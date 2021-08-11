Среди художников, принявших участие в издательском проекте, есть восходящие звезды современного искусства — художница ZOIKA, чей леттеринг захватил в этом сезоне Петербург в ходе коллаборации с сетью «Цех 85», а также Виталий Чистяков, у которого состоялась масштабная персональная выставка в начале лета в галерее Navicula artis на Пушкинской-10.

Презентация серии зинов пройдет 25 августа в 3120 Gallery на улице Воскова, 31/20, начало в 19:00. В рамках релиза галерея также представит графику 30 авторов, задействованную при создании зинов. Выставка продлится до 29 августа.

«Новые городские художники» существуют с 2018 года. За три года проект успел войти в шорт-лист премии в области современного искусства имени Курехина и показать уникальных авторов на главных площадках Петербурга и Москвы — ЦСИ им. Курехина, РОСИЗО, Винзавод, Москино, Namegallery, Музей Стритарта, Государственный Русский музей, галерея Здесь на Таганке и других.