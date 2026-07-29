«Цифровые двойники» городских скульптур, запуск ретротеплохода Новой Голландии и сгоревший особняк на Петровском: урбанистический дайджест Петербурга

Морской вокзал признали памятником архитектуры регионального значения, в Аничковом дворце завершили реставрацию Большой столовой (именно в ней уже много лет проводят «Новогодние елки»!), а в Кронштадте второй раз за год продают казарму XIX века из фильма Алексея Балабанова: рассказываем о самых интересных новостях урбанистики в Петербурге. А еще вспоминаем о главной утрате минувшего месяца: сгоревшем доме Ропса на Петровском острове (спойлер: его обещают восстановить в «максимально сжатые сроки»!).
Анонс месяца
Новый арт-кластер появится в Синодальной типографии на улице Правды. Инициатор проекта — группа RBI — восстановит сложную лепнину и метлахскую плитку, лестницы с чугунными балясинами и другие элементы декора. После реставрации в самом здании оборудуют 179 юнитов, которые можно будет приспособить под творческие мастерские, офисы-студии или лофты. Внутри также заработают ресторан, коворкинг, фитнес-клуб с зонами для йоги и силовых тренировок. В оформлении дворов используют старинные плиты из чугуна (местный артефакт). Один из них будет приватным, другой оформят в стиле японского сада и сделают общественным.
Событие месяца
Морской вокзал признали памятником архитектуры регионального значения. Теперь здание 1977–1982 годов в стиле советского модернизма с башнями, галереями, балконами-«парусами» и шпилем с корабликом (отсылка к зданию Главного Адмиралтейства) охраняется государством. По словам зампреда Совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика, в будущем Морской вокзал могут оборудовать под гостиницу. В Смольном это заявление не комментировали, но в прошлом году во время общественных слушаний по проекту правил землепользования и застройки там уже предлагали установить для этого здания виды разрешенного использования «гостиничное обслуживание», «торговли» и «общепита».
Реставрация месяца
В Аничковом дворце восстановили Большую столовую, в котором уже много лет проводят «Новогодние елки». Реставрация интерьеров середины XVIII века продолжалась два года: специалисты расчистили от загрязнений лепные панно с многофигурными барельефами, колонны из искусственного мрамора и карниз, восполнили утраты в художественных композициях на падуге — вогнутом стыке потолка и стен, а также обновили оконные рамы и двери. В ходе работ обнаружили фрагмент исторического дубового паркета, который полностью воссоздали по найденному образцу. Еще одна находка — воздуховод, отделанный керамической плиткой и оснащенный поворотным металлическим механизмом. Теперь он станет экспонатом музея.
Открытие месяца
В бывшем кинотеатре «Пламя» в Колпино заработал мультиплейс для владельцев малого бизнеса от создателей «Вавилоф Лофта» и других культовых пространств Петербурга. Для будущих резидентов подготовили более 40 помещений. Стоимость аренды малых площадей начинается от 600 рублей за квадратный метр. Здесь уже работают танцевальная студия, арт-мастерские и школа рисования, где проводят занятия для детей и взрослых, мастер-классы по живописи, лепке, флюид-арту, свечеварению и росписи одежды. А во дворе — музыкальный бар «Реплика» с открытой террасой. В планах — открыть на втором этаже роллердром. Само здание известно тем, что в нем располагался Зимний театр, где в январе 1930 года выступал Владимир Маяковский.
Запуск месяца
Собственный теплоход Новой Голландии отправился в круговые круизы по рекам и каналам Петербурга (до шести рейсов в сутки!). За его основу взяли культовую модель «Фонтанка», созданную в 1970-х специально для городской акватории. Обновленный дизайн разработал архитектор Иннокентий Падалко (создатель раклет-кафе Island Poke & Bowls в «Бутылке»). Внутри — интерьер в стиле классических лайнеров и буфет от кафе Aster. Днем в меню гостям предлагаются булочки и кофе, а вечером — бутерброды с игристым. Вид из окна комментируют главный стрит-арт-хранитель города Семен Некрасов, краевед Александр Гачков, комментатор матчей «Зенита» Федор Погорелов и другие гиды.
Торги месяца
Вторую западную казарму Кронштадтской крепости выставили на аукцион во второй раз за год. Начальную цену федерального памятника архитектуры снизили на 24% — до 355,72 млн рублей. Оборонительное сооружение возвели в 1826–1828 годах. В послевоенное время в нем работала 42-я мореходная школа ВМФ. Позже помещения использовали как мастерские и склады. В наши дни на территории снимали фильм «Кочегар» режиссера Алексея Балабанова. Заявки на участие в торгах принимают до 24 августа. Победителя выберут 28 августа. Ему предстоит восстановить здание за семь лет. После реставрации внутри можно открыть гостиницу категории не ниже трех звезд.
Инновация месяца
«Цифровые двойники» городских скульптур создадут петербургские реставраторы. Виртуальные копии выполнят с помощью технологии лазерного сканирования. Первыми оцифруют две скульптуры львов, изготовленных в 1807 году из пудостского камня и установленных в Некрополе мастеров искусств. Следующей станет скульптурная композиция «Диоскуры, укрощающие коней» у входа в выставочный зал «Манеж». Всего в этом году отсканируют восемь городских памятников, находящихся на учете в Государственном музее городской скульптуры. Это позволит более детально реставрировать объекты культурного наследия. Виртуальные копии скульптур также используют при создании световых проекций, просветительских, музейных и медиа-проектов, а также миниатюрных изображений.
Утрата месяца
В Петербурге полностью сгорел особняк нефтепромышленника Эрнеста Ропса — объект культурного наследия регионального значения, построенный в начале XX века на Петровском острове. По данным полиции, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Предполагаемого виновника задержали, он дал признательные показания. КГИОП сообщил о подготовке заявления о возбуждении уголовного дела, а в Смольном пообещали восстановить здание в «максимально сжатые сроки». С 2023 года дом находился в управлении СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды», но пустовал. В рамках строительства нового яхт-клуба его планировали отреставрировать и приспособить под музей. Стоимость проектирования оценивали в 52 млн рублей.
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