«Школа Павлова» в Колтушах — лучший обновленный музей года, куда сложно (но необходимо!) попасть

У «Школы Павлова» есть одна проблема, но существенная — на экспозицию очень сложно попасть. Уставшие от двойной нагрузки во время запуска «Новой антропологии» сотрудники отказались работать на выходных и во внеурочные часы — понять их можно. Посетителям нужно координироваться со специфическим расписанием: три дня в неделю на буднях до 16:00, запись строго по телефону, посещение — в группах. Исключением станет суббота 31 июля, хотя, возможно, в будущем музей чаще начнет открываться в выходные.

В любое время можно посмотреть только на объект Дмитрия Каварги «Павловское вещество» (сделанный в соавторстве с женой Еленой), который стоит перед входом в музей. Художники описывают скульптуру как биоморфную химеру, «сросшуюся из научных экспериментов, опытов и открытий академика, а так же его подопытных существ в единый визуальный образ». Она прорастает словно «мицелий футуристической грибницы», в которую вплетены обезьяна с калашниковым в груди, собаки в клетках, осколки аппаратуры — поток сознания и ночной кошмар. Скульптуры Каварги часто вызывают у зрителей гнев, как это было в Татарстане, где после угроз и призывов к физической расправе был заморожен паблик-арт проект «Казанское вещество». Ученые Института и сотрудники музея Павлова поняли и полюбили новый объект. Возможно, через пару лет получится принять и изменения, которые пришли с обновленным музеем: качество проекта и его PR-потенциал куда мощнее, чем несколько экскурсионных групп в неделю.