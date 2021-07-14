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От Recycle Group до «Прекрасной садовницы» Рафаэля: 13 главных выставок июля в Петербурге

Персональная выставка арт-группы Recycle в «Манеже», сравнение итальянского и отечественного футуризма в Русском музее, а также «Прекрасная садовница» Рафаэля из Лувра на гастролях в Эрмитаже — «Собака.ru» рассказывает о главных экспозициях, которые стартуют в июле.

  • Bob Dylan, Aust Ferry, Bristol, England, 1966

Барри Файнштейн «Bob Dylan & others»

Когда: до 5 сентября

Где: KGallery

Работы культового американского фотографа Барри Файнштейна, чьи снимки стали обложками для более чем 500 альбомов, в России показывают впервые. Это, например, серия портретов Боба Дилана — Файнштейн был эксклюзивным хроникером его турне в 1960-х и 1970-х. Также здесь есть фото Дженис Джоплин, Эрика Клэптона, Джорджа Харрисона, Микка Джаггера и многих других.

«НЭП: хлеба и зрелищ!»

Когда: до 8 ноября

Где: Музей театрального искусства

К 100-летию НЭПа (новой экономической политики) в музее театрального и музыкального искусства подготовил выставочный проект о петроградского-ленинградских театрах 1920-30-х. Тогда правил бал легкий жанр, частные институции и антрепризы. Уставшие от ужасов гражданской войны люди жаждали развлечений и простых радостей жизни. Показывают сценические костюмы, эскизы сценографий, фотографии, афиши и рекламные плакаты. К выставке также приурочен иммерсивный спектакль Никиты Славича по «12 стульям» Ильфа и Петрова, кураторские экскурсии вечером в среду и даже уроки танцев того периода — от чарльстона до шимми.

  • Илья Федотов-Федоров «Мотылек и летучая мышь летят на свет»

Илья Федотов-Федоров «Мотылек и летучая мышь летят на свет»

Когда: до 14 августа

Где: Anna Nova Gallery

У проекта художника Ильи Федотова-Федорова несколько отправных смысловых точек: бабочка как синоним трансформации (в том числе трансгендерного перехода) и летучая мышь — животное, которое легко становится изгоем среди своих же сородичей, если поставить эксперимент с ней определенным образом. Исследование восприятия «Других» и есть центральная тема экспозиции. На первом этаже это тотальная инсталляция с перфомансами от vogue-танцоров, на втором — видеоарт как раз под названием «Мотылек и летучая мышь летят на свет». Подробнее о выставке мы писали здесь.

  • Бертель Торвальдсен (1770‒1844). Амур на дельфине .мрамор, Государственный Эрмитаж

«Античный миф в творчестве Бертеля Торвальдсена»

Когда: с 14 июля по 3 октября

Где: Эрмитаж

В прошлом году именной музей Бертеля Торвальдсена в Копенгагене отмечал 250-летие датского классика. В Эрмитаже показывают восемь его скульптур, а также 20 рисунков — как он создавал своих снежно-белых пухлощеких амуров.

  • Наталия Гончарова. Велосипедист. 1913. Х., м. ГРМ

«Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм»

Когда: с 15 июля по 4 октября

Где: Михайловский замок

В Михайловском замке стартует выставка о футуризме в его итальянской и российской версиях. Из миланской коллекции Маттиоли привезут Балла, Боччони, Карра, Руссоло, Северини и других (всего 26 работ). Русский музей ответит Бурлюком, Пуни, Гончаровой, Поповой и Малевичем из собственных фондов и частных собраний. Патриотично сравнивать в пользу национального авангарда или болеть, как на Евро-2020, за итальянцев можно будет до начала октября.

  • Храм. Геолокация _ Нулевой остров. Рассвет _ Вид экспозиции © Recycle Group

Персональная выставка Recycle Group

Когда: с 16 июля по 15 сентября

Где: ЦВЗ «Манеж»

Персональная выставка арт-группы Recycle (художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов — лауреаты Премии Кандинского и участники Российского павильона 57-й Венецианской биеннале) исследует в разных вариациях изменившуюся естественность: отношения человека и машины. Делают они это через интерактивные скульптуры и динамические инсталляции. А зритель становится частью этого большого перфоманса о вирутальности. В параллельной программе обещают еще и лекции ученых и художников.

