую с собой в мегаполис и привезла Джулия.
Загадка издания в количестве животных: несмотря на название, Уорхол сделал только 16 рисунков. Для раскрашивания контуров, отпечатанных на листе в технике литографии, Уорхол привлекал своих друзей. Метод коллективной работы позже получит развитие в его зрелый период на студии «Фабрика». Кроме того, в книге уже заметен интерес Уорхола к ярким, насыщенным краскам, смещению цветов и выходу их за контуры. Это он также будет использовать и дальше.
-
Олег Кулик
Глава «Я-бренд»
Энди Уорхол создал столь популярную сейчас философию личного бренда художника. На рождение отстраненного и загадочного образа во многом повлияло одиночество, которое он испытывал с юности. В детстве Уорхол страдал неврологическим расстройством и часто оставался дома.
Поп-артист по частям создавал свой образ, который вошел в историю. Сначала он красил волосы в серебряный цвет, потом стал носить парик и постоянно появлялся во всем черном, утверждая узнаваемый имидж-маску. В итоге к его игре с внешностью все настолько привыкли, что художник мог посылать на несколько идущих одновременно вечеринок своих двойников. Не удивительно, что Уорхол был первым среди художников XX века, кто сделал жанр автопортрета одним из важнейших в своем творчестве подобно тому, как это было у старых мастеров. Но если художники прошлого смотрелись в зеркало, чтобы написать маслом на холсте свой образ, то Энди использовал новый медиум — шелкографию, позволяющая печатать большие тиражи.
Русские художники испытали влияние Уорхола и продолжили пользоваться стратегиями самопрезентации поп-артиста. Они также пристально вглядываются в себя и создают персонажа альтер-эго, готового отделиться от личности для самостоятельной жизни в пространстве массовой культуры.
Одна из ярких работ в этой главе — фотография представителя российской арт сцены Олега Кулика. На ней он предстает в необыкновенном сверкающем костюме, так как снимок был сделан при подготовке к легендарному перформансу «Броненосец для вашего шоу», который он исполнил в лондонской галерее современного искусства Tate Modern. Перформанс длился около часа. Все это время художник неподвижно стоял на трапеции в главном пространстве галереи — турбинном зале. Кулик работал с силой воли и выдержкой тела, ведь ему приходилось балансировать на тонкой перекладине, стоя на цыпочках. Все действо сопровождалось медитативной музыкой, погружающей в состояние транса. Драматическим элементом в ситуации, когда художник испытывал себя болью, был его праздничный яркий костюм. Он был сделан из множества зеркал, на которые направляли свет мощные софиты, превращая Кулика в живой диско-шар. Название работы «Броненосец для вашего шоу» раскрывает основную концепцию перформанса. Костюм из зеркал сравнивается с панцирем броненосца, а художник уподобляется цирковому животному, выступающему на потеху публике.
-
«Амурский тигр», 1983 «Вымирающие виды»
Глава «Природа»
Уорхол был большим любителем животных, что подтверждается неоднократным их появлением в его творчестве. Наибольшую известность из работ такого рода получила серия «Вымирающие виды». Художник выбрал 10 животных со всего мира: от африканского слона до амурского тигра. Обычно яркие цвета и техника шелкографии связаны у Энди с портретами знаменитостей, чья слава превратилась в продукт на медийном рынке. Когда поп-артист использует эти приемы для изображения редких видов животных, то таким образом он раскрывает потребительское отношение людей ко многим из них.
-
Владимир Потапов «Лес», 2021 Дерево, масло, голографическая пленка.
Проект «Лес» был сделан Владимиром Потаповым специально для выставки в «Севкабель Порту». Основа концепции заключается в выборе специфического материала — голографической пленки. Художник отмечает, что яркий блики на ней отсылают к сиянию фаворского света. Однако в современном обществе божественный свет люди променяли на искусственное излучение, которое принес с собой прогресс. Работа мастера метафорически отражает, как духовное заменяется поклонением технократическому началу. Подмену одного другим замечал и Энди Уорхол, показывая, что за множеством соблазнительных вещей и идей современности скрывается пустота. Радужные переливы голографической пленки также напоминают об образе сияющей, лживой упаковки, которую иногда разоблачал, а иногда и восхвалял поп-арт. Ее же превозносит современная реклама. Характерно, что Потапов использует именно дешевый, китчевый материал для того, чтобы создать на нем классические пейзажи. Поп-артисты тоже прибегали к приему смешения высокого и низкого, обнажая механизм поглощения элитарного искусства массовой культурой.
Глава «Деньги»
Энди Уорхол никогда не скрывал, что он начинал как коммерческий художник, выполнявший заказы на иллюстрации для крупного глянца, и что его главным желанием было поставить искусство на одну ступень с бизнесом. Он сам про это говорил следующее: «После того как я занимался тем, что называется искусством, я подался в бизнес-искусство. Я хочу быть Бизнесменом Искусства, или Бизнес-Художником. Успех в бизнесе — самый притягательный вид искусства. В эпоху хиппи все принижали идею бизнеса, говоря "Деньги — это плохо" или "Работать — плохо", но зарабатывание денег — это искусство и работа — это искусство, а хороший бизнес — лучшее искусство». Художник, родившийся в бедной семье в промышленном Питтсбурге, не только утверждал идею денежного успеха, но еще использовал в творчестве образ доллара либо как купюры, либо как знака валюты. Первое изображение денег у него появилось в начале 1960-х, а в 1981 году Уорхол сделал еще одну «долларовую» серию.
