«Цифровые двойники» городских скульптур, запуск ретротеплохода Новой Голландии и сгоревший особняк на Петровском: урбанистический дайджест Петербурга

Открытие месяца

В бывшем кинотеатре «Пламя» в Колпино заработал мультиплейс для владельцев малого бизнеса от создателей «Вавилоф Лофта» и других культовых пространств Петербурга. Для будущих резидентов подготовили более 40 помещений. Стоимость аренды малых площадей начинается от 600 рублей за квадратный метр. Здесь уже работают танцевальная студия, арт-мастерские и школа рисования, где проводят занятия для детей и взрослых, мастер-классы по живописи, лепке, флюид-арту, свечеварению и росписи одежды. А во дворе — музыкальный бар «Реплика» с открытой террасой. В планах — открыть на втором этаже роллердром. Само здание известно тем, что в нем располагался Зимний театр, где в январе 1930 года выступал Владимир Маяковский.