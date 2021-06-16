Петергоф временно закрывает четыре своих музея из-за распространения коронавируса

Временно закрыты следующие музеи:

Дворец «Коттедж» — по 25 июня

Фермерский дворец — по 25 июня

Историко-культурный проект «Государевы потехи» — по 27 июня

Музей-спектакль «Дом игральных карт» — по 27 июня

Как отмечают в пресс-службе Петергофа, музеи закрыты «в рамках исполнения Стандарта деятельности ГМЗ «Петергоф» в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции». Стоимость билетов, приобреенных заранее онлайн, будет возвращена. Заявления на возврат билетов принимаются по адресу bilet@peterhofmuseum.ru.

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 236 тысяч, в Москве — 1 миллион 248 тысяч, в Петербурге — 452 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 176 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.