Тема денег волновала и представителей русской культуры. Идея показать лучших из лучших деятелей национальной истории на банкнотах посетила Леонида Парфенова, а реализовала ее Елена Китаева в проекте «Новые деньги» в 1996 году. В список культовых личностей вошли спортсмены, художники, писатели, композиторы, ученые и космонавты. Среди имен нет ни одного политика или военного, что давало «Новым деньгам» устойчивость к смене власти.
-
Виктор Пономаренко «Nihil habeo, nihil timeo», 2020 холст, масло
Глава «Шопинг»
В истории искусства натюрморты рассказывали о привычках, традициях и культурных особенностях, характерных для той или иной эпохи. Теперь национальная идентичность и культурная индивидуальность стираются масс-маркетом, и этот процесс отражается в композициях Виктора Пономаренко. Они все составлены из товаров из «Макдоналдса». Еще Энди Уорхол иронично отмечал распространение влияния этой сети в глобальном масштабе: «Самое прекрасное в Токио — "Макдоналдс". Самое прекрасное в Стокгольме — "Макдональд"с. Самое прекрасное во Флоренции — "Макдональдс". В Москве и в Пекине пока нет ничего прекрасного».
-
Санта Клаус, 1980 Серии «Мифы» Холст, шелкография, авторская роспись
Глава «Слава»
Культ славы был постоянным источником вдохновения для Уорхола. Работа «Десять знаменитых евреев XX века» отражает моду создавать рейтинги и иерархические списки топ-лучших. Проект «13 самых разыскиваемых преступников» предлагает посмотреть на тему под нетривиальным ракурсом: злодеи приобретают известность, нарушая закон, и тоже появляются в средствах массовой информации, как и голливудские звезды. Появление Санта Клауса из серии «Мифы» в этом разделе подчеркивает иллюзорный характер славы. Альберт Эйнштейн и Санта для массового сознания потребительской культуры в равной степени становятся брендами, персонажами рекламы и анекдотов.
-
Владислав Мамышев-Монро. Серия «Счастливая Любовь» (Любовь Орлова), 2000. Фотография
Когда Владислав Мамышев-Монро делал проект, посвященный знаменитой советской актрисе Любови Орловой, он старался наиболее полно передать атмосферу той эпохи. Перевоплощаясь в любимицу СССР, он представлял, как та бы выглядела и чем занималась, если бы не умерла в 1974 году. Художник намеренно режиссировал кадр так, чтобы он выглядел случайным. Этот прием словно бы наделяет зрителя возможностью заглянуть в закулисье жизни актрисы. Чтобы передать точно дух времени и характер выбранного персонажа, Мамышев отправился на дачу кинодивы во Внукове, где подробно изучил стопки фотографий Орловой за многие годы. Мамышев-Монро объясняет свой пристальный интерес к актрисе ее противоречивой природой: «...Она знала про расстрелы людей, про многомиллионные посадки в 1937 году, одна из немногих, кто был в курсе. И при этом пела с наглой мордой: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"». Такой цинизм. При этом ты все равно ее любишь, ты влюбляешься в образ, фантазируешь. Она как маска комедии дель арте, такая Коломбина, нечто вечное, пусть и гипертрофированное, но при этом она сама стала заложницей этой маски».
-
Везувий, 1985
Глава «Memento mori»
Все товары рано или поздно потеряют свой магнетизм и окажутся на свалке. Такая же участь в метафорическом плане ждет и кумиров общества. Уорхол отмечал: «Все, что я делаю, так или иначе связано со смертью». Серию с Мэрилин художник начал сразу после ее кончины. Лиз Тейлор появилась среди его персонажей, когда заболела, и все пророчили ей скорое угасание. Животные, которых поп-артист выбрал для серии «Исчезающие виды», тоже уже затронуты гибелью. Смертелен и пейзаж: шелкография с Везувием напоминает, что его извержение похоронило целый город.
-
Георгий Пузенков «Double Elvis. After Warhol», 1996 Холст, акрил
Георгий Пузенков в своей работе обратился к любимому поп-артом и Энди Уорхолом методу апроприации. Он предполагает присвоение художником уже существующего в культурном контексте образа. Пузенков берет за основу для авторского высказывания знаменитую шелкографию Уорхола «Элвис», но добавляет и собственное содержание. «Элвиса» он помещает в компьютерное окно-рамку. оставляя на нем след мыши. Так мастер намекает на свое право редактировать все, что в эту рамку попадает. Этот способ интерпретации в художественной практике Пузенкова впервые появился в 1995 году. Такое оригинальное решение выходит за границы банальной цитаты, открывая путь к рождению новых идей в пространстве на стыке реальности и виртуальности. Образ как будто в любой момент может распасться на пиксели и преобразиться в нечто неожиданное.
Глава «Пролог»
Завершающим аккордом выставки прозвучит одно из ранних и самых лирических произведений Уорхола — «Золотая книга». Под ее обложкой оказались изображения туфель, связанные с работой художника коммерческим иллюстратором, а также впервые появилась тема смерти, с которой он будет работать и дальше. На одной из страниц он изображает актера Джеймса Дина, который трагически погиб в автокатастрофе. Однако присутствие трагического оттенка не бросается в глаза. Тонкие изысканные линии говорят о легкости бытия, а цветы — о цикле жизни и обновлении.
Идею возрождения поддерживают «Хрупкие вещи» Маяны Насыбулловой. Для проекта художница собирала забытые в общественных пространствах комнатные растения, а затем пересаживала в новые горшки, давая им новый дом и жизнь. Исследование Насыбулловой феномена личной и коллективной памяти, характерен и для выставки, раскрывающей глубокий характер и диалог разных поколений русских художников с Энди Уорхолом.
Текст: Татьяна Звенигородская
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в «Севкабель Порту» с 25 июня по 19 сентября
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.