Авторы самой инстаграмной выставки лета Recycle Group в «Манеже» — о нейросетях, коллаборациях с брендами и новой природе

Слово «Recycle» поменяло свое значение: от обычной маркировки вещей до образа жизни людей или даже государств. У Recycle Group были подобные смысловые перезагрузки?

Так называлась наша первая с Георгием выставка в 2008 году, и мы решили сохранить нейминг. Потому что выговаривать две фамилии — Блохин и Кузнецов — сложно. Концепт Recycle у нас в поле искусства: может ли оно быть переработанным, что с ним будет потом, способно ли оно вообще трансформироваться и останется ли собой, если его разрушить. Эти вопросы мы задаем себе на протяжении долгого времени.

Вы работаете вдвоем, а нет ли у каждого из вас собственных сайд-проектов?

Нет, у нас и так все очень плотно, и загрузка на несколько лет вперед. Сложно представить, чтобы параллельно мы еще что-то успевали. Вообще же мы постоянно меняем друг друга. Плюс время вносит свои корректировки, у нас появляются новые идеалы, мы экспериментируем с разными материалами и формами и не хотим застревать на уже использованных ранее ходах. То есть это совместное развитие.

Вы одними из первых в России вышли в диджитал. Что вас привлекло в использовании цифры?

Нам просто это было сразу интересно. Еще во время учебы мы занимались цифровыми экспериментами. Когда в телефоне были MMSки, а App Store не существовал, мы уже загружали разные картинки, которые люди могли скачивать по специальному коду. То есть мы и тогда понимали, что будущее наступило, а дальше — больше. Это новая «кисточка», которую сразу захотелось освоить.