«maK?aBre_LoOp», «Вода под мостом»

Когда: с 17 июля по 1 августа

Где: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

В МИСП одновременно стартуют сразу две выставки молодых петербургских художников – финалистов проекта поддержки и развития современного искусства «INTERVAL». Их выбрало жюри от Ирины Актугановой и Павла Пригары до Ивана Чечота. В «maK?aBre_LoOp» куратор Ирина Аксенова объединила работы Анны Слобожаниной, Димы Жарова, Саши Зубрицкой, Анны Мартыненко и Василиссы Саврасовой в единый завораживающий «танец смерти». В «Воде под мостом» участников гораздо больше (от группы BIOROBOTY019 до Алены Беговой). Кураторы Анна Заведий и Артур Константинов буквально перевели идиому water under the bridge, хотя прекрасно знают, что она о прошлом, которое должно оставаться в прошлом. Про ценность в моменте и отобранные ими инсталляции, скульптуры, фото и объекты.

  • Прекрасная садовница. ок. 1507, Лувр, Париж

Рафаэль Санти «Прекрасная садовница»: Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем

Когда: с 21 июля по 19 сентября

Где: Эрмитаж

На два месяца из парижского Лувра в Эрмитаж привезут настоящий шедевр, опознаваемый даже неофитами арта: «Прекрасную садовницу» Рафаэля (она же «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем»). Она должна были приехать еще на выставку «Линия Рафаэля. 1520–2020», посвященную пятисотлетию со дня смерти художника, но из-за таможенных сложностей процесс немного задержался. Это первый показ картины широкой публике после ее реставрации.

  • Андрей Новиков. Контакт

«12»

Когда: с 21 июля по 12 сентября

Где: галерея One’s Mind

Коллективная выставка молодых художников из Уфы, Пензы, Красноярска, Ессентуков, Петербурга и Москвы характеризуется в духе стандартных пресс-релизных фраз как «изображение человека как главного действующего лица в социокультурном пространстве современного общества». И правда — со временем антропоцентризма Нового времени изменилось многое, но не концепции примата человеческого. Поэтому самый частый жанр тут портрет. Его всевозможные вариации (хотя и не исключительно) авторы от Артема Новоселова и Алены Гришко до Андрея Новикова и Павла Рогатова и продемонстрируют.

  • Кустодиев Б.М. Портрет И.Э.Грабаря. 1916, ГРМ

«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения»

Когда: с 22 июля по 20 сентября

Где: Корпус Бенуа

Игорь Грабарь известен не только как живописец-импрессионист, автор «канонического» портрета Сергея Прокофьева, но и вдумчивый искусствовед — он автор первой многотомной истории русского искусства, а также монографий о Валентине Серове и Исааке Левитане. В Русском музее к его персональной экспозиции подошли основательно — это 120 картин из 13 музеев и частных собраний.

  • Soft infiltration.Обуховская Ксения. (с) пресс-служба NOVA ART

«Новая кожа: миф технологического тела»

Когда: с 22 июля по 22 августа

Где: «Севкабель Порт»

Куратор конкурса Nova Art 8, организованного галереей Anna Nova, Снежана Кръстева (музей «Гараж») предложила художникам пофантазировать на тему новой экологической идентичности. Работы финалистов и покажут в «Севкабель Порту». Это, например, рассуждение Алисы Омельянцевой Spectrum Ghost Speculum о проникающих в тело человека медицинских инструментах, интерактивная инсталляции Кати Муравьевой и Петра Бардина «Диалоги» или видеоарт Ульяны Подкорытовой о мифическом чудище «Автограф Блэки».

  • Штерн А.Г. Петербургский дом на трёх углах. Угол Щербаков, Некрасова и Маяковского. 1981. ГРМ

«Пейзаж в скульптуре. Скульптура в пейзаже»

Когда: с 29 июля по 30 сентября

Где: Мраморный дворец

В Русском музее исследуют пластичность форм и жанров: как пейзажи вполне могут оказаться темой не только картин, но и скульптур. А скульптуры, в свою очередь, что и вовсе очевидно часто изображаются и в живописи. На выставке обещают более 130 такого рода работ.

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