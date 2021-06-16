Музей-заповедник «Петергоф» временно закрывает четыре своих музея из-за распространения коронавируса. Они будут недоступны для посетителей до конца июня.
Временно закрыты следующие музеи:
- Дворец «Коттедж» — по 25 июня
- Фермерский дворец — по 25 июня
- Историко-культурный проект «Государевы потехи» — по 27 июня
- Музей-спектакль «Дом игральных карт» — по 27 июня
Как отмечают в пресс-службе Петергофа, музеи закрыты «в рамках исполнения Стандарта деятельности ГМЗ «Петергоф» в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции». Стоимость билетов, приобреенных заранее онлайн, будет возвращена. Заявления на возврат билетов принимаются по адресу bilet@peterhofmuseum.ru.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 236 тысяч, в Москве — 1 миллион 248 тысяч, в Петербурге — 452 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 176 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.