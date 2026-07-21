Морской вокзал у «Севкабель Порта» признали памятником регионального значения

Семиэтажное здание 1977-1982 годов постройки с двумя внутренними дворами, башнями и балконами-«парусами», галереями и шпилем со скульптурной композицией теперь охраняется государством.

Морской вокзал внесли в список выявленных архитектурных памятников весной 2025 года. В конце первых чисел июля 2026 года член Совета по сохранению культурного наследия Марина Шишкина анонсировала заседание рабочей группы, которое было запланировано на 16 июля. На нем совет должен был принять решение о включении в госреестр ОКН сразу по нескольким объектам — в том числе Морскому вокзалу и ДК работников связи. Признано ли второе здание памятником, пока неизвестно. Собака.ru направила запрос в КГИОП, но на момент публикации не получила ответа.

Идея строительства Морского вокзала появилась еще в конце 1950-х годов, однако возвели его лишь к 1983 году. К этому времени было представлено несколько проектов здания, но для строительства выбрали работу архитектора Виталия Сохина. Вокзал ввели в эксплуатацию в 1984-м. Помимо металлических «парусов» на фасаде, главной особенностью постройки стал шпиль с корабликом, отсылающий к зданию Главного Адмиралтейства.