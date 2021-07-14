От Recycle Group до «Прекрасной садовницы» Рафаэля: 13 главных выставок июля в Петербурге

«maK?aBre_LoOp», «Вода под мостом»

Когда: с 17 июля по 1 августа

Где: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

В МИСП одновременно стартуют сразу две выставки молодых петербургских художников – финалистов проекта поддержки и развития современного искусства «INTERVAL». Их выбрало жюри от Ирины Актугановой и Павла Пригары до Ивана Чечота. В «maK?aBre_LoOp» куратор Ирина Аксенова объединила работы Анны Слобожаниной, Димы Жарова, Саши Зубрицкой, Анны Мартыненко и Василиссы Саврасовой в единый завораживающий «танец смерти». В «Воде под мостом» участников гораздо больше (от группы BIOROBOTY019 до Алены Беговой). Кураторы Анна Заведий и Артур Константинов буквально перевели идиому water under the bridge, хотя прекрасно знают, что она о прошлом, которое должно оставаться в прошлом. Про ценность в моменте и отобранные ими инсталляции, скульптуры, фото и объекты.