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Урбанистика

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«Цифровые двойники» городских скульптур, запуск ретротеплохода Новой Голландии и сгоревший особняк на Петровском: урбанистический дайджест Петербурга

Морской вокзал признали памятником архитектуры регионального значения, в Аничковом дворце завершили реставрацию Большой столовой (именно в ней уже много лет проводят «Новогодние елки»!), а в Кронштадте второй раз за год продают казарму XIX века из фильма Алексея Балабанова: рассказываем о самых интересных новостях урбанистики в Петербурге. А еще вспоминаем о главной утрате минувшего месяца: сгоревшем доме Ропса на Петровском острове (спойлер: его обещают восстановить в «максимально сжатые сроки»!).  

Рендер: пресс-служба Группы RBI

Анонс месяца

Новый арт-кластер появится в Синодальной типографии на улице Правды. Инициатор проекта — группа RBI — восстановит сложную лепнину и метлахскую плитку, лестницы с чугунными балясинами и другие элементы декора. После реставрации в самом здании оборудуют 179 юнитов, которые можно будет приспособить под творческие мастерские, офисы-студии или лофты. Внутри также заработают ресторан, коворкинг, фитнес-клуб с зонами для йоги и силовых тренировок. В оформлении дворов используют старинные плиты из чугуна (местный артефакт). Один из них будет приватным, другой оформят в стиле японского сада и сделают общественным.

Фото: пресс-служба КГИОП

Событие месяца

Морской вокзал признали памятником архитектуры регионального значения. Теперь здание 1977–1982 годов в стиле советского модернизма с башнями, галереями, балконами-«парусами» и шпилем с корабликом (отсылка к зданию Главного Адмиралтейства) охраняется государством. По словам зампреда Совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика, в будущем Морской вокзал могут оборудовать под гостиницу. В Смольном это заявление не комментировали, но в прошлом году во время общественных слушаний по проекту правил землепользования и застройки там уже предлагали установить для этого здания виды разрешенного использования «гостиничное обслуживание», «торговли» и «общепита».

Фото: пресс-служба Смольного

Реставрация месяца

В Аничковом дворце восстановили Большую столовую, в котором уже много лет проводят «Новогодние елки». Реставрация интерьеров середины XVIII века продолжалась два года: специалисты расчистили от загрязнений лепные панно с многофигурными барельефами, колонны из искусственного мрамора и карниз, восполнили утраты в художественных композициях на падуге — вогнутом стыке потолка и стен, а также обновили оконные рамы и двери. В ходе работ обнаружили фрагмент исторического дубового паркета, который полностью воссоздали по найденному образцу. Еще одна находка — воздуховод, отделанный керамической плиткой и оснащенный поворотным металлическим механизмом. Теперь он станет экспонатом музея.

Фото: пресс-служба «БС АРТ ДЕВ»

Открытие месяца

В бывшем кинотеатре «Пламя» в Колпино заработал мультиплейс для владельцев малого бизнеса от создателей «Вавилоф Лофта» и других культовых пространств Петербурга. Для будущих резидентов подготовили более 40 помещений. Стоимость аренды малых площадей начинается от 600 рублей за квадратный метр. Здесь уже работают танцевальная студия, арт-мастерские и школа рисования, где проводят занятия для детей и взрослых, мастер-классы по живописи, лепке, флюид-арту, свечеварению и росписи одежды. А во дворе — музыкальный бар «Реплика» с открытой террасой. В планах — открыть на втором этаже роллердром. Само здание известно тем, что в нем располагался Зимний театр, где в январе 1930 года выступал Владимир Маяковский.

Фото: пресс-служба Новой Голландии

Запуск месяца

Собственный теплоход Новой Голландии отправился в круговые круизы по рекам и каналам Петербурга (до шести рейсов в сутки!). За его основу взяли культовую модель «Фонтанка», созданную в 1970-х специально для городской акватории. Обновленный дизайн разработал архитектор Иннокентий Падалко (создатель раклет-кафе Island Poke & Bowls в «Бутылке»). Внутри — интерьер в стиле классических лайнеров и буфет от кафе Aster. Днем в меню гостям предлагаются булочки и кофе, а вечером — бутерброды с игристым. Вид из окна комментируют главный стрит-арт-хранитель города Семен Некрасов, краевед Александр Гачков, комментатор матчей «Зенита» Федор Погорелов и другие гиды. 

Фото: пресс-служба «Дом.РФ»

Торги месяца

Вторую западную казарму Кронштадтской крепости выставили на аукцион во второй раз за год. Начальную цену федерального памятника архитектуры снизили на 24% — до 355,72 млн рублей. Оборонительное сооружение возвели в 1826–1828 годах. В послевоенное время в нем работала 42-я мореходная школа ВМФ. Позже помещения использовали как мастерские и склады. В наши дни на территории снимали фильм «Кочегар» режиссера Алексея Балабанова. Заявки на участие в торгах принимают до 24 августа. Победителя выберут 28 августа. Ему предстоит восстановить здание за семь лет. После реставрации внутри можно открыть гостиницу категории не ниже трех звезд.

Фото: пресс-служба Смольного

Инновация месяца

«Цифровые двойники» городских скульптур создадут петербургские реставраторы. Виртуальные копии выполнят с помощью технологии лазерного сканирования. Первыми оцифруют две скульптуры львов, изготовленных в 1807 году из пудостского камня и установленных в Некрополе мастеров искусств. Следующей станет скульптурная композиция «Диоскуры, укрощающие коней» у входа в выставочный зал «Манеж». Всего в этом году отсканируют восемь городских памятников, находящихся на учете в Государственном музее городской скульптуры. Это позволит более детально реставрировать объекты культурного наследия. Виртуальные копии скульптур также используют при создании световых проекций, просветительских, музейных и медиа-проектов, а также миниатюрных изображений.

Фото: пресс-служба Смольного

Утрата месяца

В Петербурге полностью сгорел особняк нефтепромышленника Эрнеста Ропса — объект культурного наследия регионального значения, построенный в начале XX века на Петровском острове. По данным полиции, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Предполагаемого виновника задержали, он дал признательные показания. КГИОП сообщил о подготовке заявления о возбуждении уголовного дела, а в Смольном пообещали восстановить здание в «максимально сжатые сроки». С 2023 года дом находился в управлении СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды», но пустовал. В рамках строительства нового яхт-клуба его планировали отреставрировать и приспособить под музей. Стоимость проектирования оценивали в 52 млн рублей.

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